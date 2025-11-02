Preokret u globalnom ekonomskom vodstvu: SAD više nije glavni igrač – dok Washington pribjegava barijerama i bilateralnim trgovinskim sporazumima, Peking se pozicionira kao predvidivi zagovornik slobodne trgovine, uloga koju je desetljećima igrao SAD (tportal)
Kada su krenuli studentski prosvjedi, Vučić je bio nagrizen i svi su čekali njegov kraj. Ta slika traje već godinu dana... čekaju se novi izbori gdje su sve opcije i dalje moguće. Režim gubi kompas i poene pojačanom represijom, dok studenti nisu dovoljno jasni u svojim porukama (Jutarnji)
Benzinska na autocesti Zagreb – Karlovac kod Donjeg Desinca najčešća je meta krađe goriva: oko 50-ak slučajeva vozača koji natoče gorivo i onda zbrišu netragom bez plaćanja… upitno je kako se kradljivci nikad ne nađu, unatoč nadzornim kamerama (Danica)
U tijeku obnova Uspinjače, postavljena je nova kabina (HRT)
HNL: Slaven i Hajduk pobijedili bodove, utakmica bez golova (Index), isti rezultat Osijeka i Varaždina, prva utakmica Sopića na klupi domaćih (Index)
Detalji napada nožem u Velikoj Britaniji: osumnjičena dvojica u 30-im godinama, obojica rođena u Engleskoj, slučaj je izoliran (N1)
Najdirljiviji trenutak sa skupa u Novom Sadu: nastup zbora ispred Željezničkog kolodvora, nakon šesnaest minuta tišine od 11:52 (N1)
Turistički vodiči na Islandu: posao iz snova? Prelijepi pejzaži, priroda i jahačke ture zvuče odlično na prvu, ali dolaze i s posljedicama – 22-godišnja Elsa ima bolove u leđima, a ni plaća nije velika, s obzirom na jednu od najskupljih zemalja u Europi (DW)
Laibach održava koncert u Jajcu povodom “Dana Republike”, nazvali su ga – “4. zasjedanje AVNOJ-a”, ironično poručivši kako su svojevremeno bili optuživani za “razbijanje Jugoslavije”, koncert se održava u duhu 80. godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata i 30 godina završetka ratova nakon raspada Jugoslavije (Klix.ba, Facebook)
Dan mrtvih u Meksiku: 1,5 milijuna ljudi na šarenoj paradi (HRT)
Ovogodišnji dobitnik Nobela za književnost László Krasznahorkai zbog zdravstvenih razloga ipak ne dolazi u Pulu (HRT)
Napad u Engleskoj, devet osoba bori se za život. “Ranjenici su bježali kroz vlak” (Index), na teren poslane protuterorističke snage (tportal)
Dan žalosti i dan prosvjeda u Srbiji – još jedan izvještaj komemorativog skupa povodom godišnjice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora (DW)
Egipat je službeno otvorio Veliki egipatski muzej (Grand Egyptian Museum – GEM), jedan od najambicioznijih muzejskih projekata u modernoj povijesti. Smatra se najvećim arheološkim muzejem na svijetu, s oko 100.000 artefakata koji prate više od sedam tisućljeća egipatske povijesti (tportal)
HNL: Dinamo – Rijeka 2:1. Hoxha fantastičnim golom prelomio ludi derbi pun tenzija (Index), Istra i Vukovar remizirali u sjajnoj utakmici (Index)
Tribina News Barovaca: Borna i Domagoj – Humorom protiv tumora u utorak u 18 sati na prvom katu Privrednikovog doma (P-portal)
Vojni rok kači i mlade Australce s hrvatskim državljanstvom: broj takvih državljana još uvijek nije poznat, no pretpostavlja se da bi moglo biti nekoliko stotina ili možda i nekoliko tisuća mladih muškaraca između 18 i 30 godina (Večernji)
Potpore u Svetom Filipu i Jakovu dosežu i 6.370 eura, a mladi lakše mogu do stana (Poslovni)
Nakon što je Andrew Mountbatten Windsor lišen svih titula, uključujući i titulu princa te oznaku HRH, Buckinghamska palača finalizira planove za njegov budući život kao običnog građanina. Ti planovi uključuju financijski paket osmišljen kako bi se spriječilo njegovo pretjerano trošenje u novim okolnostima (tportal)
Batinaši u crnom dočekali studente na ulazu u Novi Sad: Pogledajte kako su ih građani otjerali (N1)
Nintendo je prodao preko 9 milijuna Switcha 2 u samo četiri mjeseca (Bug)
Novi Sad je središte velikog komemorativnog skupa kojim se obilježava obljetnica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, a deseci tisuća ljudi u mimohodu i šutnji došlo je do zgrade kolodvora gdje su odali počast žrtvama (Index)
Šezdeset posto kućanstava u Hrvatskoj jedva krpa kraj s krajem – Peta smo najgora zemlja u Europskoj uniji (Mirovina, Nacional)
Građani EU-a ni poslije smrti nisu jednaki: dok Španjolska ima višak krematorija, Hrvatska ih ima tek dva, a u rujnu je izvozila pokojnike na kremiranje u Sloveniju (H-alter)
Trakošćan postaje Dvorac svjetla: od 7. studenog 2025. do 11. siječnja 2026. perivoj dvorca i njegove aleje postat će dio prve izložbe svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj (Journal)
Smeće, beskućnici, olupine, mrtvi štakori, smrad urina.. tajne koje se skrivaju kod tržnice na Trešnjevci (Jutarnji)
Što se događa s najvećim festivalom ovog dijela Europe? Sziget na rubu gašenja uz velik preokret ipak ide dalje (Muzika)
Više nema besplatnog parkiranja kod Supernove Buzin: Za sve posjetitelje centra parking je besplatan prva tri sata, a svaki naredni sat bit će naplaćen 3 €, dnevna karta 50 eura (Poslovni)
Trump ukinuo proizvodnju penija, trgovine sad nemaju sitniš za ostatak (Index)
Osramoćeni Andrew, brat kralja Charlesa, mora iseliti iz kraljevske rezidencije – više neće biti princ, vojvoda od Yorka ni Njegova kraljevska visost – odsad je Andrew Mountbatten Windsor, građanin bez plemićkog pedigrea (Net)
Oceanograf o klimatskim promjenama: Je li prva granica nakon koje više neće biti povratka – već probijena? “Otprilike 50% svih koralja već je sad odumrlo, za očekivati je još (N1)
Donald Trump najavljuje povratak nuklearnih testiranja u SAD – analitičari upozoravaju da bi to moglo potaknuti novu utrku u atomskom naoružanju (DW)
Kaos u Domu zdravlja: Revizija otkrila da je oprema završila u privatnim ordinacijama bez ugovora (Index, Nacional)
Inflacija u Hrvatskoj usporila, ali ostaje među najvišima u eurozoni (Poslovni)
Zagrebačka tržnica Dolac, čija je unutarnja hala zbog pada žbuke s dijela stropa zatvorena za prodaju, privremeno će od ponedjeljka 3. studenoga prodaju s gornje, otvorene plohe preseliti na Europski trg (N1)
Navala na cvjećare u zadnji tren: cijene nisu dizali, možda koji euro više ili manje za određeno cvijeće ili različite košare multiflore (Jutarnji)
Energetski objekti u ruskim oblastima Orjol, Vladimir i Jaroslavl našli su se noćas, 31. listopada, pod napadom… napad nije tipičan, gađala se tamošnja trafostanica – jedna od najvažnijih energetskih objekata u regiji (tportal)
Milanović danas u posjetu Svetoj stolici, zvat će Papu Lava u Hrvatsku, nosi mu i poklon: Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu (tportal)
Saborski zastupnik Željko Lacković iz Đurđevca ‘zaljuljao’ je HDZ-ovu koalicijsku većinu odlukom da sruši glasanje o izmjenama zakona o kaznenom postupku, navodno ne želi da đurđevačke Komunalije padnu pod Vodne usluge Bjelovar… HDZ navodno već ima “rezervu” za 76. ruku, i to iz DOMiNa (Danica)
Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u Osječko-baranjskoj županiji, nekima i za 200 eura (tportal)
Obilne kiše pogodile su New York u četvrtak, usmrtivši dvije osobe u gradu, popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile su na poplave u nekim područjima (Jutarnji)
Telegram grupe i društvene mreže postale su nova žarišta regrutacije dobrovoljaca iz BiH i Srbije koji bi se borili na strani Rusa protiv Ukrajine: “Ako Bog da, ići ćemo i s ruskom braćom na Kosovo‘ (Jutarnji)
Rasprava o NDH i Jasenovcu se rasplamsala: Najavljene su tužbe, prebacuje se odgovornost… (N1)
Šef krim policije objasnio kako je pronađeno tijelo Jean-Michela Nicoliera: Kompleksno je istraživati takve događaje, svjedoka nema (ako i ima, oni šute), u pravilu prikupljate personalne dokaze mjesecima ako ne i godinama... nakon ekshumacije najpouzdanija je DNK analiza (Dnevnik), uz njega, identificirani su ostaci i trojice hrvatskih branitelja, Josipa Batarela, Dragutina Štica i Zorislava Gašpara‘‘Gaše‘ (Jutarnji)
Zadovoljstvo životom u Njemačkoj raste – što dulje doseljenici borave, to su zadovoljniji (DW)
U pljačku u muzeju Louvre umiješan i državljanin BiH? Do sada je uhićeno ukupno sedam osoba, vrijednost opljačkanog nakita iznosi 88 milijuna eura (tportal)
Rusi ostaju bez benzinskih postaja u Hrvatskoj: Nama se, pak, otvara prilika u – Kazahstanu… Lukoil će prodati svoje inozemno poslovanje, domaća Agencija za ugljikovodike (AZU) osnovala je tvrtku Geoenergija razvoj kojoj potencijalno slijedi preuzimanje naftnih i plinskih polja u Kazahstanu (tportal)
Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru za tjedan dana, prema odluci obitelji iz Francuske (Index)
Jandroković nazvao uvredljivim optužbe iz Možemo! kako se prošli petak pretvarao da ne vidi da Zakon o kaznenom postupku (ZKP) nema dovoljno glasova i proglasio ga donesenim, ponavljajući kako je riječ o pogrešci za koju preuzima odgovornost (Index)
U akvariju u Puli znanstvenici nastoje učiniti ono što nikom ranije nije uspjelo: uzgojiti u kontroliranim uvjetima školjku Pinna nobilis (Plemenitu perisku) koja izumire (DW)
Nakon plina i grijanja, od subote skuplja i struja – raste za prosječnih 7,4 posto mjesečno, a od siječnja i za 12 posto (u prosjeku za 5 eura mjesečno) (Danica)