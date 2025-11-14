Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Rusi Hrvatsku smjestili na sedmo mjesto svoje liste neprijateljsih zemalja, temeljene uglavnom na prethodnim geopolitičkim odlukama i participaciji u pomoći Ukrajini (tportal)
  • Zelenski poručio kako Rusija već ubrzano stvara temelje za „veliki rat“ na europskom kontinentu, koji bi, prema ukrajinskim procjenama, mogao započeti već 2029. godine (tportal)
  • Idući tjedan ePorezna i mPorezna neće biti dostupne građanima zbog radova na provedbi projekta digitalne transformacije (N1)
  • Škole iz Međimurja najbolje na državnoj maturi (Danica)
  • Mladi u Hrvatskoj na vrhu neslavne EU ljestvice: Visoko smo pozicionirani i kada je riječ o konzumaciji alkohola, a u ovisničkom ponašanju došlo je do obrata – mladiće su sada dominantno zamijenile djevojke (HRT)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Hamas potiho vraća kontrolu nad Gazom – od reguliranja cijena piletine do oporezivanja cigareta, dok  američki plan polagano kroji budućnost te enklave (HRT)
  • HND pri HTV-u: Sramotno je da u Dnevniku HTV-a nisu izvijestili o napadu na novinare N1, objavljeni i detalji o napadaču –  pet puta uhićivan, pet puta prijavljivan i nakon svega toga se našla u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja (Index)
  • Županijski sud u Zagrebu odredio je trojici maloljetnih napadača na splitske učenike nadziranje njihova kretanja i zabranu napuštanja kuće, a pratit će ih preko nanogice (tportal)
  • Stručnjak o onečišćenju zraka: “Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike…” (N1)
  • Hrvatsku će na 61. Venecijanskom bijenalu predstavljati Dubravka Lošić, projekt je pod nazivom “Prostorno i sadržajno specifična ambijentalna instalacija” (HRT)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Kod Senja pao turski airtractor, poginuo pilot turske Uprave za šumarstvo. Njihova vozila bila na redovnom održavanju u Zagrebu (N1)
  • Ambicija ne fali: Stižu prvi svemirski podatkovni centri, astronomi zabrinuti (tportal)
  • Gjenero: Dolazi nam na naplatu relativno niska razina političke kulture, činjenica da se nije ozbiljno i permanentno bavilo sprječavanjem nasilja i govora mržnje u javnom prostoru, kao i činjenica da se nismo dovoljno bavili političkom socijalizacijom i obrazovanjem mladih generacija (N1)
  • Dean Kotiga osvojio drugo mjesto na ekipnom svjetskom kvizaškom prvenstvu (tportal)
  • Fotografkinja u SAD-u snimala kako orke love tuljana. Skočio joj na brod da se spasi – dramatična snimka (Index)
  • The Offspring stižu u Zagreb: koncert se prebacuje na Velesajam – datum je 14, lipnja iduće godine (Muzika)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Potpuni kaos u KBC-u Zagreb! Hitne satima stoje pred bolnicom, nema slobodnih kreveta: ‘Dolaze nam stotine ljudi…‘ (Jutarnji)
  • Belgija, zemlja poznata po pivu, čokoladi i europskim institucijama, u posljednjih deset godina postala je središte mnogo mračnije industrije – trgovine narkoticima. Njezine luke Antwerpen i Zeebrugge danas su najveća ulazna točka kokaina, heroina i sintetičkih droga u EU (tportal)
  • Globalni kvantni internet je, izgleda, ipak moguć: Isprva se mislilo kako uzlazni pristup slanja svjetlosnih čestica u svemir neće funkcionirati zbog gubitka signala, interferencije i raspršenja (Mreža)
  • Livno i Tomislavgrad tuže HEP zbog neisplaćene naknade veće od 10 milijuna eura za korištenje vode iz Buškog jezera (Index)
  • Bijela kuća će poludjeti: Trump i JD Vance u novoj epizodi South Parka strastveno vode ljubav (tportal)
  • Slaven Belupu čak 52 kola nije dosuđen penal, legenda Farmaceuta Bojan Vručina: ‘Dojdem ja jednu tekmu da to rešimo’ (Klikaj)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Vlada donosi novi proračun: Za mirovine 10,2 milijarde eura (tportal)
  • Tučnjava u Zagrebu: Napadnuti učenici splitske Pomorske škole, imali su slobodno vrijeme za vrijeme posjeta Interliberu, sve je navodno počelo kod McDonald’sa u Jurišićevoj (Index)
  • Požeško-slavonska županija najskuplja u listopadu, četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenske potrepštine prosječno je trebala 483,56 eura (N1)
  • Ako svakodnevno vozite bicikl smanjujete rizik od srčanog udara za 40 posto, kaže novo istraživanje (Green)
  • Arhitekt mora i svjetla: Nikola Bašić nagrađen za životno djelo – njegov autorski opus je širok, od crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, do nautičkih marina duž Jadrana, a najveću popularnost donijele su mu Morske orgulje u Zaadru (HRT)
  • Žito grupa Marka Pipunića kupuje Zvijezdu od Fortenove (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Demokrati objavili dokumente o Epsteinu, u mailovima se spominje da je Donald Trump “znao za djevojke” (HRT), CNN-ov novinar pisao Epsteinu prije Trumpvoog prvog izbora za predsjednika: Želiš li ga dokrajčiti? (Index)
  • Srbi kao kolateralna žrtva previranja na hrvatskoj desnici: Eskalacija nasilja prema srpskoj nacionalnoj manjini ima svoje porijeklo u kalkulantskoj normalizaciji ustaške ideologije od strane aktualne vlasti, ali taj račun mogao bi se i za nju pokazati štetnim (DW)
  • Nova realnost u Njemačkoj i Europi: Automobili su postali preskupi i prodaja pada (Revija HAK)
  • Slovenci imaju 50 posto, Austrijanci 150 posto veće plaće od nas (Danica)
  • Približava se ‘kanibalska oluja’, jedna od najvećih solarnih oluja u posljednjih 20 godina: Prijete nestanci struje i signala, ali i spektakularni prizori u vidu polarne svjetlosti (Večernji)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Masovna tučnjava maskiranih mladića u centru Zagreba, nije poznato je li riječ o sukobu skupina ili organiziranom napadu na pojedince, ima uhićenih (Index), napali i snimatelje N1 televizije (N1)
  • Hrvatska u grupi zemalja koja može zatražiti da ne prima dodatne migrante iz drugih država članica EU (DW, Index)
  • Potvrđena optužnica protiv Anne Dujić iz afere Nakaze: Prijete joj godine zatvora (tportal)
  • Dijana Hrka, majka stradalog u tragediji u Novom Sadu koja štrajka glađu već 11. dan, u sve je lošijem stanju, stigla je Hitna pomoć (N1)
  • Dinamo je pokraj rezultatske i u igračkoj krizi: 75 posto prihoda dolazi im od transfera i europskih rezultata, a u momčadi trenutno nema igrača kojeg mogu prodati za desetak milijuna eura (Nacional)
  • Širi se mreža Bajsa: Otkriveni novi podaci o korištenju – broj stanica će se sa 168 povećati na 180, grade se nove biciklističke staze… (tportal)
  • I Slaven Belupo će dobiti novi stadion… imat će četiri tribine s oko 5 tisuća mjesta – do kraja godine trebao bi biti raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj (Podravski)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Iznenadna poruka Rusije: Spremni smo na pregovore s Ukrajinom (Index)
  • Svađa u Saboru zbog NDH i HOS-a: “Hipodromska kopita, to je vaša optika!” (N1)
  • Odabran izvođač projekta rušenja Maksimira, cijena bitno niža od tražene – sa sto tisuća na 27.778 eura (tportal)
  • Slike poznatog američkog TV slikara Boba Rossa prodane za 600.000 dolara, prihod ide TV postajama (HRT)
  • Thompsonov tim: Tomaševićeve tvrdnje ne odgovaraju istini, sve se može provjeriti (Nacional)
  • Hrvatske ceste krenule u izgradnju najskupljeg projekta od Pelješkog mosta – brzu cestu od Požege do Starog Petrovog Sela, planirana dionica duga je 14,75 kilometara, a cijena 159,8 milijuna eura (Index)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Zrak u Zagrebu već je peti dan zaredom teško onečišćen, pa za građane i dalje vrijedi preporuka da što manje vremena provode na otvorenom te da izbjegavaju sve fizičke aktivnosti vani (Index), osim Zagreba, crvenu zonu imaju i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod… U Zagrebu bi do proljeća trebao početi raditi mobilni laboratorij za mjerenje kvalitete zraka, prvi takav u Hrvatskoj koji će omogućiti preciznije praćenje zagađenja (Večernji)
  • Zagreb zabranio “Za dom spremni” na koncertima i javnim događajima (Index), Profesor ustavnog prava: Tomašević smije zabraniti ZDS, Thompson nema temelja za tužbu (RTL Danas, Index)
  • Klauški: Tko stoji iza radikalizacije? “Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti” (N1)
  • Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV (tportal)
  • Boban: U prvoj smo ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, Kovačević ostaje trener Dinama (HRT)
Utorak (22:00)

Brze i kratke

  • Žestoka rasprava oko zabrane ZDS u Zagrebu: Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič “Za dom spremni”, time će moći zabraniti i Thompsonove koncerte (Jutarnji, Index)
  • Odgođena izložba “Srpkinja” u Vukovaru za prosinac (Index)
  • Peović: Liberalne elite hrane fašizam. Potreban nam je klasni bijes (Nacional)
  • COP30: Brazilski kriminalni karteli protiv zaštite klime – Nezakonita sječa šuma, zlatna groznica, trgovina drogom; organizirani kriminal u Brazilu podriva borbu protiv globalnog zagrijavanja. Na klimatskim konferencijama ta se povezanost dugo ignorirala (DW)
  • Istraživači otkrili “Lucifer” pčelu, autohtonu vrstu u Australiji (N1)
Utorak (16:00)

Brze i kratke

  • Velika analiza stanja na bojištu: Ruska kliješta se stežu, Ukrajinci pokušavaju sve da ih zaustave (tportal)
  • U proteklom tjednu ruski veteran diplomacije Sergej Lavrov izostao je s ključnog sastanka s Vladimirom Putinom, izbačen je iz priprema za summit G20 – i gotovo nestao iz vijesti vlastitog ministarstva, piše britanski The Telegraph. U nedavnom intervjuu korištena je fotka od prošle godine, mnogi se pitaju je li i on “pao kroz prozor” (Jutarnji)
  • Novi detalji o sabotaži Sjevernog toka. “Ovo bi moglo uzdrmati savezništvo s Ukrajinom” (Index)
  • Tisuće građana već pod ovrhama prije sezone grijanja zbog neplaćenih računa za plin (Nacional)
  • Fotka koja otkriva koliko je naša nova pruga važna za cijelu Europu: vlak HŽ Carga kod Križevaca tegli ugljen u slovačke Košice, snimka zorno otkriva koliko je za cijelu srednju Europu gospodarski važna hrvatska nizinska pruga između Koprivnice i Rijeke. Do kraja godine u funkciji bi trebala biti oba kolosijeka (Danica)