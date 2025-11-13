Brze i kratke - Monitor.hr
  • Demokrati objavili dokumente o Epsteinu, u mailovima se spominje da je Donald Trump “znao za djevojke” (HRT), CNN-ov novinar pisao Epsteinu prije Trumpvoog prvog izbora za predsjednika: Želiš li ga dokrajčiti? (Index)
  • Srbi kao kolateralna žrtva previranja na hrvatskoj desnici: Eskalacija nasilja prema srpskoj nacionalnoj manjini ima svoje porijeklo u kalkulantskoj normalizaciji ustaške ideologije od strane aktualne vlasti, ali taj račun mogao bi se i za nju pokazati štetnim (DW)
  • Nova realnost u Njemačkoj i Europi: Automobili su postali preskupi i prodaja pada (Revija HAK)
  • Slovenci imaju 50 posto, Austrijanci 150 posto veće plaće od nas (Danica)
  • Približava se ‘kanibalska oluja’, jedna od najvećih solarnih oluja u posljednjih 20 godina: Prijete nestanci struje i signala, ali i spektakularni prizori u vidu polarne svjetlosti (Večernji)

  • Masovna tučnjava maskiranih mladića u centru Zagreba, nije poznato je li riječ o sukobu skupina ili organiziranom napadu na pojedince, ima uhićenih (Index), napali i snimatelje N1 televizije (N1)
  • Hrvatska u grupi zemalja koja može zatražiti da ne prima dodatne migrante iz drugih država članica EU (DW, Index)
  • Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić iz afere Nakaze: Prijete joj godine zatvora (tportal)
  • Dijana Hrka, majka stradalog u tragediji u Novom Sadu koja štrajka glađu već 11. dan, u sve je lošijem stanju, stigla je Hitna pomoć (N1)
  • Dinamo je pokraj rezultatske i u igračkoj krizi: 75 posto prihoda dolazi im od transfera i europskih rezultata, a u momčadi trenutno nema igrača kojeg mogu prodati za desetak milijuna eura (Nacional)
  • Širi se mreža Bajsa: Otkriveni novi podaci o korištenju – broj stanica će se sa 168 povećati na 180, grade se nove biciklističke staze… (tportal)
  • I Slaven Belupo će dobiti novi stadion… imat će četiri tribine s oko 5 tisuća mjesta – do kraja godine trebao bi biti raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj (Podravski)
  • Iznenadna poruka Rusije: Spremni smo na pregovore s Ukrajinom (Index)
  • Svađa u Saboru zbog NDH i HOS-a: “Hipodromska kopita, to je vaša optika!” (N1)
  • Odabran izvođač projekta rušenja Maksimira, cijena bitno niža od tražene – sa sto tisuća na 27.778 eura (tportal)
  • Slike poznatog američkog TV slikara Boba Rossa prodane za 600.000 dolara, prihod ide TV postajama (HRT)
  • Thompsonov tim: Tomaševićeve tvrdnje ne odgovaraju istini, sve se može provjeriti (Nacional)
  • Hrvatske ceste krenule u izgradnju najskupljeg projekta od Pelješkog mosta – brzu cestu od Požege do Starog Petrovog Sela, planirana dionica duga je 14,75 kilometara, a cijena 159,8 milijuna eura (Index)
  • Zrak u Zagrebu već je peti dan zaredom teško onečišćen, pa za građane i dalje vrijedi preporuka da što manje vremena provode na otvorenom te da izbjegavaju sve fizičke aktivnosti vani (Index), osim Zagreba, crvenu zonu imaju i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod… U Zagrebu bi do proljeća trebao početi raditi mobilni laboratorij za mjerenje kvalitete zraka, prvi takav u Hrvatskoj koji će omogućiti preciznije praćenje zagađenja (Večernji)
  • Zagreb zabranio “Za dom spremni” na koncertima i javnim događajima (Index), Profesor ustavnog prava: Tomašević smije zabraniti ZDS, Thompson nema temelja za tužbu (RTL Danas, Index)
  • Klauški: Tko stoji iza radikalizacije? “Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti” (N1)
  • Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV (tportal)
  • Boban: U prvoj smo ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, Kovačević ostaje trener Dinama (HRT)
  • Žestoka rasprava oko zabrane ZDS u Zagrebu: Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič “Za dom spremni”, time će moći zabraniti i Thompsonove koncerte (Jutarnji, Index)
  • Odgođena izložba “Srpkinja” u Vukovaru za prosinac (Index)
  • Peović: Liberalne elite hrane fašizam. Potreban nam je klasni bijes (Nacional)
  • COP30: Brazilski kriminalni karteli protiv zaštite klime – Nezakonita sječa šuma, zlatna groznica, trgovina drogom; organizirani kriminal u Brazilu podriva borbu protiv globalnog zagrijavanja. Na klimatskim konferencijama ta se povezanost dugo ignorirala (DW)
  • Istraživači otkrili “Lucifer” pčelu, autohtonu vrstu u Australiji (N1)
  • Velika analiza stanja na bojištu: Ruska kliješta se stežu, Ukrajinci pokušavaju sve da ih zaustave (tportal)
  • U proteklom tjednu ruski veteran diplomacije Sergej Lavrov izostao je s ključnog sastanka s Vladimirom Putinom, izbačen je iz priprema za summit G20 – i gotovo nestao iz vijesti vlastitog ministarstva, piše britanski The Telegraph. U nedavnom intervjuu korištena je fotka od prošle godine, mnogi se pitaju je li i on “pao kroz prozor” (Jutarnji)
  • Novi detalji o sabotaži Sjevernog toka. “Ovo bi moglo uzdrmati savezništvo s Ukrajinom” (Index)
  • Tisuće građana već pod ovrhama prije sezone grijanja zbog neplaćenih računa za plin (Nacional)
  • Fotka koja otkriva koliko je naša nova pruga važna za cijelu Europu: vlak HŽ Carga kod Križevaca tegli ugljen u slovačke Košice, snimka zorno otkriva koliko je za cijelu srednju Europu gospodarski važna hrvatska nizinska pruga između Koprivnice i Rijeke. Do kraja godine u funkciji bi trebala biti oba kolosijeka (Danica)
  • Ruski prodor sjeverno od Pokrovska u kolovozu, koji je maršem kroz porozne ukrajinske linije ugrozio logistiku prema Dobropilliji, možda je bio dio složenog plana Kremlja s ciljem odvraćanja ključnih ukrajinskih pojačanja od obrane samog Pokrovska, piše analitičar David Axe za Euromaidan Press. Izgleda da se opsada Pokrovska bliži kraju (Index)
  • Plenković: Izbor Medakovića nije bio primjeren. Pupovac: Nemam se potrebu ispričati (Index)
  • Tomašević priprema teren: Procurio dokument kojim se želi zabraniti poklič ‘ZDS’ na koncertima (tportal)
  • Goldstein: Popis žrtava Jasenovca ima propusta i manjkavosti, ali nije bilo namjernih grešaka (Nacional)
  • Gabrijela Žalac se kasno navečer prijavila u Remetinec i počela služiti zatvorsku kaznu (N1), Plenković rekao kako više nije članica HDZ-a (Index)
  • Kings of Leon se vraćaju kao headlineri INmusic festivala #18 (Glazba)
  • Hrvatska značajno povećala izdvajanja za socijalu, iako i dalje osjetno ispod prosjeka EU, udjel u BDP-u naše zemlje je 21,6 posto (Danica)
  • Musku odobrena “plaća stoljeća”: dioničari Tesle odobrili najveći paket plaće u korporativnom svijetu za izvršnog direktora, vrijedan gotovo bilijun dolara (eng. trillion, 1.000.000.000.000 (10¹²), osiguravši mu podršku s više od 75% glasova. Odluka je donesena na godišnjoj skupštini dioničara tvrtke, piše CNBC (Index), uz uvjet da Tesla u dogledno doba poveća svoju vrijednost – za gotovo šest puta (DW)
  • Puljak: Vrijeme je da razumni i hrabri ljudi dignu glas, jedini put koja ja vidim dalje je inzistiranje na razumu i humanizmu, svatko tko poziva na nasilje ili opravdava mržnju time ruši same temelje našeg društva (Index)
  • Memorijalna izložba “Oteti od zaborava – 91 heroj Domovinskoga rata” (HRT)
  • Dok ih smrt ne rastavi: Ovo su životinje koje cijeli život imaju samo jednog partnera – morski konjici, vukovi, giboni, labudovi, gušteri, dabrovi, sove.. (Green)
  • Može li Hrvatska, koja se preobražava iz iseljeničke u useljeničku, u sljedećih desetak godina postati obećana zemlja za dijasporu, posebno prekomorsku? Ima li Hrvatska potencijal biti nova Irska? Sudeći po istraživanju ekonomista Velimira Šonje i sociologa Ivana burića odgovor je potvrdan (Jutarnji)
  • Desni ekstremizam: Zabrinutost za demokraciju u Njemačkoj – većina Nijemaca demokratski orijentirana i zabrinuta zbog uspona Alternative za Njemačku (AfD) (DW)
  • Ivošević: Vidimo da nije problem ni u mjesecu studenom, ni u predstavama, ni u sportskim natjecanjima… Problem je mržnja. No, izložba jednog od autora memoranduma SANU-a nije se smjela dogoditi (Index)
  • Tema o “dopisivanju” na Forumu prerasla u nešto više, privukla pažnju i drugih portala: “Forumaš proveo “istraživanje” o percepciji muškog tijela: rezultati zbunjuju, publika još više” (World Grey News)
  • Javnozdravstvena akcija: rak prostate lako izlječiv, važan je redovit pregled (HRT)
  • Justus Reid, Amerikanac koji je ovog ljeta kupio kuću negdje u šumi u Hrvatskom zagorju za 5 tisuća eura svakodnevno bilježi napredak na njezinoj obnovi – od zapuštenog zdanja bez struje i vode sada usavršuje detalje, poput solarnih panela (N1)
  • Putinovi “kulturni centri” i Ruski domovi niču diljem svijeta, pa i u susjedstvu: Analitičari upozoravaju da kulturne projekte često prate dolasci vojnih savjetnika i obavještajnih mreža (N1)
  • Crodemoskop: Podrška raste i HDZ-u i SDP-u, na trećem mjestu Možemo!, najpozitivniji političari Milanović, Plenković pa Tomašević… raste popularnost Anušiću (Net.hr, Nacional)
  • U Rijeci spriječen mogući veći incident, maskirana skupina s palicama dočekala sprske sportaše, oglasila se i gradonačelnica Rinčić: Rijeka je grad tolerancije i zajedništva, nalazimo se u ozbiljnoj političkoj situaciji (Index)
  • Šef BBC-ja i šefica BBC Newsa podnijeli ostavke zbog dokumentarca o Trumpu, nastao skandal zbog sumnje u pristranost medijske kuće, montirane Trumpove izjave (Index)
  • Zrak u Zagrebu u crvenom. “Nije pametno trčati ili igrati nogomet vani” (Index)
  • Obuljen Koržinek: bez problema se održavaju koncerti pjevača iz Srbije, a smeta okupljanje umirovljenika i mladih u mjesnom odboru u Splitu, no ako je Medaković, o kome se radi izložba, doista bio potpisnik Memoranduma SANU-a, ne razumijem motiv organizatora (tportal)
  • Velika Britanija navodno ima najvišu stopu silovanja u Europi. No manjkave usporedbe i politička iskrivljavanja izobličuju činjenice (DW)
  • Pavliček traži odgodu izložbe Srpskog kulturnog centra u Vukovaru za neki drugi mjesec (HRT)
  • Berlin će do 2040. imati milijun stabala (HRT)
  • U Zagrebu obilježena Kristalnu noć u organizaciji Antifašističke lige, skup čuvala policija: “Nasilje su provodili mladići i veterani” (Index)
  • Stručnjak o zahtjevu da se na kovanicu od 2 eura s pulskom Arenom stavi dvojezičan naziv grada Pula – Pola: Na kovanicama je dozvoljena određena umjetnička sloboda i na njih se, takoreći, može staviti što god se hoće, ne podliježe Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina (N1)
  • HNL: Očajni Dinamo izgubio od Istre i ostao na četiri boda zaostatka od Hajduka (Index), Varaždin pobijedio Rijeku i skočio na treće mjesto tablice SHNL-a (Index)
  • Vjeruju da ga je posadio Zaratustra: Čempres star više od 4000 godina nalazi se u Aziji (Green)
  • Lamaru devet nominacija za Grammy, prati ga Lady Gaga (HRT)