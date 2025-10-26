Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Trump demolira dio Bijele kuće. Povjesničari zgroženi (Index)
  • Održan miran prosvjed umirovljenika u organizaciji stranke Hoćemo pravedno: Traže pravovremenu isplatu inkluzivnog dodatka, povećanje poreznog cenzusa na visinu bruto minimalne plaće od početka 2026. godine (Nacional)
  • Je li ovo najmisteriozniji otok u Hrvatskoj? Vojni plaćenici, neonacisti, Putinov maser, Rusi i blindirani terenci, svi stisnuti na površini od 16 km2 (Jutarnji o otoku Šipan)
  • Slaven pobijedio u Varaždinu 1:3 i izjednačio se s Lokomotivom na trećem mjestu SHNL-a (Index), Lokomotiva – Istra 1:2. Istra preokretom slavila na Maksimiru (Index), Hajduk pobijedio Goricu 1:3 i preuzeo vrh (tportal), sutra igraju Vukovar i Dinamo, kao i Rijeka i Osijek
  • Jedna od najučinkovitijih metoda borbe protiv smrdljivih martina jest i jedna od najjednostavnijih: kućni sprej od deterdženta i bijelog octa (Jutarnji)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Kineski čelnik: Želimo mirno ujedinjenje s Tajvanom. Tajvan: Znamo što to znači (Index)
  • Zbog dizanja minimalca ista povišica i radnicima i državi – 45 eura (Danica)
  • Thompsonov tim u odgovoru Tomaševiću tvrdi da ustaški pozdrav nije ustaški: “Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata” (Index)
  • U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice – Osobe koje žive s tom dijagnozom često imaju oštećenja pokretljivosti te se suočavaju s nizom medicinskih, socijalnih i obrazovnih izazova (HRT)
  • TikTok odvjetnik: Ako vas policija zaustavi, ne morate odgovoriti na pitanje “Znate li zašto sam vas zaustavio?”… to vas može uvući u probleme jer priznajete da ste svjesni prekršaja… (Večernji)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Europa pojačava sankcije i pomoć Ukrajini nakon Trumpova zaokreta protiv Rusije, no spor oko korištenja zamrznute ruske imovine koči ključni plan financiranja (Index)
  • Kvalitetni kuhari sve su traženiji, a sve ih je teže pronaći (HRT)
  • Crobarometar: Građani otkrili što ih najviše muči – male plaće i smjer u kojem zemlja ide. HDZ i dalje prvi (tportal)
  • Muzej povijesti videoigara osvojio nagradu za najbolji dizajn prostora (Bug)
  • Hrvatska bilježi najveće poskupljenje pizze u Europskoj uniji (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Svaki peti stanovnik Hrvatske osjeća se siromašnim, pokazuju novi podaci Eurostata o subjektivnom siromaštvu. To je oko 770.000 stanovnika (Danica)
  • Dave Ball, glazbenik i suosnivač Soft Cella, poznat po hitu Tainted Love, preminuo u 66. godini (Index)
  • Posljednjih godina broj dojava o štakorima u Zagrebu naglo raste. Građani ih sve češće viđaju u dvorištima, parkovima, oko kontejnera, ali i u stubištima i podrumima zgrada. Toplije zime i dotrajala kanalizacija pretvaraju zagrebačke podrume u legla glodavaca, a građani su prepušteni sami sebi (Jutarnji)
  • Špijunira li AfD za Rusiju? Njemački političari tvrde da navodno sakupljaju podatke o kritičnoj infrastrukturi Njemačke i to u interesu Kremlja (DW)
  • Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura (N1)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Bizaran slučaj u Sloveniji – u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije… Državni inspektorat javlja da ih nema u Hrvatskoj, stručnjakinja: moguća je naknadna kontaminacija u proizvodnji (Net, Nacional)
  • Tomašević: Ako bude ustaških pozdrava Thompson više neće moći imati koncerte u Areni (Index)
  • Dobro je znati: Možete dostaviti snimke nezakonitih (opasnih) vožnji policiji putem Aplikacije Sigurnost i povjerenje – uz oprez – ne snimati i voziti (Revija HAK)
  • Radovi na Strossmayerovom šetalištu pokazuju svoje prve rezultate, obnova vrijedna 2 milijuna eura bliži se svome kraju, zasjat će na Adventu (Jutarnji)
  • Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga: Filipinci će u Zagrebu raditi kao grobari za 1.500 eura (Poslovni podcast s Ilijom Jandrićem)
  • Morcheeba oduševila rasprodanu Tvornicu kulture (Sound-report)
  • Istraživanje: Samo 20% djece aktivno razumije sadržaj filmova koje gleda (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija (N1), u Međimurju vjetar čupao stabla, u Slavoniji tisuće bez struje, stradao i Sisak (Index)
  • Sabor izglasao: Uvodi se obavezni vojni rok (Index)
  • Heidelberg umjesto Harvarda: Godinama su Sjedinjene Države bile zemlja iz snova za strane studente. No, sve veće prepreke pri dobivanju viza i politička nesigurnost navode mlade da dobro razmisle žele li stvarno studirati u SAD-u. Njemačka bi mogla profitirati od toga (DW)
  • Strancima Hrvatska više nije napeta: ‘Nekad su kupovali kuće videopozivom, toga više nema’ (tportal)
  • Velika međunarodna akcija: Hrvat (29) vodio grupu pedofila s više od 250 članova (Jutarnji, Index)
  • Forbes ga je proglasio najljepšim selom na svijetu, a Bibury nudi više od savršene fotografije (Jutarnji)
  • Novi klasik u nastajanju: Badel i Franck predstavili su prvi hrvatski Coffee Liker (Journal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Cijene nafte porasle nakon što su objavljene američke sankcije protiv Rusije, Kina i Indija smanjuju kupovinu nafte od Rusa, Putin: Imat ćemo gubitke, ali nećemo popustiti (Index)
  • Trump priopćio kako prekida sve trgovinske pregovore SAD-a s Kanadom nakon što je vlada najmnogoljudnije kanadske pokrajine Ontario emitirala reklamu u kojoj američki predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama (Index)
  • Dionica Podravke dosegnula najvišu cijenu u godinu i pol nakon poteza Martine Dalić (Nacional)
  • Nevjerojatan bijeg lopova iz Louvrea, pojavila se nova snimka (Index)
  • Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg (N1)
  • Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu (HRT)
  • Malmö – Dinamo 1:1. Varela u 96. minuti spasio bod Dinamu (Index)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Zapošljavanje u državnom sektoru nezadrživo raste, privatni stao na loptu, osobito zabrinjava to što se smanjuje broj zaposlenih u djelatnostima s visokom dodanom vrijednošću (tportal)
  • Prvi put u povijesti ratovanja vojnici se predali naoružanom robotu – Ruske su snage izvukle komad kartona iz rovova na kojem je velikim slovima pisalo: “ŽELIMO SE PREDATI” pred dronovima naoružanima s eksplozivima (Index)
  • Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura (tportal)
  • Nova porezna olakšica u Poljskoj: Ukida se porez na dohodak za obitelji s dvoje djece (Index)
  • Prosječnom poljoprivredniku u EU je 57 godina, Komisija sad ima ambiciozan plan za mlade (Agroklub)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska vlada trebala bi do kraja mjeseca donijeti odluku o minimalnoj bruto plaći u visini od 1050 eura, najavio Plenković (Index)
  • Trump je sinoć po prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a koje se odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft, Medvedev: To je čin rata (Index)
  • USKOK u novoj akciji: U Zagrebu uhićen odvjetnik, u Osijeku poduzetnik (N1)
  • Na današnji je dan ispred redakcije Nacionala u Zagrebu 2008. godine ubijen Ivo Pukanić, Nacional se prisjeća intervjua s Gotovinom kada je on bio u bijegu
  • U Zagrebu ubio ženu, tijelo bacio u šikaru. U stanu ostavio natuknice pa ubio sebe (Index)
  • Prva premijerka Japana, Sanae Takaichi, ujedno je i heavy metal bubnjarica (Ravno do dna)
Četvrtak (11:00)

Brze i kratke

  • Od vizionara do opreznog pragmatičara: Kako je Macron postao glavni partibrejker Europe, diplomati za Politico: njegove domaće nevolje i opsesija ostavštinom pretvorile su ga od pokretača promjena u prepreku napretku (tportal)
  • Kinezi uskoro počinju graditi novi južni ulaz u Zagreb, posao je vrijedan 67,3 milijuna eura (Poslovni)
  • Stotine svjetskih ličnosti i “kumovi AI-a” potpisali pismo upozorenja: “Superinteligencija će uzrokovati kaos” (N1)
  • Stariji muškarac masturbirao u ZET-ovom busu. Putnica: Držao je torbu da drugi ne vide… kažu da mu nije prvi put (Index)
  • Simona Mijoković (ex Gotovac) najavila izlazak knjige “Kako sam tražila ljubav”u kojoj opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti… (Nacional)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Pojavila se informacija da bolnica u Petrovoj više ne radi pobačaje na zahtjev, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb Slavko Orešković demantira: Nijedna pacijentica nije odbijena (HRT)
  • Srpski predsjednik Aleksandar Vučić hitro je reagirao na incident u tzv. Ćacilendu, improviziranom šatorskom naselju u samom centru Beograda koji je jedno vrijeme služio ‘studentima koji žele učiti’, a kasnije postao boravište njegovih ‘lojalista’ i batinaša… analitičar: zbog toga bi Vučić mogao proglasiti izvanredno stanje (tportal)
  • Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo – vrijedna kruna supruge Napoleona III (24 sata)
  • Pucnjava u zagrebačkom Središću: Vatru je na tjelohranitelja nogometaša Crvene zvezde otvorila posrnula bivša TV zvijezda, Leon Lučić iz Krim Tim 2… uhićen je, a zaštitar je ranjen u nogu (Jutarnji)
  • Istraživanje: AI asistenti pogrešno prikazuju vijesti u gotovo polovici odgovora (HRT)