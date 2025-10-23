Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska vlada trebala bi do kraja mjeseca donijeti odluku o minimalnoj bruto plaći u visini od 1050 eura, najavio Plenković (Index)
  • Trump je sinoć po prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a koje se odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft, Medvedev: To je čin rata (Index)
  • USKOK u novoj akciji: U Zagrebu uhićen odvjetnik, u Osijeku poduzetnik (N1)
  • Na današnji je dan ispred redakcije Nacionala u Zagrebu 2008. godine ubijen Ivo Pukanić, Nacional se prisjeća intervjua s Gotovinom kada je on bio u bijegu
  • U Zagrebu ubio ženu, tijelo bacio u šikaru. U stanu ostavio natuknice pa ubio sebe (Index)
  • Prva premijerka Japana, Sanae Takaichi, ujedno je i heavy metal bubnjarica (Ravno do dna)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Od vizionara do opreznog pragmatičara: Kako je Macron postao glavni partibrejker Europe, diplomati za Politico: njegove domaće nevolje i opsesija ostavštinom pretvorile su ga od pokretača promjena u prepreku napretku (tportal)
  • Kinezi uskoro počinju graditi novi južni ulaz u Zagreb, posao je vrijedan 67,3 milijuna eura (Poslovni)
  • Stotine svjetskih ličnosti i “kumovi AI-a” potpisali pismo upozorenja: “Superinteligencija će uzrokovati kaos” (N1)
  • Stariji muškarac masturbirao u ZET-ovom busu. Putnica: Držao je torbu da drugi ne vide… kažu da mu nije prvi put (Index)
  • Simona Mijoković (ex Gotovac) najavila izlazak knjige “Kako sam tražila ljubav”u kojoj opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti… (Nacional)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Pojavila se informacija da bolnica u Petrovoj više ne radi pobačaje na zahtjev, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković demantira: Nijedna pacijentica nije odbijena (HRT)
  • Srpski predsjednik Aleksandar Vučić hitro je reagirao na incident u tzv. Ćacilendu, improviziranom šatorskom naselju u samom centru Beograda koji je jedno vrijeme služio ‘studentima koji žele učiti’, a kasnije postao boravište njegovih ‘lojalista’ i batinaša… analitičar: zbog toga bi Vučić mogao proglasiti izvanredno stanje (tportal)
  • Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo – vrijedna kruna supruge Napoleona III (24 sata)
  • Pucnjava u zagrebačkom Središću: Vatru je na tjelohranitelja nogometaša Crvene zvezde otvorila posrnula bivša TV zvijezda, Leon Lučić iz Krim Tim 2… uhićen je, a zaštitar je ranjen u nogu (Jutarnji)
  • Istraživanje: AI asistenti pogrešno prikazuju vijesti u gotovo polovici odgovora (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump izjavio kako ne želi ‘beskoristan sastanak’ dok Moskva odbija prekinuti borbe na trenutnoj crti bojišta (tportal)
  • Počele stizati uplatnice “privatnih registara”čak i zgradama: s njima su dobro upoznati obrtnici i vlasnici tvrtki – radi se o NEOBVEZUJUĆIM ponudama koje mnogi ne provjere i uplate misleći da se radi o obvezi prema državi. Zgradonačelnik donosi primjere
  • Najveći ratni brod kao najveća atrakcija ponovno u Splitu. Stigao američki nosač aviona Gerald Ford, kapaciteta 75 aviona s pet tisuća članova posade, dug je 333 metra, najveći profit očekuju ugostitelji (Dnevnik, N1)
  • Drastično se smanjuje broj leptira, a sve zbog pesticida (Green)
  • Podravkina Vegeta zasjala na Times Squareu u New Yorku (Poslovni)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump i Putin ipak se neće sastati u Budimpešti – otkazan pripremni susret Rubia i Lavrova zbog neslaganja oko Ukrajine, a SAD je pritom odgodio i nove sankcije Rusiji kako ne bi poremetio moguće buduće pregovore (Jutarnji)
  • Europski čelnici poslali jasnu poruku Trumpu: ‘Međunarodne granice Ukrajine ne smiju se mijenjati silom!’ (tportal)
  • Nakit ukraden iz Louvrea procijenjen je na oko 88 milijuna eura (76 milijuna funti), rekla je pariška tužiteljica, a prenosi SkyNews (N1)
  • Predstavljena dva nova električna autobusa Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), imaju doseg od oko 330 kilometara, vozit će na linijama prema Jarunu i Sljemenu (tportal)
  • Martina Dalić nezakonito kupila dionice Podravke: Pogriješila sam, prihvaćam sankcije (Index), Ćimić: Za “pogrešku” kakvu je napravila Martina Dalić može se završiti u zatvoru (Index)
  • Preminula nekadašnja državna revizorica Šima Krasić (85) (Nacional)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Kvar na Amazonu jučer je ‘srušio pola interneta’, ali i pokrenuo ključno pitanje za Europu – U Bruxellesu je nakon toga pokrenuta (nova-stara) žustra rasprava o tome što je to ‘digitalni suverenitet’ i kako ga postići, a usluge u oblaku nalaze se u samom središtu te debate (tportal)
  • EU se suočava s ekonomskim problemima. Ali na njezinom istočnom krilu jedno veliko gospodarstvo blista, to je Poljska. Što Varšava može naučiti ostatak Europske unije, analizira DW
  • Sukob interesa bez presedana. Trump je na kriptu zaradio milijardu otkako je predsjednik (Index)
  • Antifašisti prijavili Thompsona: Tvrde da je unio ustaški pozdrav u svoju pjesmu radi veličanja ustaškog pokreta i režima NDH i za to imaju dokaze, poručuju iz Antifašističke lige, Documente i Veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) (Novosti)
  • EU želi ubrzati svoje proširenje. Puštat će nove članice bez prava veta? Prijedlog o promjeni pravila članstva u ranoj je fazi i morat će ga odobriti sve postojeće države članice, potvrdila su tri europska diplomata i jedan dužnosnik EU-a upoznat s raspravama, piše Politico (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • EU žuri ojačati Ukrajinu. “Ako popustimo Putinu, kreću panika i masovno naoružavanje” (Index)
  • BiH prijeti energetski kolaps. Jedini plin koji imaju dobivaju od Rusa preko Srbije (Index)
  • Ruski milijarder Pavel Durov, osnivač Telegrama, nudi otkup ukradenog nakita iz Louvrea, želi ga donirati muzeju u Abu Dhabiju (Index)
  • EU uvodi novu kategoriju poduzetnika: Osim malih i srednjih poduzetnika i velikih kompanija, uvodi se nova kategorija malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije – u stvarnosti riječ je o tvrtkama koje su dovoljno uspješne da rastu i izvoze, ali se i dalje bore s birokracijom, manjkom kapitala i administracijom koja ih tretira prevelikima za potpore, a premalima za tržište kapitala (Lider)
  • ‘Crna jama’ Sovjak kraj Rijeke sadrži 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana, u tijeku je sanacija (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Europa staje u obranu Zelenskog nakog napetog sastanka s Trumpom (Index), Plenković: Ako se Rusiji dopusti osvajanje, možemo pogađati tko će idući biti na redu (Index),
  • HRT-ov novinar Krešimir Volarević se našao u Louvreu usred pljačke: Iz prve ruke za 24sata ispričao sve o evakuaciji i panici (tportal)
  • Objavljeni memoari Epsteinove žrtve Virginie Giuffree, opisivala detalje, među njima da je morala spavati i s princom Andrewom, bratom kralja Charlesa (Index)
  • Jedan od najvećih rokera 21. stoljeća Jack White dolazi na INmusic festival (tportal)
  • Apple osigurao ekskluzivni petogodišnji ugovor za streaming Formule 1 u SAD-u (Index)
  • Legendarni post rockeri God Is An Astronaut u Tvornici kulture – napokon na pravom mjestu (Ravno do dna)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Troškovi rata prešli 500 milijardi, naftni giganti množe gubitke, računica je jasna: Ako rat završi, Rusiji prijeti kolaps (Jutarnji)
  • Danas pao velik broj stranica i aplikacija zbog kvara u radu Amazonove podružnice za računalstvo u oblaku AWS (Index), iako fizički poslužitelji i baze podataka nisu bili ugroženi, mnoge su aplikacije nekoliko sati praktički bile odsječene od svojih podataka. Nema znakova kibernetičkog napada (tportal)
  • Gradonačelnici Rijeke ukrali čokoladu iz ureda, ona osobu vidljivu na videosnimci prijavila Etičkom povjerenstvu, a dijelu zaposlenika ograničila pristup uredu. Kako piše Novi list, u kasnijem obraćanju Rinčić pojasnila kako se ne radi o čokoladi, već o povjerenju (Index)
  • Objavili fotke radova u zgradi Hrvatskog sabora (N1)
  • Gotovo polovica iseljenika razmišlja o povratku u Hrvatsku – istraživanje Zemlja zvana čežnja – kako poslovna dijaspora vidi Hrvatsku, koje su proveli Velimir Šonje, Ivan Burić i Antun Krešimir Buterin, pokazuje da bi se tek devet posto iseljenika zaista i moglo vratiti u Hrvatsku u iduće dvije godine (Lider)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Trump Zelenskom “savjetovao” da ustupi Putinu dio teritorija, Zelenski: Ne poklanjamo ništa agresoru niti ćemo zaboraviti (tportal)
  • Mnogi njemački mediji će javljati prije o slučajevima nasilnog migranta nego kad je nasilnik bio Nijemac. To je opasna praksa i zaključak znanstvenog istraživanja iz Hamburga (DW)
  • Ciljate na novac iz EU fondova? Zaboravite na to bez dokaza o održivosti (Poslovni)
  • Milorad Dodik mijenja taktiku: nakon višemjesečnog otpora napokon je priznao da više nije predsjednik Republike Srpske te je odustao od izravnih pokušaja rušenja ustavnog poretka BiH (Index)
  • Ukidaju se stroge mjere zaštite od slinavke i šapa te kuge malih preživača (Agroklub)
  • Pojavila se snimka pljačkaša iz Louvrea (Index)

Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Udarci na rusku energetsku infrastrukturu ostavljaju sve vidljivije posljedice na gospodarstvo, prekinut dotok plina iz Kazahstana, nestašica goriva diljem Rusije (Index)
  • Izrael nakon napada obustavio humanitarnu pomoć za Gazu: U nedjelju poginulo najmanje 35 Palestinaca (N1)
  • Slučaj Kimmel i Pentagon ponovno otvorili pitanje slobode medija u Americi – Najmanje 30 novinskih organizacija odbilo je potpisati nova pravila Pentagona o pristupu medija, uključujući i to da bi mogli biti označeni kao sigurnosni rizici (Index)
  • Analitičar: AI balon je 17 puta veći od dot-com sloma i 4 puta od krize 2008. (Index)
  • Porobija: 1991. Nirvana u Trstu svirala svoj (danas) najveći hit najavivši se kao Bijelo dugme (Index)
  • HNL: Istra – Hajduk 0:3. Hajduk se ponovo izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice (Index), Varaždin pobijedio Goricu u gostima i došao na četvrto mjesto (Index)
  • Baby Lasagna komentirao da mu je Vojko V presirov za suradnju, na što mu je on odgovorio da “barem nije Eurosong treš”… na Jutarnjem špekuliraju da bi zapravo moglo doći do suradnje