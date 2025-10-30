Rusi ostaju bez benzinskih postaja u Hrvatskoj: Nama se, pak, otvara prilika u – Kazahstanu… Lukoil će prodati svoje inozemno poslovanje, domaća Agencija za ugljikovodike (AZU) osnovala je tvrtku Geoenergija razvoj kojoj potencijalno slijedi preuzimanje naftnih i plinskih polja u Kazahstanu (tportal)
Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru za tjedan dana, prema odluci obitelji iz Francuske (Index)
Jandroković nazvao uvredljivim optužbe iz Možemo! kako se prošli petak pretvarao da ne vidi da Zakon o kaznenom postupku (ZKP) nema dovoljno glasova i proglasio ga donesenim, ponavljajući kako je riječ o pogrešci za koju preuzima odgovornost (Index)
U akvariju u Puli znanstvenici nastoje učiniti ono što nikom ranije nije uspjelo: uzgojiti u kontroliranim uvjetima školjku Pinna nobilis (Plemenitu perisku) koja izumire (DW)
Nakon plina i grijanja, od subote skuplja i struja – raste za prosječnih 7,4 posto mjesečno, a od siječnja i za 12 posto (u prosjeku za 5 eura mjesečno) (Danica)
Melissa razorila Karibe: Najjači uragan ikad zabilježio rekordnu brzinu vjetrova… na Jamajci i Haitima poginulo 25 ljudi (tportal)
Jean-Michel Nicolier u Vukovaru je ostao do samog kraja, krvnik mu je prije ubojstva iz džepa izbio zadnjih 20 franaka… u Hrvatsku je stigao da bi postao ratni reporter, no fotić je ubrzo zamijenio puškom (Večernji)
Ukupni dug opće države na kraju lipnja za 1,8 milijardi viši nego lani (tportal)
Nad Hrvatsku stiže žuta kiša: Saharski pijesak opet u zraku (N1)
Gdje u Zagrebu jesti pošteno i ne potrošiti previše novca? Dobra hrana donosi listu s 15 provjerenih adresa
Rusija koristi mreže krajnje desnih i lijevih ekstremista diljem Europe za širenje dezinformacija, poticanje podjela i destabilizaciju zapadnih društava kroz hibridno ratovanje (Večernji)
Policija tijekom dana koristila dronove u nadzoru prometa uz maksimalan broj policajaca (Index)
Što se stvarno događa s Daliborom Matanićem? Istraga pod velom tajne, Jutarnji neslužbeno doznaje da bi mogao u zatvor… Helena Minić povukla drastičan potez: Maknula prezime Matanić s društvenih mreža, više ne živi na istoj adresi (tportal)
More je valuta, kvadrat vrijedi kao zlato, a gradovi sve više postaju kulise sezonske zarade. Peta epizoda serijala “Ne zaboravite ostaviti recenziju” razotkriva i paradoks jadranskih gradova: u mjestima gdje svi žele ljetovati, sve je teže živjeti (HRT)
”Tko pjeva zlo ne misli”, film Kreše Golika iz 1970. koji je dugo vremena smatran najboljim hrvatskim filmom svih vremena, napokon je digitalno restauriran, no kritičari restauracije filmskih klasika tvrde da je cijeli proces restauracije prespor ističući i da prvo obnovljenu “Brezu” već treba “popraviti” (tportal)
Premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere za poboljšanje sigurnosti. Između ostalog, najavio je obračun s kriminalom i tzv. Šutarov zakon – nazvan po nasmrt pretučenom ugostitelju Alešu Šutaru: policija će imati veće ovlasti, a počinitelji će imati uskraćenu besplatnu pravnu pomoć (N1)
Plenković rekao Tomaševiću da zabrani Thompsona ako je frajer. Tomašević odgovorio: držimo se Ustava, a temelji državne suverenosti RH postavljeni sz u razdoblju Drugog svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju NDH (Index)
Vlada je odlučila promijeniti pravila igre za vlasnike stanova koji svoju nekretninu žele dati na upravljanje državi: plan je ublažiti dosadašnje pravilo da stan mora biti prazan najmanje dvije godine (RTL Danas, tportal)
Trumpova obitelj od kriptovaluta zaradila 800 milijuna dolara samo u prvoj polovici godine (Nacional)
Partibrejkers u Boogaloou – sirova energija, iskrenost i rock’n’roll bez filtera (Photo Rokaj)
Netanyahu naredio svojoj vojsci da odmah izvede napade u Gazi, posmrtni ostaci koje je Hamas sinoć vratio pripadaju taocu koji je već pokopan u Izraelu, a ne nekom od 13 preminulih talaca koji se još uvijek nalaze u Gazi (Index)
Uragan Melissa stigao do Jamajke, premijer Holness: Svaka ruka u obnovi će nam biti od pomoći (Index)
Prosvjedi u Novom Mestu uoči sjednice vijeća na koju dolazi i premijer Golob, okupilo se 10 tisuća ljudi, bilo i incidenata (tportal)
U gradu sa 70% podstanara, kandidat za gradonačelnika Zohran Mamdani nudi rješenje: Zamrznut ću stanarine – prijevremeni izbori za gradonačelnika New Yorka 4. studenog (Poslovni)
Orašar online rasprodan u 2 minute, redovi ispred HNK od ranog jutra (HRT)
Zbog naglog širenja ptičje gripe u Njemačkoj se već čuje i pitanje hoće li se Nijemci morati odreći jaja za doručak i guščjeg pečenja za Martinje. Već pola milijuna peradi je moralo biti ubijeno, rastu cijene (DW)
Dijelu Zagrepčana stigle uplatnice za porez na nekretnine, neki uredno imaju prijavljene podstanare… Iz Porezne uprave priznaju da je možda došlo do greške u prikupljanju podataka (tportal)
Urušio se strop tržnice Dolac u Zagrebu, hala je privremeno zatvoreba (Index)
Nakon što su iz vladajućeg DP-a na temelju laži inicirali šovinističku hajku protiv profesora Dejana Jovića, ispred Fakulteta političkih znanosti članovi Autohtone – Hrvatske stranke prava poručili su mu da “će doći dan kada će plakati što više ne može promovirati svoje srpske i komunističke stavove u Hrvatskoj” – iz DP-a prenijeli da je Jović izjavio da je operacija Oluja bila genocidna. Iz Lupe preslušali razgovor i opovrgnuli da je to rekao (Novosti)
Kineski humanoidni robot Bumi košta poput boljeg mobitela – može se kupiti za 1200 eura (Bug)
Hrvatske zračne luke imaju problem s nedostatkom kontrolora leta: Unatoč visokim plaćama, sve je manje onih koji su spremni prihvatiti se ovog iznimno odgovornog i stresnog zanimanja, piše HRT
Tonči Tadić o ruskom “letećem Černobilu”: Nemojte padati na Putinove fore – veću je opasnost predstavljala za one koji su je lansirali nego za protivnike, jer sve do nedavno su sva lansiranja prošla katastrofalno, protuzračna obrana koja obara i hipersonične Kinžale ju lako sruši (RTL Danas, Index)
U napadu u Sloveniji ubijen je omiljeni ugostitelj iz Novog Mesta, preminuo je nakon što je zadobio udarac u bradu ispred noćnog kluba LokalPatriot… povod svađe je “nekoliko izgovorenih riječi” (Index), počinitelj je 21-godišnji Rom s dosjeom otprije (Index)
Vojković: Svađa oko minimalca je jadna. Što točno mislite dobiti od radnika za 750 eura? Mi, čini se, gradimo cijelu državu na jeftinim uslugama, na turizmu kojeg nudi cijeli svijet i drugim jednostavnim poslovima. Oni koji rade složenije poslove uopće se ne obaziru na minimalac (Index)
“Novitet” iz Hrvatske pošte: poštarima ćemo moći plaćati karticama (Bug)
Dinamo izgubio od Vukovara, posljednje momčadi u prvenstvu (Index)
Fotografija “Hod po Suncu” Vukovarca Darka Kešnjera osvojila prestižnu nagradu National Geographica (HRT)
Kaotična noć u Moskvi, eksplozije diljem grada, teško naoružanje ispred Kremlja, a tu je i neidentificirani leteći objekt zelene boje (Jutarnji)
Američki novinar Peter Roff: Trump shvaća ekonomiju kao oružje i sankcije su za njega baš kao i bombe s aviona (Nacional)
U zgradama gdje se suvlasnici ne mogu dogovoriti, počelo je imenovanje prinudnih predstavnika. Iako su to stanarima potpuno nepoznate osobe, imaju pravo, uz određenu novčanu naknadu, upravljati zgradama kao da su ih svi odabrali. U GSKG-u drže otvorenim natječaj za izbor prinudnih predstavnika, a njime je već pokriveno 240 zgrada (tportal)
Rastu temperature: Bit će više sunca ovaj tjedan, ali ipak ne posve stabilno (tportal)
Kružni tokovi, nekoć eksperimentalno prometno rješenje iz početka 20. stoljeća, danas su postali simbol sigurnosti, protočnosti i suvremenog urbanog planiranja – N1 donosi primjere najvećih i najčudnijih