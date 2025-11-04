Boško Picula: Godinu dana od reizbora Trumpa: Obećao je mir, a što je postigao? Trumpova ‘transakcijska’ (ne samo vanjska) politika puno više smjera izvedbama nego načelima, što se u konačnici može pokazati ključnim za održivost mirovnih i inih inicijativa (tportal)
Švedska uvodi zatvor za 13-godišnjake. Neki političari u Njemačkoj traže da ta granica bude još niža. Pravila u Europskoj uniji znatno se razlikuju (DW)
Radnik više od 11 sati bio zarobljen pod ruševinama srednjovjekovne kule u Rimu. Preminuo je (N1)
Usprkos zakonima, upozorenjima i brojnim kampanjama, broj smrtno stradalih na hrvatskim cestama i dalje raste. Svake godine u prometnim nesrećama izgubi život oko 300 osoba. HRT donosi dvije ispovijesti o krivnji, kajanju i životu nakon nesreće.
Novi granični prijelaz između BiH i Hrvatske kod Stare Gradiške mogao bi uskoro biti otvoren: očekuje se da će značajno rasteretiti postojeći granični prijelaz kod Gradiške, koji je godinama među najopterećenijima (Poslovni)
Sve je spremno za povijesni EU summit: politički teškaši kontinenta okupljaju se kako bi raspravljali o proširenju bloka od 27 članica prema istoku i jugoistoku (N1)
Vlada bilježi porast rođenih: U četiri mjeseca 656 beba više nego lani (HRT)
Tuneli Sv. Rok, Mala Kapela i Dubrave na autocesti A1 između Zagreba i Dubrovnika u jako su lošem stanju, a na njihovoj sanaciji radit će samoborska tvrtka Mar, odabrana putem javnog natječaja koji su raspisale Hrvatske autoceste (HAC) (tportal)
Justus Reid, američki influencer koji je kupio kuću u zagorju za 5 tisuća eura svakodnevno bilježi napredak oko obnove. Točnu lokaciju ne želi otkriti, iako i sam zna zapeti u blatu… zna se jedino da se nalazi usred šume (Index)
HNL: Gorica razbila Lokomotivu 4:1, utakmicu obilježio bizaran autogol gostujućih postignut s centra terena (tportal)
Puni se “Ćacilend”, ljudi organizirano dolaze u šatorsko naselje ispred Skupštine Srbije, no ponedjeljak u Beogradu zasad je puno mirniji u odnosu na nedjeljnu večer, kada je uhićeno tridesetak osoba (Jutarnji)
Rusi porinuli nuklearnu podmornicu, nosi “oružje sudnjeg dana” (Index)
Šest mrtvih u SAD-u nakon što su jeli gotovu tjesteninu koja se prodavala u velikim trgovačkim lancima, zarazili se listeriozom (Unilad, Index)
Autonomna ženska kuća odbila donaciju: Nećemo kontaminirani novac Martine Dalić (Index)
U samo jednom danu, djelatnici čakovečkog skloništa ‘Prijatelji’ su iz romskog naselja Kuršanec izvukli čak 37 pasa, od 2018. više od 900, no upozorili su da je stanje u romskim naseljima u Međimurju i dalje izvan kontrole (tportal)
Izbori za gradonačelnika New Yorka, koji će se održati u utorak postali su daleko više od lokalne političke utrke. Oni su ogledalo američkih podjela, borbe između mladih progresivnih snaga i umornog tradicionalnog političkog vrha, sukoba konzervativizma i zahtjeva za socijalnom pravdom – favorit je Zohran Mamdani, sin ugandsko-indijskih imigranata koji je iznenadio političke analitičare laganom pobjedom u demokratskim predizborima (tportal)
U noći s nedjelje na ponedjeljak snažni naleti vjetra prouzročili su manja oštećenja na više lokacija u središtu Zagreba. Na Europskom trgu i Trgu bana Josipa Jelačića vjetar je srušio dijelove metalnih ograda koje ograđuju gradilišta, prevrnuo Bajs bicikle te oštetio inventar nekoliko ugostiteljskih terasa (Jutarnji)
Brnabić: Bivši predsjednik Srbije, nesreća od čovjeka, poziva na građanski rat… bivša premijerka o Borisu Tadiću nakon što je sinoć pozvao građane na ulice (Index)
Jadranska magistrala – i prometnica i razglednica: cesta otvorena prije 60 godina promijenila je Dalmaciju: otvorila ju je svijetu, ali ne bez posljedica – postala je sinonim za gužve i privatizaciju javnih površina, uzurpaciju pomorskog dobra, urušavanje komunalne infrastrukture, loše uvjete rada i devastaciju okoliša (Faktograf)
Sprava za veslanje: Kako se točno koristi i zašto je dobra za jačanje cijelog tijela (N1)
U okolici Washingtona niknuli brojni podatkovni centri koji troše više struje od cijele Danske (Jutarnji)
Argentinski predsjednik Javier Milei učvrstio je političku moć pobjedom svoje stranke na parlamentarnim izborima… kako mu ide? Srezao je financije, smanjio državnu upravu, podijelio brojne otkaze, smanjio je inflaciju, ali je zato povećao siromaštvo (Index)
Prosvjedi u Srbiji se nastavljaju, došlo do incidenata, “Ćaci” napali građane koji su se okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci jednog od poginulog u tragediji, koja je započela štrajk glađu (Index), bačeni i topovski udari (tportal), ispred RTS-a uhićen nekadašnji košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac, bacili ga na pod (Index)
Swans u Boogaloou: Katabaza buke zbog koje je posla imala hitna pomoć – Bojan Stilin za tportal
Preokret u globalnom ekonomskom vodstvu: SAD više nije glavni igrač – dok Washington pribjegava barijerama i bilateralnim trgovinskim sporazumima, Peking se pozicionira kao predvidivi zagovornik slobodne trgovine, uloga koju je desetljećima igrao SAD (tportal)
Kada su krenuli studentski prosvjedi, Vučić je bio nagrizen i svi su čekali njegov kraj. Ta slika traje već godinu dana... čekaju se novi izbori gdje su sve opcije i dalje moguće. Režim gubi kompas i poene pojačanom represijom, dok studenti nisu dovoljno jasni u svojim porukama (Jutarnji)
Benzinska na autocesti Zagreb – Karlovac kod Donjeg Desinca najčešća je meta krađe goriva: oko 50-ak slučajeva vozača koji natoče gorivo i onda zbrišu netragom bez plaćanja… upitno je kako se kradljivci nikad ne nađu, unatoč nadzornim kamerama (Danica)
U tijeku obnova Uspinjače, postavljena je nova kabina (HRT)
HNL: Slaven i Hajduk pobijedili bodove, utakmica bez golova (Index), isti rezultat Osijeka i Varaždina, prva utakmica Sopića na klupi domaćih (Index)
Detalji napada nožem u Velikoj Britaniji: osumnjičena dvojica u 30-im godinama, obojica rođena u Engleskoj, slučaj je izoliran (N1)
Najdirljiviji trenutak sa skupa u Novom Sadu: nastup zbora ispred Željezničkog kolodvora, nakon šesnaest minuta tišine od 11:52 (N1)
Turistički vodiči na Islandu: posao iz snova? Prelijepi pejzaži, priroda i jahačke ture zvuče odlično na prvu, ali dolaze i s posljedicama – 22-godišnja Elsa ima bolove u leđima, a ni plaća nije velika, s obzirom na jednu od najskupljih zemalja u Europi (DW)
Laibach održava koncert u Jajcu povodom “Dana Republike”, nazvali su ga – “4. zasjedanje AVNOJ-a”, ironično poručivši kako su svojevremeno bili optuživani za “razbijanje Jugoslavije”, koncert se održava u duhu 80. godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata i 30 godina završetka ratova nakon raspada Jugoslavije (Klix.ba, Facebook)
Dan mrtvih u Meksiku: 1,5 milijuna ljudi na šarenoj paradi (HRT)
Ovogodišnji dobitnik Nobela za književnost László Krasznahorkai zbog zdravstvenih razloga ipak ne dolazi u Pulu (HRT)
Napad u Engleskoj, devet osoba bori se za život. “Ranjenici su bježali kroz vlak” (Index), na teren poslane protuterorističke snage (tportal)
Dan žalosti i dan prosvjeda u Srbiji – još jedan izvještaj komemorativog skupa povodom godišnjice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora (DW)
Egipat je službeno otvorio Veliki egipatski muzej (Grand Egyptian Museum – GEM), jedan od najambicioznijih muzejskih projekata u modernoj povijesti. Smatra se najvećim arheološkim muzejem na svijetu, s oko 100.000 artefakata koji prate više od sedam tisućljeća egipatske povijesti (tportal)
HNL: Dinamo – Rijeka 2:1. Hoxha fantastičnim golom prelomio ludi derbi pun tenzija (Index), Istra i Vukovar remizirali u sjajnoj utakmici (Index)
Tribina News Barovaca: Borna i Domagoj – Humorom protiv tumora u utorak u 18 sati na prvom katu Privrednikovog doma (P-portal)
Vojni rok kači i mlade Australce s hrvatskim državljanstvom: broj takvih državljana još uvijek nije poznat, no pretpostavlja se da bi moglo biti nekoliko stotina ili možda i nekoliko tisuća mladih muškaraca između 18 i 30 godina (Večernji)
Potpore u Svetom Filipu i Jakovu dosežu i 6.370 eura, a mladi lakše mogu do stana (Poslovni)
Nakon što je Andrew Mountbatten Windsor lišen svih titula, uključujući i titulu princa te oznaku HRH, Buckinghamska palača finalizira planove za njegov budući život kao običnog građanina. Ti planovi uključuju financijski paket osmišljen kako bi se spriječilo njegovo pretjerano trošenje u novim okolnostima (tportal)
Batinaši u crnom dočekali studente na ulazu u Novi Sad: Pogledajte kako su ih građani otjerali (N1)
Nintendo je prodao preko 9 milijuna Switcha 2 u samo četiri mjeseca (Bug)
Novi Sad je središte velikog komemorativnog skupa kojim se obilježava obljetnica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, a deseci tisuća ljudi u mimohodu i šutnji došlo je do zgrade kolodvora gdje su odali počast žrtvama (Index)
Šezdeset posto kućanstava u Hrvatskoj jedva krpa kraj s krajem – Peta smo najgora zemlja u Europskoj uniji (Mirovina, Nacional)
Građani EU-a ni poslije smrti nisu jednaki: dok Španjolska ima višak krematorija, Hrvatska ih ima tek dva, a u rujnu je izvozila pokojnike na kremiranje u Sloveniju (H-alter)
Trakošćan postaje Dvorac svjetla: od 7. studenog 2025. do 11. siječnja 2026. perivoj dvorca i njegove aleje postat će dio prve izložbe svjetlosnih instalacija takve vrste u Hrvatskoj (Journal)
Smeće, beskućnici, olupine, mrtvi štakori, smrad urina.. tajne koje se skrivaju kod tržnice na Trešnjevci (Jutarnji)
Što se događa s najvećim festivalom ovog dijela Europe? Sziget na rubu gašenja uz velik preokret ipak ide dalje (Muzika)
Više nema besplatnog parkiranja kod Supernove Buzin: Za sve posjetitelje centra parking je besplatan prva tri sata, a svaki naredni sat bit će naplaćen 3 €, dnevna karta 50 eura (Poslovni)
Trump ukinuo proizvodnju penija, trgovine sad nemaju sitniš za ostatak (Index)
Osramoćeni Andrew, brat kralja Charlesa, mora iseliti iz kraljevske rezidencije – više neće biti princ, vojvoda od Yorka ni Njegova kraljevska visost – odsad je Andrew Mountbatten Windsor, građanin bez plemićkog pedigrea (Net)
Oceanograf o klimatskim promjenama: Je li prva granica nakon koje više neće biti povratka – već probijena? “Otprilike 50% svih koralja već je sad odumrlo, za očekivati je još (N1)