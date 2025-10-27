Njemačka i ptičja gripa: ptice padaju s neba – stotine tisuća različite peradi već je uništeno. Virus šire ptice selice poput ždralova, koje i same masovno ugibaju (DW)
Domaći startup već šest godina koristi satelitske snimke i umjetnu inteligenciju da bi pratio kvalitetu mora, prepoznao onečišćenja i mjerio učinke ljudskih aktivnosti. Njihov sustav danas se koristi i izvan Hrvatske (tportal)
Zimsko računanje vremena zbunilo dubrovačke golubove – ručak kasnio (HRT)
Značajan pad broja registriranih lovaca u Hrvatskoj, registrirano oko 60 tisuća njih, što je čak 12 posto manje nego godinu prije. No, broj odstrijeljene divljači manji tek za 0,3 posto (Danica)
Ovisnost o visoko prerađenoj hrani prevladava kod generacije 1960. – 1975. (HRT)
Rusija testirala Burevestnik, krstareću raketu na nuklearni pogon (HRT)
Tuga i bijes u Sloveniji nakon brutalnog ubojstva. Dvoje ministara dalo ostavku, sazvano izvanredno vijeće (Index), muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu te je kasnije podlegao ozljedama (Index), pojačat će prisutnost policije u Novom Mestu (N1), romski čelnici nakon brutalnog ubojstva u Sloveniji: Nema i ne smije biti opravdanja (Index)
Jesu li se hakeri dokopali vašeg e-maila i lozinke? Evo kako možete provjeriti: iako ne postoji centralizirana baza podataka za sve ukradene vjerodajnice na webu, jedan je istraživač sastavio prilično veliku bazu u koju možete zaviriti – Have I Been Pwned (Life Hacker, tportal)
U Puli deaktivirana bomba iz Drugog svjetskog rata (HRT)
Obnavlja se Park mladenaca, najromantičniji perivoj Novog Zagreba (HRT)
Nakon spektakla u Areni, Vesna Pisarović vraća se u Boogaloo (Muzika)… rijetka domaća pop zvijezda koja je dosegnula status obožavanog simbola, a zatim tiho skrenula s očekivanog puta, pokraj pop pjesama, snimila je i tri jazz albuma (Glazba)
Trump demolira dio Bijele kuće. Povjesničari zgroženi (Index)
Održan miran prosvjed umirovljenika u organizaciji stranke Hoćemo pravedno: Traže pravovremenu isplatu inkluzivnog dodatka, povećanje poreznog cenzusa na visinu bruto minimalne plaće od početka 2026. godine (Nacional)
Je li ovo najmisteriozniji otok u Hrvatskoj? Vojni plaćenici, neonacisti, Putinov maser, Rusi i blindirani terenci, svi stisnuti na površini od 16 km2 (Jutarnji o otoku Šipan)
Slaven pobijedio u Varaždinu 1:3 i izjednačio se s Lokomotivom na trećem mjestu SHNL-a (Index), Lokomotiva – Istra 1:2. Istra preokretom slavila na Maksimiru (Index), Hajduk pobijedio Goricu 1:3 i preuzeo vrh (tportal), sutra igraju Vukovar i Dinamo, kao i Rijeka i Osijek
Jedna od najučinkovitijih metoda borbe protiv smrdljivih martina jest i jedna od najjednostavnijih: kućni sprej od deterdženta i bijelog octa (Jutarnji)
Kineski čelnik: Želimo mirno ujedinjenje s Tajvanom. Tajvan: Znamo što to znači (Index)
Zbog dizanja minimalca ista povišica i radnicima i državi – 45 eura (Danica)
Thompsonov tim u odgovoru Tomaševiću tvrdi da ustaški pozdrav nije ustaški: “Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata” (Index)
U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice – Osobe koje žive s tom dijagnozom često imaju oštećenja pokretljivosti te se suočavaju s nizom medicinskih, socijalnih i obrazovnih izazova (HRT)
TikTok odvjetnik: Ako vas policija zaustavi, ne morate odgovoriti na pitanje “Znate li zašto sam vas zaustavio?”… to vas može uvući u probleme jer priznajete da ste svjesni prekršaja… (Večernji)
Svaki peti stanovnik Hrvatske osjeća se siromašnim, pokazuju novi podaci Eurostata o subjektivnom siromaštvu. To je oko 770.000 stanovnika (Danica)
Dave Ball, glazbenik i suosnivač Soft Cella, poznat po hitu Tainted Love, preminuo u 66. godini (Index)
Posljednjih godina broj dojava o štakorima u Zagrebu naglo raste. Građani ih sve češće viđaju u dvorištima, parkovima, oko kontejnera, ali i u stubištima i podrumima zgrada. Toplije zime i dotrajala kanalizacija pretvaraju zagrebačke podrume u legla glodavaca, a građani su prepušteni sami sebi (Jutarnji)
Špijunira li AfD za Rusiju? Njemački političari tvrde da navodno sakupljaju podatke o kritičnoj infrastrukturi Njemačke i to u interesu Kremlja (DW)
Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura (N1)
Bizaran slučaj u Sloveniji – u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije… Državni inspektorat javlja da ih nema u Hrvatskoj, stručnjakinja: moguća je naknadna kontaminacija u proizvodnji (Net, Nacional)
Tomašević: Ako bude ustaških pozdrava Thompson više neće moći imati koncerte u Areni (Index)
Dobro je znati: Možete dostaviti snimke nezakonitih (opasnih) vožnji policiji putem Aplikacije Sigurnost i povjerenje – uz oprez – ne snimati i voziti (Revija HAK)
Radovi na Strossmayerovom šetalištu pokazuju svoje prve rezultate, obnova vrijedna 2 milijuna eura bliži se svome kraju, zasjat će na Adventu (Jutarnji)
Jako nevrijeme pogodilo Zagreb. Vatrogasci su imali više od 50 intervencija (N1), u Međimurju vjetar čupao stabla, u Slavoniji tisuće bez struje, stradao i Sisak (Index)
Sabor izglasao: Uvodi se obavezni vojni rok (Index)
Heidelberg umjesto Harvarda: Godinama su Sjedinjene Države bile zemlja iz snova za strane studente. No, sve veće prepreke pri dobivanju viza i politička nesigurnost navode mlade da dobro razmisle žele li stvarno studirati u SAD-u. Njemačka bi mogla profitirati od toga (DW)
Strancima Hrvatska više nije napeta: ‘Nekad su kupovali kuće videopozivom, toga više nema’ (tportal)
Velika međunarodna akcija: Hrvat (29) vodio grupu pedofila s više od 250 članova (Jutarnji, Index)
Forbes ga je proglasio najljepšim selom na svijetu, a Bibury nudi više od savršene fotografije (Jutarnji)
Novi klasik u nastajanju: Badel i Franck predstavili su prvi hrvatski Coffee Liker (Journal)
Cijene nafte porasle nakon što su objavljene američke sankcije protiv Rusije, Kina i Indija smanjuju kupovinu nafte od Rusa, Putin: Imat ćemo gubitke, ali nećemo popustiti (Index)
Trump priopćio kako prekida sve trgovinske pregovore SAD-a s Kanadom nakon što je vlada najmnogoljudnije kanadske pokrajine Ontario emitirala reklamu u kojoj američki predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama (Index)
Dionica Podravke dosegnula najvišu cijenu u godinu i pol nakon poteza Martine Dalić (Nacional)
Nevjerojatan bijeg lopova iz Louvrea, pojavila se nova snimka (Index)
Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg (N1)
Komarci prvi put u povijesti pronađeni na Islandu (HRT)
Malmö – Dinamo 1:1. Varela u 96. minuti spasio bod Dinamu (Index)
Zapošljavanje u državnom sektoru nezadrživo raste, privatni stao na loptu, osobito zabrinjava to što se smanjuje broj zaposlenih u djelatnostima s visokom dodanom vrijednošću (tportal)
Prvi put u povijesti ratovanja vojnici se predali naoružanom robotu – Ruske su snage izvukle komad kartona iz rovova na kojem je velikim slovima pisalo: “ŽELIMO SE PREDATI” pred dronovima naoružanima s eksplozivima (Index)
Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura (tportal)
Nova porezna olakšica u Poljskoj: Ukida se porez na dohodak za obitelji s dvoje djece (Index)
Prosječnom poljoprivredniku u EU je 57 godina, Komisija sad ima ambiciozan plan za mlade (Agroklub)