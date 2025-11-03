Izbori za gradonačelnika New Yorka, koji će se održati u utorak postali su daleko više od lokalne političke utrke. Oni su ogledalo američkih podjela, borbe između mladih progresivnih snaga i umornog tradicionalnog političkog vrha, sukoba konzervativizma i zahtjeva za socijalnom pravdom – favorit je Zohran Mamdani, sin ugandsko-indijskih imigranata koji je iznenadio političke analitičare laganom pobjedom u demokratskim predizborima (tportal)
U noći s nedjelje na ponedjeljak snažni naleti vjetra prouzročili su manja oštećenja na više lokacija u središtu Zagreba. Na Europskom trgu i Trgu bana Josipa Jelačića vjetar je srušio dijelove metalnih ograda koje ograđuju gradilišta, prevrnuo Bajs bicikle te oštetio inventar nekoliko ugostiteljskih terasa (Jutarnji)
Brnabić: Bivši predsjednik Srbije, nesreća od čovjeka, poziva na građanski rat… bivša premijerka o Borisu Tadiću nakon što je sinoć pozvao građane na ulice (Index)
Jadranska magistrala – i prometnica i razglednica: cesta otvorena prije 60 godina promijenila je Dalmaciju: otvorila ju je svijetu, ali ne bez posljedica – postala je sinonim za gužve i privatizaciju javnih površina, uzurpaciju pomorskog dobra, urušavanje komunalne infrastrukture, loše uvjete rada i devastaciju okoliša (Faktograf)
Sprava za veslanje: Kako se točno koristi i zašto je dobra za jačanje cijelog tijela (N1)
U okolici Washingtona niknuli brojni podatkovni centri koji troše više struje od cijele Danske (Jutarnji)
Argentinski predsjednik Javier Milei učvrstio je političku moć pobjedom svoje stranke na parlamentarnim izborima… kako mu ide? Srezao je financije, smanjio državnu upravu, podijelio brojne otkaze, smanjio je inflaciju, ali je zato povećao siromaštvo (Index)
Prosvjedi u Srbiji se nastavljaju, došlo do incidenata, “Ćaci” napali građane koji su se okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci jednog od poginulog u tragediji, koja je započela štrajk glađu (Index), bačeni i topovski udari (tportal), ispred RTS-a uhićen nekadašnji košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac, bacili ga na pod (Index)
Swans u Boogaloou: Katabaza buke zbog koje je posla imala hitna pomoć – Bojan Stilin za tportal
Preokret u globalnom ekonomskom vodstvu: SAD više nije glavni igrač – dok Washington pribjegava barijerama i bilateralnim trgovinskim sporazumima, Peking se pozicionira kao predvidivi zagovornik slobodne trgovine, uloga koju je desetljećima igrao SAD (tportal)
Kada su krenuli studentski prosvjedi, Vučić je bio nagrizen i svi su čekali njegov kraj. Ta slika traje već godinu dana... čekaju se novi izbori gdje su sve opcije i dalje moguće. Režim gubi kompas i poene pojačanom represijom, dok studenti nisu dovoljno jasni u svojim porukama (Jutarnji)
Benzinska na autocesti Zagreb – Karlovac kod Donjeg Desinca najčešća je meta krađe goriva: oko 50-ak slučajeva vozača koji natoče gorivo i onda zbrišu netragom bez plaćanja… upitno je kako se kradljivci nikad ne nađu, unatoč nadzornim kamerama (Danica)
U tijeku obnova Uspinjače, postavljena je nova kabina (HRT)
HNL: Slaven i Hajduk pobijedili bodove, utakmica bez golova (Index), isti rezultat Osijeka i Varaždina, prva utakmica Sopića na klupi domaćih (Index)
Detalji napada nožem u Velikoj Britaniji: osumnjičena dvojica u 30-im godinama, obojica rođena u Engleskoj, slučaj je izoliran (N1)
Najdirljiviji trenutak sa skupa u Novom Sadu: nastup zbora ispred Željezničkog kolodvora, nakon šesnaest minuta tišine od 11:52 (N1)
Turistički vodiči na Islandu: posao iz snova? Prelijepi pejzaži, priroda i jahačke ture zvuče odlično na prvu, ali dolaze i s posljedicama – 22-godišnja Elsa ima bolove u leđima, a ni plaća nije velika, s obzirom na jednu od najskupljih zemalja u Europi (DW)
Laibach održava koncert u Jajcu povodom “Dana Republike”, nazvali su ga – “4. zasjedanje AVNOJ-a”, ironično poručivši kako su svojevremeno bili optuživani za “razbijanje Jugoslavije”, koncert se održava u duhu 80. godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata i 30 godina završetka ratova nakon raspada Jugoslavije (Klix.ba, Facebook)
Dan mrtvih u Meksiku: 1,5 milijuna ljudi na šarenoj paradi (HRT)
Ovogodišnji dobitnik Nobela za književnost László Krasznahorkai zbog zdravstvenih razloga ipak ne dolazi u Pulu (HRT)
Napad u Engleskoj, devet osoba bori se za život. “Ranjenici su bježali kroz vlak” (Index), na teren poslane protuterorističke snage (tportal)
Dan žalosti i dan prosvjeda u Srbiji – još jedan izvještaj komemorativog skupa povodom godišnjice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora (DW)
Egipat je službeno otvorio Veliki egipatski muzej (Grand Egyptian Museum – GEM), jedan od najambicioznijih muzejskih projekata u modernoj povijesti. Smatra se najvećim arheološkim muzejem na svijetu, s oko 100.000 artefakata koji prate više od sedam tisućljeća egipatske povijesti (tportal)
HNL: Dinamo – Rijeka 2:1. Hoxha fantastičnim golom prelomio ludi derbi pun tenzija (Index), Istra i Vukovar remizirali u sjajnoj utakmici (Index)
Tribina News Barovaca: Borna i Domagoj – Humorom protiv tumora u utorak u 18 sati na prvom katu Privrednikovog doma (P-portal)
Vojni rok kači i mlade Australce s hrvatskim državljanstvom: broj takvih državljana još uvijek nije poznat, no pretpostavlja se da bi moglo biti nekoliko stotina ili možda i nekoliko tisuća mladih muškaraca između 18 i 30 godina (Večernji)
Potpore u Svetom Filipu i Jakovu dosežu i 6.370 eura, a mladi lakše mogu do stana (Poslovni)
Nakon što je Andrew Mountbatten Windsor lišen svih titula, uključujući i titulu princa te oznaku HRH, Buckinghamska palača finalizira planove za njegov budući život kao običnog građanina. Ti planovi uključuju financijski paket osmišljen kako bi se spriječilo njegovo pretjerano trošenje u novim okolnostima (tportal)
Batinaši u crnom dočekali studente na ulazu u Novi Sad: Pogledajte kako su ih građani otjerali (N1)
Nintendo je prodao preko 9 milijuna Switcha 2 u samo četiri mjeseca (Bug)
Novi Sad je središte velikog komemorativnog skupa kojim se obilježava obljetnica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, a deseci tisuća ljudi u mimohodu i šutnji došlo je do zgrade kolodvora gdje su odali počast žrtvama (Index)
Šezdeset posto kućanstava u Hrvatskoj jedva krpa kraj s krajem – Peta smo najgora zemlja u Europskoj uniji (Mirovina, Nacional)
Građani EU-a ni poslije smrti nisu jednaki: dok Španjolska ima višak krematorija, Hrvatska ih ima tek dva, a u rujnu je izvozila pokojnike na kremiranje u Sloveniju (H-alter)
Trakošćan postaje Dvorac svjetla: od 7. studenog 2025. do 11. siječnja 2026. perivoj dvorca i njegove aleje postat će dio prve izložbe svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj (Journal)
Smeće, beskućnici, olupine, mrtvi štakori, smrad urina.. tajne koje se skrivaju kod tržnice na Trešnjevci (Jutarnji)
Što se događa s najvećim festivalom ovog dijela Europe? Sziget na rubu gašenja uz velik preokret ipak ide dalje (Muzika)
Više nema besplatnog parkiranja kod Supernove Buzin: Za sve posjetitelje centra parking je besplatan prva tri sata, a svaki naredni sat bit će naplaćen 3 €, dnevna karta 50 eura (Poslovni)
Trump ukinuo proizvodnju penija, trgovine sad nemaju sitniš za ostatak (Index)
Osramoćeni Andrew, brat kralja Charlesa, mora iseliti iz kraljevske rezidencije – više neće biti princ, vojvoda od Yorka ni Njegova kraljevska visost – odsad je Andrew Mountbatten Windsor, građanin bez plemićkog pedigrea (Net)
Oceanograf o klimatskim promjenama: Je li prva granica nakon koje više neće biti povratka – već probijena? “Otprilike 50% svih koralja već je sad odumrlo, za očekivati je još (N1)
Donald Trump najavljuje povratak nuklearnih testiranja u SAD – analitičari upozoravaju da bi to moglo potaknuti novu utrku u atomskom naoružanju (DW)
Kaos u Domu zdravlja: Revizija otkrila da je oprema završila u privatnim ordinacijama bez ugovora (Index, Nacional)
Inflacija u Hrvatskoj usporila, ali ostaje među najvišima u eurozoni (Poslovni)
Zagrebačka tržnica Dolac, čija je unutarnja hala zbog pada žbuke s dijela stropa zatvorena za prodaju, privremeno će od ponedjeljka 3. studenoga prodaju s gornje, otvorene plohe preseliti na Europski trg (N1)
Navala na cvjećare u zadnji tren: cijene nisu dizali, možda koji euro više ili manje za određeno cvijeće ili različite košare multiflore (Jutarnji)
Energetski objekti u ruskim oblastima Orjol, Vladimir i Jaroslavl našli su se noćas, 31. listopada, pod napadom… napad nije tipičan, gađala se tamošnja trafostanica – jedna od najvažnijih energetskih objekata u regiji (tportal)
Milanović danas u posjetu Svetoj stolici, zvat će Papu Lava u Hrvatsku, nosi mu i poklon: Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu (tportal)
Saborski zastupnik Željko Lacković iz Đurđevca ‘zaljuljao’ je HDZ-ovu koalicijsku većinu odlukom da sruši glasanje o izmjenama zakona o kaznenom postupku, navodno ne želi da đurđevačke Komunalije padnu pod Vodne usluge Bjelovar… HDZ navodno već ima “rezervu” za 76. ruku, i to iz DOMiNa (Danica)
Poskupljuju domovi za starije i nemoćne u Osječko-baranjskoj županiji, nekima i za 200 eura (tportal)
Obilne kiše pogodile su New York u četvrtak, usmrtivši dvije osobe u gradu, popratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile su na poplave u nekim područjima (Jutarnji)
Telegram grupe i društvene mreže postale su nova žarišta regrutacije dobrovoljaca iz BiH i Srbije koji bi se borili na strani Rusa protiv Ukrajine: “Ako Bog da, ići ćemo i s ruskom braćom na Kosovo‘ (Jutarnji)
Rasprava o NDH i Jasenovcu se rasplamsala: Najavljene su tužbe, prebacuje se odgovornost… (N1)
Šef krim policije objasnio kako je pronađeno tijelo Jean-Michela Nicoliera: Kompleksno je istraživati takve događaje, svjedoka nema (ako i ima, oni šute), u pravilu prikupljate personalne dokaze mjesecima ako ne i godinama... nakon ekshumacije najpouzdanija je DNK analiza (Dnevnik), uz njega, identificirani su ostaci i trojice hrvatskih branitelja, Josipa Batarela, Dragutina Štica i Zorislava Gašpara‘‘Gaše‘ (Jutarnji)
Zadovoljstvo životom u Njemačkoj raste – što dulje doseljenici borave, to su zadovoljniji (DW)
U pljačku u muzeju Louvre umiješan i državljanin BiH? Do sada je uhićeno ukupno sedam osoba, vrijednost opljačkanog nakita iznosi 88 milijuna eura (tportal)