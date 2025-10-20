Troškovi rata prešli 500 milijardi, naftni giganti množe gubitke, računica je jasna: Ako rat završi, Rusiji prijeti kolaps (Jutarnji)
Danas pao velik broj stranica i aplikacija zbog kvara u radu Amazonove podružnice za računalstvo u oblaku AWS (Index), iako fizički poslužitelji i baze podataka nisu bili ugroženi, mnoge su aplikacije nekoliko sati praktički bile odsječene od svojih podataka. Nema znakova kibernetičkog napada (tportal)
Gradonačelnici Rijeke ukrali čokoladu iz ureda, ona osobu vidljivu na videosnimci prijavila Etičkom povjerenstvu, a dijelu zaposlenika ograničila pristup uredu. Kako piše Novi list, u kasnijem obraćanju Rinčić pojasnila kako se ne radi o čokoladi, već o povjerenju (Index)
Objavili fotke radova u zgradi Hrvatskog sabora (N1)
Gotovo polovica iseljenika razmišlja o povratku u Hrvatsku – istraživanje Zemlja zvana čežnja – kako poslovna dijaspora vidi Hrvatsku, koje su proveli Velimir Šonje, Ivan Burić i Antun Krešimir Buterin, pokazuje da bi se tek devet posto iseljenika zaista i moglo vratiti u Hrvatsku u iduće dvije godine (Lider)
Udarci na rusku energetsku infrastrukturu ostavljaju sve vidljivije posljedice na gospodarstvo, prekinut dotok plina iz Kazahstana, nestašica goriva diljem Rusije (Index)
Izrael nakon napada obustavio humanitarnu pomoć za Gazu: U nedjelju poginulo najmanje 35 Palestinaca (N1)
Slučaj Kimmel i Pentagon ponovno otvorili pitanje slobode medija u Americi – Najmanje 30 novinskih organizacija odbilo je potpisati nova pravila Pentagona o pristupu medija, uključujući i to da bi mogli biti označeni kao sigurnosni rizici (Index)
Analitičar: AI balon je 17 puta veći od dot-com sloma i 4 puta od krize 2008. (Index)
Porobija: 1991. Nirvana u Trstu svirala svoj (danas) najveći hit najavivši se kao Bijelo dugme (Index)
HNL: Istra – Hajduk 0:3. Hajduk se ponovo izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice (Index), Varaždin pobijedio Goricu u gostima i došao na četvrto mjesto (Index)
Baby Lasagna komentirao da mu je Vojko V presirov za suradnju, na što mu je on odgovorio da “barem nije Eurosong treš”… na Jutarnjem špekuliraju da bi zapravo moglo doći do suradnje
Iz Louvrea ukradeno osam komada povijesnog nakita neprocijenjive vrijednosti, pljačkaši su se pojavili s vlastitom opremom, uključujući mobilnu dizalicu, odnosno platformu kojom su se uspeli do visine galerijskih prozora. Platformu su dovukli sami… (Index)
Izraelske zračne snage napale su ciljeve Hamasa u Pojasu Gaze nakon što je teroristička organizacija ispalila protutenkovsku raketu na IDF, čime je prekršeno primirje (Index)
Trump prelomio: Putin će zadržati dio ukrajinskog teritorija u bilo kojem scenariju (tportal)
Na zgradi Jurice Pavičića osvanula uvredljiva poruka “Komunjaro šugava, j… te u guzicu”, on im poručio: “Te homoerotske fantazije mogu realizirati negdje drugdje” (N1)
Zagreb zatrpan s čak 15.206 divljih deponija – podružnica zagrebačkog Holdinga Čistoća je samo u 2024. godini sanirala 7644 divlja odlagališta, a u osam mjeseci ove godine njih čak 4862. Osim videonadzorima, komunalnim redarima, divlja odlagališta pokušavaju zaustaviti fizičkim preprekama (Jutarnji)
Do susreta Putina i Trumpa u Budimpešti trebalo bi doći u iduća dva tjedna. Pitanje je kojom bi rutom Putin mogao doći iz Rusije da izbjegne uhićenje, spominju se Srbija, ali i Turska (tportal)
Masovni prosvjedi protiv Trumpa u Americi i svijetu. On je otišao igrati golf (Index)
Dinamo pobijedio Osijek 2:1, iako dobro posjećen Maksimir, izostalo navijanje BBB-a… razlog navodna svađa među navijačima prije utakmice (Nacional), Slaven remizirao s Rijekom (Index), kao i Vukovar s Lokomotivom (24 sata)
Isabella Rossellini u novom dokumentarnom serijalu ‘Mr. Scorsese‘ na Apple TV-u otvoreno je govorila o svom braku sa slavnim redateljem te o njegovim problemima s bijesom (tportal)
Vedrana Rudan: Matanić feniks u prahu i pepelu – Svaki alkoholičar, ovisnik i seksualni zlostavljač trebao bi skočiti u najbližu ustanovu da se prosvijetli, ozdravi i da intervju Gloriji. Žrtve o kojima se nije govorilo jer i nisu žrtve neka se jebu.
Hitna pomoć ima pune ruke posla: Intervencije helikopterima i brodicama broje se u tisućama (tportal)
Hrvatska uvozi 25,8 posto električne energije, u dvije godine porast od 10 posto (tportal)
Povećava se broj uspješnih hakerskih napada na ključne tvrtke i institucije u Hrvatskoj. Ovim tempom, brojka bi do kraja godine mogla prijeći 40, dok ukupna brojka pokušanih napada prelazi 1000 dnevno (tportal)
Britanski princ Andrew, brat kralja Charlesa, rekao je u petak da će prestati koristiti titulu vojvode od Yorka nakon godina kritika zbog njegovog ponašanja i veza s Jeffreyjem Epsteinom (Nacional)
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje kratkometražni film u Dansku koji je snimio u proljeće ove godine (24 sata)
Infektolog: Rat u Ukrajini mogao bi postati rasadište pandemija, već se pojavljuju novi virusi (Nacional)
Tomašević o istrazi EPPO-a: Ravnateljica zagrebačkog Doma zdravlja je dala ostavku (N1)
Desna cijev budućeg najdužeg tunela u Srbiji ‘Iriški venac’, duljine oko 3,5 kilometara, probijena je danas, a na svečanosti se pojavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da će ovaj tunel biti ponos Srbije i svih srpskih građana (tportal)
Arhitekti o stadionu Hajduka: Gradnja na Brodarici imala bi katastrofalne posljedice (Index)
Most Prostornih Taktika izgrađen u Trogiru i dalje rastura; sad je u užem izboru Dezeen Awards 2025 (Haus)
Njemački grad Heilbronn, nedaleko Stutttgarta, ponio je titulu europske zelene prijestolnice za 2027. godinu (Green)
Putin upozorio Trumpa da ne šalje Tomahawke Ukrajini, sve veća vjerojatnost da će ga Trump i poslušati (Index)
EPPO u akciji: Zbog prevare u obnovi zagrebačkog Doma zdravlja uhićene četiri osobe (N1)
Zagreb: Skupština preimenovala četiri ulice nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH režimom, uz oštro protivljenje oporbe… ulice dobili Josip Kuže, Sidonija Erdődy Rubido, Nada Iveljić i Srećko Lipohar (HRT)
Podravka značajno smanjila udjel šećera i soli u proizvodima (Danica)
Preminuo Ace Frehley, suosnivač i gitarist grupe Kiss (HRT)
Ovo je jedna od najvećih zapljena cigareta u povijesti Hrvatske, na granici otkrili čak 615 tisuća kutija cigareta koje su pokušali prokrijumčariti (Jutarnji)