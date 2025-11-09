Stotine mrtvih dupina pronađeno u jezeru Tefé u brazilskoj Amazoniji nakon što je zbog ekstremne suše i toplinskog vala temperatura vode dosegnula nevjerojatnih 41 Celzijev stupanj – toplije od jacuzzija (Index)
Naglo porastao broj upada dronova u Europi. “To je hibridni rat koji sije podjele” (Index)
Splitska policija izvijestila je da je prosvjed Torcide na Rivi protekao mirno. Nije bilo incidenata ni potrebe za intervencijom, kažu (a prenosi HRT, Jutarnji)… uzvikivao se ustaški pozdrav, dizala desnica, Pupovac tvrdi kako su svi događaji i institucije srpske zajednice u Hrvatskoj trenutačno pod policijskom zaštitom, Šuta: Split je grad dijaloga, kulture i uključivosti (N1)
Orbanov protivnik Péter Magyar vodi u anketama za mađarski parlament, izbori na kojima bi Orban napokon mogao pasti su u travnju iduće godine (Index), obećaje povratak Zapadu i uvođenje eura (Financial Times)
Kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan? Samo u jednom dijelu Hrvatske bez magle i oblaka, temperature do 12 stupnjeva, na Jadranu i do 19 (N1)
SHNL: Hajduk u derbiju srušio Osijek 2:0 (tportal), Lokomotiva i Slaven remizirali 1:1 (Index), Vukovar preživio s igračem manje i osvojio bod u susretu s Goricom (Sportske), danas još igraju Dinamo i Istra te Varaždin i Rijeka
Sindikat znanosti zatražio je u subotu smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića navodeći kako je njegova izjava o tome da Torcida ne treba prijaviti prosvjed protupravna, neprofesionalna i diskriminirajuća. HRT
Građevinski sektor nastavlja rasti, trenutno čini sedam posto BDP-a. Prošle godine ostvario je prihod od 15,3 milijarde eura, što je bio rast od 13%. Broj zaposlenih premašio je 150.000 radnika. HRT
SAD u potpunosti podržavaju plan Europske unije za korištenje zamrznute ruske imovine kao ključnog alata za pomoć Ukrajini i okončanje rata. EU planira koristiti do 185 milijardi eura od ukupno 210 milijardi eura vrijedne ruske državne imovine koja je trenutno zamrznuta u Europi. Index
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uputio je oštro upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, naglašavajući da se nuklearni rat “nikada ne može dobiti i nikada se ne smije voditi”. Jutarnji
Berlin će do 2040. godine imati milijun stabala. Nakon što je vlada ovaj tjedan velikom većinom usvojila zakon o prilagodbi klimatskih promjenama, u Berlinu će u sljedećih 15 godina biti zasađene stotine tisuća dodatnih stabala. Samo je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) glasala protiv te mjere. 24 sata
Tjedni skener Tportala, svega tu ima, a ovo su podnaslovi – Musliman u New Yorku, Ćaci vs. Hrka, Pačja škola EU-a: Tko je pao razred, a tko je učenik generacije? (Srbija, CG i ostali u briselskoj školi za EU početnike); Palinku po palinku – i sankcije su nestale (Orban kod Trumpa); Srušen Inocentov san (pape Inocenta: 800 godina stara zgrada koja se obnavljala konačno se urušila); Odlazak Dicka Cheneyja i flešbek u rane nulte; Pušku u ruke i mirna Bosna, ili?; ‘Najbolja’ lozinka na svijetu u muzeju koji čuva najpoznatiju sliku na svijetu; If I were a boy (Brigitte Macron), Cinkeri po Venezueli (Maduro napravio app za prijevljivanje sumnjivaca koji rade za Amere), Identificiranjem pet milijuna imena vraćaju im ljudski identitet (AI identificira žrtve holokausta), Otvoren najveći arheološki muzej na svijetu (u Egiptu) Tportal
Otpremnina: trener Dinama Mario Kovačević u slučaju otkaza dobiti će 6 mjesečnih plaća koje iznose 40.000 €, dakle ukupno 240.000 €. Veli Boban da Kovačević ostaje u Dinamu. Tportal
“Vjerojatno je da će tijekom sljedećih 12 do 24 mjeseca doći do pada tržišta dionica od 10 do 20 posto“, rekao je izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon investitorima na Financijskom samitu lidera u Hong Kongu. Poslovni
Nova HRT-ova emisija hit autorice Andree Buče: ‘Brže ne može‘ je, kako objašnjava autorica, hibrid igrane, dokumentarne i reality forme jer se događa u stvarnom vremenu, u kojem vlak 745 putuje iz Zagreba za Novsku, Slavonski Brod, Vinkovce i nazad podravskom željeznicom. Premijera je 25. studenog. Jutarnji
Debitirao je najviši košarkaš u povijesti američke košarke Kanađanin Olivier Rioux (19). 236 centimetara visine i raspon ruku od 244 centimetra.
Odluka suda: Trumpovo slanje Nacionalne garde u Portland kako bi ugušio navodnu pobunu bilo je nezakonito. Trumpova administracija vjerojatno će se žaliti na tu presudu, a slučaj bi na kraju mogao doći do Vrhovnog suda. Index
Miljenko Jergović kolumna: Dalija Orešković ili kako se efikasno zaštititi od mraka. 24 sata
Sjedinjene Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina. HRT
Počeo teći dvogodišnji rok za izgradnju južnog ulaza u Zagreb. Izvođač koji će vijaduktom spojiti Sarajevsku s obilaznicom i autocestom A11. HRT
Sportski vikend – Subota
Hajduk – Osijek, 17.45, MAXSport 1
Parma – Milan, 20.45, Arena Sport 4 Nedjelja
Istra 1961 – Dinamo, 16 sati, MAXSport 1
Varaždin – Rijeka, 18.15 sati, MAXSport 1 Manchester City – Liverpool, 17.30 , Arena Sport 1 Inter – Lazio, 20.45 sati, Arena Sport 1 (24 sata)
Novaka Đokovića nikad nisu ovako ponizili u režimskoj Srbiji: Nazvali ga “propalim tenisačem” na televiziji jer je ponovo podržao studentsku borbu protiv Aleksandra Vučića. Tportal
Shutdown u SAD-u paralizira putovanja i socijalnu pomoć. Obustava rada vlade SAD-a, u 37. je danu, što ga čini najduljim u povijesti zemlje. Milijuni Amerikanaca koji ovise o državnoj potpori za hranu ostali su bez pomoći, stotine tisuća državnih službenika su bez plaće. Jutros je otkazano više od tisuću letova diljem zemlje, a napretka – nema na vidiku. HRT
Tokić kroz IPO prikupio 23.3 milijuna eura, uz sudjelovanje više od 1700 malih ulagatelja, a konačna cijena dionice iznosi 20,2 eura. Dionice uskoro na burzi. Index
Ivica Todorić nema za režije, sud pokrenuo postupak osobnog bankrota. Prije deset godina časopis Forbes proglasio je Ivicu Todorića najbogatijim čovjekom u regiji, a njegova imovina tada je bila procijenjena na 581 milijun eura. Ilko Ćimić izvještava za Index
Danska će zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina. “Takozvane društvene mreže rastu na krađi vremena, djetinjstva i dobrobiti naše djece, a mi tome sada stajemo na kraj”, rekla je ministrica digitalizacije Caroline Stage Olsen. Index
Šuta odobrio Torcidi održavanje skupa: ‘Za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku’ (tportal), Plenković o najavljenom prosvjedu: Ne dajte se manipulirati, ponašanje iz Splita je nedopustivo, nastala je histerija (Index)
Milanović povodom obilježavanja 63. obljetnice osnutka i Dana Fakulteta političkih znanosti : Čudna su, olovna vremena (N1)
Hrvatska povećala izvoz za 5,5 posto, a uvoz za 4,6 posto (Lider)
Prije nego što je postao političar koji je svladao bivšeg guvernera Andrewa Cuoma u utrci za New York, Zohran Mamdani je imao sasvim drukčiju karijeru. Mladi zaljubljenici u hip-hop scenu New Yorka poznavali su ga pod imenima Young Cardamom, kasnije Mr. Cardamom, reperom koji se pokušavao probiti (Muzika)
Lincoln – Rijeka 1:1: kiks hrvatskog prvaka u Gibraltaru (Index)
Na adresi Ilica 41A, među pročeljima koja još nose pečat zagrebačkog 19. stoljeća, započinje obnova Kuće Friedmann – trenutno je u fazi traženja izvođača putem javnog natječaja vrijednog 161 tisuću eura (Jutarnji)
Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi- Forest City u Maleziji zamišljen je kao pametni grad budućnosti, a pretvorio se u grad duhova, piše Dnevnik.hr (N1)
Francuska pokušava ublažiti manjak liječnika uz pomoć takozvanih „medicinskih kontejnera“. Pacijenti se u njima mogu sami pregledati, dok liječnik putem video-veze nadzire pregled. Recept za budućnost? (DW)
Bizaran slučaj pressice kod jednog župana: izbrisali novinara s fotke, navodno je taj dan službeno bio na bolovanju, ali “privatno u posjetu županu” (Danica)
Obnavlja se rodna kuća kipara Vojina Bakića u Bjelovaru i pretvara u muzej, projekt vrijedan 4 mil. eura (HRT)
Na fotografiji snimljenoj u srijedu je posljednja rola papira proizvedena u tvornici u Belišću – napisali datum i mjesto na nju… Iz britanskog DS Smitha su objasnili kako se zatvara tvornica papira u Belišću, a sa sindikatima i zaposlenicima pregovaralo se o sudbini ukupno 200-tinjak radnika (Danica)
Višeslav Raos: Strah od ‘atomske naranče’: Može li čovječanstvo izdržati da ne eksplodira? Nuklearno testiranje za velesile je nekada bilo ‘posao kao i svaki drugi’. Međutim danas je to ozbiljno testiranje reputacije neke države. Svaka nova detonacija ne bi bila korak prema povećanju sigurnosti, već poraz vlastite diplomacije (tportal)
Istražni zatvor za nasilnike iz Splita, njihovi odvjetnici: Pa neće valjda sada hodati gradom i tražiti pripadnike srpske manjine kojima bi prijetili (Index)
Turudić: Istragu o ubojstvu Nicoliera preuzela je Francuska (Index)
Šime Strikoman slavi četvrt stoljeća milenijske fotografije (HRT)
Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, sinoć je odradila svoj prvi službeni nastup u sklopu natjecanja… dobro stoji i u predviđanjima pobjednice (Index, Index)
Estonija je već desetljećima primjer zemlje koja je pretvorila digitalizaciju u temelj svog identiteta, javni sektor su preselili na internet, glasaju mobitelom, testiraju gene, uvode ChatGPT u škole… (tportal)
Strani agenti, porezi i vrag u detaljima: Konkretni slučajevi u Mađarskoj i Poljskoj u posljednjih desetak godina pokazali su kako je moguće zakonskim putem skratiti udaljenost od džepa građana do računa redakcije kojoj vjeruju (H-alter)
Država uvodi kulturnu iskaznicu: S voucherom će dio građana moći u kazalište, kino, na koncerte… (Poslovni)
Tko zaslužuje nagradu CIGLA STANOVANJA 2025.? Vi odlučujete! Radi se o priznanju koje slavi najbolje prakse, projekte i pojedince koji stvaraju kvalitetnije, priuštivije i održivije stanovanje u Hrvatskoj (Zgradonačelnik)
Novi studentski minimalac 6,56 EUR, nedjeljom i praznicima gotovo 10 EUR (HRT)
Izgubio se u prirodi, pitao AI za savjet pa otežao potragu HGSS-u (HRT)
Marko Veselinović, predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, domaćin priredbe koja je nedavno spriječena zbog upada crnokošuljaša 1991. je godine branio Vukovar (Slobodna)
Hrvatska je ove godine ušla u top 20 zemalja svijeta s najboljom kvalitetom života, prema najnovijoj ljestvici stranice Numbeo, koja prikuplja razne podatke o standardu, troškovima života, cijenama nekretnina, plaćama građana i tako dalje… prema tome bolji smo od Kanade, Irske, Francuske i Češke, ali stručnjaci upozoravaju na izazove skrivene iza prosjeka (Jutarnji)
Florence Hartmann otkrila kako su našli Ovčaru: Prijetili smo ruskom UNPROFOR-u (tportal)
Oružje režima: Kako je Maduro aplikaciju za popravak cijevi pretvorio u alat za nadzor građana (tportal)
Geert Wilders izgubio izbore: Nizozemska dobiva novog premijera i prvog gospodina – Rob Jetten. Bit će to prvi homoseksualac na čelu nizozemske vlade (DW)
Naslovnica NY Posta: Mandani sa sprom i čekićem (Index)
Real Madrid otvara utakmice uz Metallicu – Enter Sandman odsad grmi Bernabeuom (Muzika)