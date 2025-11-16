Vreće pune keša, zlatni WC, tajne snimke… Bijes u Ukrajini zbog golemog skandala: Administracija predsjednika Volodimira Zelenskog našla se usred najvećeg korupcijskog skandala od njegova dolaska na vlast, destabilizirajući vodstvo zemlje u ključnom trenutku rata (Index)
U dvorištu škole na istoku Hrvatske pronašli listu s imenima i naslovom ‘Probosti i iskopati oči’, problematična učenica ometa nastavu, roditelji ne žele slati djecu u školu dok to traje (tportal)
Pučka pravobraniteljica: Sloboda izražavanja prestaje tamo gdje počinje govor mržnje (N1)
Vrtoglavi rast cijena nekretnina: Netko traži skoro 7000 eura za kvadrat garsonijere (N1)
Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong u prosincu: Marino Vrgoč nastupa treći u Tbilisiju (HRT)
Ukrajinu potresaju novi skandali baš kad ruski napadi prijete civilima i vojsci pred hladnu zimu: ukrajinski ministri pravosuđa i energetike podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev Zelenskog, korupcija i dalje problem (Jutarnji, Net)
Peović: Desnica se u EP-u ujedinjuje, a naša ‘ljevica’ laže da je Von der Leyen manje zlo (Nacional)
Claudia je stigla do Europe i donijela kaos: Poplavljeni gradovi u Velikoj Britaniji (Jutarnji)… Irci u šoku: Dio Dublina zatrpan “biblijskom količinom” morske pjene nastale nakon jakog vjetra i kiše (N1)
Dijana Hrka vratila se iz bolnice, poručila: “Ja zaista mogu umrijeti, a institucije neće početi raditi svoj posao” (N1)
2026. – ključna godina za proširenje Europske unije? Od šest zemalja regije zapadnog Balkana Crna Gora i Albanija su otišle najdalje (DW)
Šef udruge ugostitelja: Strani radnici su nas spasili (Poslovni)
Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Ta je vijest protutnjala u subotu ujutro, nakon što je prvi golman reprezentacije protiv Farskih Otoka podsjetio na najbolje dane… za zimski prijelazni rok dolazi iz Fenerbahčea na posudbu (Nacional)
Dubrovačke zidine od početka godine obišlo je oko 820 tisuća posjetitelja, što je pet posto manje nego lani (tportal)
Pretraženo milijun kvadrata zemlje, ali Hrvatska još uvijek traga za 1740 nestalih iz Domovinskog rata (tportal)
Iz CARNET-a pozivaju korisnike da prije bilo kakve online kupovine ili ulaganja provjere sumnjive stranice pomoću besplatnog servisa iffy.cert.hr… još jedan članak o online prevari gdje je 74-godišnjak uplatio cijelu svoju ušteđevinu u lažne online fondove (Index)
Prometni stručnjak Marušić nakon stravične nesreće u Svetom Filipu i Jakovu: U Kazneni zakon treba uvesti članak koji bi definirao najteže, izravno pogibeljne prometne prekršaje – “Ubojstvo u pokušaju u cestovnom prometu”. Odnosilo bi se na prekoračenje brzine za više od 100 km/h… (Nacional)
Povijesni let – Blue Origin uspješno lansirao satelite za Mars i sletio na more, time se približio konkurentskom SpaceX-u (Bug)
U nedjelju na kopnu vrijeme podjednako subotnjem, a u sljedećem tjednu zamjetno drukčije – od ponedjeljka kišovitije, zatim i hladnije, u gorju i snijeg (HRT)
Tjedni skener: Jednim potpisom Donald Trump spasio je poslove desetaka tisuća državnih službenika, a s druge mu strane sve veće probleme stvaraju kosturi iz ormara Jeffreyja Epsteina, a tu su i tužbe protiv BBC-a zbog dokumentarca (a zbog kojeg su već pale ostavke)… neke ne bi čudilo da tuži i South Park koji je otišao korak dalje i prikazao njega i J.D. Vance-a u ljubavnom odnosu… klimatski summit COP30 u sjeni prosvjeda, bogati Talijani navodno sudjelovali u “safariju” na stanovnike Sarajeva za vrijeme opsade i plaćali velike iznose za to, Izrael razmatra uvođenje smrtne kazne za teroriste, DNK analiza Hitlera ukazuje da je možda bolovao od Kallmannovog sindroma, genetskog poremećaja koji remeti razvoj spolnih organa i puberteta… a tu je i priča o futurističkom gradu u pustinji Saudijske Arabije kojeg investitori sve više napuštaju (tportal)
Hrvatska je nastup na SP-u iduće godine osigurala kolo prije kraja kvalifikacija pobjedom 3:1 nad Farskim Otocima (Index) u Rijeci, spominju se termini utakmica u SAD-u… prva iza 18 sati po našem vremenu, a zadnje u 3, odnosno 5 ujutro (Index)
Najpoznatiji domaći travel bloger Kristijan Iličić ušao i u nekretninski biznis: gradi nekretnine za novu generaciju stanara u zagrebačkom naselju Demerje, cijene idu od 150.000 eura (Jutarnji)
Odvjetnik Miljević o Tomaševićevoj zabrani ZDS-a: Tomašević ima pravo zabraniti ZDS i davati nalog policiji da to provodi, odluka je ima ustavno uporište (Index)
Rusi Hrvatsku smjestili na sedmo mjesto svoje liste neprijateljsih zemalja, temeljene uglavnom na prethodnim geopolitičkim odlukama i participaciji u pomoći Ukrajini (tportal)
Zelenski poručio kako Rusija već ubrzano stvara temelje za „veliki rat“ na europskom kontinentu, koji bi, prema ukrajinskim procjenama, mogao započeti već 2029. godine (tportal)
Idući tjedan ePorezna i mPorezna neće biti dostupne građanima zbog radova na provedbi projekta digitalne transformacije (N1)
Škole iz Međimurja najbolje na državnoj maturi (Danica)
Mladi u Hrvatskoj na vrhu neslavne EU ljestvice: Visoko smo pozicionirani i kada je riječ o konzumaciji alkohola, a u ovisničkom ponašanju došlo je do obrata – mladiće su sada dominantno zamijenile djevojke (HRT)
Hamas potiho vraća kontrolu nad Gazom – od reguliranja cijena piletine do oporezivanja cigareta, dok američki plan polagano kroji budućnost te enklave (HRT)
HND pri HTV-u: Sramotno je da u Dnevniku HTV-a nisu izvijestili o napadu na novinare N1, objavljeni i detalji o napadaču – pet puta uhićivan, pet puta prijavljivan i nakon svega toga se našla u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja (Index)
Županijski sud u Zagrebu odredio je trojici maloljetnih napadača na splitske učenike nadziranje njihova kretanja i zabranu napuštanja kuće, a pratit će ih preko nanogice (tportal)
Stručnjak o onečišćenju zraka: “Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike…” (N1)
Hrvatsku će na 61. Venecijanskom bijenalu predstavljati Dubravka Lošić, projekt je pod nazivom “Prostorno i sadržajno specifična ambijentalna instalacija” (HRT)
Kod Senja pao turski airtractor, poginuo pilot turske Uprave za šumarstvo. Njihova vozila bila na redovnom održavanju u Zagrebu (N1)
Ambicija ne fali: Stižu prvi svemirski podatkovni centri, astronomi zabrinuti (tportal)
Gjenero: Dolazi nam na naplatu relativno niska razina političke kulture, činjenica da se nije ozbiljno i permanentno bavilo sprječavanjem nasilja i govora mržnje u javnom prostoru, kao i činjenica da se nismo dovoljno bavili političkom socijalizacijom i obrazovanjem mladih generacija (N1)
Dean Kotiga osvojio drugo mjesto na ekipnom svjetskom kvizaškom prvenstvu (tportal)
Fotografkinja u SAD-u snimala kako orke love tuljana. Skočio joj na brod da se spasi – dramatična snimka (Index)
The Offspring stižu u Zagreb: koncert se prebacuje na Velesajam – datum je 14, lipnja iduće godine (Muzika)
Potpuni kaos u KBC-u Zagreb! Hitne satima stoje pred bolnicom, nema slobodnih kreveta: ‘Dolaze nam stotine ljudi…‘ (Jutarnji)
Belgija, zemlja poznata po pivu, čokoladi i europskim institucijama, u posljednjih deset godina postala je središte mnogo mračnije industrije – trgovine narkoticima. Njezine luke Antwerpen i Zeebrugge danas su najveća ulazna točka kokaina, heroina i sintetičkih droga u EU (tportal)
Globalni kvantni internet je, izgleda, ipak moguć: Isprva se mislilo kako uzlazni pristup slanja svjetlosnih čestica u svemir neće funkcionirati zbog gubitka signala, interferencije i raspršenja (Mreža)
Livno i Tomislavgrad tuže HEP zbog neisplaćene naknade veće od 10 milijuna eura za korištenje vode iz Buškog jezera (Index)
Bijela kuća će poludjeti: Trump i JD Vance u novoj epizodi South Parka strastveno vode ljubav (tportal)
Slaven Belupu čak 52 kola nije dosuđen penal, legenda Farmaceuta Bojan Vručina: ‘Dojdem ja jednu tekmu da to rešimo’ (Klikaj)
Vlada donosi novi proračun: Za mirovine 10,2 milijarde eura (tportal)
Tučnjava u Zagrebu: Napadnuti učenici splitske Pomorske škole, imali su slobodno vrijeme za vrijeme posjeta Interliberu, sve je navodno počelo kod McDonald’sa u Jurišićevoj (Index)
Požeško-slavonska županija najskuplja u listopadu, četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenske potrepštine prosječno je trebala 483,56 eura (N1)
Ako svakodnevno vozite bicikl smanjujete rizik od srčanog udara za 40 posto, kaže novo istraživanje (Green)
Arhitekt mora i svjetla: Nikola Bašić nagrađen za životno djelo – njegov autorski opus je širok, od crkve Sveta Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, do nautičkih marina duž Jadrana, a najveću popularnost donijele su mu Morske orgulje u Zaadru (HRT)
Žito grupa Marka Pipunića kupuje Zvijezdu od Fortenove (Index)
Demokrati objavili dokumente o Epsteinu, u mailovima se spominje da je Donald Trump “znao za djevojke” (HRT), CNN-ov novinar pisao Epsteinu prije Trumpvoog prvog izbora za predsjednika: Želiš li ga dokrajčiti? (Index)
Srbi kao kolateralna žrtva previranja na hrvatskoj desnici: Eskalacija nasilja prema srpskoj nacionalnoj manjini ima svoje porijeklo u kalkulantskoj normalizaciji ustaške ideologije od strane aktualne vlasti, ali taj račun mogao bi se i za nju pokazati štetnim (DW)
Nova realnost u Njemačkoj i Europi: Automobili su postali preskupi i prodaja pada (Revija HAK)
Slovenci imaju 50 posto, Austrijanci 150 posto veće plaće od nas (Danica)
Približava se ‘kanibalska oluja’, jedna od najvećih solarnih oluja u posljednjih 20 godina: Prijete nestanci struje i signala, ali i spektakularni prizori u vidu polarne svjetlosti (Večernji)