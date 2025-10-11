Može li mir na Bliskom istoku zaživjeti? ‘Trumpov plan vraća stvari na početak. Palestina ostaje pod kontrolom Izraela’ (tportal)
Šuta tvrdi da je iz gradske uprave izuzeto 660 dokumenata s Ivoševićevog korisničkog računa, Ivošević rekao kako je 10. lipnja ostavio u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu (Index)
Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) izazvale su zabrinutost u Srbiji: povratak prodaje benzina na ulicama ili bezrazložna panika? (DW)
Zbog afričke svinjske kuge ‘pala’ pečenkijada u Slavonskom Brodu, Vlajčić: Nažalost, neće se održati (Agroklub), Državni inspektorat zabranio poznatu manifestaciju, policija kontrolira ulaz u mjesto (tportal)
328 vlasnika zemljišta kod Zaboka prijeti izvlaštenje radi gradnje privatne solarne elektrane (H-alter)
Na zadovoljstvo stanovnika Trokuta i Savskog gaja, nakon više desetljeća iščekivanja i opasnog pretrčavanja željezničke pruge, do kraja ove godine ova će dva zagrebačka naselja dobiti pothodnik ispod željezničke pruge, vrijedan 1.5 milijuna eura plus PDV (N1)
Nakon Trumpove objave o novim carinama za Kinu, vrijednost kriptovaluta je oštro pala – u posljednja 24 sata, s kripto tržišta je likvidirano više od 9 milijardi dolara (Index)
Kaos u splitskoj gradskoj upravi: U razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena je osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana (N1)
Hrvatska i regija suočeni s manjkom radne snage u narednih pet godina, falit će gotovo 200.000 radnika (Poslovni)
Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un vojnom paradom je proslavio 80. obljetnicu Radničke partije Koreje. Njegove strategije preživljavanja pokazale su se uspješnima (DW)
Uz Dan mentalnog zdravlja: Raste anksioznost među mladima (Faktograf)
Trump: Uvodimo Kini dodatne carine od 100% (Index)
Miroslav Šeparović odradio posljednji dan pa otkrio što misli o Milanoviću, Turudiću i “Za dom spremni”: Glede Milanovića nisam zlopamtilo, s Turudićem ne razgovaram, a ustaški pozdrav je protuustavan. No, ta se pjesma izvodi više od 30 godina… (Dnevnik Nove TV)
Inicijativu ‘Karte na stol’ koja je prosvjedovala protiv zdravstvenog odgoja u školama, financira i podupire Opus Dei, a jedna je od udruga koje aktivistički promoviraju strogi kršćanski odgoj. Nacional je istražio kako je Opus Dei osnivanjem vrtića i dviju istospolnih škola, duboko zagrabio i u obrazovanje
Kroničan manjak kadra, zastarjela oprema i problemi koji se ignoriraju zatvorski sustav guraju u ozbiljnu krizu: ‘Sve ih više umire prije mirovine, imamo smjesu za tragediju, a kad vide plaću, mladi odlaze’… (Jutarnji)
Hrvatske autoceste (HAC) u petom su pokušaju prošloga tjedna pronašle tvrtku koja će na 35 godina preuzeti koncesiju za odmorište Marune na autocesti A1. Nakon što je niz godina bilo devastirano i pretvoreno u ruglo, odmorište na atraktivnoj lokaciji trebalo bi u roku od dvije godine biti stavljeno u funkciju (tportal)
Dramatične scene iz Gaze, deseci tisuća ljudi pješačilo, Izraelci se povlače. Trump zahvalio Putinu (Index)
NYT: Maduro bacio Kubu u mrak i nudio Trumpu enormno bogatstvo, ali Venezuela ostaje američka meta (N1)
Konačno se zna što se krije u neobičnom otvoru pored Katedrale: Pričalo se o tajnim katakombama, ali misterij je riješen – radilo se o kanalu odvodnje (Jutarnji)
Ikona otpora i liberalka koja se skriva već godinu dana: Tko je nobelovka Maria Corina Machado (tportal)
Rijeka, Dubrovnik, Požega i Čakovec jedini su od velikih hrvatskih gradova u kojima je prošle godine zabilježen pad cijena najma stanova u odnosu na 2023. godinu, pokazuje najnovija analiza Ekonomskog instituta (Nacional)
Prekid vatre u Gazi, Trump šalje 200 vojnika u Izrael (Index)
Kolike su šanse da Donald Trump dobije Nobela za mir? Direktorica Instituta za istraživanje mira u Oslu, za magazin Time kaže da je i dalje malo vjerojatno da će Norveški Nobelov odbor Trumpu dodijeliti nagradu. Odbor je neovisno tijelo koje se vodi oporukom Alfreda Nobela, a ona nalaže da se nagrada dodjeljuje onima koji promiču mir, razoružanje i međunarodnu suradnju, u čemu Trump šalje vrlo složenu sliku (Index)
Švicarci o sankcijama NIS-u: Vučić je spremniji prihvatiti štetu za Srbiju nego da naljuti Rusiju (N1)
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost: Sretan sam, miran i nervozan (HRT)
Kvalifikacije za SP: Vrijedan bod Vatrenih u Pragu, Hrvatska bez golova protiv Češke, ali ostaje na čelu skupine (HRT)
Yanis Varoufakis otkazao je gostovanje u sklopu Filozofskog teatra u znak podrške inicijativama koje su pozvale upravu HNK pl. Zajca da otkaže produkciju predstave za koju smatraju da “artwasha” genocid (Kulturpunkt)
Ukrajina će nominirati američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, ali pod nekoliko uvjeta – ako im Trump pošalje dalekometne projektile Tomahawk i pomogne im u prekidu vatre s Rusijom (tportal)
Gotovo pola milijuna Nijemaca posjetilo Hrvatsku u rujnu: Potvrđene naznake o vrlo dobroj turističkoj posezoni (Poslovni)
Papa Lav objavio svoj prvi važan dokument, pozvao katolike svijeta da pomognu imigrantima (N1)
Rastu dugovi za veledrogerije, a kroz javno zdravstvo teško je obaviti sve potrebne preglede (Faktograf)
Snimat će se ‘Oceanovih 14’, okuplja se poznata glumačka ekipa – očekuje se povratak originalnih zvijezda franšize — Georgea Clooneyja, Julie Roberts, Brada Pitta, Matta Damona i Dona Cheadlea (Nacional)
Slavlje u Izraelu: “Čudesan dan. Volimo Trumpa, dajte mu Nobela” (Index)
Vučić se izvanredno obraća: Građani Srbije, sankcije su stupile na snagu (Index), Hrvati su nam prekinuli dotok nafte (Jutarnji)
Ana Raić: Beroš nije mogao dobiti potvrdu o nekažnjavanju. Bila je uvjet za posao koji je dobio (Index)
Šušnjar: Hrvatska spremna kupiti Naftnu industriju Srbije, naša ruka je ispružena (tportal), Vučić mu poručio da je zainteresiran za kupnju HEP-a (Index), Plenković: JANAF nije na prodaju, bit će i ostati hrvatski (HRT)
U srcu Keopsove piramide: Kristijan Iličić otkriva da i svjetska čuda znaju biti “basic” – Dnevnik nomada za HRT
Trump: Gazu će obnoviti bogati susjedi; Oglasio se Netanyahu: Moralna pobjeda za Državu Izrael (tportal)
Janaf optimističan, MOL sumnjičav: Može li Hrvatska biti ključna za kraj uvoza ruske nafte? Počeli su pregovori s MOL-om o transportu veće količine nafte, a prelama se i rok za američke sankcije partnerima iz Naftne industrije Srbije (NIS) (N1)
Škaričić: Kako je Berošu obnovljena liječnička licenca – to što je ponovno zaposlen u bolnici koju je financijski oštetio za 300 tisuća eura dokaz je da je zdravstvo do kraja kolonizirano političkom lojalnošću i podzemnim financijskim interesima, a kao sistem postavljeno u neprijateljski odnos prema pacijentima (Novosti)
Hrvatska je potkraj rujna imala ukupno 1,77 milijuna zaposlenika, što je oko 10 tisuća manje nego u kolovozu (Danica)
Švedski metalci Opeth u Tvornici kulture: Vatreno čitanje oporuke (Muzika)
Kako li je tamo dospjela? U New Orleansu pronađena nadgrobna ploča iz Rimskog carstva (tportal)
U dokumentarnom filmu ARD-a “Hirschhausen und der Schmerz“ (Hirschhausen i bol), bivši hrvatski reprezentativac i igrač Werdera Ivan Klasnić progovorio o kroničnoj bubrežnoj bolesti i o raširenoj uporabi lijekova protiv bolova u profesionalnom sportu.. “Ne znam koliko ću još živjeti” (Nacional)
Otti Berger – majstorica tekstilnog dizajna iz Baranje jedna od rijetkih žena iz naših krajeva koja je studirala i predavala na prestižnoj umjetničkoj školi Bauhaus… radi se o školi koja nikad nije izazivala simpatije na Zapadu (Vida)
Otvoreno: Haidar Diab i Akrap žustro o sukobu Izraela i Hamasa; Hamas je pogriješio jer je podcijenio najradikalniju izraelsku vladu, Netanyahuu ne odgovara mir Luša: sporazum je nedorečen (HRT, Index)
Akcija EPPO-a, upali u kuće šefova dviju bolnica u Varaždinskoj županiji, u krugovima iz istrage spominje se i varaždinski župan Anđelko Stričak (Index)
Novopečeni nobelovac iz fizike opleo po Trumpu: Znanosti u SAD-u prijeti katastrofa (tportal)
Napreduju radovi na Sarajevskoj cesti i izgradnji nove tramvajske pruge u Zagrebu, pogledajte fotografije (Index)
Uskoro stiže dokumentarna serija o životu i djelu velikog Martina Scorsesea (Journal)
Dvorac na sjeveru Hrvatske postaje moderno turističko i kulturno središte, gradi se hotel s popratnim sadržajima (Klikaj, Kckžž)