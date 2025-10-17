Infektolog: Rat u Ukrajini mogao bi postati rasadište pandemija, već se pojavljuju novi virusi (Nacional)
Tomašević o istrazi EPPO-a: Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja je dala ostavku (N1)
Desna cijev budućeg najdužeg tunela u Srbiji ‘Iriški venac’, duljine oko 3,5 kilometara, probijena je danas, a na svečanosti se pojavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da će ovaj tunel biti ponos Srbije i svih srpskih građana (tportal)
Arhitekti o stadionu Hajduka: Gradnja na Brodarici imala bi katastrofalne posljedice (Index)
Most Prostornih Taktika izgrađen u Trogiru i dalje rastura; sad je u užem izboru Dezeen Awards 2025 (Haus)
Njemački grad Heilbronn, nedaleko Stutttgarta, ponio je titulu europske zelene prijestolnice za 2027. godinu (Green)
Putin upozorio Trumpa da ne šalje Tomahawke Ukrajini, sve veća vjerojatnost da će ga Trump i poslušati (Index)
EPPO u akciji: Zbog prevare u obnovi zagrebačkog Doma zdravlja uhićene četiri osobe (N1)
Zagreb: Skupština preimenovala četiri ulice nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, uz oštro protivljenje oporbe… ulice dobili Josip Kuže, Sidonija Erdődy Rubido, Nada Iveljić i Srećko Lipohar (HRT)
Podravka značajno smanjila udjel šećera i soli u proizvodima (Danica)
Preminuo Ace Frehley, suosnivač i gitarist grupe Kiss (HRT)
Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske, na granici otkrili čak 615 tisuća kutija cigareta koje su pokušali prokrijumčariti (Jutarnji)
Trump i Putin razgovarali telefonom, dogovara se njihov summit, najvjerojatnije u Budimpešti, Zelenski stiže u Washington, danas se čeka odluka o isporuci raketa Tomahawk Ukrajini (Jutarnji)
Pola Europe priprema se za rat, vidi se po brošurama za građane. Neke države objavile su čitave ‘knjižurine’ (N1)
Školski jelovnici se popravljaju, ali infrastruktura zaostaje: Razlike među županijama zabrinjavaju (Poslovni)
Udruge oštro reagirale na Matanićev intervju u Gloriji: ‘Omogućeno mu je da manipulira…’ (Nacional), za Telegram: ‘Intervju s Matanićem je strašan. Sve žrtve nasilja doživjele su novo poniženje’ , “nije najteže optuženom zlostavljaču, nego žrtvama koje ga ponovno gledaju” (Večernji), komentiraju na Forumu…
Što se dogodi kad zaboraviš zavrnuti pipu u dvorištu preko noći… (X)
Gloria objavila povratnički intervju s Daliborom Matanićem, javnost zgrožena: “U podcastu on govori o “boli”, “ovisnosti”, “oporavku” i “osobnom rastu”, dok se žene uopće ne spominju. Nema pitanja o žrtvama, o posljedicama, o moći i zloupotrebi položaja” (Seksizam naš svagdašnji), komentiraju na Forumu
Masovan napad na Ukrajinu, odjekuju eksplozije. “U zraku avioni koji mogu nositi Kinžale” (Index)
Novinarku Danku Derifaj i snimatelja zbog snimanja tv priloga na krovu zgrade koji Thompson koristi kao terasu tužitelji terete za povredu nepovredivosti doma i traže 4 mjeseca zatvora uvjetno, Turudić smatra da je optužnica utemeljena, odvjetnica Sloković: Režem diplomu ako mi nađete da je netko osuđen za to (Index)
U četvrtak u početku barem djelomice sunčano, po nekim nizinama uz maglu, pa s juga naoblačenje, ponegdje i kiša, na Jadranu i bura i jugo. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C (HRT)
Od “poduzetnika godine” zaplijenjeno rekordnih 15 milijardi dolara u bitcoinima (Bug)
Neprovjerene i netočne informacije o raku postaju sve veći problem javnog zdravstva. Najdrastičnija je njihova posljedica napuštanje provjerenih terapija Faktograf donosi popis što sve ne liječi rak
Ukrajina sve bliže moćnim Tomahawcima. NATO: Ne bojimo se reakcije Rusa (Index)
Plenković u saboru o stanju nacije: Nemamo novca za punu 13. mirovinu (Index), Puhovski: Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran (N1)
Dok je Trumpov mirovni samit o Gazi ujedinio arapski svijet i zapade lidere u namjeri da konačno dođe do mira na Bliskom istoku, jasno je da se na jednog svjetskog igrača ne računa – Putin posramljen pred Bliskim istokom: Morao je odgoditi samit, Rusija sve izoliranija (tportal)
Katolička crkva je burno reagirala na plan Grada Zagreba o uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u škole: jer je to “katolicima neprihvatljivo”. Time Kaptol nastavlja dugu tradiciju uplitanja u školski sustav zemlje (DW)
Gaza tone u kaos: Hamas vratio četiri tijela, Izrael prijeti osvetom; Zatvoren prijelaz Rafah (tportal)
Ukrajina uzvraća udarac: napadi na ciljeve duboko u Rusiji trebali bi Moskvu prisiliti na dogovor – uništavanjem već iscrpljenog gospodarstva i poticanjem ruskog stanovništva, koje je uglavnom pacificirano, da se počne otvoreno protiviti ratu (Index)
SAD ljudima poništio vize stranim državljanima zbog objava o Charlieu Kirku. Objavili primjere (Index), netko napisao da Kirk „širi rasističku, ksenofobnu i mizoginu retoriku” i ostao bez vize (N1)
Škaričić: Kako je slučaj Beroš postao afera Vinogradska? Opozicija se ponadala da bi nemar u sastavljanju natječaja za neurokirurga mogao biti razlog za njegovo poništenje. Pravnici misle drugačije, a Viktor Gotovac upozorava da je Vili Beroš morao biti odbijen, jer je financijski oštetio Vinogradsku, nanio joj reputacijsku štetu i narušio povjerenje u javno zdravstvo (Novosti)
Poskoci isprepadali lovce u Dalmaciji: Ovakvo nešto još nismo doživjeli, padaju sa stabla… susreli smo njih čak devet (tportal)
Mladi jelen jučer tumarao ulicama Zagreba od ranog jutra, vozači ga pokušavali izbjeći (Jutarnji)
Hamas javno pogubljuje ljude koje navodno povezuju sa suradnjom s Izraelom (BBC, Index)
Zviždač: Splitski onkolog s farmaceutima dogovarao koji lijek dati pacijentima (Index)
Višeslav Raos: Istina koja boli Vučića – Srbija je na kratkom povodcu čiji drugi kraj drži Vladimir Putin (tportal)
‘Treći svijet’, dokumentarac o Haustoru, pogledalo više od 5000 gledatelja u regiji (Ravno do dna)
Nobelovu nagradu za mir dobila je zastupnica rata: Marija Korina Machado vođa je desne opozicije u Venezueli, koja zahtjeva da se stranom – američkom – vojnom intervencijom skine izabrani predsjednik Maduro. Drugim riječima, najbliža saveznica Trumpa (Peščanik)
Miroslav Šeparović, dojučerašnji čelnik najviše sudske istance u Hrvata, doista ima impozantnu imovinu, pokretnu i nepokretnu. U imovinskoj kartici prijavio je plaću od 5400 eura neto, a supruga, poznata odvjetnica, zarađivala je lani 4000 eura neto mjesečno od drugih primitaka te 31.000 eura godišnje… ima i stanove, pištolje, vikendice i milijunsku ušteđevinu (Danica)
Invazija smrdljivih martina: invazivna vrsta iz Azije preplavila Hrvatsku (Index), većina stručnjaka preporučuje da ih se jednostavno usisa ili pomete, zatim stavi u vrećicu i baci. Mogu se uhvatiti i u posudu s vodom i deterdžentom (N1)
Hrvatska: ispovijest nelegalnog graditelja, jednog od mnogih – “Išao sam na rizik, nemam papire za kuću, bit će mi žao ako ju sruše” (DW)
Zagrebački sustav javnih bicikala Bajs proširen i na Sesvete, neki bicikli potrgani, bačeni u potok, postavljeni na reklamne panele… Udruga Zelene i plave Sesvete: Među nama su divljaci (Index)
Nacional otkriva prepisku na temelju koje je EPPO oduzeo mobitel uspješnom HDZ-ovu varaždinskom županu u nadi da će ga povezati s korupcijom u nabavi medicinske opreme
Tomašević objavio: Otvorit ćemo novu ambulantu opće medicine, pedijatrije i ginekologije (tportal)