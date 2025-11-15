Tjedni skener: Jednim potpisom Donald Trump spasio je poslove desetaka tisuća državnih službenika, a s druge mu strane sve veće probleme stvaraju kosturi iz ormara Jeffreyja Epsteina, a tu su i tužbe protiv BBC-a zbog dokumentarca (a zbog kojeg su već pale ostavke)… neke ne bi čudilo da tuži i South Park koji je otišao korak dalje i prikazao njega i J.D. Vance-a u ljubavnom odnosu… klimatski summit COP30 u sjeni prosvjeda, bogati Talijani navodno sudjelovali u fotosafariju na stanovnike Sarajeva za vrijeme opsade i plaćali velike iznose za to, Izrael razmatra uvođenje smrtne kazne za teroriste, DNK analiza Hitlera ukazuje da je možda bolovao od Kallmannovog sindroma, genetskog poremećaja koji remeti razvoj spolnih organa i puberteta… a tu je i priča o futurističkom gradu u pustinji Saudijske Arabije kojeg investitori sve više napuštaju (tportal)
Hrvatska je nastup na SP-u iduće godine osigurala kolo prije kraja kvalifikacija pobjedom 3:1 nad Farskim Otocima (Index) u Rijeci, spominju se termini utakmica u SAD-u… prva iza 18 sati po našem vremenu, a zadnje u 3, odnosno 5 ujutro (Index)
Najpoznatiji domaći travel bloger Kristijan Iličić ušao i u nekretninski biznis: gradi nekretnine za novu generaciju stanara u zagrebačkom naselju Demerje, cijene idu od 150.000 eura (Jutarnji)
Odvjetnik Miljević o Tomaševićevoj zabrani ZDS-a: Tomašević ima pravo zabraniti ZDS i davati nalog policiji da to provodi, odluka je ima ustavno uporište (Index)
Rusi Hrvatsku smjestili na sedmo mjesto svoje liste neprijateljsih zemalja, temeljene uglavnom na prethodnim geopolitičkim odlukama i participaciji u pomoći Ukrajini (tportal)
Zelenski poručio kako Rusija već ubrzano stvara temelje za „veliki rat“ na europskom kontinentu, koji bi, prema ukrajinskim procjenama, mogao započeti već 2029. godine (tportal)
Idući tjedan ePorezna i mPorezna neće biti dostupne građanima zbog radova na provedbi projekta digitalne transformacije (N1)
Škole iz Međimurja najbolje na državnoj maturi (Danica)
Mladi u Hrvatskoj na vrhu neslavne EU ljestvice: Visoko smo pozicionirani i kada je riječ o konzumaciji alkohola, a u ovisničkom ponašanju došlo je do obrata – mladiće su sada dominantno zamijenile djevojke (HRT)
Hamas potiho vraća kontrolu nad Gazom – od reguliranja cijena piletine do oporezivanja cigareta, dok američki plan polagano kroji budućnost te enklave (HRT)
HND pri HTV-u: Sramotno je da u Dnevniku HTV-a nisu izvijestili o napadu na novinare N1, objavljeni i detalji o napadaču – pet puta uhićivan, pet puta prijavljivan i nakon svega toga se našla u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja (Index)
Županijski sud u Zagrebu odredio je trojici maloljetnih napadača na splitske učenike nadziranje njihova kretanja i zabranu napuštanja kuće, a pratit će ih preko nanogice (tportal)
Stručnjak o onečišćenju zraka: “Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike…” (N1)
Hrvatsku će na 61. Venecijanskom bijenalu predstavljati Dubravka Lošić, projekt je pod nazivom “Prostorno i sadržajno specifična ambijentalna instalacija” (HRT)
Kod Senja pao turski airtractor, poginuo pilot turske Uprave za šumarstvo. Njihova vozila bila na redovnom održavanju u Zagrebu (N1)
Ambicija ne fali: Stižu prvi svemirski podatkovni centri, astronomi zabrinuti (tportal)
Gjenero: Dolazi nam na naplatu relativno niska razina političke kulture, činjenica da se nije ozbiljno i permanentno bavilo sprječavanjem nasilja i govora mržnje u javnom prostoru, kao i činjenica da se nismo dovoljno bavili političkom socijalizacijom i obrazovanjem mladih generacija (N1)
Dean Kotiga osvojio drugo mjesto na ekipnom svjetskom kvizaškom prvenstvu (tportal)
Fotografkinja u SAD-u snimala kako orke love tuljana. Skočio joj na brod da se spasi – dramatična snimka (Index)
The Offspring stižu u Zagreb: koncert se prebacuje na Velesajam – datum je 14, lipnja iduće godine (Muzika)
Potpuni kaos u KBC-u Zagreb! Hitne satima stoje pred bolnicom, nema slobodnih kreveta: ‘Dolaze nam stotine ljudi…‘ (Jutarnji)
Belgija, zemlja poznata po pivu, čokoladi i europskim institucijama, u posljednjih deset godina postala je središte mnogo mračnije industrije – trgovine narkoticima. Njezine luke Antwerpen i Zeebrugge danas su najveća ulazna točka kokaina, heroina i sintetičkih droga u EU (tportal)
Globalni kvantni internet je, izgleda, ipak moguć: Isprva se mislilo kako uzlazni pristup slanja svjetlosnih čestica u svemir neće funkcionirati zbog gubitka signala, interferencije i raspršenja (Mreža)
Livno i Tomislavgrad tuže HEP zbog neisplaćene naknade veće od 10 milijuna eura za korištenje vode iz Buškog jezera (Index)
Bijela kuća će poludjeti: Trump i JD Vance u novoj epizodi South Parka strastveno vode ljubav (tportal)
Slaven Belupu čak 52 kola nije dosuđen penal, legenda Farmaceuta Bojan Vručina: ‘Dojdem ja jednu tekmu da to rešimo’ (Klikaj)
Vlada donosi novi proračun: Za mirovine 10,2 milijarde eura (tportal)
Tučnjava u Zagrebu: Napadnuti učenici splitske Pomorske škole, imali su slobodno vrijeme za vrijeme posjeta Interliberu, sve je navodno počelo kod McDonald’sa u Jurišićevoj (Index)
Požeško-slavonska županija najskuplja u listopadu, četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenske potrepštine prosječno je trebala 483,56 eura (N1)
Ako svakodnevno vozite bicikl smanjujete rizik od srčanog udara za 40 posto, kaže novo istraživanje (Green)
Arhitekt mora i svjetla: Nikola Bašić nagrađen za životno djelo – njegov autorski opus je širok, od crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, do nautičkih marina duž Jadrana, a najveću popularnost donijele su mu Morske orgulje u Zaadru (HRT)
Žito grupa Marka Pipunića kupuje Zvijezdu od Fortenove (Index)
Demokrati objavili dokumente o Epsteinu, u mailovima se spominje da je Donald Trump “znao za djevojke” (HRT), CNN-ov novinar pisao Epsteinu prije Trumpvoog prvog izbora za predsjednika: Želiš li ga dokrajčiti? (Index)
Srbi kao kolateralna žrtva previranja na hrvatskoj desnici: Eskalacija nasilja prema srpskoj nacionalnoj manjini ima svoje porijeklo u kalkulantskoj normalizaciji ustaške ideologije od strane aktualne vlasti, ali taj račun mogao bi se i za nju pokazati štetnim (DW)
Nova realnost u Njemačkoj i Europi: Automobili su postali preskupi i prodaja pada (Revija HAK)
Slovenci imaju 50 posto, Austrijanci 150 posto veće plaće od nas (Danica)
Približava se ‘kanibalska oluja’, jedna od najvećih solarnih oluja u posljednjih 20 godina: Prijete nestanci struje i signala, ali i spektakularni prizori u vidu polarne svjetlosti (Večernji)
Iznenadna poruka Rusije: Spremni smo na pregovore s Ukrajinom (Index)
Svađa u Saboru zbog NDH i HOS-a: “Hipodromska kopita, to je vaša optika!” (N1)
Odabran izvođač projekta rušenja Maksimira, cijena bitno niža od tražene – sa sto tisuća na 27.778 eura (tportal)
Slike poznatog američkog TV slikara Boba Rossa prodane za 600.000 dolara, prihod ide TV postajama (HRT)
Thompsonov tim: Tomaševićeve tvrdnje ne odgovaraju istini, sve se može provjeriti (Nacional)
Hrvatske ceste krenule u izgradnju najskupljeg projekta od Pelješkog mosta – brzu cestu od Požege do Starog Petrovog Sela, planirana dionica duga je 14,75 kilometara, a cijena 159,8 milijuna eura (Index)
Zrak u Zagrebu već je peti dan zaredom teško onečišćen, pa za građane i dalje vrijedi preporuka da što manje vremena provode na otvorenom te da izbjegavaju sve fizičke aktivnosti vani (Index), osim Zagreba, crvenu zonu imaju i Sisak, Kutina, Bjelovar, Koprivnica i Slavonski Brod… U Zagrebu bi do proljeća trebao početi raditi mobilni laboratorij za mjerenje kvalitete zraka, prvi takav u Hrvatskoj koji će omogućiti preciznije praćenje zagađenja (Večernji)
Zagreb zabranio “Za dom spremni” na koncertima i javnim događajima (Index), Profesor ustavnog prava: Tomašević smije zabraniti ZDS, Thompson nema temelja za tužbu (RTL Danas, Index)
Klauški: Tko stoji iza radikalizacije? “Ovo nije spontano niti su to izolirani incidenti” (N1)
Hrvatske autoceste (HAC) ponovno su prije nekoliko dana pomaknule rok za dostavu ponuda za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko, u vrijednosti od 42 milijuna eura plus PDV (tportal)
Boban: U prvoj smo ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, Kovačević ostaje trener Dinama (HRT)
Žestoka rasprava oko zabrane ZDS u Zagrebu: Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič “Za dom spremni”, time će moći zabraniti i Thompsonove koncerte (Jutarnji, Index)
Odgođena izložba “Srpkinja” u Vukovaru za prosinac (Index)
Peović: Liberalne elite hrane fašizam. Potreban nam je klasni bijes (Nacional)
COP30: Brazilski kriminalni karteli protiv zaštite klime – Nezakonita sječa šuma, zlatna groznica, trgovina drogom; organizirani kriminal u Brazilu podriva borbu protiv globalnog zagrijavanja. Na klimatskim konferencijama ta se povezanost dugo ignorirala (DW)
Istraživači otkrili “Lucifer” pčelu, autohtonu vrstu u Australiji (N1)