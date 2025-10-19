Do susreta Putina i Trumpa u Budimpešti trebalo bi doći u iduća dva tjedna. Pitanje je kojom bi rutom Putin mogao doći iz Rusije da izbjegne uhićenje, spominju se Srbija, ali i Turska (tportal)
Masovni prosvjedi protiv Trumpa u Americi i svijetu. On je otišao igrati golf (Index)
Dinamo pobijedio Osijek 2:1, iako dobro posjećen Maksimir, izostalo navijanje BBB-a… razlog navodna svađa među navijačima prije utakmice (Nacional), Slaven remizirao s Rijekom (Index), kao i Vukovar s Lokomotivom (24 sata)
Isabella Rossellini u novom dokumentarnom serijalu ‘Mr. Scorsese‘ na Apple TV-u otvoreno je govorila o svom braku sa slavnim redateljem te o njegovim problemima s bijesom (tportal)
Vedrana Rudan: Matanić feniks u prahu i pepelu – Svaki alkoholičar, ovisnik i seksualni zlostavljač trebao bi skočiti u najbližu ustanovu da se prosvijetli, ozdravi i da intervju Gloriji. Žrtve o kojima se nije govorilo jer i nisu žrtve neka se jebu.
Hitna pomoć ima pune ruke posla: Intervencije helikopterima i brodicama broje se u tisućama (tportal)
Hrvatska uvozi 25,8 posto električne energije, u dvije godine porast od 10 posto (tportal)
Povećava se broj uspješnih hakerskih napada na ključne tvrtke i institucije u Hrvatskoj. Ovim tempom, brojka bi do kraja godine mogla prijeći 40, dok ukupna brojka pokušanih napada prelazi 1000 dnevno (tportal)
Britanski princ Andrew, brat kralja Charlesa, rekao je u petak da će prestati koristiti titulu vojvode od Yorka nakon godina kritika zbog njegovog ponašanja i veza s Jeffreyjem Epsteinom (Nacional)
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje kratkometražni film u Dansku koji je snimio u proljeće ove godine (24 sata)
Infektolog: Rat u Ukrajini mogao bi postati rasadište pandemija, već se pojavljuju novi virusi (Nacional)
Tomašević o istrazi EPPO-a: Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja je dala ostavku (N1)
Desna cijev budućeg najdužeg tunela u Srbiji ‘Iriški venac’, duljine oko 3,5 kilometara, probijena je danas, a na svečanosti se pojavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da će ovaj tunel biti ponos Srbije i svih srpskih građana (tportal)
Arhitekti o stadionu Hajduka: Gradnja na Brodarici imala bi katastrofalne posljedice (Index)
Most Prostornih Taktika izgrađen u Trogiru i dalje rastura; sad je u užem izboru Dezeen Awards 2025 (Haus)
Njemački grad Heilbronn, nedaleko Stutttgarta, ponio je titulu europske zelene prijestolnice za 2027. godinu (Green)
Putin upozorio Trumpa da ne šalje Tomahawke Ukrajini, sve veća vjerojatnost da će ga Trump i poslušati (Index)
EPPO u akciji: Zbog prevare u obnovi zagrebačkog Doma zdravlja uhićene četiri osobe (N1)
Zagreb: Skupština preimenovala četiri ulice nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, uz oštro protivljenje oporbe… ulice dobili Josip Kuže, Sidonija Erdődy Rubido, Nada Iveljić i Srećko Lipohar (HRT)
Podravka značajno smanjila udjel šećera i soli u proizvodima (Danica)
Preminuo Ace Frehley, suosnivač i gitarist grupe Kiss (HRT)
Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske, na granici otkrili čak 615 tisuća kutija cigareta koje su pokušali prokrijumčariti (Jutarnji)
Trump i Putin razgovarali telefonom, dogovara se njihov summit, najvjerojatnije u Budimpešti, Zelenski stiže u Washington, danas se čeka odluka o isporuci raketa Tomahawk Ukrajini (Jutarnji)
Pola Europe priprema se za rat, vidi se po brošurama za građane. Neke države objavile su čitave ‘knjižurine’ (N1)
Školski jelovnici se popravljaju, ali infrastruktura zaostaje: Razlike među županijama zabrinjavaju (Poslovni)
Udruge oštro reagirale na Matanićev intervju u Gloriji: ‘Omogućeno mu je da manipulira…’ (Nacional), za Telegram: ‘Intervju s Matanićem je strašan. Sve žrtve nasilja doživjele su novo poniženje’ , “nije najteže optuženom zlostavljaču, nego žrtvama koje ga ponovno gledaju” (Večernji), komentiraju na Forumu…
Što se dogodi kad zaboraviš zavrnuti pipu u dvorištu preko noći… (X)
Gloria objavila povratnički intervju s Daliborom Matanićem, javnost zgrožena: “U podcastu on govori o “boli”, “ovisnosti”, “oporavku” i “osobnom rastu”, dok se žene uopće ne spominju. Nema pitanja o žrtvama, o posljedicama, o moći i zloupotrebi položaja” (Seksizam naš svagdašnji), komentiraju na Forumu
Masovan napad na Ukrajinu, odjekuju eksplozije. “U zraku avioni koji mogu nositi Kinžale” (Index)
Novinarku Danku Derifaj i snimatelja zbog snimanja tv priloga na krovu zgrade koji Thompson koristi kao terasu tužitelji terete za povredu nepovredivosti doma i traže 4 mjeseca zatvora uvjetno, Turudić smatra da je optužnica utemeljena, odvjetnica Sloković: Režem diplomu ako mi nađete da je netko osuđen za to (Index)
U četvrtak u početku barem djelomice sunčano, po nekim nizinama uz maglu, pa s juga naoblačenje, ponegdje i kiša, na Jadranu i bura i jugo. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C (HRT)
Od “poduzetnika godine” zaplijenjeno rekordnih 15 milijardi dolara u bitcoinima (Bug)
Neprovjerene i netočne informacije o raku postaju sve veći problem javnog zdravstva. Najdrastičnija je njihova posljedica napuštanje provjerenih terapija Faktograf donosi popis što sve ne liječi rak
Ukrajina sve bliže moćnim Tomahawcima. NATO: Ne bojimo se reakcije Rusa (Index)
Plenković u saboru o stanju nacije: Nemamo novca za punu 13. mirovinu (Index), Puhovski: Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran (N1)
Dok je Trumpov mirovni samit o Gazi ujedinio arapski svijet i zapade lidere u namjeri da konačno dođe do mira na Bliskom istoku, jasno je da se na jednog svjetskog igrača ne računa – Putin posramljen pred Bliskim istokom: Morao je odgoditi samit, Rusija sve izoliranija (tportal)
Katolička crkva je burno reagirala na plan Grada Zagreba o uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u škole: jer je to “katolicima neprihvatljivo”. Time Kaptol nastavlja dugu tradiciju uplitanja u školski sustav zemlje (DW)