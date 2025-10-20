Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Troškovi rata prešli 500 milijardi, naftni giganti množe gubitke, računica je jasna: Ako rat završi, Rusiji prijeti kolaps (Jutarnji)
  • Danas pao velik broj stranica i aplikacija zbog kvara u radu Amazonove podružnice za računalstvo u oblaku AWS (Index), iako fizički poslužitelji i baze podataka nisu bili ugroženi, mnoge su aplikacije nekoliko sati praktički bile odsječene od svojih podataka. Nema znakova kibernetičkog napada (tportal)
  • Gradonačelnici Rijeke ukrali čokoladu iz ureda, ona osobu vidljivu na videosnimci prijavila Etičkom povjerenstvu, a dijelu zaposlenika ograničila pristup uredu. Kako piše Novi list, u kasnijem obraćanju Rinčić pojasnila kako se ne radi o čokoladi, već o povjerenju (Index)
  • Objavili fotke radova u zgradi Hrvatskog sabora (N1)
  • Gotovo polovica iseljenika razmišlja o povratku u Hrvatsku – istraživanje Zemlja zvana čežnja – kako poslovna dijaspora vidi Hrvatsku, koje su proveli Velimir Šonje, Ivan Burić i Antun Krešimir Buterin, pokazuje da bi se tek devet posto iseljenika zaista i moglo vratiti u Hrvatsku u iduće dvije godine (Lider)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Trump Zelenskom “savjetovao” da ustupi Putinu dio teritorija, Zelenski: Ne poklanjamo ništa agresoru niti ćemo zaboraviti (tportal)
  • Mnogi njemački mediji će javljati prije o slučajevima nasilnog migranta nego kad je nasilnik bio Nijemac. To je opasna praksa i zaključak znanstvenog istraživanja iz Hamburga (DW)
  • Ciljate na novac iz EU fondova? Zaboravite na to bez dokaza o održivosti (Poslovni)
  • Milorad Dodik mijenja taktiku: nakon višemjesečnog otpora napokon je priznao da više nije predsjednik Republike Srpske te je odustao od izravnih pokušaja rušenja ustavnog poretka BiH (Index)
  • Ukidaju se stroge mjere zaštite od slinavke i šapa te kuge malih preživača (Agroklub)
  • Pojavila se snimka pljačkaša iz Louvrea (Index)

Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Udarci na rusku energetsku infrastrukturu ostavljaju sve vidljivije posljedice na gospodarstvo, prekinut dotok plina iz Kazahstana, nestašica goriva diljem Rusije (Index)
  • Izrael nakon napada obustavio humanitarnu pomoć za Gazu: U nedjelju poginulo najmanje 35 Palestinaca (N1)
  • Slučaj Kimmel i Pentagon ponovno otvorili pitanje slobode medija u Americi – Najmanje 30 novinskih organizacija odbilo je potpisati nova pravila Pentagona o pristupu medija, uključujući i to da bi mogli biti označeni kao sigurnosni rizici (Index)
  • Analitičar: AI balon je 17 puta veći od dot-com sloma i 4 puta od krize 2008. (Index)
  • Porobija: 1991. Nirvana u Trstu svirala svoj (danas) najveći hit najavivši se kao Bijelo dugme (Index)
  • HNL: Istra – Hajduk 0:3. Hajduk se ponovo izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice (Index), Varaždin pobijedio Goricu u gostima i došao na četvrto mjesto (Index)
  • Baby Lasagna komentirao da mu je Vojko V presirov za suradnju, na što mu je on odgovorio da “barem nije Eurosong treš”… na Jutarnjem špekuliraju da bi zapravo moglo doći do suradnje
Danas (00:00)

Brze i kratke

  • Iz Louvrea ukradeno osam komada povijesnog nakita neprocijenjive vrijednosti, pljačkaši su se pojavili s vlastitom opremom, uključujući mobilnu dizalicu, odnosno platformu kojom su se uspeli do visine galerijskih prozora. Platformu su dovukli sami… (Index)
  • Izraelske zračne snage napale su ciljeve Hamasa u Pojasu Gaze nakon što je teroristička organizacija ispalila protutenkovsku raketu na IDF, čime je prekršeno primirje (Index)
  • Trump prelomio: Putin će zadržati dio ukrajinskog teritorija u bilo kojem scenariju (tportal)
  • Na zgradi Jurice Pavičića osvanula uvredljiva poruka “Komunjaro šugava, j… te u guzicu”, on im poručio: “Te homoerotske fantazije mogu realizirati negdje drugdje” (N1)
  • Zagreb zatrpan s čak 15.206 divljih deponija – podružnica zagrebačkog Holdinga Čistoća je samo u 2024. godini sanirala 7644 divlja odlagališta, a u osam mjeseci ove godine njih čak 4862. Osim videonadzorima, komunalnim redarima, divlja odlagališta pokušavaju zaustaviti fizičkim preprekama (Jutarnji)
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Putin kao uvjet za kraj rata želi potpunu kontrolu nad Donjeckom, otkriva Washington Post (Index)
  • MMF upozorava: Svjetskoj ekonomiji prijeti naglo i oštro zahlađenje (The Guardian, Index)
  • Američka psihologinja: Trumpovo ponašanje normalizira zlostavljanje u društvu (Index)
  • Spasio ju ChatGPT: Žena u Kaliforniji izbjegla deložaciju. Koristila je AI umjesto odvjetnika (Index)
  • Mlada hrvatska umjetnica izvest će performans: zapalit će sve svoje radove koje ne proda na aukciji, radove koje možete spasiti od vječnog ognja pogledajte na ovoj poveznici. (Jutarnji)
  • Opljačkan Louvre: Lopovi ukrali nakit iz Napoleonove i caričine kolekcije (tportal)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Sa zatopljavanjem oceana pada razina planktona u svijetu (HRT)
  • Sarkozy je prvi bivši EU predsjednik koji odlazi u zatvor, i to zbog plana da osigura libijsko financiranje svoje predsjedničke kampanje 2007. godine (Index)
  • Šest žena postaju vlasnice Kraša i suvlasnice Podravke, braća Pivac najavila izlazak iz vlasništva te prebacivanje dionica na novu tvrtku (Danica)
  • Fratar iz Širokog Brijega: Imaš 18 i više godina, živiš s roditeljima. Treba ti uvesti prirez i porez! (Slobodna)
  • Umrla je Sofia Corradi, žena koja je stvorila Erasmus (Jutarnji)
Jučer (01:00)

Brze i kratke

  • Do susreta Putina i Trumpa u Budimpešti trebalo bi doći u iduća dva tjedna. Pitanje je kojom bi rutom Putin mogao doći iz Rusije da izbjegne uhićenje, spominju se Srbija, ali i Turska (tportal)
  • Masovni prosvjedi protiv Trumpa u Americi i svijetu. On je otišao igrati golf (Index)
  • Dinamo pobijedio Osijek 2:1, iako dobro posjećen Maksimir, izostalo navijanje BBB-a… razlog navodna svađa među navijačima prije utakmice (Nacional), Slaven remizirao s Rijekom (Index), kao i Vukovar s Lokomotivom (24 sata)
  • Isabella Rossellini u novom dokumentarnom serijalu ‘Mr. Scorsese‘ na Apple TV-u otvoreno je govorila o svom braku sa slavnim redateljem te o njegovim problemima s bijesom (tportal)
  • Vedrana Rudan: Matanić feniks u prahu i pepelu – Svaki alkoholičar, ovisnik i seksualni zlostavljač trebao bi skočiti u najbližu ustanovu da se prosvijetli, ozdravi i da intervju Gloriji. Žrtve o kojima se nije govorilo jer i nisu žrtve neka se jebu.
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • Hitna pomoć ima pune ruke posla: Intervencije helikopterima i brodicama broje se u tisućama (tportal)
  • Hrvatska uvozi 25,8 posto električne energije, u dvije godine porast od 10 posto (tportal)
  • Povećava se broj uspješnih hakerskih napada na ključne tvrtke i institucije u Hrvatskoj. Ovim tempom, brojka bi do kraja godine mogla prijeći 40, dok ukupna brojka pokušanih napada prelazi 1000 dnevno (tportal)
  • Britanski princ Andrew, brat kralja Charlesa, rekao je u petak da će prestati koristiti titulu vojvode od Yorka nakon godina kritika zbog njegovog ponašanja i veza s Jeffreyjem Epsteinom (Nacional)
  • Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje kratkometražni film u Dansku koji je snimio u proljeće ove godine (24 sata)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Zelenski je rekao da se Rusija “boji” Tomahawka, analiza susreta: Zelenski teško da može biti sretan nakon sastanka u Bijeloj kući (Index)
  • Profesor Džeba: Neustavno, šokantno, s razdjelnicima baš nitko ne plaća ono što potroši (N1)
  • Akrap: Za dvije godine doći će do sukoba na području Dalekog istoka (tportal)
  • Glas poduzetnika: Hrvatski BDP bi bio osam posto manji da nema stranih radnika (Index)
  • Norveška predstavila nacrt novog proračuna. Izdvojit će 6 mlrd. eura za Ukrajinu (Index)
  • Službeno otvoren Woven City, Toyotin “grad budućnosti” za testiranje mobilnosti (Bug)
  • Urednica Glorije uputila ispriku nakon intervjua s Matanićem, koji je u međuvremenu uklonjen s portala (tportal)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Infektolog: Rat u Ukrajini mogao bi postati rasadište pandemija, već se pojavljuju novi virusi (Nacional)
  • Tomašević o istrazi EPPO-a: Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja je dala ostavku (N1)
  • Desna cijev budućeg najdužeg tunela u Srbiji ‘Iriški venac’, duljine oko 3,5 kilometara, probijena je danas, a na svečanosti se pojavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da će ovaj tunel biti ponos Srbije i svih srpskih građana (tportal)
  • Arhitekti o stadionu Hajduka: Gradnja na Brodarici imala bi katastrofalne posljedice (Index)
  • Most Prostornih Taktika izgrađen u Trogiru i dalje rastura; sad je u užem izboru Dezeen Awards 2025 (Haus)
  • Njemački grad Heilbronn, nedaleko Stutttgarta, ponio je titulu europske zelene prijestolnice za 2027. godinu (Green)
Petak (17:00)

Brze i kratke

  • Putin upozorio Trumpa da ne šalje Tomahawke Ukrajini, sve veća vjerojatnost da će ga Trump i poslušati (Index)
  • EPPO u akciji: Zbog prevare u obnovi zagrebačkog Doma zdravlja uhićene četiri osobe (N1)
  • Zagreb: Skupština preimenovala četiri ulice nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, uz oštro protivljenje oporbe… ulice dobili Josip Kuže, Sidonija Erdődy Rubido, Nada Iveljić i Srećko Lipohar (HRT)
  • Podravka značajno smanjila udjel šećera i soli u proizvodima (Danica)
  • Preminuo Ace Frehley, suosnivač i gitarist grupe Kiss (HRT)
  • Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske, na granici otkrili čak 615 tisuća kutija cigareta koje su pokušali prokrijumčariti (Jutarnji)