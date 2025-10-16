Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Veliki prosvjed djelatnika Hitne: “Nemamo ništa, a dovode nam strane radnike u Hitnu” (Index)
  • Trump radi na uspostavi “fonda za pobjedu Ukrajine” koji bi se financirao novim, drastičnim carinama na uvoz iz Kine. Udarom na Kinu želi slomiti Putina (Index)
  • U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV virusa. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa (DW)
  • Netflixov dokumentarac o Victoriji Beckham: tri epizode, nula (zanimljivog) sadržaja – Zrinka Pavlić za tportal
  • Hrvatski paviljon osvojio srebro na EXPO-u 2025 u Osaki (Haus)
  • U trećoj epizodi serijala “Ne zaboravite ostaviti recenziju“: “Pomfrit hladan, ali konobar vatren” (HRT)
  • Gloria objavila povratnički intervju s Daliborom Matanićem, javnost zgrožena: “U podcastu on govori o “boli”, “ovisnosti”, “oporavku” i “osobnom rastu”, dok se žene uopće ne spominju. Nema pitanja o žrtvama, o posljedicama, o moći i zloupotrebi položaja” (Seksizam naš svagdašnji), komentiraju na Forumu

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Masovan napad na Ukrajinu, odjekuju eksplozije. “U zraku avioni koji mogu nositi Kinžale” (Index)
  • Novinarku Danku Derifaj i snimatelja zbog snimanja tv priloga na krovu zgrade koji Thompson koristi kao terasu tužitelji terete za povredu nepovredivosti doma i traže 4 mjeseca zatvora uvjetno, Turudić smatra da je optužnica utemeljena, odvjetnica Sloković: Režem diplomu ako mi nađete da je netko osuđen za to (Index)
  • U četvrtak u početku barem djelomice sunčano, po nekim nizinama uz maglu, pa s juga naoblačenje, ponegdje i kiša, na Jadranu i bura i jugo. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C (HRT)
  • Od “poduzetnika godine” zaplijenjeno rekordnih 15 milijardi dolara u bitcoinima (Bug)
  • Neprovjerene i netočne informacije o raku postaju sve veći problem javnog zdravstva. Najdrastičnija je njihova posljedica napuštanje provjerenih terapija Faktograf donosi popis što sve ne liječi rak
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina sve bliže moćnim Tomahawcima. NATO: Ne bojimo se reakcije Rusa (Index)
  • Plenković u saboru o stanju nacije: Nemamo novca za punu 13. mirovinu (Index), Puhovski: Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran (N1)
  • Dok je Trumpov mirovni samit o Gazi ujedinio arapski svijet i zapade lidere u namjeri da konačno dođe do mira na Bliskom istoku, jasno je da se na jednog svjetskog igrača ne računa – Putin posramljen pred Bliskim istokom: Morao je odgoditi samit, Rusija sve izoliranija (tportal)
  • Katolička crkva je burno reagirala na plan Grada Zagreba o uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u škole: jer je to “katolicima neprihvatljivo”. Time Kaptol nastavlja dugu tradiciju uplitanja u školski sustav zemlje (DW)
  • Umro je D’Angelo, legenda R&B glazbe (Ravno do dna)
  • Video: Večernji izlazak srna na polju na sjeveru Hrvatske (Klikaj)

Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump: Time je napisao dobar članak o meni, ali fotografija je najgora ikad (Index, Nacional)
  • Stručnjak o gradnji nuklearke u Hrvatskoj: “Nemamo puno izbora. A dvije dobre lokacije već imamo” (N1)
  • Treba li Hrvatskoj obvezno glasanje? Obvezno glasanje ima svojih prednosti, kao i nedostataka, a ni same političke stranke nisu doradile svoj stav o tom pitanju (Faktograf)
  • Turisti o našoj kuhinji: “Što je tu tradicionalno? Vidim samo pizze i burgere” (HRT)
  • Rasprodan koncert Nicka Cavea u pulskoj Areni, dodan još jedan datum (HRT)
  • Kod Ogulina spažen medo (Radio Ogulin)

Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Gaza tone u kaos: Hamas vratio četiri tijela, Izrael prijeti osvetom; Zatvoren prijelaz Rafah (tportal)
  • Ukrajina uzvraća udarac: napadi na ciljeve duboko u Rusiji trebali bi Moskvu prisiliti na dogovor – uništavanjem već iscrpljenog gospodarstva i poticanjem ruskog stanovništva, koje je uglavnom pacificirano, da se počne otvoreno protiviti ratu (Index)
  • SAD ljudima poništio vize stranim državljanima zbog objava o Charlieu Kirku. Objavili primjere (Index), netko napisao da Kirk „širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku” i ostao bez vize (N1)
  • Škaričić: Kako je slučaj Beroš postao afera Vinogradska? Opozicija se ponadala da bi nemar u sastavljanju natječaja za neurokirurga mogao biti razlog za njegovo poništenje. Pravnici misle drugačije, a Viktor Gotovac upozorava da je Vili Beroš morao biti odbijen, jer je financijski oštetio Vinogradsku, nanio joj reputacijsku štetu i narušio povjerenje u javno zdravstvo (Novosti)
  • Poskoci isprepadali lovce u Dalmaciji: Ovakvo nešto još nismo doživjeli, padaju sa stabla… susreli smo njih čak devet (tportal)
  • Mladi jelen jučer tumarao ulicama Zagreba od ranog jutra, vozači ga pokušavali izbjeći (Jutarnji)

Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Hamas javno pogubljuje ljude koje navodno povezuju sa suradnjom s Izraelom (BBC, Index)
  • Zviždač: Splitski onkolog s farmaceutima dogovarao koji lijek dati pacijentima (Index)
  • Višeslav Raos: Istina koja boli Vučića – Srbija je na kratkom povodcu čiji drugi kraj drži Vladimir Putin (tportal)
  • ‘Treći svijet’, dokumentarac o Haustoru, pogledalo više od 5000 gledatelja u regiji (Ravno do dna)
  • Nobelovu nagradu za mir dobila je zastupnica rata: Marija Korina Machado vođa je desne opozicije u Venezueli, koja zahtjeva da se stranom – američkom – vojnom intervencijom skine izabrani predsjednik Maduro. Drugim riječima, najbliža saveznica Trumpa (Peščanik)
  • Miroslav Šeparović, dojučerašnji čelnik najviše sudske istance u Hrvata, doista ima impozantnu imovinu, pokretnu i nepokretnu. U imovinskoj kartici prijavio je plaću od 5400 eura neto, a supruga, poznata odvjetnica, zarađivala je lani 4000 eura neto mjesečno od drugih primitaka te 31.000 eura godišnje… ima i stanove, pištolje, vikendice i milijunsku ušteđevinu (Danica)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Invazija smrdljivih martina: invazivna vrsta iz Azije preplavila Hrvatsku (Index), većina stručnjaka preporučuje da ih se jednostavno usisa ili pomete, zatim stavi u vrećicu i baci. Mogu se uhvatiti i u posudu s vodom i deterdžentom (N1)
  • Hrvatska: ispovijest nelegalnog graditelja, jednog od mnogih – “Išao sam na rizik, nemam papire za kuću, bit će mi žao ako ju sruše” (DW)
  • Zagrebački sustav javnih bicikala Bajs proširen i na Sesvete, neki bicikli potrgani, bačeni u potok, postavljeni na reklamne panele… Udruga Zelene i plave Sesvete: Među nama su divljaci (Index)
  • Nacional otkriva prepisku na temelju koje je EPPO oduzeo mobitel uspješnom HDZ-ovu varaždinskom županu u nadi da će ga povezati s korupcijom u nabavi medicinske opreme
  • Tomašević objavio: Otvorit ćemo novu ambulantu opće medicine, pedijatrije i ginekologije (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump je postigao primirje u Gazi, ali sada se otvaraju tri velika pitanja: uspostava privremene sigurnosne sile i političke uprave, održiv plan za obnovu Gaze i eventualno razoružavanje Hamasa, što ostavlja manevarski prostor Netanyahuu za vojno djelovanje (Index, CNN)
  • Erdogan ponizio Netanyahua i nadmudrio Trumpa: Procurila drama koja se odvila iznad Egipta – nije želio sletjeti dok mu ne potvrde da Netanyahua neće biti na summitu (tportal, Independent)
  • Microsoft ukida podršku za Windows 10, većina korisnika morat će se prijaviti u program proširenih sigurnosnih ažuriranja (ESU), oni u EU imaju još godinu dana besplatnog ažuriranja (Tech Republic, Forum)
  • Europa protiv nošenja burke i nikaba u javnosti: “Zabranimo ih dok još možemo!” (Index)
  • Grcima žele uvesti najduži radni dan u Europi, izbio veliki štrajk (Index)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Hoće li humanitarna pomoć za Pojas Gaze biti dovoljna? Humanitarne organizacije kažu da su spremne u svakom trenutku pojačati napore kako bi pružile prijeko potrebnu pomoć stanovnicima Pojasa Gaze, ali postoji zabrinutost da zalihe možda neće biti dovoljne (DW)
  • U prvom tromjesečju iduće godine planirane su izmjene Zakona o radu: Stari godišnji iz 2026. moći će se koristiti do sredine 2028.? (tportal)
  • Zoran Kesić za N1: Osjećam se kao Aleksandra Prijović za siromašne (N1)
  • Komemoracija za Halida Bešlića: Suze nakon govora Dine Merlina, Žera otpjevao Čardak… sprovod održan u 15 sati na groblju u Sarajevu (Index)
  • Klerikalna seksalica: Moralna panika oko zdravstvenog odgoja posljedica je paranoičnog straha od potencijalnog gubitka ideje djeteta kao kripto-seksualnog rekvizita u prolongiranju vlastite seksualne fantazije o čednosti prije (a često i poslije) braka. Nije to nikakva briga za djecu, to je opskurantistički kult djeteta koji se politički organizirao da bi mogao nesmetano nastaviti iskorištavati djecu za vlastite sadomazohističke igrice (Novosti)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Svih 20 živih taoca je oslobođeno i prevezeno u Izrael, posmrtni ostaci ostalih će se u narednim danima prevesti u Izrael (Index)
  • Rusija je u prvih osam mjeseci ove godine u Ukrajini izgubila 281.550 vojnika, stoji u dokumentu za koji ukrajinska obavještajna služba tvrdi da sadrži ruske podatke koji su procurili u javnost. Objavljeni popis otkriva zapanjujuću razinu gubitaka za minimalne pomake na bojištu, piše Politico. (Index)
  • Ustavni sudac Frane Staničić službeno danas preuzima predsjedanje Ustavnim sudom, nakon što je na toj poziciji više od devet godina bio Miroslav Šeparović (N1)
  • Prosječna zagrebačka plaća u srpnju iznosila 1623 eura, medijalna 1415 (Index)
  • Željka Markić ne odustaje. Već sedam godina ganja Borisa Dežulovića po sudovima (neuspješno pa je opet uložila žalbu) (Index)
  • Održan izbor “Najuzornije seoske žene”, pobjednica dolazi iz Iloka (24 sata)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Svjetski čelnici iz više od 20 zemalja prisustvovat će summitu zakazanom za danas u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku s ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze, kaotični prizori obilježili vikend, Hamas obećao predati taoce na tri lokacije (Index)
  • Čeka nas smanjenje proizvodnje i rast cijena poljoprivrednih proizvoda i hrane (Poslovni)
  • Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca, čak i onih bez dosjea (Index)
  • Hrvatski prirodoslovni muzej proglašen najboljim slavenskim muzejem (tportal)
  • Pogača Fest u Slavonskom Brodu: 20-metarska pogača za Guinnessa (HRT)
  • Hrvatska se oprostila od Halida Bešlića u gradovima diljem zemlje, na ulicama bilo tisuće ljudi (tportal)
  • Kvalifikacije za SP: Hrvatska dobila Gibraltar u Varaždinu 3:0 i gotovo osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu (Slobodna)