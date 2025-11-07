Šuta odobrio Torcidi održavanje skupa: ‘Za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku’ (tportal), Plenković o najavljenom prosvjedu: Ne dajte se manipulirati, ponašanje iz Splita je nedopustivo, nastala je histerija (Index)
Milanović povodom obilježavanja 63. obljetnice osnutka i Dana Fakulteta političkih znanosti : Čudna su, olovna vremena (N1)
Hrvatska povećala izvoz za 5,5 posto, a uvoz za 4,6 posto (Lider)
Prije nego što je postao političar koji je svladao bivšeg guvernera Andrewa Cuoma u utrci za New York, Zohran Mamdani je imao sasvim drukčiju karijeru. Mladi zaljubljenici u hip-hop scenu New Yorka poznavali su ga pod imenima Young Cardamom, kasnije Mr. Cardamom, reperom koji se pokušavao probiti (Muzika)
Lincoln – Rijeka 1:1: kiks hrvatskog prvaka u Gibraltaru (Index)
Na adresi Ilica 41A, među pročeljima koja još nose pečat zagrebačkog 19. stoljeća, započinje obnova Kuće Friedmann – trenutno je u fazi traženja izvođača putem javnog natječaja vrijednog 161 tisuću eura (Jutarnji)
Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi- Forest City u Maleziji zamišljen je kao pametni grad budućnosti, a pretvorio se u grad duhova, piše Dnevnik.hr (N1)
Francuska pokušava ublažiti manjak liječnika uz pomoć takozvanih „medicinskih kontejnera“. Pacijenti se u njima mogu sami pregledati, dok liječnik putem video-veze nadzire pregled. Recept za budućnost? (DW)
Bizaran slučaj pressice kod jednog župana: izbrisali novinara s fotke, navodno je taj dan službeno bio na bolovanju, ali “privatno u posjetu županu” (Danica)
Obnavlja se rodna kuća kipara Vojina Bakića u Bjelovaru i pretvara u muzej, projekt vrijedan 4 mil. eura (HRT)
Na fotografiji snimljenoj u srijedu je posljednja rola papira proizvedena u tvornici u Belišću – napisali datum i mjesto na nju… Iz britanskog DS Smitha su objasnili kako se zatvara tvornica papira u Belišću, a sa sindikatima i zaposlenicima pregovaralo se o sudbini ukupno 200-tinjak radnika (Danica)
Višeslav Raos: Strah od ‘atomske naranče’: Može li čovječanstvo izdržati da ne eksplodira? Nuklearno testiranje za velesile je nekada bilo ‘posao kao i svaki drugi’. Međutim danas je to ozbiljno testiranje reputacije neke države. Svaka nova detonacija ne bi bila korak prema povećanju sigurnosti, već poraz vlastite diplomacije (tportal)
Istražni zatvor za nasilnike iz Splita, njihovi odvjetnici: Pa neće valjda sada hodati gradom i tražiti pripadnike srpske manjine kojima bi prijetili (Index)
Turudić: Istragu o ubojstvu Nicoliera preuzela je Francuska (Index)
Šime Strikoman slavi četvrt stoljeća milenijske fotografije (HRT)
Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, sinoć je odradila svoj prvi službeni nastup u sklopu natjecanja… dobro stoji i u predviđanjima pobjednice (Index, Index)
Estonija je već desetljećima primjer zemlje koja je pretvorila digitalizaciju u temelj svog identiteta, javni sektor su preselili na internet, glasaju mobitelom, testiraju gene, uvode ChatGPT u škole… (tportal)
Strani agenti, porezi i vrag u detaljima: Konkretni slučajevi u Mađarskoj i Poljskoj u posljednjih desetak godina pokazali su kako je moguće zakonskim putem skratiti udaljenost od džepa građana do računa redakcije kojoj vjeruju (H-alter)
Država uvodi kulturnu iskaznicu: S voucherom će dio građana moći u kazalište, kino, na koncerte… (Poslovni)
Tko zaslužuje nagradu CIGLA STANOVANJA 2025.? Vi odlučujete! Radi se o priznanju koje slavi najbolje prakse, projekte i pojedince koji stvaraju kvalitetnije, priuštivije i održivije stanovanje u Hrvatskoj (Zgradonačelnik)
Novi studentski minimalac 6,56 EUR, nedjeljom i praznicima gotovo 10 EUR (HRT)
Izgubio se u prirodi, pitao AI za savjet pa otežao potragu HGSS-u (HRT)
Marko Veselinović, predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, domaćin priredbe koja je nedavno spriječena zbog upada crnokošuljaša 1991. je godine branio Vukovar (Slobodna)
Hrvatska je ove godine ušla u top 20 zemalja svijeta s najboljom kvalitetom života, prema najnovijoj ljestvici stranice Numbeo, koja prikuplja razne podatke o standardu, troškovima života, cijenama nekretnina, plaćama građana i tako dalje… prema tome bolji smo od Kanade, Irske, Francuske i Češke, ali stručnjaci upozoravaju na izazove skrivene iza prosjeka (Jutarnji)
Florence Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u (tportal)
Oružje režima: Kako je Maduro aplikaciju za popravak cijevi pretvorio u alat za nadzor građana (tportal)
Geert Wilders izgubio izbore: Nizozemska dobiva novog premijera i prvog gospodina – Rob Jetten. Bit će to prvi homoseksualac na čelu nizozemske vlade (DW)
Naslovnica NY Posta: Mandani sa sprom i čekićem (Index)
Real Madrid otvara utakmice uz Metallicu – Enter Sandman odsad grmi Bernabeuom (Muzika)
Ukrajinske trupe u Mirnohradu na istoku Ukrajine gotovo su odsječene, a situacija je kritična iz dana u dan, piše Euromaidan Press. Razmak između ruskih snaga koje napreduju s istoka i zapada smanjio se na samo tri kilometra, stvarajući smrtonosna kliješta oko grada (Index)
Jedan od najvećih projekata – izgradnje drugog kolosijeka na pruzi od Dugog Sela do granice s Mađarskom privodi se kraju – 600 milijuna eura vrijedan projekt, vlakovi će već od 13. prosinca moći juriti prugom i do 160 kilometara na sat (Danica)
Povjesničar za N1: Konsenzus u struci postoji, Jasenovac je bio logor smrti (N1)
Nesvakidašnja nesreća: Maloljetnik (16) kod Koprivnice električnim romobilom naletio na – srnu i usmrtio je, njega čeka operacija ključne kosti (Podravski)
Anušić osudio incident u Splitu na Danima srpske kulture i poručio: Što manje tema ‘za dom spremni‘ i bit će svima draže, lakše i bolje će sve funkcionirati u državi. To je totalno nebitna tema, koja nema nikakve veze sa svakodnevnim životom i budućnosti Hrvatske. Pustite više nek‘ ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater (Jutarnji)
Najmanje 10 poginulih u požaru u Domu umirovljenika u Tuzli. 20 ozlijeđenih, neki kritično (Index), među poginulima su štićenici doma koji su se nalazili na sedmom katu zgrade. Riječ je o nepokretnim osobama s teško narušenim zdravstvenim stanjem… dulje vrijeme se upozoravalo na loše uvjete u Domu (Index)
Požar u Svetoj Nedelji stavljen pod kontrolu, šteta je oko 6-7 milijuna eura (Index)
Hrvatska pošta uvodi promjenu: svaki građanin moći će upravljati i preusmjeravati svoje pošiljke i pakete, a i svi računi će biti digitalizirani (N1)
Mamdani, novi gradonačelnik New Yorka: Trump, znam da gledaš, imam četiri riječi za tebe – “Turn the volume up!” (Index), Trump je prije toga zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako Mamdani pobijedi (Index)
HNK2 zablistao punim sjajem uz operu, balet i dramu: korak naprijed prema budućnosti nacionalne kulture i identiteta (tportal)
Listopadski promet kafića i restorana 383 milijuna eura, 11,6 posto veći nego lani (Poslovni)
Kako je dio Ukrajinaca rat pretvorio u video igru: Ubijanje se nagrađuje bodovima za webshop (N1)
Iako policija događaj u Splitu na Danima sprske kulture tretira kao ozbiljan eksces, sudionici koji su ih odlučili spriječiti ga nazivaju prosvjedom… smeta ih što to održavaju u 11. mjesecu, kada se obilježava pad Vukovara (Dnevnik Nove TV, Index)… Osude tog incidenta stižu sa svih strana, od premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, oporbe, pa i šefa SDSS-a Milorada Pupovca i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave (tportal)
Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani – mladi demokratski socijalist, musliman porijeklom iz Ugande i Indije, osvojio birače na temu priuštivog stanovanja (tportal)
Veliki jezični modeli teško razlikuju mišljenje od činjenica (Bug)
Zračne fotografije Jasenovca 1945. godine pobijaju laži revizionističkog skupa u Saboru (Nacional)
Klimatski izvještaj 2025.: od 45 ciljeva ispunjeno točno nula (Lider)
EU popljuvala Srbiju, javio se Vučić: ‘Dobro napredujemo, mislim da možemo ući uskoro’ (tportal)
Veliki napredak u liječenju raka: U Hrvatskoj spašeno 20 tisuća života (Večernji)
Privedena trojica zbog upada na priredbu Srba, objavljen identitet jednog od njih: svojedobni pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije i Torcidaš (Slobodna, Index), Plenković: Najoštrije osuđujemo ovo u Splitu. Očekujemo hitno procesuiranje odgovornih (Index)
Dragan Markovina: Ako Plenković misli da ne može promijeniti društvenu atmosferu, postoji ostavka (N1)
Tomašević danas nagovijestio da u Zagrebu neće biti drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u prosincu, tim pjevača objavio priopćenje u kojem optužuje gradsku vlast za “nepoštivanje sudskih odluka” i “negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske” (Index)
Boško Picula: Godinu dana od reizbora Trumpa: Obećao je mir, a što je postigao? Trumpova ‘transakcijska’ (ne samo vanjska) politika puno više smjera izvedbama nego načelima, što se u konačnici može pokazati ključnim za održivost mirovnih i inih inicijativa (tportal)
Švedska uvodi zatvor za 13-godišnjake. Neki političari u Njemačkoj traže da ta granica bude još niža. Pravila u Europskoj uniji znatno se razlikuju (DW)
Radnik više od 11 sati bio zarobljen pod ruševinama srednjovjekovne kule u Rimu. Preminuo je (N1)
Usprkos zakonima, upozorenjima i brojnim kampanjama, broj smrtno stradalih na hrvatskim cestama i dalje raste. Svake godine u prometnim nesrećama izgubi život oko 300 osoba. HRT donosi dvije ispovijesti o krivnji, kajanju i životu nakon nesreće.
Novi granični prijelaz između BiH i Hrvatske kod Stare Gradiške mogao bi uskoro biti otvoren: očekuje se da će značajno rasteretiti postojeći granični prijelaz kod Gradiške, koji je godinama među najopterećenijima (Poslovni)