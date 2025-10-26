Nakon spektakla u Areni, Vesna Pisarović vraća se u Boogaloo (Muzika)… rijetka domaća pop zvijezda koja je dosegnula status obožavanog simbola, a zatim tiho skrenula s očekivanog puta, pokraj pop pjesama, snimila je i tri jazz albuma (Glazba)
Trump demolira dio Bijele kuće. Povjesničari zgroženi (Index)
Održan miran prosvjed umirovljenika u organizaciji stranke Hoćemo pravedno: Traže pravovremenu isplatu inkluzivnog dodatka, povećanje poreznog cenzusa na visinu bruto minimalne plaće od početka 2026. godine (Nacional)
Je li ovo najmisteriozniji otok u Hrvatskoj? Vojni plaćenici, neonacisti, Putinov maser, Rusi i blindirani terenci, svi stisnuti na površini od 16 km2 (Jutarnji o otoku Šipan)
Slaven pobijedio u Varaždinu 1:3 i izjednačio se s Lokomotivom na trećem mjestu SHNL-a (Index), Lokomotiva – Istra 1:2. Istra preokretom slavila na Maksimiru (Index), Hajduk pobijedio Goricu 1:3 i preuzeo vrh (tportal), sutra igraju Vukovar i Dinamo, kao i Rijeka i Osijek
Jedna od najučinkovitijih metoda borbe protiv smrdljivih martina jest i jedna od najjednostavnijih: kućni sprej od deterdženta i bijelog octa (Jutarnji)
Kineski čelnik: Želimo mirno ujedinjenje s Tajvanom. Tajvan: Znamo što to znači (Index)
Zbog dizanja minimalca ista povišica i radnicima i državi – 45 eura (Danica)
Thompsonov tim u odgovoru Tomaševiću tvrdi da ustaški pozdrav nije ustaški: “Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata” (Index)
U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice – Osobe koje žive s tom dijagnozom često imaju oštećenja pokretljivosti te se suočavaju s nizom medicinskih, socijalnih i obrazovnih izazova (HRT)
TikTok odvjetnik: Ako vas policija zaustavi, ne morate odgovoriti na pitanje “Znate li zašto sam vas zaustavio?”… to vas može uvući u probleme jer priznajete da ste svjesni prekršaja… (Večernji)
Svaki peti stanovnik Hrvatske osjeća se siromašnim, pokazuju novi podaci Eurostata o subjektivnom siromaštvu. To je oko 770.000 stanovnika (Danica)
Dave Ball, glazbenik i suosnivač Soft Cella, poznat po hitu Tainted Love, preminuo u 66. godini (Index)
Posljednjih godina broj dojava o štakorima u Zagrebu naglo raste. Građani ih sve češće viđaju u dvorištima, parkovima, oko kontejnera, ali i u stubištima i podrumima zgrada. Toplije zime i dotrajala kanalizacija pretvaraju zagrebačke podrume u legla glodavaca, a građani su prepušteni sami sebi (Jutarnji)
Špijunira li AfD za Rusiju? Njemački političari tvrde da navodno sakupljaju podatke o kritičnoj infrastrukturi Njemačke i to u interesu Kremlja (DW)
Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura (N1)
Bizaran slučaj u Sloveniji – u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije… Državni inspektorat javlja da ih nema u Hrvatskoj, stručnjakinja: moguća je naknadna kontaminacija u proizvodnji (Net, Nacional)
Tomašević: Ako bude ustaških pozdrava Thompson više neće moći imati koncerte u Areni (Index)
Dobro je znati: Možete dostaviti snimke nezakonitih (opasnih) vožnji policiji putem Aplikacije Sigurnost i povjerenje – uz oprez – ne snimati i voziti (Revija HAK)
Radovi na Strossmayerovom šetalištu pokazuju svoje prve rezultate, obnova vrijedna 2 milijuna eura bliži se svome kraju, zasjat će na Adventu (Jutarnji)
Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija (N1), u Međimurju vjetar čupao stabla, u Slavoniji tisuće bez struje, stradao i Sisak (Index)
Sabor izglasao: Uvodi se obavezni vojni rok (Index)
Heidelberg umjesto Harvarda: Godinama su Sjedinjene Države bile zemlja iz snova za strane studente. No, sve veće prepreke pri dobivanju viza i politička nesigurnost navode mlade da dobro razmisle žele li stvarno studirati u SAD-u. Njemačka bi mogla profitirati od toga (DW)
Strancima Hrvatska više nije napeta: ‘Nekad su kupovali kuće videopozivom, toga više nema’ (tportal)
Velika međunarodna akcija: Hrvat (29) vodio grupu pedofila s više od 250 članova (Jutarnji, Index)
Forbes ga je proglasio najljepšim selom na svijetu, a Bibury nudi više od savršene fotografije (Jutarnji)
Novi klasik u nastajanju: Badel i Franck predstavili su prvi hrvatski Coffee Liker (Journal)
Cijene nafte porasle nakon što su objavljene američke sankcije protiv Rusije, Kina i Indija smanjuju kupovinu nafte od Rusa, Putin: Imat ćemo gubitke, ali nećemo popustiti (Index)
Trump priopćio kako prekida sve trgovinske pregovore SAD-a s Kanadom nakon što je vlada najmnogoljudnije kanadske pokrajine Ontario emitirala reklamu u kojoj američki predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama (Index)
Dionica Podravke dosegnula najvišu cijenu u godinu i pol nakon poteza Martine Dalić (Nacional)
Nevjerojatan bijeg lopova iz Louvrea, pojavila se nova snimka (Index)
Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg (N1)
Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu (HRT)
Malmö – Dinamo 1:1. Varela u 96. minuti spasio bod Dinamu (Index)
Zapošljavanje u državnom sektoru nezadrživo raste, privatni stao na loptu, osobito zabrinjava to što se smanjuje broj zaposlenih u djelatnostima s visokom dodanom vrijednošću (tportal)
Prvi put u povijesti ratovanja vojnici se predali naoružanom robotu – Ruske su snage izvukle komad kartona iz rovova na kojem je velikim slovima pisalo: “ŽELIMO SE PREDATI” pred dronovima naoružanima s eksplozivima (Index)
Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura (tportal)
Nova porezna olakšica u Poljskoj: Ukida se porez na dohodak za obitelji s dvoje djece (Index)
Prosječnom poljoprivredniku u EU je 57 godina, Komisija sad ima ambiciozan plan za mlade (Agroklub)
Od vizionara do opreznog pragmatičara: Kako je Macron postao glavni partibrejker Europe, diplomati za Politico: njegove domaće nevolje i opsesija ostavštinom pretvorile su ga od pokretača promjena u prepreku napretku (tportal)
Kinezi uskoro počinju graditi novi južni ulaz u Zagreb, posao je vrijedan 67,3 milijuna eura (Poslovni)
Stotine svjetskih ličnosti i “kumovi AI-a” potpisali pismo upozorenja: “Superinteligencija će uzrokovati kaos” (N1)
Stariji muškarac masturbirao u ZET-ovom busu. Putnica: Držao je torbu da drugi ne vide… kažu da mu nije prvi put (Index)
Simona Mijoković (ex Gotovac) najavila izlazak knjige “Kako sam tražila ljubav”u kojoj opisuje svoj put kroz najmračnija iskustva: prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimiju, pobačaje, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti… (Nacional)