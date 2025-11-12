Iznenadna poruka Rusije: Spremni smo na pregovore s Ukrajinom (Index)
Svađa u Saboru zbog NDH i HOS-a: “Hipodromska kopita, to je vaša optika!” (N1)
Odabran izvođač projekta rušenja Maksimira, cijena bitno niža od tražene – sa sto tisuća na 27.778 eura (tportal)
Slike poznatog američkog TV slikara Boba Rossa prodane za 600.000 dolara, prihod ide TV postajama (HRT)
Thompsonov tim: Tomaševićeve tvrdnje ne odgovaraju istini, sve se može provjeriti (Nacional)
Hrvatske ceste krenule u izgradnju najskupljeg projekta od Pelješkog mosta – brzu cestu od Požege do Starog Petrovog Sela, planirana dionica duga je 14,75 kilometara, a cijena 159,8 milijuna eura (Index)
Zrak u Zagrebu već je peti dan zaredom teško onečišćen, pa za građane i dalje vrijedi preporuka da što manje vremena provode na otvorenom te da izbjegavaju sve fizičke aktivnosti vani (Index), osim Zagreba, crvenu zonu imaju i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod… U Zagrebu bi do proljeća trebao početi raditi mobilni laboratorij za mjerenje kvalitete zraka, prvi takav u Hrvatskoj koji će omogućiti preciznije praćenje zagađenja (Večernji)
Zagreb zabranio “Za dom spremni” na koncertima i javnim događajima (Index), Profesor ustavnog prava: Tomašević smije zabraniti ZDS, Thompson nema temelja za tužbu (RTL Danas, Index)
Klauški: Tko stoji iza radikalizacije? “Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti” (N1)
Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV (tportal)
Boban: U prvoj smo ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, Kovačević ostaje trener Dinama (HRT)
Žestoka rasprava oko zabrane ZDS u Zagrebu: Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič “Za dom spremni”, time će moći zabraniti i Thompsonove koncerte (Jutarnji, Index)
Odgođena izložba “Srpkinja” u Vukovaru za prosinac (Index)
Peović: Liberalne elite hrane fašizam. Potreban nam je klasni bijes (Nacional)
COP30: Brazilski kriminalni karteli protiv zaštite klime – Nezakonita sječa šuma, zlatna groznica, trgovina drogom; organizirani kriminal u Brazilu podriva borbu protiv globalnog zagrijavanja. Na klimatskim konferencijama ta se povezanost dugo ignorirala (DW)
Istraživači otkrili “Lucifer” pčelu, autohtonu vrstu u Australiji (N1)
Velika analiza stanja na bojištu: Ruska kliješta se stežu, Ukrajinci pokušavaju sve da ih zaustave (tportal)
U proteklom tjednu ruski veteran diplomacije Sergej Lavrov izostao je s ključnog sastanka s Vladimirom Putinom, izbačen je iz priprema za summit G20 – i gotovo nestao iz vijesti vlastitog ministarstva, piše britanski The Telegraph. U nedavnom intervjuu korištena je fotka od prošle godine, mnogi se pitaju je li i on “pao kroz prozor” (Jutarnji)
Novi detalji o sabotaži Sjevernog toka. “Ovo bi moglo uzdrmati savezništvo s Ukrajinom” (Index)
Tisuće građana već pod ovrhama prije sezone grijanja zbog neplaćenih računa za plin (Nacional)
Fotka koja otkriva koliko je naša nova pruga važna za cijelu Europu: vlak HŽ Carga kod Križevaca tegli ugljen u slovačke Košice, snimka zorno otkriva koliko je za cijelu srednju Europu gospodarski važna hrvatska nizinska pruga između Koprivnice i Rijeke. Do kraja godine u funkciji bi trebala biti oba kolosijeka (Danica)
Ruski prodor sjeverno od Pokrovska u kolovozu, koji je maršem kroz porozne ukrajinske linije ugrozio logistiku prema Dobropilliji, možda je bio dio složenog plana Kremlja s ciljem odvraćanja ključnih ukrajinskih pojačanja od obrane samog Pokrovska, piše analitičar David Axe za Euromaidan Press. Izgleda da se opsada Pokrovska bliži kraju (Index)
Plenković: Izbor Medakovića nije bio primjeren. Pupovac: Nemam se potrebu ispričati (Index)
Tomašević priprema teren: Procurio dokument kojim se želi zabraniti poklič ‘ZDS’ na koncertima (tportal)
Goldstein: Popis žrtava Jasenovca ima propusta i manjkavosti, ali nije bilo namjernih grešaka (Nacional)
Gabrijela Žalac se kasno navečer prijavila u Remetinec i počela služiti zatvorsku kaznu (N1), Plenković rekao kako više nije članica HDZ-a (Index)
Kings of Leon se vraćaju kao headlineri INmusic festivala #18 (Glazba)
Hrvatska značajno povećala izdvajanja za socijalu, iako i dalje osjetno ispod prosjeka EU, udjel u BDP-u naše zemlje je 21,6 posto (Danica)
Musku odobrena “plaća stoljeća”: dioničari Tesle odobrili najveći paket plaće u korporativnom svijetu za izvršnog direktora, vrijedan gotovo bilijun dolara (eng. trillion, 1.000.000.000.000 (10¹²), osiguravši mu podršku s više od 75% glasova. Odluka je donesena na godišnjoj skupštini dioničara tvrtke, piše CNBC (Index), uz uvjet da Tesla u dogledno doba poveća svoju vrijednost – za gotovo šest puta (DW)
Puljak: Vrijeme je da razumni i hrabri ljudi dignu glas, jedini put koja ja vidim dalje je inzistiranje na razumu i humanizmu, svatko tko poziva na nasilje ili opravdava mržnju time ruši same temelje našeg društva (Index)
Može li Hrvatska, koja se preobražava iz iseljeničke u useljeničku, u sljedećih desetak godina postati obećana zemlja za dijasporu, posebno prekomorsku? Ima li Hrvatska potencijal biti nova Irska? Sudeći po istraživanju ekonomista Velimira Šonje i sociologa Ivana burića odgovor je potvrdan (Jutarnji)
Desni ekstremizam: Zabrinutost za demokraciju u Njemačkoj – većina Nijemaca demokratski orijentirana i zabrinuta zbog uspona Alternative za Njemačku (AfD) (DW)
Ivošević: Vidimo da nije problem ni u mjesecu studenom, ni u predstavama, ni u sportskim natjecanjima… Problem je mržnja. No, izložba jednog od autora memoranduma SANU-a nije se smjela dogoditi (Index)
Tema o “dopisivanju” na Forumu prerasla u nešto više, privukla pažnju i drugih portala: “Forumaš proveo “istraživanje” o percepciji muškog tijela: rezultati zbunjuju, publika još više” (World Grey News)
Javnozdravstvena akcija: rak prostate lako izlječiv, važan je redovit pregled (HRT)
Justus Reid, Amerikanac koji je ovog ljeta kupio kuću negdje u šumi u Hrvatskom zagorju za 5 tisuća eura svakodnevno bilježi napredak na njezinoj obnovi – od zapuštenog zdanja bez struje i vode sada usavršuje detalje, poput solarnih panela (N1)
Putinovi “kulturni centri” i Ruski domovi niču diljem svijeta, pa i u susjedstvu: Analitičari upozoravaju da kulturne projekte često prate dolasci vojnih savjetnika i obavještajnih mreža (N1)
Crodemoskop: Podrška raste i HDZ-u i SDP-u, na trećem mjestu Možemo!, najpozitivniji političari Milanović, Plenković pa Tomašević… raste popularnost Anušiću (Net.hr, Nacional)
U Rijeci spriječen mogući veći incident, maskirana skupina s palicama dočekala sprske sportaše, oglasila se i gradonačelnica Rinčić: Rijeka je grad tolerancije i zajedništva, nalazimo se u ozbiljnoj političkoj situaciji (Index)
Šef BBC-ja i šefica BBC Newsa podnijeli ostavke zbog dokumentarca o Trumpu, nastao skandal zbog sumnje u pristranost medijske kuće, montirane Trumpove izjave (Index)
Zrak u Zagrebu u crvenom. “Nije pametno trčati ili igrati nogomet vani” (Index)
Obuljen Koržinek: bez problema se održavaju koncerti pjevača iz Srbije, a smeta okupljanje umirovljenika i mladih u mjesnom odboru u Splitu, no ako je Medaković, o kome se radi izložba, doista bio potpisnik Memoranduma SANU-a, ne razumijem motiv organizatora (tportal)
U Zagrebu obilježena Kristalnu noć u organizaciji Antifašističke lige, skup čuvala policija: “Nasilje su provodili mladići i veterani” (Index)
Stručnjak o zahtjevu da se na kovanicu od 2 eura s pulskom Arenom stavi dvojezičan naziv grada Pula – Pola: Na kovanicama je dozvoljena određena umjetnička sloboda i na njih se, takoreći, može staviti što god se hoće, ne podliježe Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (N1)
HNL: Očajni Dinamo izgubio od Istre i ostao na četiri boda zaostatka od Hajduka (Index), Varaždin pobijedio Rijeku i skočio na treće mjesto tablice SHNL-a (Index)
Vjeruju da ga je posadio Zaratustra: Čempres star više od 4000 godina nalazi se u Aziji (Green)
Lamaru devet nominacija za Grammy, prati ga Lady Gaga (HRT)
Lavrov poručio da je spreman sastati se s Rubiom (HRT)
Zagrebačke tržnice se raspadaju: ‘Sve je ovo naopako. Naplaćuju nam 25 eura što nosimo svoje vage’ (tportal)
Antifašistička liga večeras u Zagrebu na Glavnom kolodvoru organizira skup sjećanja na Kristalnu noć (Index)
EU pojačava pravila za prijevoz životinja: Strože kontrole i nova ograničenja do kraja godine (Agroklub)
Potemkin u našem sokaku: 20 godina na čelu male općine, započeo puno projekata koje nije dovršio – naslijedio ga sin… priča o općini Kalnik, mjestu s manje od 1000 stanovnika, u kojem su obećani golf tereni, skijalište, vodeni park… da bi ostali na dvije gostionice, jednoj trgovini i nedovršenoj obnovi Društvenog doma započetoj još 2015. godine (Provjereno, Dnevnik)
Nagrađivani domaći vinar: Volio bih znati kuda ide hrvatski vinski brod, jer smo po broju nasada pali na razinu Slovenije, a po proizvodnji još niže (Agroklub)