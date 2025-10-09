Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina će nominirati američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, ali pod nekoliko uvjeta – ako im Trump pošalje dalekometne projektile Tomahawk i pomogne im u prekidu vatre s Rusijom (tportal)
  • Gotovo pola milijuna Nijemaca posjetilo Hrvatsku u rujnu: Potvrđene naznake o vrlo dobroj turističkoj posezoni (Poslovni)
  • Papa Lav objavio svoj prvi važan dokument, pozvao katolike svijeta da pomognu imigrantima (N1)
  • Rastu dugovi za veledrogerije, a kroz javno zdravstvo teško je obaviti sve potrebne preglede (Faktograf)
  • Snimat će se ‘Oceanovih 14’, okuplja se poznata glumačka ekipa – očekuje se povratak originalnih zvijezda franšize — Georgea Clooneyja, Julie Roberts, Brada Pitta, Matta Damona i Dona Cheadlea (Nacional)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Slavlje u Izraelu: “Čudesan dan. Volimo Trumpa, dajte mu Nobela” (Index)
  • Vučić se izvanredno obraća: Građani Srbije, sankcije su stupile na snagu (Index), Hrvati su nam prekinuli dotok nafte (Jutarnji)
  • Ana Raić: Beroš nije mogao dobiti potvrdu o nekažnjavanju. Bila je uvjet za posao koji je dobio (Index)
  • Šušnjar: Hrvatska spremna kupiti Naftnu industriju Srbije, naša ruka je ispružena (tportal), Vučić mu poručio da je zainteresiran za kupnju HEP-a (Index), Plenković: JANAF nije na prodaju, bit će i ostati hrvatski (HRT)
  • U srcu Keopsove piramide: Kristijan Iličić otkriva da i svjetska čuda znaju biti “basic”Dnevnik nomada za HRT
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Gazu će obnoviti bogati susjedi; Oglasio se Netanyahu: Moralna pobjeda za Državu Izrael (tportal)
  • Janaf optimističan, MOL sumnjičav: Može li Hrvatska biti ključna za kraj uvoza ruske nafte? Počeli su pregovori s MOL-om o transportu veće količine nafte, a prelama se i rok za američke sankcije partnerima iz Naftne industrije Srbije (NIS) (N1)
  • Škaričić: Kako je Berošu obnovljena liječnička licenca – to što je ponovno zaposlen u bolnici koju je financijski oštetio za 300 tisuća eura dokaz je da je zdravstvo do kraja kolonizirano političkom lojalnošću i podzemnim financijskim interesima, a kao sistem postavljeno u neprijateljski odnos prema pacijentima (Novosti)
  • Hrvatska je potkraj rujna imala ukupno 1,77 milijuna zaposlenika, što je oko 10 tisuća manje nego u kolovozu (Danica)
  • Švedski metalci Opeth u Tvornici kulture: Vatreno čitanje oporuke (Muzika)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Registracija na WhatsAppu uskoro bez broja, moći ćete rezervirati korisničko ime (Bug)
  • Opet kreće navala na solare: Država sufinancira panele za kuće, udvostručili budžet (tportal)
  • Gorillaz stižu u Zagreb: virtualni divovi headlineri 18. INmusic festivala (Muzika)
  • Kako li je tamo dospjela? U New Orleansu pronađena nadgrobna ploča iz Rimskog carstva (tportal)
  • U dokumentarnom filmu ARD-a “Hirschhausen und der Schmerz“ (Hirschhausen i bol), bivši hrvatski reprezentativac i igrač Werdera Ivan Klasnić progovorio o kroničnoj bubrežnoj bolesti i o raširenoj uporabi lijekova protiv bolova u profesionalnom sportu.. “Ne znam koliko ću još živjeti” (Nacional)
  • Otti Berger – majstorica tekstilnog dizajna iz Baranje jedna od rijetkih žena iz naših krajeva koja je studirala i predavala na prestižnoj umjetničkoj školi Bauhaus… radi se o školi koja nikad nije izazivala simpatije na Zapadu (Vida)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Otvoreno: Haidar Diab i Akrap žustro o sukobu Izraela i Hamasa; Hamas je pogriješio jer je podcijenio najradikalniju izraelsku vladu, Netanyahuu ne odgovara mir Luša: sporazum je nedorečen (HRT, Index)
  • Akcija EPPO-a, upali u kuće šefova dviju bolnica u Varaždinskoj županiji, u krugovima iz istrage spominje se i varaždinski župan Anđelko Stričak (Index)
  • Novopečeni nobelovac iz fizike opleo po Trumpu: Znanosti u SAD-u prijeti katastrofa (tportal)
  • Napreduju radovi na Sarajevskoj cesti i izgradnji nove tramvajske pruge u Zagrebu, pogledajte fotografije (Index)
  • Uskoro stiže dokumentarna serija o životu i djelu velikog Martina Scorsesea (Journal)
  • Dvorac na sjeveru Hrvatske postaje moderno turističko i kulturno središte, gradi se hotel s popratnim sadržajima (Klikaj, Kckžž)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nedavni televizijski nastup predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na TV Pink potaknuo je val kritika i optužbi zbog njegove interpretacije pada nadstrešnice u Novom Sadu – neki smatraju da pokušava manipulirati, panika je već sad jasno vidljiva (DW, tportal)
  • Šefica udruge za zaštitu potrošača: Cijene stalno rastu bez ikakvog rezona i objašnjenja (Nacional)
  • Cijena zlata prvi put u povijesti iznad 4.000 dolara po unci (Poslovni)
  • Učitelji u Hrvatskoj među najobrazovanijima i najslabije plaćenima u Europi (N1)
  • Ettera – emisija o mentalnom zdravlju kroz ljudske priče i pseću prisutnost (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Amrički Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je kartu na kojoj su označeni ruski vojni i sigurnosni objekti koji bi bili u dometu raznih verzija projektila Tomahawk ako Ukrajina dobije taj sustav – rat bi se mogao preseliti i dublje u rusku stratešku pozadinu (Index)
  • I Izrael i Palestina pozivaju se na povijest, a prevladavajući koncept članica UN-a govori o dvije države… Točno je da je Palestina bila pod vlašću drugih sila i carstava, ali to ne znači da njen narod nema pravo na samoodređenje. (Faktograf)
  • Beroš dobio posao u Vinogradskoj (Index)
  • Užas u Njemačkoj: Izbodena gradonačelnica, ozljede su opasne po život (N1)
  • Michael Schumacher u teškom stanju, legendarni vozač Formule 1 navodno je prikovan za krevet i više ne može govoriti (Daily Mail, Slobodna)
  • Milan ovakav start u sezonu nije imao skoro 20 godina. Statističari ga nazivaju zidom – efikasna obrana čak četiri puta od šest sačuvala mrežu netaknutom, dok im vezni red predvodi Luka Modrić (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Oleg Butković o sustavu naplate cestarina: bit će dvije opcije – ENC i putem registracija, iznos će se moći platiti putem aplikacije, interneta ili na prodajnim mjestima (tportal)
  • Tomašević dao intervju za BBC, Zagreb izabran zajedno s još 29 gradova iz 17 zemalja kao dio prve generacije inovativne Bloomberg Philanthropies inicijative (Poslovni)
  • Cigarete bi mogle poskupjeti: EK predlaže povećanje trošarina na duhan od čak 73 posto (tportal)
  • Hrvatsko gospodarstvo u 2025. i 2026. rast će više od tri posto: “Prilično otporno na recentne globalne izazove” (N1)
  • Umro pjevač narodne glazbe Halid Bešlić, bio je u bolnici u Sarajevu već neko vrijeme. Imao je 71 godinu (Index)
  • Dokumentarni klub okuplja zaljubljenike u dokumentarce, prijave traju još tjedan dana (Ravno do dna)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Dan žalosti u Kaštelima za dva brata poginula u Sloveniji: “Duboko smo potreseni” (Index), Dalmacija se oprašta od trojice mladića (Index)
  • Hrvat sudjelovao u napadu na flotilu za Gazu? Ministarstvo: Trenutno je pritvoren u Tunisu (N1)
  • Milanović: Čim otvoriš usta, ti si proruski. To je govor mržnje (N1)
  • Hit na društvenim mrežama: o vašim zelenim ljubimcima brine infuzija s vodom (Green)
  • Od utorka će s neba padati više od milijun “kolačića”. Nemojte ih dirati – radi se o mamcima za vakcinaciju lisica koje će bacati s aviona (Danica)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Dvije godine od Hamasova napada: Kako je masakr jednog listopadskog jutra doveo do rata do istrebljenja? “Morali biste razoriti cijelu Gazu i sravniti je sa zemljom da biste istrijebili i iskorijenili Hamas” (tportal)
  • Hrvatska među najgorim zemljama EU po broju ljudi s fakultetom, cilj na razini cijele EU je da do 2030. godine najmanje 45 posto mladih u dobi od 25 do 34 godine ima završeno visoko obrazovanje, iznad prosjeka po regijama samo Zagreb (Danica)
  • Tko su nastradali planinari iz Kaštela: Jedan se brat tek oženio, a drugi je trebao uskoro (Jutarnji)
  • Severe Weather objavio prognozu za zimu. “Sve ukazuje na pravu, staromodnu zimu” (Index)
  • Zagreb korak bliže novom mostu “Zapadni Jarun”: Kupljene parcele za 450 tisuća eura (tportal)
  • Nick Cave & The Bad Seeds u kolovozu stižu u pulsku Arenu (24 sata)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Lavina je odnijela život trojice hrvatskih planinara u slovenskim Alpama, pronađena tijela (Jutarnji)
  • Puhovski: Kao građaninu mi je neugodno zbog niske razine kojom Crkva argumentira – za N1 komentirao reakciju Zagrebačke nadbiskupije o planu uvođenja zdravstvenog odgoja u škole uz Zagrebu
  • Predsjednica kluba stranke Možemo! u Gradskoj skupštini: Inflacija jede plaće, njihov rast ne prati rast cijena... Subvencije nisu bile puko “dijeljenje novca”, nego amortizer naglih troškova života i instrument održavanja domaće potrošnje (Novosti)
  • Novi francuski premijer Sébastien Lecornu podnio je danas ostavku samo nekoliko sati nakon što je imenovao svoj novi kabinet, vlada nikako da formira većinu (Index)
  • Tko je Mario Mandarić, kuhar koji je postao vlasnik žigova “Kult Plave Kamenice”? Od ispisivanja iz škole za kuhara do vlasništva restorana (Index)