Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Novaka Đokovića nikad nisu ovako ponizili u režimskoj Srbiji: Nazvali ga “propalim tenisačem” na televiziji jer je ponovo podržao studentsku borbu protiv Aleksandra Vučića. Tportal
  • Shutdown u SAD-u paralizira putovanja i socijalnu pomoć. Obustava rada vlade SAD-a, u 37. je danu, što ga čini najduljim u povijesti zemlje. Milijuni Amerikanaca koji ovise o državnoj potpori za hranu ostali su bez pomoći, stotine tisuća državnih službenika su bez plaće. Jutros je otkazano više od tisuću letova diljem zemlje, a napretka – nema na vidiku. HRT
  • Tokić kroz IPO prikupio 23.3 milijuna eura, uz sudjelovanje više od 1700 malih ulagatelja, a konačna cijena dionice iznosi 20,2 eura. Dionice uskoro na burzi. Index
  • Ivica Todorić nema za režije, sud pokrenuo postupak osobnog bankrota. Prije deset godina časopis Forbes proglasio je Ivicu Todorića najbogatijim čovjekom u regiji, a njegova imovina tada je bila procijenjena na 581 milijun eura. Ilko Ćimić izvještava za Index
  • Danska će zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina. “Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, djetinjstva i dobrobiti naše djece, a mi tome sada stajemo na kraj”, rekla je ministrica digitalizacije Caroline Stage Olsen. Index

Slične vijesti

Jučer (21:30)

Brze i kratke

  • Šuta odobrio Torcidi održavanje skupa: ‘Za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku’ (tportal), Plenković o najavljenom prosvjedu: Ne dajte se manipulirati, ponašanje iz Splita je nedopustivo, nastala je histerija (Index)
  • Milanović povodom obilježavanja 63. obljetnice osnutka i Dana Fakulteta političkih znanosti : Čudna su, olovna vremena (N1)
  • Hrvatska povećala izvoz za 5,5 posto, a uvoz za 4,6 posto (Lider)
  • Prije nego što je postao političar koji je svladao bivšeg guvernera Andrewa Cuoma u utrci za New York, Zohran Mamdani je imao sasvim drukčiju karijeru. Mladi zaljubljenici u hip-hop scenu New Yorka poznavali su ga pod imenima Young Cardamom, kasnije Mr. Cardamom, reperom koji se pokušavao probiti  (Muzika)
  • Lincoln – Rijeka 1:1: kiks hrvatskog prvaka u Gibraltaru (Index)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Na adresi Ilica 41A, među pročeljima koja još nose pečat zagrebačkog 19. stoljeća, započinje obnova Kuće Friedmann – trenutno je u fazi traženja izvođača putem javnog natječaja vrijednog 161 tisuću eura (Jutarnji)
  • Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi- Forest City u Maleziji zamišljen je kao pametni grad budućnosti, a pretvorio se u grad duhova, piše Dnevnik.hr (N1)
  • Francuska pokušava ublažiti manjak liječnika uz pomoć takozvanih „medicinskih kontejnera“. Pacijenti se u njima mogu sami pregledati, dok liječnik putem video-veze nadzire pregled. Recept za budućnost? (DW)
  • Bizaran slučaj pressice kod jednog župana: izbrisali novinara s fotke, navodno je taj dan službeno bio na bolovanju, ali “privatno u posjetu županu” (Danica)
  • Obnavlja se rodna kuća kipara Vojina Bakića u Bjelovaru i pretvara u muzej, projekt vrijedan 4 mil. eura (HRT)
  • Na fotografiji snimljenoj u srijedu je posljednja rola papira proizvedena u tvornici u Belišću – napisali datum i mjesto na nju… Iz britanskog DS Smitha su objasnili kako se zatvara tvornica papira u Belišću, a sa sindikatima i zaposlenicima pregovaralo se o sudbini ukupno 200-tinjak radnika (Danica)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • EU: Zamah obrambene industrije i pojačana vojna mobilnost u 2026. (HRT)
  • Torcida najavila prosvjed: Zatvorili su branitelja, pozivamo sve Hrvate na Rivu 8.11. (Index)
  • Broj zaposlenih u trgovini pao za čak 14.000 – najviše je ljudi zaposleno u prerađivačkoj industriji, obrat u odnosu na trgovinu (Danica)
  • Grad Ozalj proglasio dan žalosti zbog pogibije dvojice mladića u pormetnoj nesreći (N1)
  • Studenti upozoravaju: Stipendije od 200 eura mjesečno nedovoljne za život (HRT)
  • Dinamo – Celta 0:3. Debakl Dinama u Europi (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Višeslav Raos: Strah od ‘atomske naranče’: Može li čovječanstvo izdržati da ne eksplodira? Nuklearno testiranje za velesile je nekada bilo ‘posao kao i svaki drugi’. Međutim danas je to ozbiljno testiranje reputacije neke države. Svaka nova detonacija ne bi bila korak prema povećanju sigurnosti, već poraz vlastite diplomacije (tportal)
  • Istražni zatvor za nasilnike iz Splita, njihovi odvjetnici: Pa neće valjda sada hodati gradom i tražiti pripadnike srpske manjine kojima bi prijetili (Index)
  • Turudić: Istragu o ubojstvu Nicoliera preuzela je Francuska (Index)
  • Šime Strikoman slavi četvrt stoljeća milenijske fotografije (HRT)
  • Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, sinoć je odradila svoj prvi službeni nastup u sklopu natjecanja… dobro stoji i u predviđanjima pobjednice (Index, Index)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Estonija je već desetljećima primjer zemlje koja je pretvorila digitalizaciju u temelj svog identiteta, javni sektor su preselili na internet, glasaju mobitelom, testiraju gene, uvode ChatGPT u škole… (tportal)
  • Strani agenti, porezi i vrag u detaljima: Konkretni slučajevi u Mađarskoj i Poljskoj u posljednjih desetak godina pokazali su kako je moguće zakonskim putem skratiti udaljenost od džepa građana do računa redakcije kojoj vjeruju (H-alter)
  • Država uvodi kulturnu iskaznicu: S voucherom će dio građana moći u kazalište, kino, na koncerte… (Poslovni)
  • Tko zaslužuje nagradu CIGLA STANOVANJA 2025.? Vi odlučujete! Radi se o priznanju koje slavi najbolje prakse, projekte i pojedince koji stvaraju kvalitetnije, priuštivije i održivije stanovanje u Hrvatskoj (Zgradonačelnik)
  • Novi studentski minimalac 6,56 EUR, nedjeljom i praznicima gotovo 10 EUR (HRT)
  • Izgubio se u prirodi, pitao AI za savjet pa otežao potragu HGSS-u (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Marko Veselinović, predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, domaćin priredbe koja je nedavno spriječena zbog upada crnokošuljaša 1991. je godine branio Vukovar (Slobodna)
  • Hrvatska je ove godine ušla u top 20 zemalja svijeta s najboljom kvalitetom života, prema najnovijoj ljestvici stranice Numbeo, koja prikuplja razne podatke o standardu, troškovima života, cijenama nekretnina, plaćama građana i tako dalje… prema tome bolji smo od Kanade, Irske, Francuske i Češke, ali stručnjaci upozoravaju na izazove skrivene iza prosjeka (Jutarnji)
  • Florence Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u (tportal)
  • Oružje režima: Kako je Maduro aplikaciju za popravak cijevi pretvorio u alat za nadzor građana (tportal)
  • Geert Wilders izgubio izbore: Nizozemska dobiva novog premijera i prvog gospodina – Rob Jetten. Bit će to prvi homoseksualac na čelu nizozemske vlade (DW)
  • Naslovnica NY Posta: Mandani sa sprom i čekićem (Index)
  • Real Madrid otvara utakmice uz Metallicu – Enter Sandman odsad grmi Bernabeuom (Muzika)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinske trupe u Mirnohradu na istoku Ukrajine gotovo su odsječene, a situacija je kritična iz dana u dan, piše Euromaidan Press. Razmak između ruskih snaga koje napreduju s istoka i zapada smanjio se na samo tri kilometra, stvarajući smrtonosna kliješta oko grada (Index)
  • Jedan od najvećih projekata – izgradnje drugog kolosijeka na pruzi od Dugog Sela do granice s Mađarskom privodi se kraju – 600 milijuna eura vrijedan projekt, vlakovi će već od 13. prosinca moći juriti prugom i do 160 kilometara na sat (Danica)
  • Povjesničar za N1: Konsenzus u struci postoji, Jasenovac je bio logor smrti (N1)
  • Nesvakidašnja nesreća: Maloljetnik (16) kod Koprivnice električnim romobilom naletio na – srnu i usmrtio je, njega čeka operacija ključne kosti (Podravski)
  • Anušić osudio incident u Splitu na Danima srpske kulture i poručio: Što manje tema ‘za dom spremni‘ i bit će svima draže, lakše i bolje će sve funkcionirati u državi. To je totalno nebitna tema, koja nema nikakve veze sa svakodnevnim životom i budućnosti Hrvatske. Pustite više nek‘ ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater (Jutarnji)
Srijeda (16:00)

Brze i kratke

  • Najmanje 10 poginulih u požaru u Domu umirovljenika u Tuzli. 20 ozlijeđenih, neki kritično (Index), među poginulima su štićenici doma koji su se nalazili na sedmom katu zgrade. Riječ je o nepokretnim osobama s teško narušenim zdravstvenim stanjem… dulje vrijeme se upozoravalo na loše uvjete u Domu (Index)
  • Požar u Svetoj Nedelji stavljen pod kontrolu, šteta je oko 6-7 milijuna eura (Index)
  • Hrvatska pošta uvodi promjenu: svaki građanin moći će upravljati i preusmjeravati svoje pošiljke i pakete, a i svi računi će biti digitalizirani (N1)
  • Mamdani, novi gradonačelnik New Yorka: Trump, znam da gledaš, imam četiri riječi za tebe – “Turn the volume up!” (Index), Trump je prije toga zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako Mamdani pobijedi (Index)
  • HNK2 zablistao punim sjajem uz operu, balet i dramu: korak naprijed prema budućnosti nacionalne kulture i identiteta (tportal)
  • Listopadski promet kafića i restorana 383 milijuna eura, 11,6 posto veći nego lani (Poslovni)
Srijeda (10:00)

Brze i kratke

  • Kako je dio Ukrajinaca rat pretvorio u video igru: Ubijanje se nagrađuje bodovima za webshop (N1)
  • Iako policija događaj u Splitu na Danima sprske kulture tretira kao ozbiljan eksces, sudionici koji su ih odlučili spriječiti ga nazivaju prosvjedom… smeta ih što to održavaju u 11. mjesecu, kada se obilježava pad Vukovara (Dnevnik Nove TV, Index)… Osude tog incidenta stižu sa svih strana, od premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, oporbe, pa i šefa SDSS-a Milorada Pupovca i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave (tportal)
  • Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani – mladi demokratski socijalist, musliman porijeklom iz Ugande i Indije, osvojio birače na temu priuštivog stanovanja (tportal)
  • Veliki jezični modeli teško razlikuju mišljenje od činjenica (Bug)
  • Zračne fotografije Jasenovca 1945. godine pobijaju laži revizionističkog skupa u Saboru (Nacional)
  • Klimatski izvještaj 2025.: od 45 ciljeva ispunjeno točno nula (Lider)
Utorak (22:00)

Brze i kratke

  • EU popljuvala Srbiju, javio se Vučić: ‘Dobro napredujemo, mislim da možemo ući uskoro’ (tportal)
  • Veliki napredak u liječenju raka: U Hrvatskoj spašeno 20 tisuća života (Večernji)
  • Privedena trojica zbog upada na priredbu Srba, objavljen identitet jednog od njih: svojedobni pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije i Torcidaš (Slobodna, Index), Plenković: Najoštrije osuđujemo ovo u Splitu. Očekujemo hitno procesuiranje odgovornih (Index)
  • Dragan Markovina: Ako Plenković misli da ne može promijeniti društvenu atmosferu, postoji ostavka (N1)
  • Tomašević danas nagovijestio da u Zagrebu neće biti drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona u prosincu, tim pjevača objavio priopćenje u kojem optužuje gradsku vlast za “nepoštivanje sudskih odluka” i “negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske” (Index)