Kod Senja pao turski airtractor, poginuo pilot turske Uprave za šumarstvo. Njihova vozila bila na redovnom održavanju u Zagrebu (N1)
Ambicija ne fali: Stižu prvi svemirski podatkovni centri, astronomi zabrinuti (tportal)
Gjenero: Dolazi nam na naplatu relativno niska razina političke kulture, činjenica da se nije ozbiljno i permanentno bavilo sprječavanjem nasilja i govora mržnje u javnom prostoru, kao i činjenica da se nismo dovoljno bavili političkom socijalizacijom i obrazovanjem mladih generacija (N1)
Dean Kotiga osvojio drugo mjesto na ekipnom svjetskom kvizaškom prvenstvu (tportal)
Fotografkinja u SAD-u snimala kako orke love tuljana. Skočio joj na brod da se spasi – dramatična snimka (Index)
The Offspring stižu u Zagreb: koncert se prebacuje na Velesajam – datum je 14, lipnja iduće godine (Muzika)
Potpuni kaos u KBC-u Zagreb! Hitne satima stoje pred bolnicom, nema slobodnih kreveta: ‘Dolaze nam stotine ljudi…‘ (Jutarnji)
Belgija, zemlja poznata po pivu, čokoladi i europskim institucijama, u posljednjih deset godina postala je središte mnogo mračnije industrije – trgovine narkoticima. Njezine luke Antwerpen i Zeebrugge danas su najveća ulazna točka kokaina, heroina i sintetičkih droga u EU (tportal)
Globalni kvantni internet je, izgleda, ipak moguć: Isprva se mislilo kako uzlazni pristup slanja svjetlosnih čestica u svemir neće funkcionirati zbog gubitka signala, interferencije i raspršenja (Mreža)
Livno i Tomislavgrad tuže HEP zbog neisplaćene naknade veće od 10 milijuna eura za korištenje vode iz Buškog jezera (Index)
Bijela kuća će poludjeti: Trump i JD Vance u novoj epizodi South Parka strastveno vode ljubav (tportal)
Slaven Belupu čak 52 kola nije dosuđen penal, legenda Farmaceuta Bojan Vručina: ‘Dojdem ja jednu tekmu da to rešimo’ (Klikaj)
Vlada donosi novi proračun: Za mirovine 10,2 milijarde eura (tportal)
Tučnjava u Zagrebu: Napadnuti učenici splitske Pomorske škole, imali su slobodno vrijeme za vrijeme posjeta Interliberu, sve je navodno počelo kod McDonald’sa u Jurišićevoj (Index)
Požeško-slavonska županija najskuplja u listopadu, četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenske potrepštine prosječno je trebala 483,56 eura (N1)
Ako svakodnevno vozite bicikl smanjujete rizik od srčanog udara za 40 posto, kaže novo istraživanje (Green)
Arhitekt mora i svjetla: Nikola Bašić nagrađen za životno djelo – njegov autorski opus je širok, od crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, do nautičkih marina duž Jadrana, a najveću popularnost donijele su mu Morske orgulje u Zaadru (HRT)
Žito grupa Marka Pipunića kupuje Zvijezdu od Fortenove (Index)
Demokrati objavili dokumente o Epsteinu, u mailovima se spominje da je Donald Trump “znao za djevojke” (HRT), CNN-ov novinar pisao Epsteinu prije Trumpvoog prvog izbora za predsjednika: Želiš li ga dokrajčiti? (Index)
Srbi kao kolateralna žrtva previranja na hrvatskoj desnici: Eskalacija nasilja prema srpskoj nacionalnoj manjini ima svoje porijeklo u kalkulantskoj normalizaciji ustaške ideologije od strane aktualne vlasti, ali taj račun mogao bi se i za nju pokazati štetnim (DW)
Nova realnost u Njemačkoj i Europi: Automobili su postali preskupi i prodaja pada (Revija HAK)
Slovenci imaju 50 posto, Austrijanci 150 posto veće plaće od nas (Danica)
Približava se ‘kanibalska oluja’, jedna od najvećih solarnih oluja u posljednjih 20 godina: Prijete nestanci struje i signala, ali i spektakularni prizori u vidu polarne svjetlosti (Večernji)
Iznenadna poruka Rusije: Spremni smo na pregovore s Ukrajinom (Index)
Svađa u Saboru zbog NDH i HOS-a: “Hipodromska kopita, to je vaša optika!” (N1)
Odabran izvođač projekta rušenja Maksimira, cijena bitno niža od tražene – sa sto tisuća na 27.778 eura (tportal)
Slike poznatog američkog TV slikara Boba Rossa prodane za 600.000 dolara, prihod ide TV postajama (HRT)
Thompsonov tim: Tomaševićeve tvrdnje ne odgovaraju istini, sve se može provjeriti (Nacional)
Hrvatske ceste krenule u izgradnju najskupljeg projekta od Pelješkog mosta – brzu cestu od Požege do Starog Petrovog Sela, planirana dionica duga je 14,75 kilometara, a cijena 159,8 milijuna eura (Index)
Zrak u Zagrebu već je peti dan zaredom teško onečišćen, pa za građane i dalje vrijedi preporuka da što manje vremena provode na otvorenom te da izbjegavaju sve fizičke aktivnosti vani (Index), osim Zagreba, crvenu zonu imaju i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod… U Zagrebu bi do proljeća trebao početi raditi mobilni laboratorij za mjerenje kvalitete zraka, prvi takav u Hrvatskoj koji će omogućiti preciznije praćenje zagađenja (Večernji)
Zagreb zabranio “Za dom spremni” na koncertima i javnim događajima (Index), Profesor ustavnog prava: Tomašević smije zabraniti ZDS, Thompson nema temelja za tužbu (RTL Danas, Index)
Klauški: Tko stoji iza radikalizacije? “Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti” (N1)
Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV (tportal)
Boban: U prvoj smo ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, Kovačević ostaje trener Dinama (HRT)
Žestoka rasprava oko zabrane ZDS u Zagrebu: Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič “Za dom spremni”, time će moći zabraniti i Thompsonove koncerte (Jutarnji, Index)
Odgođena izložba “Srpkinja” u Vukovaru za prosinac (Index)
Peović: Liberalne elite hrane fašizam. Potreban nam je klasni bijes (Nacional)
COP30: Brazilski kriminalni karteli protiv zaštite klime – Nezakonita sječa šuma, zlatna groznica, trgovina drogom; organizirani kriminal u Brazilu podriva borbu protiv globalnog zagrijavanja. Na klimatskim konferencijama ta se povezanost dugo ignorirala (DW)
Istraživači otkrili “Lucifer” pčelu, autohtonu vrstu u Australiji (N1)
Velika analiza stanja na bojištu: Ruska kliješta se stežu, Ukrajinci pokušavaju sve da ih zaustave (tportal)
U proteklom tjednu ruski veteran diplomacije Sergej Lavrov izostao je s ključnog sastanka s Vladimirom Putinom, izbačen je iz priprema za summit G20 – i gotovo nestao iz vijesti vlastitog ministarstva, piše britanski The Telegraph. U nedavnom intervjuu korištena je fotka od prošle godine, mnogi se pitaju je li i on “pao kroz prozor” (Jutarnji)
Novi detalji o sabotaži Sjevernog toka. “Ovo bi moglo uzdrmati savezništvo s Ukrajinom” (Index)
Tisuće građana već pod ovrhama prije sezone grijanja zbog neplaćenih računa za plin (Nacional)
Fotka koja otkriva koliko je naša nova pruga važna za cijelu Europu: vlak HŽ Carga kod Križevaca tegli ugljen u slovačke Košice, snimka zorno otkriva koliko je za cijelu srednju Europu gospodarski važna hrvatska nizinska pruga između Koprivnice i Rijeke. Do kraja godine u funkciji bi trebala biti oba kolosijeka (Danica)
Ruski prodor sjeverno od Pokrovska u kolovozu, koji je maršem kroz porozne ukrajinske linije ugrozio logistiku prema Dobropilliji, možda je bio dio složenog plana Kremlja s ciljem odvraćanja ključnih ukrajinskih pojačanja od obrane samog Pokrovska, piše analitičar David Axe za Euromaidan Press. Izgleda da se opsada Pokrovska bliži kraju (Index)
Plenković: Izbor Medakovića nije bio primjeren. Pupovac: Nemam se potrebu ispričati (Index)
Tomašević priprema teren: Procurio dokument kojim se želi zabraniti poklič ‘ZDS’ na koncertima (tportal)
Goldstein: Popis žrtava Jasenovca ima propusta i manjkavosti, ali nije bilo namjernih grešaka (Nacional)
Gabrijela Žalac se kasno navečer prijavila u Remetinec i počela služiti zatvorsku kaznu (N1), Plenković rekao kako više nije članica HDZ-a (Index)
Kings of Leon se vraćaju kao headlineri INmusic festivala #18 (Glazba)
Hrvatska značajno povećala izdvajanja za socijalu, iako i dalje osjetno ispod prosjeka EU, udjel u BDP-u naše zemlje je 21,6 posto (Danica)
Musku odobrena “plaća stoljeća”: dioničari Tesle odobrili najveći paket plaće u korporativnom svijetu za izvršnog direktora, vrijedan gotovo bilijun dolara (eng. trillion, 1.000.000.000.000 (10¹²), osiguravši mu podršku s više od 75% glasova. Odluka je donesena na godišnjoj skupštini dioničara tvrtke, piše CNBC (Index), uz uvjet da Tesla u dogledno doba poveća svoju vrijednost – za gotovo šest puta (DW)
Puljak: Vrijeme je da razumni i hrabri ljudi dignu glas, jedini put koja ja vidim dalje je inzistiranje na razumu i humanizmu, svatko tko poziva na nasilje ili opravdava mržnju time ruši same temelje našeg društva (Index)