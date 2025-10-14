Invazija smrdljivih martina: invazivna vrsta iz Azije preplavila Hrvatsku (Index), većina stručnjaka preporučuje da ih se jednostavno usisa ili pomete, zatim stavi u vrećicu i baci. Mogu se uhvatiti i u posudu s vodom i deterdžentom (N1)
Hrvatska: ispovijest nelegalnog graditelja, jednog od mnogih – “Išao sam na rizik, nemam papire za kuću, bit će mi žao ako ju sruše” (DW)
Zagrebački sustav javnih bicikala Bajs proširen i na Sesvete, neki bicikli potrgani, bačeni u potok, postavljeni na reklamne panele… Udruga Zelene i plave Sesvete: Među nama su divljaci (Index)
Nacional otkriva prepisku na temelju koje je EPPO oduzeo mobitel uspješnom HDZ-ovu varaždinskom županu u nadi da će ga povezati s korupcijom u nabavi medicinske opreme
Tomašević objavio: Otvorit ćemo novu ambulantu opće medicine, pedijatrije i ginekologije (tportal)
Trump je postigao primirje u Gazi, ali sada se otvaraju tri velika pitanja: uspostava privremene sigurnosne sile i političke uprave, održiv plan za obnovu Gaze i eventualno razoružavanje Hamasa, što ostavlja manevarski prostor Netanyahuu za vojno djelovanje (Index, CNN)
Erdogan ponizio Netanyahua i nadmudrio Trumpa: Procurila drama koja se odvila iznad Egipta – nije želio sletjeti dok mu ne potvrde da Netanyahua neće biti na summitu (tportal, Independent)
Microsoft ukida podršku za Windows 10, većina korisnika morat će se prijaviti u program proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU), oni u EU imaju još godinu dana besplatnog ažuriranja (Tech Republic, Forum)
Europa protiv nošenja burke i nikaba u javnosti: “Zabranimo ih dok još možemo!” (Index)
Grcima žele uvesti najduži radni dan u Europi, izbio veliki štrajk (Index)
Hoće li humanitarna pomoć za Pojas Gaze biti dovoljna? Humanitarne organizacije kažu da su spremne u svakom trenutku pojačati napore kako bi pružile prijeko potrebnu pomoć stanovnicima Pojasa Gaze, ali postoji zabrinutost da zalihe možda neće biti dovoljne (DW)
U prvom tromjesečju iduće godine planirane su izmjene Zakona o radu: Stari godišnji iz 2026. moći će se koristiti do sredine 2028.? (tportal)
Zoran Kesić za N1: Osjećam se kao Aleksandra Prijović za siromašne (N1)
Komemoracija za Halida Bešlića: Suze nakon govora Dine Merlina, Žera otpjevao Čardak… sprovod održan u 15 sati na groblju u Sarajevu (Index)
Klerikalna seksalica: Moralna panika oko zdravstvenog odgoja posljedica je paranoičnog straha od potencijalnog gubitka ideje djeteta kao kripto-seksualnog rekvizita u prolongiranju vlastite seksualne fantazije o čednosti prije (a često i poslije) braka. Nije to nikakva briga za djecu, to je opskurantistički kult djeteta koji se politički organizirao da bi mogao nesmetano nastaviti iskorištavati djecu za vlastite sadomazohističke igrice (Novosti)
Svih 20 živih taoca je oslobođeno i prevezeno u Izrael, posmrtni ostaci ostalih će se u narednim danima prevesti u Izrael (Index)
Rusija je u prvih osam mjeseci ove godine u Ukrajini izgubila 281.550 vojnika, stoji u dokumentu za koji ukrajinska obavještajna služba tvrdi da sadrži ruske podatke koji su procurili u javnost. Objavljeni popis otkriva zapanjujuću razinu gubitaka za minimalne pomake na bojištu, piše Politico. (Index)
Ustavni sudac Frane Staničić službeno danas preuzima predsjedanje Ustavnim sudom, nakon što je na toj poziciji više od devet godina bio Miroslav Šeparović (N1)
Prosječna zagrebačka plaća u srpnju iznosila 1623 eura, medijalna 1415 (Index)
Željka Markić ne odustaje. Već sedam godina ganja Borisa Dežulovića po sudovima (neuspješno pa je opet uložila žalbu) (Index)
Održan izbor “Najuzornije seoske žene”, pobjednica dolazi iz Iloka (24 sata)
Svjetski čelnici iz više od 20 zemalja prisustvovat će summitu zakazanom za danas u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku s ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze, kaotični prizori obilježili vikend, Hamas obećao predati taoce na tri lokacije (Index)
Čeka nas smanjenje proizvodnje i rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane (Poslovni)
Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca, čak i onih bez dosjea (Index)
Hrvatski prirodoslovni muzej proglašen najboljim slavenskim muzejem (tportal)
Pogača Fest u Slavonskom Brodu: 20-metarska pogača za Guinnessa (HRT)
Hrvatska se oprostila od Halida Bešlića u gradovima diljem zemlje, na ulicama bilo tisuće ljudi (tportal)
Kvalifikacije za SP: Hrvatska dobila Gibraltar u Varaždinu 3:0 i gotovo osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu (Slobodna)
Hamas: Nećemo sudjelovati na potpisivanju mirovnog sporazuma u Egiptu (Index)
Kako snimiti razgovor na mobitelu?Prije svega, valja uzeti u obzir prava na privatnost sudionika razgovora, no za osobne upotrebe bez širenja nema nužnih posljedica, potrebna je suglasnost sugovornika. Google-ova aplikacija Telefon ima tu opciju, a imaju je i aplikacije trećih strana (N1)
Tri od pet ptičjih vrsta gube populaciju: Znanstvenici izdali važno upozorenje – Kako navodi britanski The Guardian, znanstvenici upozoravaju da je populacija od 61 posto procjenjenih vrsta ptica u padu, navodeći ptičje vrste koje obitavaju od područja Madagaskara do centralne Amerike (tportal)
Grad Zagreb najavio odličnu vijest: Gradi se nova obilaznica za teretni željeznički promet (tportal)
Porobija: najveće nebuloze crkvenjaka na temu zdravstvenog odgoja – rodna ideologija kao hereza 21. stoljeća, misle da se time promiče pedofilija, odgoj kao ideologija… (Index)
Svjetske burze pale, Trump zaoštrio trgovinski rat s Kinom (HRT)
Ivan Penava je u Vukovaru sagradio marinu za 1,3 milijuna eura pa ju zatrpao, a premještanje će koštati 1,5 milijuna eura (Nacional)
Sve više mladih iz Hrvatske bira studij u inozemstvu – Prema podacima UNESCO-a 15 tisuća hrvatskih studenata školuje se vani (HRT)
Prirodnim sredstvima protiv smrdljivih martina: Dobar i provjeren sprej možeš napraviti od jabučnog octa, češnjaka i malo tekućeg sapuna (Podravski)
Postoje četiri vrste mesa čiji bismo unos trebali smanjiti: janjetinu, svinjska rebra, kobasice, odreske… Iako je crveno meso važan izvor esencijalnih hranjivih tvari poput željeza i proteina, prekomjerna konzumacija, posebno masnih komada, povezana je sa zdravstvenim problemima (Slobodna)
Kina odgovorila Trumpu i zaprijetila: Ne želimo carinski rat, ali ga se ne bojimo (Index)
Od danas na snazi nova pravila za ulazak u EU. “Pripremite se na kaos”- Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica (Index)
Kronična nestašica lijekova u EU-u: problem posebno izražen u Belgiji (N1)
„One Piece“ piratska zastava iz japanske anime serije kao simbol Gen Z prosvjednika: Za generaciju koja je cijeli život provela okruženom pop kulturom i memeovima, reference na takve prizore imaju moć koja ujedinjuje (DW)
Tampon zona za ostatak Hrvatske: Zbog širenja svinjske kuge ministar Vlajčić naredio potpuni odstrjel divljih svinja u tri županije – u lovištima Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske (Agroklub)
Može li mir na Bliskom istoku zaživjeti? ‘Trumpov plan vraća stvari na početak. Palestina ostaje pod kontrolom Izraela’ (tportal)
Šuta tvrdi da je iz gradske uprave izuzeto 660 dokumenata s Ivoševićevog korisničkog računa, Ivošević rekao kako je 10. lipnja ostavio u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu (Index)
Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) izazvale su zabrinutost u Srbiji: povratak prodaje benzina na ulicama ili bezrazložna panika? (DW)
Zbog afričke svinjske kuge ‘pala’ pečenkijada u Slavonskom Brodu, Vlajčić: Nažalost, neće se održati (Agroklub), Državni inspektorat zabranio poznatu manifestaciju, policija kontrolira ulaz u mjesto (tportal)
328 vlasnika zemljišta kod Zaboka prijeti izvlaštenje radi gradnje privatne solarne elektrane (H-alter)
Na zadovoljstvo stanovnika Trokuta i Savskog gaja, nakon više desetljeća iščekivanja i opasnog pretrčavanja željezničke pruge, do kraja ove godine ova će dva zagrebačka naselja dobiti pothodnik ispod željezničke pruge, vrijedan 1.5 milijuna eura plus PDV (N1)
Nakon Trumpove objave o novim carinama za Kinu, vrijednost kriptovaluta je oštro pala – u posljednja 24 sata, s kripto tržišta je likvidirano više od 9 milijardi dolara (Index)
Kaos u splitskoj gradskoj upravi: U razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena je osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana (N1)
Hrvatska i regija suočeni s manjkom radne snage u narednih pet godina, falit će gotovo 200.000 radnika (Poslovni)
Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un vojnom paradom je proslavio 80. obljetnicu Radničke partije Koreje. Njegove strategije preživljavanja pokazale su se uspješnima (DW)
Uz Dan mentalnog zdravlja: Raste anksioznost među mladima (Faktograf)
Trump: Uvodimo Kini dodatne carine od 100% (Index)
Miroslav Šeparović odradio posljednji dan pa otkrio što misli o Milanoviću, Turudiću i “Za dom spremni”: Glede Milanovića nisam zlopamtilo, s Turudićem ne razgovaram, a ustaški pozdrav je protuustavan. No, ta se pjesma izvodi više od 30 godina… (Dnevnik Nove TV)
Inicijativu ‘Karte na stol’ koja je prosvjedovala protiv zdravstvenog odgoja u školama, financira i podupire Opus Dei, a jedna je od udruga koje aktivistički promoviraju strogi kršćanski odgoj. Nacional je istražio kako je Opus Dei osnivanjem vrtića i dviju istospolnih škola, duboko zagrabio i u obrazovanje
Kroničan manjak kadra, zastarjela oprema i problemi koji se ignoriraju zatvorski sustav guraju u ozbiljnu krizu: ‘Sve ih više umire prije mirovine, imamo smjesu za tragediju, a kad vide plaću, mladi odlaze’… (Jutarnji)
Hrvatske autoceste (HAC) u petom su pokušaju prošloga tjedna pronašle tvrtku koja će na 35 godina preuzeti koncesiju za odmorište Marune na autocesti A1. Nakon što je niz godina bilo devastirano i pretvoreno u ruglo, odmorište na atraktivnoj lokaciji trebalo bi u roku od dvije godine biti stavljeno u funkciju (tportal)