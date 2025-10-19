Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Sa zatopljavanjem oceana pada razina planktona u svijetu (HRT)
  • Sarkozy je prvi bivši EU predsjednik koji odlazi u zatvor, i to zbog plana da osigura libijsko financiranje svoje predsjedničke kampanje 2007. godine (Index)
  • Šest žena postaju vlasnice Kraša i suvlasnice Podravke, braća Pivac najavila izlazak iz vlasništva te prebacivanje dionica na novu tvrtku (Danica)
  • Fratar iz Širokog Brijega: Imaš 18 i više godina, živiš s roditeljima. Treba ti uvesti prirez i porez! (Slobodna)
  • Umrla je Sofia Corradi, žena koja je stvorila Erasmus (Jutarnji)

Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Do susreta Putina i Trumpa u Budimpešti trebalo bi doći u iduća dva tjedna. Pitanje je kojom bi rutom Putin mogao doći iz Rusije da izbjegne uhićenje, spominju se Srbija, ali i Turska (tportal)
  • Masovni prosvjedi protiv Trumpa u Americi i svijetu. On je otišao igrati golf (Index)
  • Dinamo pobijedio Osijek 2:1, iako dobro posjećen Maksimir, izostalo navijanje BBB-a… razlog navodna svađa među navijačima prije utakmice (Nacional), Slaven remizirao s Rijekom (Index), kao i Vukovar s Lokomotivom (24 sata)
  • Isabella Rossellini u novom dokumentarnom serijalu ‘Mr. Scorsese‘ na Apple TV-u otvoreno je govorila o svom braku sa slavnim redateljem te o njegovim problemima s bijesom (tportal)
  • Vedrana Rudan: Matanić feniks u prahu i pepelu – Svaki alkoholičar, ovisnik i seksualni zlostavljač trebao bi skočiti u najbližu ustanovu da se prosvijetli, ozdravi i da intervju Gloriji. Žrtve o kojima se nije govorilo jer i nisu žrtve neka se jebu.
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Hitna pomoć ima pune ruke posla: Intervencije helikopterima i brodicama broje se u tisućama (tportal)
  • Hrvatska uvozi 25,8 posto električne energije, u dvije godine porast od 10 posto (tportal)
  • Povećava se broj uspješnih hakerskih napada na ključne tvrtke i institucije u Hrvatskoj. Ovim tempom, brojka bi do kraja godine mogla prijeći 40, dok ukupna brojka pokušanih napada prelazi 1000 dnevno (tportal)
  • Britanski princ Andrew, brat kralja Charlesa, rekao je u petak da će prestati koristiti titulu vojvode od Yorka nakon godina kritika zbog njegovog ponašanja i veza s Jeffreyjem Epsteinom (Nacional)
  • Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje kratkometražni film u Dansku koji je snimio u proljeće ove godine (24 sata)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Zelenski je rekao da se Rusija “boji” Tomahawka, analiza susreta: Zelenski teško da može biti sretan nakon sastanka u Bijeloj kući (Index)
  • Profesor Džeba: Neustavno, šokantno, s razdjelnicima baš nitko ne plaća ono što potroši (N1)
  • Akrap: Za dvije godine doći će do sukoba na području Dalekog istoka (tportal)
  • Glas poduzetnika: Hrvatski BDP bi bio osam posto manji da nema stranih radnika (Index)
  • Norveška predstavila nacrt novog proračuna. Izdvojit će 6 mlrd. eura za Ukrajinu (Index)
  • Službeno otvoren Woven City, Toyotin “grad budućnosti” za testiranje mobilnosti (Bug)
  • Urednica Glorije uputila ispriku nakon intervjua s Matanićem, koji je u međuvremenu uklonjen s portala (tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Infektolog: Rat u Ukrajini mogao bi postati rasadište pandemija, već se pojavljuju novi virusi (Nacional)
  • Tomašević o istrazi EPPO-a: Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja je dala ostavku (N1)
  • Desna cijev budućeg najdužeg tunela u Srbiji ‘Iriški venac’, duljine oko 3,5 kilometara, probijena je danas, a na svečanosti se pojavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da će ovaj tunel biti ponos Srbije i svih srpskih građana (tportal)
  • Arhitekti o stadionu Hajduka: Gradnja na Brodarici imala bi katastrofalne posljedice (Index)
  • Most Prostornih Taktika izgrađen u Trogiru i dalje rastura; sad je u užem izboru Dezeen Awards 2025 (Haus)
  • Njemački grad Heilbronn, nedaleko Stutttgarta, ponio je titulu europske zelene prijestolnice za 2027. godinu (Green)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Putin upozorio Trumpa da ne šalje Tomahawke Ukrajini, sve veća vjerojatnost da će ga Trump i poslušati (Index)
  • EPPO u akciji: Zbog prevare u obnovi zagrebačkog Doma zdravlja uhićene četiri osobe (N1)
  • Zagreb: Skupština preimenovala četiri ulice nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, uz oštro protivljenje oporbe… ulice dobili Josip Kuže, Sidonija Erdődy Rubido, Nada Iveljić i Srećko Lipohar (HRT)
  • Podravka značajno smanjila udjel šećera i soli u proizvodima (Danica)
  • Preminuo Ace Frehley, suosnivač i gitarist grupe Kiss (HRT)
  • Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske, na granici otkrili čak 615 tisuća kutija cigareta koje su pokušali prokrijumčariti (Jutarnji)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump i Putin razgovarali telefonom, dogovara se njihov summit, najvjerojatnije u Budimpešti, Zelenski stiže u Washington, danas se čeka odluka o isporuci raketa Tomahawk Ukrajini (Jutarnji)
  • Pola Europe priprema se za rat, vidi se po brošurama za građane. Neke države objavile su čitave ‘knjižurine’ (N1)
  • Školski jelovnici se popravljaju, ali infrastruktura zaostaje: Razlike među županijama zabrinjavaju (Poslovni)
  • Udruge oštro reagirale na Matanićev intervju u Gloriji: ‘Omogućeno mu je da manipulira…’ (Nacional), za Telegram: ‘Intervju s Matanićem je strašan. Sve žrtve nasilja doživjele su novo poniženje’ , “nije najteže optuženom zlostavljaču, nego žrtvama koje ga ponovno gledaju” (Večernji), komentiraju na Forumu
  • Što se dogodi kad zaboraviš zavrnuti pipu u dvorištu preko noći… (X)

Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Zbunjujući prometni nered u Zagrebu: Građani otkrili najgore nedovršene ulice i raskrižja (Večernji)
  • Sedmero mladih završilo je u bolnici zbog respiratornih smetnji nakon širenja nepoznatog mirisa na splitskim bazenima (Jutarnji)
  • Ministar demografije: Više ljudi se vraća nego što odlazi. Puno se toga okreće u našu korist (HTV, Index)
  • Djelatnici hitne: Nema odustajanja od zahtjeva za beneficiranim stažem (N1), Hrstić: Struka smatra da nema elemenata za beneficirani staž u hitnoj službi (Index)
  • 24 sata: “Obrijali” smo šefove država na nulu, pogledajte fotke
  • Slika preminulih glazbenika kruži internetom: “Velikani su sada na okupu” – Halid, Đole, Kemal, Oliver, Davorin… (Index)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Veliki prosvjed djelatnika Hitne: “Nemamo ništa, a dovode nam strane radnike u Hitnu” (Index)
  • Trump radi na uspostavi “fonda za pobjedu Ukrajine” koji bi se financirao novim, drastičnim carinama na uvoz iz Kine. Udarom na Kinu želi slomiti Putina (Index)
  • U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV virusa. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa (DW)
  • Netflixov dokumentarac o Victoriji Beckham: tri epizode, nula (zanimljivog) sadržaja – Zrinka Pavlić za tportal
  • Hrvatski paviljon osvojio srebro na EXPO-u 2025 u Osaki (Haus)
  • U trećoj epizodi serijala “Ne zaboravite ostaviti recenziju“: “Pomfrit hladan, ali konobar vatren” (HRT)
  • Gloria objavila povratnički intervju s Daliborom Matanićem, javnost zgrožena: “U podcastu on govori o “boli”, “ovisnosti”, “oporavku” i “osobnom rastu”, dok se žene uopće ne spominju. Nema pitanja o žrtvama, o posljedicama, o moći i zloupotrebi položaja” (Seksizam naš svagdašnji), komentiraju na Forumu
Četvrtak (11:00)

Brze i kratke

  • Masovan napad na Ukrajinu, odjekuju eksplozije. “U zraku avioni koji mogu nositi Kinžale” (Index)
  • Novinarku Danku Derifaj i snimatelja zbog snimanja tv priloga na krovu zgrade koji Thompson koristi kao terasu tužitelji terete za povredu nepovredivosti doma i traže 4 mjeseca zatvora uvjetno, Turudić smatra da je optužnica utemeljena, odvjetnica Sloković: Režem diplomu ako mi nađete da je netko osuđen za to (Index)
  • U četvrtak u početku barem djelomice sunčano, po nekim nizinama uz maglu, pa s juga naoblačenje, ponegdje i kiša, na Jadranu i bura i jugo. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C (HRT)
  • Od “poduzetnika godine” zaplijenjeno rekordnih 15 milijardi dolara u bitcoinima (Bug)
  • Neprovjerene i netočne informacije o raku postaju sve veći problem javnog zdravstva. Najdrastičnija je njihova posljedica napuštanje provjerenih terapija Faktograf donosi popis što sve ne liječi rak
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina sve bliže moćnim Tomahawcima. NATO: Ne bojimo se reakcije Rusa (Index)
  • Plenković u saboru o stanju nacije: Nemamo novca za punu 13. mirovinu (Index), Puhovski: Siguran sam da je stanje nacije odlično, za državu nisam tako siguran (N1)
  • Dok je Trumpov mirovni samit o Gazi ujedinio arapski svijet i zapade lidere u namjeri da konačno dođe do mira na Bliskom istoku, jasno je da se na jednog svjetskog igrača ne računa – Putin posramljen pred Bliskim istokom: Morao je odgoditi samit, Rusija sve izoliranija (tportal)
  • Katolička crkva je burno reagirala na plan Grada Zagreba o uvođenju zdravstvenog i spolnog odgoja u škole: jer je to “katolicima neprihvatljivo”. Time Kaptol nastavlja dugu tradiciju uplitanja u školski sustav zemlje (DW)
  • Umro je D’Angelo, legenda R&B glazbe (Ravno do dna)
  • Video: Večernji izlazak srna na polju na sjeveru Hrvatske (Klikaj)