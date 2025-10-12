Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Hamas: Nećemo sudjelovati na potpisivanju mirovnog sporazuma u Egiptu (Index)
  • Kako snimiti razgovor na mobitelu?Prije svega, valja uzeti u obzir prava na privatnost sudionika razgovora, no za osobne upotrebe bez širenja nema nužnih posljedica, potrebna je suglasnost sugovornika. Google-ova aplikacija Telefon ima tu opciju, a imaju je i aplikacije trećih strana (N1)
  • Tri od pet ptičjih vrsta gube populaciju: Znanstvenici izdali važno upozorenje – Kako navodi britanski The Guardian, znanstvenici upozoravaju da je populacija od 61 posto procjenjenih vrsta ptica u padu, navodeći ptičje vrste koje obitavaju od područja Madagaskara do centralne Amerike (tportal)
  • Grad Zagreb najavio odličnu vijest: Gradi se nova obilaznica za teretni željeznički promet (tportal)
  • Porobija: najveće nebuloze crkvenjaka na temu zdravstvenog odgoja – rodna ideologija kao hereza 21. stoljeća, misle da se time promiče pedofilija, odgoj kao ideologija… (Index)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Svjetske burze pale, Trump zaoštrio trgovinski rat s Kinom (HRT)
  • Ivan Penava je u Vukovaru sagradio marinu za 1,3 milijuna eura pa ju zatrpao, a premještanje će koštati 1,5 milijuna eura (Nacional)
  • Sve više mladih iz Hrvatske bira studij u inozemstvu – Prema podacima UNESCO-a 15 tisuća hrvatskih studenata školuje se vani (HRT)
  • Prirodnim sredstvima protiv smrdljivih martina: Dobar i provjeren sprej možeš napraviti od jabučnog octa, češnjaka i malo tekućeg sapuna (Podravski)
  • Postoje četiri vrste mesa čiji bismo unos trebali smanjiti: janjetinu, svinjska rebra, kobasice, odreske… Iako je crveno meso važan izvor esencijalnih hranjivih tvari poput željeza i proteina, prekomjerna konzumacija, posebno masnih komada, povezana je sa zdravstvenim problemima (Slobodna)
Danas (12:00)

Brze i kratke

  • Kina odgovorila Trumpu i zaprijetila: Ne želimo carinski rat, ali ga se ne bojimo (Index)
  • Od danas na snazi nova pravila za ulazak u EU. “Pripremite se na kaos”- Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica (Index)
  • Kronična nestašica lijekova u EU-u: problem posebno izražen u Belgiji (N1)
  • „One Piece“ piratska zastava iz japanske anime serije kao simbol Gen Z prosvjednika: Za generaciju koja je cijeli život provela okruženom pop kulturom i memeovima, reference na takve prizore imaju moć koja ujedinjuje (DW)
  • Tampon zona za ostatak Hrvatske: Zbog širenja svinjske kuge  ministar Vlajčić naredio potpuni odstrjel divljih svinja u tri županije – u lovištima Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske (Agroklub)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Može li mir na Bliskom istoku zaživjeti? ‘Trumpov plan vraća stvari na početak. Palestina ostaje pod kontrolom Izraela’ (tportal)
  • Šuta tvrdi da je iz gradske uprave izuzeto 660 dokumenata s Ivoševićevog korisničkog računa, Ivošević rekao kako je 10. lipnja ostavio u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu (Index)
  • Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) izazvale su zabrinutost u Srbiji: povratak prodaje benzina na ulicama ili bezrazložna panika? (DW)
  • Zbog afričke svinjske kuge ‘pala’ pečenkijada u Slavonskom Brodu, Vlajčić: Nažalost, neće se održati (Agroklub), Državni inspektorat zabranio poznatu manifestaciju, policija kontrolira ulaz u mjesto (tportal)
  • 328 vlasnika zemljišta kod Zaboka prijeti izvlaštenje radi gradnje privatne solarne elektrane (H-alter)
  • Na zadovoljstvo stanovnika Trokuta i Savskog gaja, nakon više desetljeća iščekivanja i opasnog pretrčavanja željezničke pruge, do kraja ove godine ova će dva zagrebačka naselja dobiti pothodnik ispod željezničke pruge, vrijedan 1.5 milijuna eura plus PDV (N1)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Nakon Trumpove objave o novim carinama za Kinu, vrijednost kriptovaluta je oštro pala – u posljednja 24 sata, s kripto tržišta je likvidirano više od 9 milijardi dolara (Index)
  • Kaos u splitskoj gradskoj upravi: U razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena je osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana (N1)
  • Hrvatska i regija suočeni s manjkom radne snage u narednih pet godina, falit će gotovo 200.000 radnika (Poslovni)
  • Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un vojnom paradom je proslavio 80. obljetnicu Radničke partije Koreje. Njegove strategije preživljavanja pokazale su se uspješnima (DW)
  • Uz Dan mentalnog zdravlja: Raste anksioznost među mladima (Faktograf)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Trump: Uvodimo Kini dodatne carine od 100% (Index)
  • Miroslav Šeparović odradio posljednji dan pa otkrio što misli o Milanoviću, Turudiću i “Za dom spremni”: Glede Milanovića nisam zlopamtilo, s Turudićem ne razgovaram, a ustaški pozdrav je protuustavan. No, ta se pjesma izvodi više od 30 godina… (Dnevnik Nove TV)
  • Inicijativu ‘Karte na stol’ koja je prosvjedovala protiv zdravstvenog odgoja u školama, financira i podupire Opus Dei, a jedna je od udruga koje aktivistički promoviraju strogi kršćanski odgoj. Nacional je istražio kako je Opus Dei osnivanjem vrtića i dviju istospolnih škola, duboko zagrabio i u obrazovanje
  • Kroničan manjak kadra, zastarjela oprema i problemi koji se ignoriraju zatvorski sustav guraju u ozbiljnu krizu: ‘Sve ih više umire prije mirovine, imamo smjesu za tragediju, a kad vide plaću, mladi odlaze’… (Jutarnji)
  • Hrvatske autoceste (HAC) u petom su pokušaju prošloga tjedna pronašle tvrtku koja će na 35 godina preuzeti koncesiju za odmorište Marune na autocesti A1. Nakon što je niz godina bilo devastirano i pretvoreno u ruglo, odmorište na atraktivnoj lokaciji trebalo bi u roku od dvije godine biti stavljeno u funkciju (tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Dramatične scene iz Gaze, deseci tisuća ljudi pješačilo, Izraelci se povlače. Trump zahvalio Putinu (Index)
  • NYT: Maduro bacio Kubu u mrak i nudio Trumpu enormno bogatstvo, ali Venezuela ostaje američka meta (N1)
  • Konačno se zna što se krije u neobičnom otvoru pored Katedrale: Pričalo se o tajnim katakombama, ali misterij je riješen – radilo se o kanalu odvodnje (Jutarnji)
  • Ikona otpora i liberalka koja se skriva već godinu dana: Tko je nobelovka Maria Corina Machado (tportal)
  • Rijeka, Dubrovnik, Požega i Čakovec jedini su od velikih hrvatskih gradova u kojima je prošle godine zabilježen pad cijena najma stanova u odnosu na 2023. godinu, pokazuje najnovija analiza Ekonomskog instituta (Nacional)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Višeslav Raos: Hoće li se Francuzi ponovno ‘poubijati’ ili će Macrona spasiti premijer – socijalist? Macron bi mogao dozvoliti Republikancima da predlože svog kandidata (tportal)
  • Više od pola tvrtki na meti hakerskih napada, mnoge plaćaju otkupninu (TechRadar, Bug)
  • Europska komisija uvodi carine od 50 posto na uvoz čelika (Lider)
  • Cristiano Ronaldo postao je prvi nogometni milijarder (24 sata)
  • Mentalne poteškoće pogađaju oko šest posto stanovništva (HRT)
  • Krevet od kartona novi je hit na društvenim mrežama. Izdržljiviji je nego što mislite (Green)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Prekid vatre u Gazi, Trump šalje 200 vojnika u Izrael (Index)
  • Kolike su šanse da Donald Trump dobije Nobela za mir? Direktorica Instituta za istraživanje mira u Oslu, za magazin Time kaže da je i dalje malo vjerojatno da će Norveški Nobelov odbor Trumpu dodijeliti nagradu. Odbor je neovisno tijelo koje se vodi oporukom Alfreda Nobela, a ona nalaže da se nagrada dodjeljuje onima koji promiču mir, razoružanje i međunarodnu suradnju, u čemu Trump šalje vrlo složenu sliku (Index)
  • Švicarci o sankcijama NIS-u: Vučić je spremniji prihvatiti štetu za Srbiju nego da naljuti Rusiju (N1)
  • Dobitnik Nobelove nagrade za književnost: Sretan sam, miran i nervozan (HRT)
  • Kvalifikacije za SP: Vrijedan bod Vatrenih u Pragu, Hrvatska bez golova protiv Češke, ali ostaje na čelu skupine (HRT)
  • Yanis Varoufakis otkazao je gostovanje u sklopu Filozofskog teatra u znak podrške inicijativama koje su pozvale upravu HNK pl. Zajca da otkaže produkciju predstave za koju smatraju da “artwasha” genocid (Kulturpunkt)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina će nominirati američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, ali pod nekoliko uvjeta – ako im Trump pošalje dalekometne projektile Tomahawk i pomogne im u prekidu vatre s Rusijom (tportal)
  • Gotovo pola milijuna Nijemaca posjetilo Hrvatsku u rujnu: Potvrđene naznake o vrlo dobroj turističkoj posezoni (Poslovni)
  • Papa Lav objavio svoj prvi važan dokument, pozvao katolike svijeta da pomognu imigrantima (N1)
  • Rastu dugovi za veledrogerije, a kroz javno zdravstvo teško je obaviti sve potrebne preglede (Faktograf)
  • Snimat će se ‘Oceanovih 14’, okuplja se poznata glumačka ekipa – očekuje se povratak originalnih zvijezda franšize — Georgea Clooneyja, Julie Roberts, Brada Pitta, Matta Damona i Dona Cheadlea (Nacional)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Slavlje u Izraelu: “Čudesan dan. Volimo Trumpa, dajte mu Nobela” (Index)
  • Vučić se izvanredno obraća: Građani Srbije, sankcije su stupile na snagu (Index), Hrvati su nam prekinuli dotok nafte (Jutarnji)
  • Ana Raić: Beroš nije mogao dobiti potvrdu o nekažnjavanju. Bila je uvjet za posao koji je dobio (Index)
  • Šušnjar: Hrvatska spremna kupiti Naftnu industriju Srbije, naša ruka je ispružena (tportal), Vučić mu poručio da je zainteresiran za kupnju HEP-a (Index), Plenković: JANAF nije na prodaju, bit će i ostati hrvatski (HRT)
  • U srcu Keopsove piramide: Kristijan Iličić otkriva da i svjetska čuda znaju biti “basic”Dnevnik nomada za HRT