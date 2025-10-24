Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Bizaran slučaj u Sloveniji – u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije… Državni inspektorat javlja da ih nema u Hrvatskoj, stručnjakinja: moguća je naknadna kontaminacija u proizvodnji (Net, Nacional)
  • Tomašević: Ako bude ustaških pozdrava Thompson više neće moći imati koncerte u Areni (Index)
  • Dobro je znati: Možete dostaviti snimke nezakonitih (opasnih) vožnji policiji putem Aplikacije Sigurnost i povjerenje – uz oprez – ne snimati i voziti (Revija HAK)
  • Radovi na Strossmayerovom šetalištu pokazuju svoje prve rezultate, obnova vrijedna 2 milijuna eura bliži se svome kraju, zasjat će na Adventu (Jutarnji)
  • Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga: Filipinci će u Zagrebu raditi kao grobari za 1.500 eura (Poslovni podcast s Ilijom Jandrićem)
  • Morcheeba oduševila rasprodanu Tvornicu kulture (Sound-report)
  • Istraživanje: Samo 20% djece aktivno razumije sadržaj filmova koje gleda (HRT)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija (N1), u Međimurju vjetar čupao stabla, u Slavoniji tisuće bez struje, stradao i Sisak (Index)
  • Sabor izglasao: Uvodi se obavezni vojni rok (Index)
  • Heidelberg umjesto Harvarda: Godinama su Sjedinjene Države bile zemlja iz snova za strane studente. No, sve veće prepreke pri dobivanju viza i politička nesigurnost navode mlade da dobro razmisle žele li stvarno studirati u SAD-u. Njemačka bi mogla profitirati od toga (DW)
  • Strancima Hrvatska više nije napeta: ‘Nekad su kupovali kuće videopozivom, toga više nema’ (tportal)
  • Velika međunarodna akcija: Hrvat (29) vodio grupu pedofila s više od 250 članova (Jutarnji, Index)
  • Forbes ga je proglasio najljepšim selom na svijetu, a Bibury nudi više od savršene fotografije (Jutarnji)
  • Novi klasik u nastajanju: Badel i Franck predstavili su prvi hrvatski Coffee Liker (Journal)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Cijene nafte porasle nakon što su objavljene američke sankcije protiv Rusije, Kina i Indija smanjuju kupovinu nafte od Rusa, Putin: Imat ćemo gubitke, ali nećemo popustiti (Index)
  • Trump priopćio kako prekida sve trgovinske pregovore SAD-a s Kanadom nakon što je vlada najmnogoljudnije kanadske pokrajine Ontario emitirala reklamu u kojoj američki predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama (Index)
  • Dionica Podravke dosegnula najvišu cijenu u godinu i pol nakon poteza Martine Dalić (Nacional)
  • Nevjerojatan bijeg lopova iz Louvrea, pojavila se nova snimka (Index)
  • Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg (N1)
  • Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu (HRT)
  • Malmö – Dinamo 1:1. Varela u 96. minuti spasio bod Dinamu (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zapošljavanje u državnom sektoru nezadrživo raste, privatni stao na loptu, osobito zabrinjava to što se smanjuje broj zaposlenih u djelatnostima s visokom dodanom vrijednošću (tportal)
  • Prvi put u povijesti ratovanja vojnici se predali naoružanom robotu – Ruske su snage izvukle komad kartona iz rovova na kojem je velikim slovima pisalo: “ŽELIMO SE PREDATI” pred dronovima naoružanima s eksplozivima (Index)
  • Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura (tportal)
  • Nova porezna olakšica u Poljskoj: Ukida se porez na dohodak za obitelji s dvoje djece (Index)
  • Prosječnom poljoprivredniku u EU je 57 godina, Komisija sad ima ambiciozan plan za mlade (Agroklub)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska vlada trebala bi do kraja mjeseca donijeti odluku o minimalnoj bruto plaći u visini od 1050 eura, najavio Plenković (Index)
  • Trump je sinoć po prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a koje se odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft, Medvedev: To je čin rata (Index)
  • USKOK u novoj akciji: U Zagrebu uhićen odvjetnik, u Osijeku poduzetnik (N1)
  • Na današnji je dan ispred redakcije Nacionala u Zagrebu 2008. godine ubijen Ivo Pukanić, Nacional se prisjeća intervjua s Gotovinom kada je on bio u bijegu
  • U Zagrebu ubio ženu, tijelo bacio u šikaru. U stanu ostavio natuknice pa ubio sebe (Index)
  • Prva premijerka Japana, Sanae Takaichi, ujedno je i heavy metal bubnjarica (Ravno do dna)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Od vizionara do opreznog pragmatičara: Kako je Macron postao glavni partibrejker Europe, diplomati za Politico: njegove domaće nevolje i opsesija ostavštinom pretvorile su ga od pokretača promjena u prepreku napretku (tportal)
  • Kinezi uskoro počinju graditi novi južni ulaz u Zagreb, posao je vrijedan 67,3 milijuna eura (Poslovni)
  • Stotine svjetskih ličnosti i “kumovi AI-a” potpisali pismo upozorenja: “Superinteligencija će uzrokovati kaos” (N1)
  • Stariji muškarac masturbirao u ZET-ovom busu. Putnica: Držao je torbu da drugi ne vide… kažu da mu nije prvi put (Index)
  • Simona Mijoković (ex Gotovac) najavila izlazak knjige “Kako sam tražila ljubav”u kojoj opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti… (Nacional)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Pojavila se informacija da bolnica u Petrovoj više ne radi pobačaje na zahtjev, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković demantira: Nijedna pacijentica nije odbijena (HRT)
  • Srpski predsjednik Aleksandar Vučić hitro je reagirao na incident u tzv. Ćacilendu, improviziranom šatorskom naselju u samom centru Beograda koji je jedno vrijeme služio ‘studentima koji žele učiti’, a kasnije postao boravište njegovih ‘lojalista’ i batinaša… analitičar: zbog toga bi Vučić mogao proglasiti izvanredno stanje (tportal)
  • Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo – vrijedna kruna supruge Napoleona III (24 sata)
  • Pucnjava u zagrebačkom Središću: Vatru je na tjelohranitelja nogometaša Crvene zvezde otvorila posrnula bivša TV zvijezda, Leon Lučić iz Krim Tim 2… uhićen je, a zaštitar je ranjen u nogu (Jutarnji)
  • Istraživanje: AI asistenti pogrešno prikazuju vijesti u gotovo polovici odgovora (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump izjavio kako ne želi ‘beskoristan sastanak’ dok Moskva odbija prekinuti borbe na trenutnoj crti bojišta (tportal)
  • Počele stizati uplatnice “privatnih registara”čak i zgradama: s njima su dobro upoznati obrtnici i vlasnici tvrtki – radi se o NEOBVEZUJUĆIM ponudama koje mnogi ne provjere i uplate misleći da se radi o obvezi prema državi. Zgradonačelnik donosi primjere
  • Najveći ratni brod kao najveća atrakcija ponovno u Splitu. Stigao američki nosač aviona Gerald Ford, kapaciteta 75 aviona s pet tisuća članova posade, dug je 333 metra, najveći profit očekuju ugostitelji (Dnevnik, N1)
  • Drastično se smanjuje broj leptira, a sve zbog pesticida (Green)
  • Podravkina Vegeta zasjala na Times Squareu u New Yorku (Poslovni)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump i Putin ipak se neće sastati u Budimpešti – otkazan pripremni susret Rubia i Lavrova zbog neslaganja oko Ukrajine, a SAD je pritom odgodio i nove sankcije Rusiji kako ne bi poremetio moguće buduće pregovore (Jutarnji)
  • Europski čelnici poslali jasnu poruku Trumpu: ‘Međunarodne granice Ukrajine ne smiju se mijenjati silom!’ (tportal)
  • Nakit ukraden iz Louvrea procijenjen je na oko 88 milijuna eura (76 milijuna funti), rekla je pariška tužiteljica, a prenosi SkyNews (N1)
  • Predstavljena dva nova električna autobusa Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), imaju doseg od oko 330 kilometara, vozit će na linijama prema Jarunu i Sljemenu (tportal)
  • Martina Dalić nezakonito kupila dionice Podravke: Pogriješila sam, prihvaćam sankcije (Index), Ćimić: Za “pogrešku” kakvu je napravila Martina Dalić može se završiti u zatvoru (Index)
  • Preminula nekadašnja državna revizorica Šima Krasić (85) (Nacional)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Kvar na Amazonu jučer je ‘srušio pola interneta’, ali i pokrenuo ključno pitanje za Europu – U Bruxellesu je nakon toga pokrenuta (nova-stara) žustra rasprava o tome što je to ‘digitalni suverenitet’ i kako ga postići, a usluge u oblaku nalaze se u samom središtu te debate (tportal)
  • EU se suočava s ekonomskim problemima. Ali na njezinom istočnom krilu jedno veliko gospodarstvo blista, to je Poljska. Što Varšava može naučiti ostatak Europske unije, analizira DW
  • Sukob interesa bez presedana. Trump je na kriptu zaradio milijardu otkako je predsjednik (Index)
  • Antifašisti prijavili Thompsona: Tvrde da je unio ustaški pozdrav u svoju pjesmu radi veličanja ustaškog pokreta i režima NDH i za to imaju dokaze, poručuju iz Antifašističke lige, Documente i Veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) (Novosti)
  • EU želi ubrzati svoje proširenje. Puštat će nove članice bez prava veta? Prijedlog o promjeni pravila članstva u ranoj je fazi i morat će ga odobriti sve postojeće države članice, potvrdila su tri europska diplomata i jedan dužnosnik EU-a upoznat s raspravama, piše Politico (Index)
Utorak (17:00)

Brze i kratke

  • EU žuri ojačati Ukrajinu. “Ako popustimo Putinu, kreću panika i masovno naoružavanje” (Index)
  • BiH prijeti energetski kolaps. Jedini plin koji imaju dobivaju od Rusa preko Srbije (Index)
  • Ruski milijarder Pavel Durov, osnivač Telegrama, nudi otkup ukradenog nakita iz Louvrea, želi ga donirati muzeju u Abu Dhabiju (Index)
  • EU uvodi novu kategoriju poduzetnika: Osim malih i srednjih poduzetnika i velikih kompanija, uvodi se nova kategorija malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije – u stvarnosti riječ je o tvrtkama koje su dovoljno uspješne da rastu i izvoze, ali se i dalje bore s birokracijom, manjkom kapitala i administracijom koja ih tretira prevelikima za potpore, a premalima za tržište kapitala (Lider)
  • ‘Crna jama’ Sovjak kraj Rijeke sadrži 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana, u tijeku je sanacija (tportal)