Marko Veselinović, predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, domaćin priredbe koja je nedavno spriječena zbog upada crnokošuljaša 1991. je godine branio Vukovar (Slobodna)
Hrvatska je ove godine ušla u top 20 zemalja svijeta s najboljom kvalitetom života, prema najnovijoj ljestvici stranice Numbeo, koja prikuplja razne podatke o standardu, troškovima života, cijenama nekretnina, plaćama građana i tako dalje… prema tome bolji smo od Kanade, Irske, Francuske i Češke, ali stručnjaci upozoravaju na izazove skrivene iza prosjeka (Jutarnji)
Florence Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u (tportal)
Oružje režima: Kako je Maduro aplikaciju za popravak cijevi pretvorio u alat za nadzor građana (tportal)
Geert Wilders izgubio izbore: Nizozemska dobiva novog premijera i prvog gospodina – Rob Jetten. Bit će to prvi homoseksualac na čelu nizozemske vlade (DW)
Naslovnica NY Posta: Mandani sa sprom i čekićem (Index)
Real Madrid otvara utakmice uz Metallicu – Enter Sandman odsad grmi Bernabeuom (Muzika)
Ukrajinske trupe u Mirnohradu na istoku Ukrajine gotovo su odsječene, a situacija je kritična iz dana u dan, piše Euromaidan Press. Razmak između ruskih snaga koje napreduju s istoka i zapada smanjio se na samo tri kilometra, stvarajući smrtonosna kliješta oko grada (Index)
Jedan od najvećih projekata – izgradnje drugog kolosijeka na pruzi od Dugog Sela do granice s Mađarskom privodi se kraju – 600 milijuna eura vrijedan projekt, vlakovi će već od 13. prosinca moći juriti prugom i do 160 kilometara na sat (Danica)
Povjesničar za N1: Konsenzus u struci postoji, Jasenovac je bio logor smrti (N1)
Nesvakidašnja nesreća: Maloljetnik (16) kod Koprivnice električnim romobilom naletio na – srnu i usmrtio je, njega čeka operacija ključne kosti (Podravski)
Anušić osudio incident u Splitu na Danima srpske kulture i poručio: Što manje tema ‘za dom spremni‘ i bit će svima draže, lakše i bolje će sve funkcionirati u državi. To je totalno nebitna tema, koja nema nikakve veze sa svakodnevnim životom i budućnosti Hrvatske. Pustite više nek‘ ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater (Jutarnji)
Najmanje 10 poginulih u požaru u Domu umirovljenika u Tuzli. 20 ozlijeđenih, neki kritično (Index), među poginulima su štićenici doma koji su se nalazili na sedmom katu zgrade. Riječ je o nepokretnim osobama s teško narušenim zdravstvenim stanjem… dulje vrijeme se upozoravalo na loše uvjete u Domu (Index)
Požar u Svetoj Nedelji stavljen pod kontrolu, šteta je oko 6-7 milijuna eura (Index)
Hrvatska pošta uvodi promjenu: svaki građanin moći će upravljati i preusmjeravati svoje pošiljke i pakete, a i svi računi će biti digitalizirani (N1)
Mamdani, novi gradonačelnik New Yorka: Trump, znam da gledaš, imam četiri riječi za tebe – “Turn the volume up!” (Index), Trump je prije toga zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako Mamdani pobijedi (Index)
HNK2 zablistao punim sjajem uz operu, balet i dramu: korak naprijed prema budućnosti nacionalne kulture i identiteta (tportal)
Listopadski promet kafića i restorana 383 milijuna eura, 11,6 posto veći nego lani (Poslovni)
Kako je dio Ukrajinaca rat pretvorio u video igru: Ubijanje se nagrađuje bodovima za webshop (N1)
Iako policija događaj u Splitu na Danima sprske kulture tretira kao ozbiljan eksces, sudionici koji su ih odlučili spriječiti ga nazivaju prosvjedom… smeta ih što to održavaju u 11. mjesecu, kada se obilježava pad Vukovara (Dnevnik Nove TV, Index)… Osude tog incidenta stižu sa svih strana, od premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, oporbe, pa i šefa SDSS-a Milorada Pupovca i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave (tportal)
Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani – mladi demokratski socijalist, musliman porijeklom iz Ugande i Indije, osvojio birače na temu priuštivog stanovanja (tportal)
Veliki jezični modeli teško razlikuju mišljenje od činjenica (Bug)
Zračne fotografije Jasenovca 1945. godine pobijaju laži revizionističkog skupa u Saboru (Nacional)
Klimatski izvještaj 2025.: od 45 ciljeva ispunjeno točno nula (Lider)
EU popljuvala Srbiju, javio se Vučić: ‘Dobro napredujemo, mislim da možemo ući uskoro’ (tportal)
Veliki napredak u liječenju raka: U Hrvatskoj spašeno 20 tisuća života (Večernji)
Privedena trojica zbog upada na priredbu Srba, objavljen identitet jednog od njih: svojedobni pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije i Torcidaš (Slobodna, Index), Plenković: Najoštrije osuđujemo ovo u Splitu. Očekujemo hitno procesuiranje odgovornih (Index)
Dragan Markovina: Ako Plenković misli da ne može promijeniti društvenu atmosferu, postoji ostavka (N1)
Tomašević danas nagovijestio da u Zagrebu neće biti drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u prosincu, tim pjevača objavio priopćenje u kojem optužuje gradsku vlast za “nepoštivanje sudskih odluka” i “negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske” (Index)
Boško Picula: Godinu dana od reizbora Trumpa: Obećao je mir, a što je postigao? Trumpova ‘transakcijska’ (ne samo vanjska) politika puno više smjera izvedbama nego načelima, što se u konačnici može pokazati ključnim za održivost mirovnih i inih inicijativa (tportal)
Švedska uvodi zatvor za 13-godišnjake. Neki političari u Njemačkoj traže da ta granica bude još niža. Pravila u Europskoj uniji znatno se razlikuju (DW)
Radnik više od 11 sati bio zarobljen pod ruševinama srednjovjekovne kule u Rimu. Preminuo je (N1)
Usprkos zakonima, upozorenjima i brojnim kampanjama, broj smrtno stradalih na hrvatskim cestama i dalje raste. Svake godine u prometnim nesrećama izgubi život oko 300 osoba. HRT donosi dvije ispovijesti o krivnji, kajanju i životu nakon nesreće.
Novi granični prijelaz između BiH i Hrvatske kod Stare Gradiške mogao bi uskoro biti otvoren: očekuje se da će značajno rasteretiti postojeći granični prijelaz kod Gradiške, koji je godinama među najopterećenijima (Poslovni)
Sve je spremno za povijesni EU summit: politički teškaši kontinenta okupljaju se kako bi raspravljali o proširenju bloka od 27 članica prema istoku i jugoistoku (N1)
Vlada bilježi porast rođenih: U četiri mjeseca 656 beba više nego lani (HRT)
Tuneli Sv. Rok, Mala Kapela i Dubrave na autocesti A1 između Zagreba i Dubrovnika u jako su lošem stanju, a na njihovoj sanaciji radit će samoborska tvrtka Mar, odabrana putem javnog natječaja koji su raspisale Hrvatske autoceste (HAC) (tportal)
Justus Reid, američki influencer koji je kupio kuću u zagorju za 5 tisuća eura svakodnevno bilježi napredak oko obnove. Točnu lokaciju ne želi otkriti, iako i sam zna zapeti u blatu… zna se jedino da se nalazi usred šume (Index)
HNL: Gorica razbila Lokomotivu 4:1, utakmicu obilježio bizaran autogol gostujućih postignut s centra terena (tportal)
Puni se “Ćacilend”, ljudi organizirano dolaze u šatorsko naselje ispred Skupštine Srbije, no ponedjeljak u Beogradu zasad je puno mirniji u odnosu na nedjeljnu večer, kada je uhićeno tridesetak osoba (Jutarnji)
Rusi porinuli nuklearnu podmornicu, nosi “oružje sudnjeg dana” (Index)
Šest mrtvih u SAD-u nakon što su jeli gotovu tjesteninu koja se prodavala u velikim trgovačkim lancima, zarazili se listeriozom (Unilad, Index)
Autonomna ženska kuća odbila donaciju: Nećemo kontaminirani novac Martine Dalić (Index)
U samo jednom danu, djelatnici čakovečkog skloništa ‘Prijatelji’ su iz romskog naselja Kuršanec izvukli čak 37 pasa, od 2018. više od 900, no upozorili su da je stanje u romskim naseljima u Međimurju i dalje izvan kontrole (tportal)
Izbori za gradonačelnika New Yorka, koji će se održati u utorak postali su daleko više od lokalne političke utrke. Oni su ogledalo američkih podjela, borbe između mladih progresivnih snaga i umornog tradicionalnog političkog vrha, sukoba konzervativizma i zahtjeva za socijalnom pravdom – favorit je Zohran Mamdani, sin ugandsko-indijskih imigranata koji je iznenadio političke analitičare laganom pobjedom u demokratskim predizborima (tportal)
U noći s nedjelje na ponedjeljak snažni naleti vjetra prouzročili su manja oštećenja na više lokacija u središtu Zagreba. Na Europskom trgu i Trgu bana Josipa Jelačića vjetar je srušio dijelove metalnih ograda koje ograđuju gradilišta, prevrnuo Bajs bicikle te oštetio inventar nekoliko ugostiteljskih terasa (Jutarnji)
Brnabić: Bivši predsjednik Srbije, nesreća od čovjeka, poziva na građanski rat… bivša premijerka o Borisu Tadiću nakon što je sinoć pozvao građane na ulice (Index)
Jadranska magistrala – i prometnica i razglednica: cesta otvorena prije 60 godina promijenila je Dalmaciju: otvorila ju je svijetu, ali ne bez posljedica – postala je sinonim za gužve i privatizaciju javnih površina, uzurpaciju pomorskog dobra, urušavanje komunalne infrastrukture, loše uvjete rada i devastaciju okoliša (Faktograf)
Sprava za veslanje: Kako se točno koristi i zašto je dobra za jačanje cijelog tijela (N1)
U okolici Washingtona niknuli brojni podatkovni centri koji troše više struje od cijele Danske (Jutarnji)
Argentinski predsjednik Javier Milei učvrstio je političku moć pobjedom svoje stranke na parlamentarnim izborima… kako mu ide? Srezao je financije, smanjio državnu upravu, podijelio brojne otkaze, smanjio je inflaciju, ali je zato povećao siromaštvo (Index)
Prosvjedi u Srbiji se nastavljaju, došlo do incidenata, “Ćaci” napali građane koji su se okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci jednog od poginulog u tragediji, koja je započela štrajk glađu (Index), bačeni i topovski udari (tportal), ispred RTS-a uhićen nekadašnji košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac, bacili ga na pod (Index)
Swans u Boogaloou: Katabaza buke zbog koje je posla imala hitna pomoć – Bojan Stilin za tportal
Preokret u globalnom ekonomskom vodstvu: SAD više nije glavni igrač – dok Washington pribjegava barijerama i bilateralnim trgovinskim sporazumima, Peking se pozicionira kao predvidivi zagovornik slobodne trgovine, uloga koju je desetljećima igrao SAD (tportal)
Kada su krenuli studentski prosvjedi, Vučić je bio nagrizen i svi su čekali njegov kraj. Ta slika traje već godinu dana... čekaju se novi izbori gdje su sve opcije i dalje moguće. Režim gubi kompas i poene pojačanom represijom, dok studenti nisu dovoljno jasni u svojim porukama (Jutarnji)
Benzinska na autocesti Zagreb – Karlovac kod Donjeg Desinca najčešća je meta krađe goriva: oko 50-ak slučajeva vozača koji natoče gorivo i onda zbrišu netragom bez plaćanja… upitno je kako se kradljivci nikad ne nađu, unatoč nadzornim kamerama (Danica)
U tijeku obnova Uspinjače, postavljena je nova kabina (HRT)
HNL: Slaven i Hajduk pobijedili bodove, utakmica bez golova (Index), isti rezultat Osijeka i Varaždina, prva utakmica Sopića na klupi domaćih (Index)
Detalji napada nožem u Velikoj Britaniji: osumnjičena dvojica u 30-im godinama, obojica rođena u Engleskoj, slučaj je izoliran (N1)