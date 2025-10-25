Kineski čelnik: Želimo mirno ujedinjenje s Tajvanom. Tajvan: Znamo što to znači (Index)
Zbog dizanja minimalca ista povišica i radnicima i državi – 45 eura (Danica)
Thompsonov tim u odgovoru Tomaševiću tvrdi da ustaški pozdrav nije ustaški: “Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata” (Index)
U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice – Osobe koje žive s tom dijagnozom često imaju oštećenja pokretljivosti te se suočavaju s nizom medicinskih, socijalnih i obrazovnih izazova (HRT)
TikTok odvjetnik: Ako vas policija zaustavi, ne morate odgovoriti na pitanje “Znate li zašto sam vas zaustavio?”… to vas može uvući u probleme jer priznajete da ste svjesni prekršaja… (Večernji)
Svaki peti stanovnik Hrvatske osjeća se siromašnim, pokazuju novi podaci Eurostata o subjektivnom siromaštvu. To je oko 770.000 stanovnika (Danica)
Dave Ball, glazbenik i suosnivač Soft Cella, poznat po hitu Tainted Love, preminuo u 66. godini (Index)
Posljednjih godina broj dojava o štakorima u Zagrebu naglo raste. Građani ih sve češće viđaju u dvorištima, parkovima, oko kontejnera, ali i u stubištima i podrumima zgrada. Toplije zime i dotrajala kanalizacija pretvaraju zagrebačke podrume u legla glodavaca, a građani su prepušteni sami sebi (Jutarnji)
Špijunira li AfD za Rusiju? Njemački političari tvrde da navodno sakupljaju podatke o kritičnoj infrastrukturi Njemačke i to u interesu Kremlja (DW)
Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura (N1)
Bizaran slučaj u Sloveniji – u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije… Državni inspektorat javlja da ih nema u Hrvatskoj, stručnjakinja: moguća je naknadna kontaminacija u proizvodnji (Net, Nacional)
Tomašević: Ako bude ustaških pozdrava Thompson više neće moći imati koncerte u Areni (Index)
Dobro je znati: Možete dostaviti snimke nezakonitih (opasnih) vožnji policiji putem Aplikacije Sigurnost i povjerenje – uz oprez – ne snimati i voziti (Revija HAK)
Radovi na Strossmayerovom šetalištu pokazuju svoje prve rezultate, obnova vrijedna 2 milijuna eura bliži se svome kraju, zasjat će na Adventu (Jutarnji)
Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija (N1), u Međimurju vjetar čupao stabla, u Slavoniji tisuće bez struje, stradao i Sisak (Index)
Sabor izglasao: Uvodi se obavezni vojni rok (Index)
Heidelberg umjesto Harvarda: Godinama su Sjedinjene Države bile zemlja iz snova za strane studente. No, sve veće prepreke pri dobivanju viza i politička nesigurnost navode mlade da dobro razmisle žele li stvarno studirati u SAD-u. Njemačka bi mogla profitirati od toga (DW)
Strancima Hrvatska više nije napeta: ‘Nekad su kupovali kuće videopozivom, toga više nema’ (tportal)
Velika međunarodna akcija: Hrvat (29) vodio grupu pedofila s više od 250 članova (Jutarnji, Index)
Forbes ga je proglasio najljepšim selom na svijetu, a Bibury nudi više od savršene fotografije (Jutarnji)
Novi klasik u nastajanju: Badel i Franck predstavili su prvi hrvatski Coffee Liker (Journal)
Cijene nafte porasle nakon što su objavljene američke sankcije protiv Rusije, Kina i Indija smanjuju kupovinu nafte od Rusa, Putin: Imat ćemo gubitke, ali nećemo popustiti (Index)
Trump priopćio kako prekida sve trgovinske pregovore SAD-a s Kanadom nakon što je vlada najmnogoljudnije kanadske pokrajine Ontario emitirala reklamu u kojoj američki predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama (Index)
Dionica Podravke dosegnula najvišu cijenu u godinu i pol nakon poteza Martine Dalić (Nacional)
Nevjerojatan bijeg lopova iz Louvrea, pojavila se nova snimka (Index)
Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg (N1)
Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu (HRT)
Malmö – Dinamo 1:1. Varela u 96. minuti spasio bod Dinamu (Index)
Zapošljavanje u državnom sektoru nezadrživo raste, privatni stao na loptu, osobito zabrinjava to što se smanjuje broj zaposlenih u djelatnostima s visokom dodanom vrijednošću (tportal)
Prvi put u povijesti ratovanja vojnici se predali naoružanom robotu – Ruske su snage izvukle komad kartona iz rovova na kojem je velikim slovima pisalo: “ŽELIMO SE PREDATI” pred dronovima naoružanima s eksplozivima (Index)
Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura (tportal)
Nova porezna olakšica u Poljskoj: Ukida se porez na dohodak za obitelji s dvoje djece (Index)
Prosječnom poljoprivredniku u EU je 57 godina, Komisija sad ima ambiciozan plan za mlade (Agroklub)
Od vizionara do opreznog pragmatičara: Kako je Macron postao glavni partibrejker Europe, diplomati za Politico: njegove domaće nevolje i opsesija ostavštinom pretvorile su ga od pokretača promjena u prepreku napretku (tportal)
Kinezi uskoro počinju graditi novi južni ulaz u Zagreb, posao je vrijedan 67,3 milijuna eura (Poslovni)
Stotine svjetskih ličnosti i “kumovi AI-a” potpisali pismo upozorenja: “Superinteligencija će uzrokovati kaos” (N1)
Stariji muškarac masturbirao u ZET-ovom busu. Putnica: Držao je torbu da drugi ne vide… kažu da mu nije prvi put (Index)
Simona Mijoković (ex Gotovac) najavila izlazak knjige “Kako sam tražila ljubav”u kojoj opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti… (Nacional)
Pojavila se informacija da bolnica u Petrovoj više ne radi pobačaje na zahtjev, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković demantira: Nijedna pacijentica nije odbijena (HRT)
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić hitro je reagirao na incident u tzv. Ćacilendu, improviziranom šatorskom naselju u samom centru Beograda koji je jedno vrijeme služio ‘studentima koji žele učiti’, a kasnije postao boravište njegovih ‘lojalista’ i batinaša… analitičar: zbog toga bi Vučić mogao proglasiti izvanredno stanje (tportal)
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo – vrijedna kruna supruge Napoleona III (24 sata)
Pucnjava u zagrebačkom Središću: Vatru je na tjelohranitelja nogometaša Crvene zvezde otvorila posrnula bivša TV zvijezda, Leon Lučić iz Krim Tim 2… uhićen je, a zaštitar je ranjen u nogu (Jutarnji)
Istraživanje: AI asistenti pogrešno prikazuju vijesti u gotovo polovici odgovora (HRT)
Trump izjavio kako ne želi ‘beskoristan sastanak’ dok Moskva odbija prekinuti borbe na trenutnoj crti bojišta (tportal)
Počele stizati uplatnice “privatnih registara”čak i zgradama: s njima su dobro upoznati obrtnici i vlasnici tvrtki – radi se o NEOBVEZUJUĆIM ponudama koje mnogi ne provjere i uplate misleći da se radi o obvezi prema državi. Zgradonačelnik donosi primjere
Najveći ratni brod kao najveća atrakcija ponovno u Splitu. Stigao američki nosač aviona Gerald Ford, kapaciteta 75 aviona s pet tisuća članova posade, dug je 333 metra, najveći profit očekuju ugostitelji (Dnevnik, N1)
Drastično se smanjuje broj leptira, a sve zbog pesticida (Green)
Podravkina Vegeta zasjala na Times Squareu u New Yorku (Poslovni)