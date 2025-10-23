Zapošljavanje u državnom sektoru nezadrživo raste, privatni stao na loptu, osobito zabrinjava to što se smanjuje broj zaposlenih u djelatnostima s visokom dodanom vrijednošću (tportal)
Prvi put u povijesti ratovanja vojnici se predali naoružanom robotu – Ruske su snage izvukle komad kartona iz rovova na kojem je velikim slovima pisalo: “ŽELIMO SE PREDATI” pred dronovima naoružanima s eksplozivima (Index)
Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura (tportal)
Nova porezna olakšica u Poljskoj: Ukida se porez na dohodak za obitelji s dvoje djece (Index)
Prosječnom poljoprivredniku u EU je 57 godina, Komisija sad ima ambiciozan plan za mlade (Agroklub)
Od vizionara do opreznog pragmatičara: Kako je Macron postao glavni partibrejker Europe, diplomati za Politico: njegove domaće nevolje i opsesija ostavštinom pretvorile su ga od pokretača promjena u prepreku napretku (tportal)
Kinezi uskoro počinju graditi novi južni ulaz u Zagreb, posao je vrijedan 67,3 milijuna eura (Poslovni)
Stotine svjetskih ličnosti i “kumovi AI-a” potpisali pismo upozorenja: “Superinteligencija će uzrokovati kaos” (N1)
Stariji muškarac masturbirao u ZET-ovom busu. Putnica: Držao je torbu da drugi ne vide… kažu da mu nije prvi put (Index)
Simona Mijoković (ex Gotovac) najavila izlazak knjige “Kako sam tražila ljubav”u kojoj opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti… (Nacional)
Pojavila se informacija da bolnica u Petrovoj više ne radi pobačaje na zahtjev, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković demantira: Nijedna pacijentica nije odbijena (HRT)
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić hitro je reagirao na incident u tzv. Ćacilendu, improviziranom šatorskom naselju u samom centru Beograda koji je jedno vrijeme služio ‘studentima koji žele učiti’, a kasnije postao boravište njegovih ‘lojalista’ i batinaša… analitičar: zbog toga bi Vučić mogao proglasiti izvanredno stanje (tportal)
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo – vrijedna kruna supruge Napoleona III (24 sata)
Pucnjava u zagrebačkom Središću: Vatru je na tjelohranitelja nogometaša Crvene zvezde otvorila posrnula bivša TV zvijezda, Leon Lučić iz Krim Tim 2… uhićen je, a zaštitar je ranjen u nogu (Jutarnji)
Istraživanje: AI asistenti pogrešno prikazuju vijesti u gotovo polovici odgovora (HRT)
Trump izjavio kako ne želi ‘beskoristan sastanak’ dok Moskva odbija prekinuti borbe na trenutnoj crti bojišta (tportal)
Počele stizati uplatnice “privatnih registara”čak i zgradama: s njima su dobro upoznati obrtnici i vlasnici tvrtki – radi se o NEOBVEZUJUĆIM ponudama koje mnogi ne provjere i uplate misleći da se radi o obvezi prema državi. Zgradonačelnik donosi primjere
Najveći ratni brod kao najveća atrakcija ponovno u Splitu. Stigao američki nosač aviona Gerald Ford, kapaciteta 75 aviona s pet tisuća članova posade, dug je 333 metra, najveći profit očekuju ugostitelji (Dnevnik, N1)
Drastično se smanjuje broj leptira, a sve zbog pesticida (Green)
Podravkina Vegeta zasjala na Times Squareu u New Yorku (Poslovni)
Trump i Putin ipak se neće sastati u Budimpešti – otkazan pripremni susret Rubia i Lavrova zbog neslaganja oko Ukrajine, a SAD je pritom odgodio i nove sankcije Rusiji kako ne bi poremetio moguće buduće pregovore (Jutarnji)
Europski čelnici poslali jasnu poruku Trumpu: ‘Međunarodne granice Ukrajine ne smiju se mijenjati silom!’ (tportal)
Nakit ukraden iz Louvrea procijenjen je na oko 88 milijuna eura (76 milijuna funti), rekla je pariška tužiteljica, a prenosi SkyNews (N1)
Predstavljena dva nova električna autobusa Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), imaju doseg od oko 330 kilometara, vozit će na linijama prema Jarunu i Sljemenu (tportal)
Martina Dalić nezakonito kupila dionice Podravke: Pogriješila sam, prihvaćam sankcije (Index), Ćimić: Za “pogrešku” kakvu je napravila Martina Dalić može se završiti u zatvoru (Index)
Preminula nekadašnja državna revizorica Šima Krasić (85) (Nacional)
Kvar na Amazonu jučer je ‘srušio pola interneta’, ali i pokrenuo ključno pitanje za Europu – U Bruxellesu je nakon toga pokrenuta (nova-stara) žustra rasprava o tome što je to ‘digitalni suverenitet’ i kako ga postići, a usluge u oblaku nalaze se u samom središtu te debate (tportal)
EU se suočava s ekonomskim problemima. Ali na njezinom istočnom krilu jedno veliko gospodarstvo blista, to je Poljska. Što Varšava može naučiti ostatak Europske unije, analizira DW
Sukob interesa bez presedana. Trump je na kriptu zaradio milijardu otkako je predsjednik (Index)
Antifašisti prijavili Thompsona: Tvrde da je unio ustaški pozdrav u svoju pjesmu radi veličanja ustaškog pokreta i režima NDH i za to imaju dokaze, poručuju iz Antifašističke lige, Documente i Veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) (Novosti)
EU želi ubrzati svoje proširenje. Puštat će nove članice bez prava veta? Prijedlog o promjeni pravila članstva u ranoj je fazi i morat će ga odobriti sve postojeće države članice, potvrdila su tri europska diplomata i jedan dužnosnik EU-a upoznat s raspravama, piše Politico (Index)
EU žuri ojačati Ukrajinu. “Ako popustimo Putinu, kreću panika i masovno naoružavanje” (Index)
BiH prijeti energetski kolaps. Jedini plin koji imaju dobivaju od Rusa preko Srbije (Index)
Ruski milijarder Pavel Durov, osnivač Telegrama, nudi otkup ukradenog nakita iz Louvrea, želi ga donirati muzeju u Abu Dhabiju (Index)
EU uvodi novu kategoriju poduzetnika: Osim malih i srednjih poduzetnika i velikih kompanija, uvodi se nova kategorija malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije – u stvarnosti riječ je o tvrtkama koje su dovoljno uspješne da rastu i izvoze, ali se i dalje bore s birokracijom, manjkom kapitala i administracijom koja ih tretira prevelikima za potpore, a premalima za tržište kapitala (Lider)
‘Crna jama’ Sovjak kraj Rijeke sadrži 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana, u tijeku je sanacija (tportal)
Troškovi rata prešli 500 milijardi, naftni giganti množe gubitke, računica je jasna: Ako rat završi, Rusiji prijeti kolaps (Jutarnji)
Danas pao velik broj stranica i aplikacija zbog kvara u radu Amazonove podružnice za računalstvo u oblaku AWS (Index), iako fizički poslužitelji i baze podataka nisu bili ugroženi, mnoge su aplikacije nekoliko sati praktički bile odsječene od svojih podataka. Nema znakova kibernetičkog napada (tportal)
Gradonačelnici Rijeke ukrali čokoladu iz ureda, ona osobu vidljivu na videosnimci prijavila Etičkom povjerenstvu, a dijelu zaposlenika ograničila pristup uredu. Kako piše Novi list, u kasnijem obraćanju Rinčić pojasnila kako se ne radi o čokoladi, već o povjerenju (Index)
Objavili fotke radova u zgradi Hrvatskog sabora (N1)
Gotovo polovica iseljenika razmišlja o povratku u Hrvatsku – istraživanje Zemlja zvana čežnja – kako poslovna dijaspora vidi Hrvatsku, koje su proveli Velimir Šonje, Ivan Burić i Antun Krešimir Buterin, pokazuje da bi se tek devet posto iseljenika zaista i moglo vratiti u Hrvatsku u iduće dvije godine (Lider)