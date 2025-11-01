Novi Sad je središte velikog komemorativnog skupa kojim se obilježava obljetnica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, a deseci tisuća ljudi u mimohodu i šutnji došlo je do zgrade kolodvora gdje su odali počast žrtvama (Index)
Šezdeset posto kućanstava u Hrvatskoj jedva krpa kraj s krajem – Peta smo najgora zemlja u Europskoj uniji (Mirovina, Nacional)
Građani EU-a ni poslije smrti nisu jednaki: dok Španjolska ima višak krematorija, Hrvatska ih ima tek dva, a u rujnu je izvozila pokojnike na kremiranje u Sloveniju (H-alter)
Trakošćan postaje Dvorac svjetla: od 7. studenog 2025. do 11. siječnja 2026. perivoj dvorca i njegove aleje postat će dio prve izložbe svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj (Journal)
Smeće, beskućnici, olupine, mrtvi štakori, smrad urina.. tajne koje se skrivaju kod tržnice na Trešnjevci (Jutarnji)
Što se događa s najvećim festivalom ovog dijela Europe? Sziget na rubu gašenja uz velik preokret ipak ide dalje (Muzika)
Više nema besplatnog parkiranja kod Supernove Buzin: Za sve posjetitelje centra parking je besplatan prva tri sata, a svaki naredni sat bit će naplaćen 3 €, dnevna karta 50 eura (Poslovni)
Trump ukinuo proizvodnju penija, trgovine sad nemaju sitniš za ostatak (Index)
Osramoćeni Andrew, brat kralja Charlesa, mora iseliti iz kraljevske rezidencije – više neće biti princ, vojvoda od Yorka ni Njegova kraljevska visost – odsad je Andrew Mountbatten Windsor, građanin bez plemićkog pedigrea (Net)
Oceanograf o klimatskim promjenama: Je li prva granica nakon koje više neće biti povratka – već probijena? “Otprilike 50% svih koralja već je sad odumrlo, za očekivati je još (N1)
Donald Trump najavljuje povratak nuklearnih testiranja u SAD – analitičari upozoravaju da bi to moglo potaknuti novu utrku u atomskom naoružanju (DW)
Kaos u Domu zdravlja: Revizija otkrila da je oprema završila u privatnim ordinacijama bez ugovora (Index, Nacional)
Inflacija u Hrvatskoj usporila, ali ostaje među najvišima u eurozoni (Poslovni)
Zagrebačka tržnica Dolac, čija je unutarnja hala zbog pada žbuke s dijela stropa zatvorena za prodaju, privremeno će od ponedjeljka 3. studenoga prodaju s gornje, otvorene plohe preseliti na Europski trg (N1)
Navala na cvjećare u zadnji tren: cijene nisu dizali, možda koji euro više ili manje za određeno cvijeće ili različite košare multiflore (Jutarnji)
Energetski objekti u ruskim oblastima Orjol, Vladimir i Jaroslavl našli su se noćas, 31. listopada, pod napadom… napad nije tipičan, gađala se tamošnja trafostanica – jedna od najvažnijih energetskih objekata u regiji (tportal)
Milanović danas u posjetu Svetoj stolici, zvat će Papu Lava u Hrvatsku, nosi mu i poklon: Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu (tportal)
Saborski zastupnik Željko Lacković iz Đurđevca ‘zaljuljao’ je HDZ-ovu koalicijsku većinu odlukom da sruši glasanje o izmjenama zakona o kaznenom postupku, navodno ne želi da đurđevačke Komunalije padnu pod Vodne usluge Bjelovar… HDZ navodno već ima “rezervu” za 76. ruku, i to iz DOMiNa (Danica)
Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u Osječko-baranjskoj županiji, nekima i za 200 eura (tportal)
Obilne kiše pogodile su New York u četvrtak, usmrtivši dvije osobe u gradu, popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile su na poplave u nekim područjima (Jutarnji)
Telegram grupe i društvene mreže postale su nova žarišta regrutacije dobrovoljaca iz BiH i Srbije koji bi se borili na strani Rusa protiv Ukrajine: “Ako Bog da, ići ćemo i s ruskom braćom na Kosovo‘ (Jutarnji)
Rasprava o NDH i Jasenovcu se rasplamsala: Najavljene su tužbe, prebacuje se odgovornost… (N1)
Šef krim policije objasnio kako je pronađeno tijelo Jean-Michela Nicoliera: Kompleksno je istraživati takve događaje, svjedoka nema (ako i ima, oni šute), u pravilu prikupljate personalne dokaze mjesecima ako ne i godinama... nakon ekshumacije najpouzdanija je DNK analiza (Dnevnik), uz njega, identificirani su ostaci i trojice hrvatskih branitelja, Josipa Batarela, Dragutina Štica i Zorislava Gašpara‘‘Gaše‘ (Jutarnji)
Zadovoljstvo životom u Njemačkoj raste – što dulje doseljenici borave, to su zadovoljniji (DW)
U pljačku u muzeju Louvre umiješan i državljanin BiH? Do sada je uhićeno ukupno sedam osoba, vrijednost opljačkanog nakita iznosi 88 milijuna eura (tportal)
Rusi ostaju bez benzinskih postaja u Hrvatskoj: Nama se, pak, otvara prilika u – Kazahstanu… Lukoil će prodati svoje inozemno poslovanje, domaća Agencija za ugljikovodike (AZU) osnovala je tvrtku Geoenergija razvoj kojoj potencijalno slijedi preuzimanje naftnih i plinskih polja u Kazahstanu (tportal)
Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru za tjedan dana, prema odluci obitelji iz Francuske (Index)
Jandroković nazvao uvredljivim optužbe iz Možemo! kako se prošli petak pretvarao da ne vidi da Zakon o kaznenom postupku (ZKP) nema dovoljno glasova i proglasio ga donesenim, ponavljajući kako je riječ o pogrešci za koju preuzima odgovornost (Index)
U akvariju u Puli znanstvenici nastoje učiniti ono što nikom ranije nije uspjelo: uzgojiti u kontroliranim uvjetima školjku Pinna nobilis (Plemenitu perisku) koja izumire (DW)
Nakon plina i grijanja, od subote skuplja i struja – raste za prosječnih 7,4 posto mjesečno, a od siječnja i za 12 posto (u prosjeku za 5 eura mjesečno) (Danica)
Melissa razorila Karibe: Najjači uragan ikad zabilježio rekordnu brzinu vjetrova… na Jamajci i Haitima poginulo 25 ljudi (tportal)
Jean-Michel Nicolier u Vukovaru je ostao do samog kraja, krvnik mu je prije ubojstva iz džepa izbio zadnjih 20 franaka… u Hrvatsku je stigao da bi postao ratni reporter, no fotić je ubrzo zamijenio puškom (Večernji)
Ukupni dug opće države na kraju lipnja za 1,8 milijardi viši nego lani (tportal)
Nad Hrvatsku stiže žuta kiša: Saharski pijesak opet u zraku (N1)
Gdje u Zagrebu jesti pošteno i ne potrošiti previše novca? Dobra hrana donosi listu s 15 provjerenih adresa
Rusija koristi mreže krajnje desnih i lijevih ekstremista diljem Europe za širenje dezinformacija, poticanje podjela i destabilizaciju zapadnih društava kroz hibridno ratovanje (Večernji)
Policija tijekom dana koristila dronove u nadzoru prometa uz maksimalan broj policajaca (Index)
Što se stvarno događa s Daliborom Matanićem? Istraga pod velom tajne, Jutarnji neslužbeno doznaje da bi mogao u zatvor… Helena Minić povukla drastičan potez: Maknula prezime Matanić s društvenih mreža, više ne živi na istoj adresi (tportal)
More je valuta, kvadrat vrijedi kao zlato, a gradovi sve više postaju kulise sezonske zarade. Peta epizoda serijala “Ne zaboravite ostaviti recenziju” razotkriva i paradoks jadranskih gradova: u mjestima gdje svi žele ljetovati, sve je teže živjeti (HRT)
”Tko pjeva zlo ne misli”, film Kreše Golika iz 1970. koji je dugo vremena smatran najboljim hrvatskim filmom svih vremena, napokon je digitalno restauriran, no kritičari restauracije filmskih klasika tvrde da je cijeli proces restauracije prespor ističući i da prvo obnovljenu “Brezu” već treba “popraviti” (tportal)
Premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere za poboljšanje sigurnosti. Između ostalog, najavio je obračun s kriminalom i tzv. Šutarov zakon – nazvan po nasmrt pretučenom ugostitelju Alešu Šutaru: policija će imati veće ovlasti, a počinitelji će imati uskraćenu besplatnu pravnu pomoć (N1)
Plenković rekao Tomaševiću da zabrani Thompsona ako je frajer. Tomašević odgovorio: držimo se Ustava, a temelji državne suverenosti RH postavljeni sz u razdoblju Drugog svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju NDH (Index)
Vlada je odlučila promijeniti pravila igre za vlasnike stanova koji svoju nekretninu žele dati na upravljanje državi: plan je ublažiti dosadašnje pravilo da stan mora biti prazan najmanje dvije godine (RTL Danas, tportal)
Trumpova obitelj od kriptovaluta zaradila 800 milijuna dolara samo u prvoj polovici godine (Nacional)
Partibrejkers u Boogaloou – sirova energija, iskrenost i rock’n’roll bez filtera (Photo Rokaj)