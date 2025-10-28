Tonči Tadić o ruskom “letećem Černobilu”: Nemojte padati na Putinove fore – veću je opasnost predstavljala za one koji su je lansirali nego za protivnike, jer sve do nedavno su sva lansiranja prošla katastrofalno, protuzračna obrana koja obara i hipersonične Kinžale ju lako sruši (RTL Danas, Index)
U napadu u Sloveniji ubijen je omiljeni ugostitelj iz Novog Mesta, preminuo je nakon što je zadobio udarac u bradu ispred noćnog kluba LokalPatriot… povod svađe je “nekoliko izgovorenih riječi” (Index), počinitelj je 21-godišnji Rom s dosjeom otprije (Index)
Vojković: Svađa oko minimalca je jadna. Što točno mislite dobiti od radnika za 750 eura? Mi, čini se, gradimo cijelu državu na jeftinim uslugama, na turizmu kojeg nudi cijeli svijet i drugim jednostavnim poslovima. Oni koji rade složenije poslove uopće se ne obaziru na minimalac (Index)
“Novitet” iz Hrvatske pošte: poštarima ćemo moći plaćati karticama (Bug)
Dinamo izgubio od Vukovara, posljednje momčadi u prvenstvu (Index)
Fotografija “Hod po Suncu” Vukovarca Darka Kešnjera osvojila prestižnu nagradu National Geographica (HRT)
Kaotična noć u Moskvi, eksplozije diljem grada, teško naoružanje ispred Kremlja, a tu je i neidentificirani leteći objekt zelene boje (Jutarnji)
Američki novinar Peter Roff: Trump shvaća ekonomiju kao oružje i sankcije su za njega baš kao i bombe s aviona (Nacional)
U zgradama gdje se suvlasnici ne mogu dogovoriti, počelo je imenovanje prinudnih predstavnika. Iako su to stanarima potpuno nepoznate osobe, imaju pravo, uz određenu novčanu naknadu, upravljati zgradama kao da su ih svi odabrali. U GSKG-u drže otvorenim natječaj za izbor prinudnih predstavnika, a njime je već pokriveno 240 zgrada (tportal)
Rastu temperature: Bit će više sunca ovaj tjedan, ali ipak ne posve stabilno (tportal)
Kružni tokovi, nekoć eksperimentalno prometno rješenje iz početka 20. stoljeća, danas su postali simbol sigurnosti, protočnosti i suvremenog urbanog planiranja – N1 donosi primjere najvećih i najčudnijih
Njemačka i ptičja gripa: ptice padaju s neba – stotine tisuća različite peradi već je uništeno. Virus šire ptice selice poput ždralova, koje i same masovno ugibaju (DW)
Domaći startup već šest godina koristi satelitske snimke i umjetnu inteligenciju da bi pratio kvalitetu mora, prepoznao onečišćenja i mjerio učinke ljudskih aktivnosti. Njihov sustav danas se koristi i izvan Hrvatske (tportal)
Zimsko računanje vremena zbunilo dubrovačke golubove – ručak kasnio (HRT)
Značajan pad broja registriranih lovaca u Hrvatskoj, registrirano oko 60 tisuća njih, što je čak 12 posto manje nego godinu prije. No, broj odstrijeljene divljači manji tek za 0,3 posto (Danica)
Ovisnost o visoko prerađenoj hrani prevladava kod generacije 1960. – 1975. (HRT)
Rusija testirala Burevestnik, krstareću raketu na nuklearni pogon (HRT)
Tuga i bijes u Sloveniji nakon brutalnog ubojstva. Dvoje ministara dalo ostavku, sazvano izvanredno vijeće (Index), muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu te je kasnije podlegao ozljedama (Index), pojačat će prisutnost policije u Novom Mestu (N1), romski čelnici nakon brutalnog ubojstva u Sloveniji: Nema i ne smije biti opravdanja (Index)
Jesu li se hakeri dokopali vašeg e-maila i lozinke? Evo kako možete provjeriti: iako ne postoji centralizirana baza podataka za sve ukradene vjerodajnice na webu, jedan je istraživač sastavio prilično veliku bazu u koju možete zaviriti – Have I Been Pwned (Life Hacker, tportal)
U Puli deaktivirana bomba iz Drugog svjetskog rata (HRT)
Obnavlja se Park mladenaca, najromantičniji perivoj Novog Zagreba (HRT)
Nakon spektakla u Areni, Vesna Pisarović vraća se u Boogaloo (Muzika)… rijetka domaća pop zvijezda koja je dosegnula status obožavanog simbola, a zatim tiho skrenula s očekivanog puta, pokraj pop pjesama, snimila je i tri jazz albuma (Glazba)
Trump demolira dio Bijele kuće. Povjesničari zgroženi (Index)
Održan miran prosvjed umirovljenika u organizaciji stranke Hoćemo pravedno: Traže pravovremenu isplatu inkluzivnog dodatka, povećanje poreznog cenzusa na visinu bruto minimalne plaće od početka 2026. godine (Nacional)
Je li ovo najmisteriozniji otok u Hrvatskoj? Vojni plaćenici, neonacisti, Putinov maser, Rusi i blindirani terenci, svi stisnuti na površini od 16 km2 (Jutarnji o otoku Šipan)
Slaven pobijedio u Varaždinu 1:3 i izjednačio se s Lokomotivom na trećem mjestu SHNL-a (Index), Lokomotiva – Istra 1:2. Istra preokretom slavila na Maksimiru (Index), Hajduk pobijedio Goricu 1:3 i preuzeo vrh (tportal), sutra igraju Vukovar i Dinamo, kao i Rijeka i Osijek
Jedna od najučinkovitijih metoda borbe protiv smrdljivih martina jest i jedna od najjednostavnijih: kućni sprej od deterdženta i bijelog octa (Jutarnji)
Kineski čelnik: Želimo mirno ujedinjenje s Tajvanom. Tajvan: Znamo što to znači (Index)
Zbog dizanja minimalca ista povišica i radnicima i državi – 45 eura (Danica)
Thompsonov tim u odgovoru Tomaševiću tvrdi da ustaški pozdrav nije ustaški: “Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata” (Index)
U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice – Osobe koje žive s tom dijagnozom često imaju oštećenja pokretljivosti te se suočavaju s nizom medicinskih, socijalnih i obrazovnih izazova (HRT)
TikTok odvjetnik: Ako vas policija zaustavi, ne morate odgovoriti na pitanje “Znate li zašto sam vas zaustavio?”… to vas može uvući u probleme jer priznajete da ste svjesni prekršaja… (Večernji)
Svaki peti stanovnik Hrvatske osjeća se siromašnim, pokazuju novi podaci Eurostata o subjektivnom siromaštvu. To je oko 770.000 stanovnika (Danica)
Dave Ball, glazbenik i suosnivač Soft Cella, poznat po hitu Tainted Love, preminuo u 66. godini (Index)
Posljednjih godina broj dojava o štakorima u Zagrebu naglo raste. Građani ih sve češće viđaju u dvorištima, parkovima, oko kontejnera, ali i u stubištima i podrumima zgrada. Toplije zime i dotrajala kanalizacija pretvaraju zagrebačke podrume u legla glodavaca, a građani su prepušteni sami sebi (Jutarnji)
Špijunira li AfD za Rusiju? Njemački političari tvrde da navodno sakupljaju podatke o kritičnoj infrastrukturi Njemačke i to u interesu Kremlja (DW)
Radničke mirovine: Više od 660.000 umirovljenika živi s manje od 570 eura (N1)
Bizaran slučaj u Sloveniji – u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije… Državni inspektorat javlja da ih nema u Hrvatskoj, stručnjakinja: moguća je naknadna kontaminacija u proizvodnji (Net, Nacional)
Tomašević: Ako bude ustaških pozdrava Thompson više neće moći imati koncerte u Areni (Index)
Dobro je znati: Možete dostaviti snimke nezakonitih (opasnih) vožnji policiji putem Aplikacije Sigurnost i povjerenje – uz oprez – ne snimati i voziti (Revija HAK)
Radovi na Strossmayerovom šetalištu pokazuju svoje prve rezultate, obnova vrijedna 2 milijuna eura bliži se svome kraju, zasjat će na Adventu (Jutarnji)