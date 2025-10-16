Masovan napad na Ukrajinu, odjekuju eksplozije. “U zraku avioni koji mogu nositi Kinžale” (Index)
Novinarku Danku Derifaj i snimatelja zbog snimanja tv priloga na krovu zgrade koji Thompson koristi kao terasu tužitelji terete za povredu nepovredivosti doma i traže 4 mjeseca zatvora uvjetno, Turudić smatra da je optužnica utemeljena, odvjetnica Sloković: Režem diplomu ako mi nađete da je netko osuđen za to (Index)
U četvrtak u početku barem djelomice sunčano, po nekim nizinama uz maglu, pa s juga naoblačenje, ponegdje i kiša, na Jadranu i bura i jugo. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C (HRT)
Od “poduzetnika godine” zaplijenjeno rekordnih 15 milijardi dolara u bitcoinima (Bug)
Neprovjerene i netočne informacije o raku postaju sve veći problem javnog zdravstva. Najdrastičnija je njihova posljedica napuštanje provjerenih terapija Faktograf donosi popis što sve ne liječi rak
Ukrajina sve bliže moćnim Tomahawcima. NATO: Ne bojimo se reakcije Rusa (Index)
Plenković u saboru o stanju nacije: Nemamo novca za punu 13. mirovinu (Index), Puhovski: Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran (N1)
Dok je Trumpov mirovni samit o Gazi ujedinio arapski svijet i zapade lidere u namjeri da konačno dođe do mira na Bliskom istoku, jasno je da se na jednog svjetskog igrača ne računa – Putin posramljen pred Bliskim istokom: Morao je odgoditi samit, Rusija sve izoliranija (tportal)
Katolička crkva je burno reagirala na plan Grada Zagreba o uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u škole: jer je to “katolicima neprihvatljivo”. Time Kaptol nastavlja dugu tradiciju uplitanja u školski sustav zemlje (DW)
Gaza tone u kaos: Hamas vratio četiri tijela, Izrael prijeti osvetom; Zatvoren prijelaz Rafah (tportal)
Ukrajina uzvraća udarac: napadi na ciljeve duboko u Rusiji trebali bi Moskvu prisiliti na dogovor – uništavanjem već iscrpljenog gospodarstva i poticanjem ruskog stanovništva, koje je uglavnom pacificirano, da se počne otvoreno protiviti ratu (Index)
SAD ljudima poništio vize stranim državljanima zbog objava o Charlieu Kirku. Objavili primjere (Index), netko napisao da Kirk „širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku” i ostao bez vize (N1)
Škaričić: Kako je slučaj Beroš postao afera Vinogradska? Opozicija se ponadala da bi nemar u sastavljanju natječaja za neurokirurga mogao biti razlog za njegovo poništenje. Pravnici misle drugačije, a Viktor Gotovac upozorava da je Vili Beroš morao biti odbijen, jer je financijski oštetio Vinogradsku, nanio joj reputacijsku štetu i narušio povjerenje u javno zdravstvo (Novosti)
Poskoci isprepadali lovce u Dalmaciji: Ovakvo nešto još nismo doživjeli, padaju sa stabla… susreli smo njih čak devet (tportal)
Mladi jelen jučer tumarao ulicama Zagreba od ranog jutra, vozači ga pokušavali izbjeći (Jutarnji)
Hamas javno pogubljuje ljude koje navodno povezuju sa suradnjom s Izraelom (BBC, Index)
Zviždač: Splitski onkolog s farmaceutima dogovarao koji lijek dati pacijentima (Index)
Višeslav Raos: Istina koja boli Vučića – Srbija je na kratkom povodcu čiji drugi kraj drži Vladimir Putin (tportal)
‘Treći svijet’, dokumentarac o Haustoru, pogledalo više od 5000 gledatelja u regiji (Ravno do dna)
Nobelovu nagradu za mir dobila je zastupnica rata: Marija Korina Machado vođa je desne opozicije u Venezueli, koja zahtjeva da se stranom – američkom – vojnom intervencijom skine izabrani predsjednik Maduro. Drugim riječima, najbliža saveznica Trumpa (Peščanik)
Miroslav Šeparović, dojučerašnji čelnik najviše sudske istance u Hrvata, doista ima impozantnu imovinu, pokretnu i nepokretnu. U imovinskoj kartici prijavio je plaću od 5400 eura neto, a supruga, poznata odvjetnica, zarađivala je lani 4000 eura neto mjesečno od drugih primitaka te 31.000 eura godišnje… ima i stanove, pištolje, vikendice i milijunsku ušteđevinu (Danica)
Invazija smrdljivih martina: invazivna vrsta iz Azije preplavila Hrvatsku (Index), većina stručnjaka preporučuje da ih se jednostavno usisa ili pomete, zatim stavi u vrećicu i baci. Mogu se uhvatiti i u posudu s vodom i deterdžentom (N1)
Hrvatska: ispovijest nelegalnog graditelja, jednog od mnogih – “Išao sam na rizik, nemam papire za kuću, bit će mi žao ako ju sruše” (DW)
Zagrebački sustav javnih bicikala Bajs proširen i na Sesvete, neki bicikli potrgani, bačeni u potok, postavljeni na reklamne panele… Udruga Zelene i plave Sesvete: Među nama su divljaci (Index)
Nacional otkriva prepisku na temelju koje je EPPO oduzeo mobitel uspješnom HDZ-ovu varaždinskom županu u nadi da će ga povezati s korupcijom u nabavi medicinske opreme
Tomašević objavio: Otvorit ćemo novu ambulantu opće medicine, pedijatrije i ginekologije (tportal)
Trump je postigao primirje u Gazi, ali sada se otvaraju tri velika pitanja: uspostava privremene sigurnosne sile i političke uprave, održiv plan za obnovu Gaze i eventualno razoružavanje Hamasa, što ostavlja manevarski prostor Netanyahuu za vojno djelovanje (Index, CNN)
Erdogan ponizio Netanyahua i nadmudrio Trumpa: Procurila drama koja se odvila iznad Egipta – nije želio sletjeti dok mu ne potvrde da Netanyahua neće biti na summitu (tportal, Independent)
Microsoft ukida podršku za Windows 10, većina korisnika morat će se prijaviti u program proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU), oni u EU imaju još godinu dana besplatnog ažuriranja (Tech Republic, Forum)
Europa protiv nošenja burke i nikaba u javnosti: “Zabranimo ih dok još možemo!” (Index)
Grcima žele uvesti najduži radni dan u Europi, izbio veliki štrajk (Index)
Hoće li humanitarna pomoć za Pojas Gaze biti dovoljna? Humanitarne organizacije kažu da su spremne u svakom trenutku pojačati napore kako bi pružile prijeko potrebnu pomoć stanovnicima Pojasa Gaze, ali postoji zabrinutost da zalihe možda neće biti dovoljne (DW)
U prvom tromjesečju iduće godine planirane su izmjene Zakona o radu: Stari godišnji iz 2026. moći će se koristiti do sredine 2028.? (tportal)
Zoran Kesić za N1: Osjećam se kao Aleksandra Prijović za siromašne (N1)
Komemoracija za Halida Bešlića: Suze nakon govora Dine Merlina, Žera otpjevao Čardak… sprovod održan u 15 sati na groblju u Sarajevu (Index)
Klerikalna seksalica: Moralna panika oko zdravstvenog odgoja posljedica je paranoičnog straha od potencijalnog gubitka ideje djeteta kao kripto-seksualnog rekvizita u prolongiranju vlastite seksualne fantazije o čednosti prije (a često i poslije) braka. Nije to nikakva briga za djecu, to je opskurantistički kult djeteta koji se politički organizirao da bi mogao nesmetano nastaviti iskorištavati djecu za vlastite sadomazohističke igrice (Novosti)
Svih 20 živih taoca je oslobođeno i prevezeno u Izrael, posmrtni ostaci ostalih će se u narednim danima prevesti u Izrael (Index)
Rusija je u prvih osam mjeseci ove godine u Ukrajini izgubila 281.550 vojnika, stoji u dokumentu za koji ukrajinska obavještajna služba tvrdi da sadrži ruske podatke koji su procurili u javnost. Objavljeni popis otkriva zapanjujuću razinu gubitaka za minimalne pomake na bojištu, piše Politico. (Index)
Ustavni sudac Frane Staničić službeno danas preuzima predsjedanje Ustavnim sudom, nakon što je na toj poziciji više od devet godina bio Miroslav Šeparović (N1)
Prosječna zagrebačka plaća u srpnju iznosila 1623 eura, medijalna 1415 (Index)
Željka Markić ne odustaje. Već sedam godina ganja Borisa Dežulovića po sudovima (neuspješno pa je opet uložila žalbu) (Index)
Održan izbor “Najuzornije seoske žene”, pobjednica dolazi iz Iloka (24 sata)
Svjetski čelnici iz više od 20 zemalja prisustvovat će summitu zakazanom za danas u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku s ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze, kaotični prizori obilježili vikend, Hamas obećao predati taoce na tri lokacije (Index)
Čeka nas smanjenje proizvodnje i rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane (Poslovni)
Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca, čak i onih bez dosjea (Index)
Hrvatski prirodoslovni muzej proglašen najboljim slavenskim muzejem (tportal)
Pogača Fest u Slavonskom Brodu: 20-metarska pogača za Guinnessa (HRT)
Hrvatska se oprostila od Halida Bešlića u gradovima diljem zemlje, na ulicama bilo tisuće ljudi (tportal)
Kvalifikacije za SP: Hrvatska dobila Gibraltar u Varaždinu 3:0 i gotovo osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu (Slobodna)
Hamas: Nećemo sudjelovati na potpisivanju mirovnog sporazuma u Egiptu (Index)
Kako snimiti razgovor na mobitelu?Prije svega, valja uzeti u obzir prava na privatnost sudionika razgovora, no za osobne upotrebe bez širenja nema nužnih posljedica, potrebna je suglasnost sugovornika. Google-ova aplikacija Telefon ima tu opciju, a imaju je i aplikacije trećih strana (N1)
Tri od pet ptičjih vrsta gube populaciju: Znanstvenici izdali važno upozorenje – Kako navodi britanski The Guardian, znanstvenici upozoravaju da je populacija od 61 posto procjenjenih vrsta ptica u padu, navodeći ptičje vrste koje obitavaju od područja Madagaskara do centralne Amerike (tportal)
Grad Zagreb najavio odličnu vijest: Gradi se nova obilaznica za teretni željeznički promet (tportal)
Porobija: najveće nebuloze crkvenjaka na temu zdravstvenog odgoja – rodna ideologija kao hereza 21. stoljeća, misle da se time promiče pedofilija, odgoj kao ideologija… (Index)