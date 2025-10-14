Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Invazija smrdljivih martina: invazivna vrsta iz Azije preplavila Hrvatsku (Index), većina stručnjaka preporučuje da ih se jednostavno usisa ili pomete, zatim stavi u vrećicu i baci. Mogu se uhvatiti i u posudu s vodom i deterdžentom (N1)
  • Hrvatska: ispovijest nelegalnog graditelja, jednog od mnogih – “Išao sam na rizik, nemam papire za kuću, bit će mi žao ako ju sruše” (DW)
  • Zagrebački sustav javnih bicikala Bajs proširen i na Sesvete, neki bicikli potrgani, bačeni u potok, postavljeni na reklamne panele… Udruga Zelene i plave Sesvete: Među nama su divljaci (Index)
  • Nacional otkriva prepisku na temelju koje je EPPO oduzeo mobitel uspješnom HDZ-ovu varaždinskom županu u nadi da će ga povezati s korupcijom u nabavi medicinske opreme
  • Tomašević objavio: Otvorit ćemo novu ambulantu opće medicine, pedijatrije i ginekologije (tportal)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump je postigao primirje u Gazi, ali sada se otvaraju tri velika pitanja: uspostava privremene sigurnosne sile i političke uprave, održiv plan za obnovu Gaze i eventualno razoružavanje Hamasa, što ostavlja manevarski prostor Netanyahuu za vojno djelovanje (Index, CNN)
  • Erdogan ponizio Netanyahua i nadmudrio Trumpa: Procurila drama koja se odvila iznad Egipta – nije želio sletjeti dok mu ne potvrde da Netanyahua neće biti na summitu (tportal, Independent)
  • Microsoft ukida podršku za Windows 10, većina korisnika morat će se prijaviti u program proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU), oni u EU imaju još godinu dana besplatnog ažuriranja (Tech Republic, Forum)
  • Europa protiv nošenja burke i nikaba u javnosti: “Zabranimo ih dok još možemo!” (Index)
  • Grcima žele uvesti najduži radni dan u Europi, izbio veliki štrajk (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Hoće li humanitarna pomoć za Pojas Gaze biti dovoljna? Humanitarne organizacije kažu da su spremne u svakom trenutku pojačati napore kako bi pružile prijeko potrebnu pomoć stanovnicima Pojasa Gaze, ali postoji zabrinutost da zalihe možda neće biti dovoljne (DW)
  • U prvom tromjesečju iduće godine planirane su izmjene Zakona o radu: Stari godišnji iz 2026. moći će se koristiti do sredine 2028.? (tportal)
  • Zoran Kesić za N1: Osjećam se kao Aleksandra Prijović za siromašne (N1)
  • Komemoracija za Halida Bešlića: Suze nakon govora Dine Merlina, Žera otpjevao Čardak… sprovod održan u 15 sati na groblju u Sarajevu (Index)
  • Klerikalna seksalica: Moralna panika oko zdravstvenog odgoja posljedica je paranoičnog straha od potencijalnog gubitka ideje djeteta kao kripto-seksualnog rekvizita u prolongiranju vlastite seksualne fantazije o čednosti prije (a često i poslije) braka. Nije to nikakva briga za djecu, to je opskurantistički kult djeteta koji se politički organizirao da bi mogao nesmetano nastaviti iskorištavati djecu za vlastite sadomazohističke igrice (Novosti)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Svih 20 živih taoca je oslobođeno i prevezeno u Izrael, posmrtni ostaci ostalih će se u narednim danima prevesti u Izrael (Index)
  • Rusija je u prvih osam mjeseci ove godine u Ukrajini izgubila 281.550 vojnika, stoji u dokumentu za koji ukrajinska obavještajna služba tvrdi da sadrži ruske podatke koji su procurili u javnost. Objavljeni popis otkriva zapanjujuću razinu gubitaka za minimalne pomake na bojištu, piše Politico. (Index)
  • Ustavni sudac Frane Staničić službeno danas preuzima predsjedanje Ustavnim sudom, nakon što je na toj poziciji više od devet godina bio Miroslav Šeparović (N1)
  • Prosječna zagrebačka plaća u srpnju iznosila 1623 eura, medijalna 1415 (Index)
  • Željka Markić ne odustaje. Već sedam godina ganja Borisa Dežulovića po sudovima (neuspješno pa je opet uložila žalbu) (Index)
  • Održan izbor “Najuzornije seoske žene”, pobjednica dolazi iz Iloka (24 sata)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Svjetski čelnici iz više od 20 zemalja prisustvovat će summitu zakazanom za danas u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku s ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze, kaotični prizori obilježili vikend, Hamas obećao predati taoce na tri lokacije (Index)
  • Čeka nas smanjenje proizvodnje i rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane (Poslovni)
  • Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca, čak i onih bez dosjea (Index)
  • Hrvatski prirodoslovni muzej proglašen najboljim slavenskim muzejem (tportal)
  • Pogača Fest u Slavonskom Brodu: 20-metarska pogača za Guinnessa (HRT)
  • Hrvatska se oprostila od Halida Bešlića u gradovima diljem zemlje, na ulicama bilo tisuće ljudi (tportal)
  • Kvalifikacije za SP: Hrvatska dobila Gibraltar u Varaždinu 3:0 i gotovo osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu (Slobodna)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Hamas: Nećemo sudjelovati na potpisivanju mirovnog sporazuma u Egiptu (Index)
  • Kako snimiti razgovor na mobitelu?Prije svega, valja uzeti u obzir prava na privatnost sudionika razgovora, no za osobne upotrebe bez širenja nema nužnih posljedica, potrebna je suglasnost sugovornika. Google-ova aplikacija Telefon ima tu opciju, a imaju je i aplikacije trećih strana (N1)
  • Tri od pet ptičjih vrsta gube populaciju: Znanstvenici izdali važno upozorenje – Kako navodi britanski The Guardian, znanstvenici upozoravaju da je populacija od 61 posto procjenjenih vrsta ptica u padu, navodeći ptičje vrste koje obitavaju od područja Madagaskara do centralne Amerike (tportal)
  • Grad Zagreb najavio odličnu vijest: Gradi se nova obilaznica za teretni željeznički promet (tportal)
  • Porobija: najveće nebuloze crkvenjaka na temu zdravstvenog odgoja – rodna ideologija kao hereza 21. stoljeća, misle da se time promiče pedofilija, odgoj kao ideologija… (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Svjetske burze pale, Trump zaoštrio trgovinski rat s Kinom (HRT)
  • Ivan Penava je u Vukovaru sagradio marinu za 1,3 milijuna eura pa ju zatrpao, a premještanje će koštati 1,5 milijuna eura (Nacional)
  • Sve više mladih iz Hrvatske bira studij u inozemstvu – Prema podacima UNESCO-a 15 tisuća hrvatskih studenata školuje se vani (HRT)
  • Prirodnim sredstvima protiv smrdljivih martina: Dobar i provjeren sprej možeš napraviti od jabučnog octa, češnjaka i malo tekućeg sapuna (Podravski)
  • Postoje četiri vrste mesa čiji bismo unos trebali smanjiti: janjetinu, svinjska rebra, kobasice, odreske… Iako je crveno meso važan izvor esencijalnih hranjivih tvari poput željeza i proteina, prekomjerna konzumacija, posebno masnih komada, povezana je sa zdravstvenim problemima (Slobodna)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Kina odgovorila Trumpu i zaprijetila: Ne želimo carinski rat, ali ga se ne bojimo (Index)
  • Od danas na snazi nova pravila za ulazak u EU. “Pripremite se na kaos”- Riječ je o početku rada Sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana tzv. trećih zemalja te zamjenjuje dosadašnje ručno štambiljanje putovnica (Index)
  • Kronična nestašica lijekova u EU-u: problem posebno izražen u Belgiji (N1)
  • „One Piece“ piratska zastava iz japanske anime serije kao simbol Gen Z prosvjednika: Za generaciju koja je cijeli život provela okruženom pop kulturom i memeovima, reference na takve prizore imaju moć koja ujedinjuje (DW)
  • Tampon zona za ostatak Hrvatske: Zbog širenja svinjske kuge  ministar Vlajčić naredio potpuni odstrjel divljih svinja u tri županije – u lovištima Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske (Agroklub)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Može li mir na Bliskom istoku zaživjeti? ‘Trumpov plan vraća stvari na početak. Palestina ostaje pod kontrolom Izraela’ (tportal)
  • Šuta tvrdi da je iz gradske uprave izuzeto 660 dokumenata s Ivoševićevog korisničkog računa, Ivošević rekao kako je 10. lipnja ostavio u gradskoj upravi službeni laptop, čitač kartica i AKD karticu (Index)
  • Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) izazvale su zabrinutost u Srbiji: povratak prodaje benzina na ulicama ili bezrazložna panika? (DW)
  • Zbog afričke svinjske kuge ‘pala’ pečenkijada u Slavonskom Brodu, Vlajčić: Nažalost, neće se održati (Agroklub), Državni inspektorat zabranio poznatu manifestaciju, policija kontrolira ulaz u mjesto (tportal)
  • 328 vlasnika zemljišta kod Zaboka prijeti izvlaštenje radi gradnje privatne solarne elektrane (H-alter)
  • Na zadovoljstvo stanovnika Trokuta i Savskog gaja, nakon više desetljeća iščekivanja i opasnog pretrčavanja željezničke pruge, do kraja ove godine ova će dva zagrebačka naselja dobiti pothodnik ispod željezničke pruge, vrijedan 1.5 milijuna eura plus PDV (N1)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Nakon Trumpove objave o novim carinama za Kinu, vrijednost kriptovaluta je oštro pala – u posljednja 24 sata, s kripto tržišta je likvidirano više od 9 milijardi dolara (Index)
  • Kaos u splitskoj gradskoj upravi: U razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena je osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana (N1)
  • Hrvatska i regija suočeni s manjkom radne snage u narednih pet godina, falit će gotovo 200.000 radnika (Poslovni)
  • Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong Un vojnom paradom je proslavio 80. obljetnicu Radničke partije Koreje. Njegove strategije preživljavanja pokazale su se uspješnima (DW)
  • Uz Dan mentalnog zdravlja: Raste anksioznost među mladima (Faktograf)
Subota (12:00)

Brze i kratke

  • Trump: Uvodimo Kini dodatne carine od 100% (Index)
  • Miroslav Šeparović odradio posljednji dan pa otkrio što misli o Milanoviću, Turudiću i “Za dom spremni”: Glede Milanovića nisam zlopamtilo, s Turudićem ne razgovaram, a ustaški pozdrav je protuustavan. No, ta se pjesma izvodi više od 30 godina… (Dnevnik Nove TV)
  • Inicijativu ‘Karte na stol’ koja je prosvjedovala protiv zdravstvenog odgoja u školama, financira i podupire Opus Dei, a jedna je od udruga koje aktivistički promoviraju strogi kršćanski odgoj. Nacional je istražio kako je Opus Dei osnivanjem vrtića i dviju istospolnih škola, duboko zagrabio i u obrazovanje
  • Kroničan manjak kadra, zastarjela oprema i problemi koji se ignoriraju zatvorski sustav guraju u ozbiljnu krizu: ‘Sve ih više umire prije mirovine, imamo smjesu za tragediju, a kad vide plaću, mladi odlaze’… (Jutarnji)
  • Hrvatske autoceste (HAC) u petom su pokušaju prošloga tjedna pronašle tvrtku koja će na 35 godina preuzeti koncesiju za odmorište Marune na autocesti A1. Nakon što je niz godina bilo devastirano i pretvoreno u ruglo, odmorište na atraktivnoj lokaciji trebalo bi u roku od dvije godine biti stavljeno u funkciju (tportal)