Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Srbija se suočava s ključnim pitanjem u vezi s budućnošću Naftne industrije Srbije (NIS) – nacionalizacija bi mogla izazvati i probleme u odnosima sa Rusijom, puno bolje rješenje bilo bi da pronađe novog partnera za ruske vlasnike (tportal)
  • Maskirani postavili eksplozivnu napravu u školi kraj Splita i sve snimali, na školi razbijeno staklo, ravnateljica zgrožena (Index)
  • Predsjednik Milanović zbog bolesti ne ide u Vukovar (tportal)
  • Bivša premijerka Bangladeša (78) osuđena na smrtnu kaznu- proglasili je krivom za naređivanje smrtonosnog gušenja nereda koji su doveli do njezina pada u ljeto 2024 (N1)
  • Prva, a posljednja: medicinska sestra kao oslonac sustava: Medicinske sestre drže zdravstveni sustav na životu, ali rijetko imaju priliku odlučivati o njegovoj budućnosti (Savjeti)
  • Policajac koji je osumnjičen za mučenje dvojice mladića pušten na slobodu (Index)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Masovna tučnjava mlađih osoba dogodila se u nedjelju navečer na igralištu Osnovne škole Trstenik u Splitu. Dogovorena je putem Snapchata, a prekinula ju je policija. Privedeno je 29 maloljetnika (HRT)
  • U Češinu niče najveća koncertna dvorana u regiji, gradi ju Marko Pipunić… radi se prema projektu jednog od najvažnijih europskih arhitekata – Bjarke Ingelsa (Jutarnji)
  • Sjećanje na žrtvu Vukovara i Škabrnje, sutra je neradni dan (HRT)
  • Natječaj za Doru 2026. otvoren je još krajem rujna, a HRT je sada objavio priopćenje o promjeni lokacije održavanja – neće biti u Opatiji, već ponovno na Prisavlju (Index)
  • Heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru posmrtno je dodijeljeno državljanstvo, a ono je dodijeljeno i njegovoj majci Lyliane Fournier koja živi u Hrvatskoj (HRT)
  • Festival Q’Art: Zagrebačka Ilica pretvorena u galeriju na otvorenom (HRT)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Trump pozvao republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavu Epsteinovih spisa, što je zaokret u odnosu na njegov raniji stav (Index)
  • SAD smanjuje carine Švicarskoj, koja se obvezala uložiti 200 milijardi dolara izravno u SAD do 2028. godine (Index)
  • Po cijenama nekretnina prednjače dva najveća grada, Zagreb i Split, s tim da je Split skuplji iako je u glavnom gradu veća potražnja, vlasnica agencije: “Split više nema prostora za širenje, trend se mijenja” (N1)
  • Postaje lider oporbe: Potez sa zabranom Thompsona Tomaševića će lansirati za premijerskog kandidata i jedinog pravog protukandidata Plenkoviću (Nacional)
  • Svaki dan uvezemo 700.000 litara mlijeka, u Hrvatskoj lani proizvedeno oko 477.000 tona svježeg kravljeg mlijeka, što je nešto manje nego godinu ranije (Danica)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina ulazi u četvrtu godinu rata s Rusijom suočena s teškim gubicima na bojištima, od Pokrovska do Zaporižja, dok u Kijevu izbijaju korupcijske afere u vrhu vlasti, Letica za HRT: Situacija je zadnjih dana vrlo opasna, ne samo oko Pokrovskog i Mirnohrada nego i kod Zaporožja, gdje Ukrajinci pokušavaju sa svojim rezervnim pričuvnim snagama ojačati obranu koliko mogu (tportal)
  • Svjedok u Haagu opisao “Sarajevo safari”: Snajperisti bi gađali one najmlađe u obitelji (Index), Majka ubijenog dječaka: Zašto skrivaju te monstrume? Čiji je interes da se to ne otkrije? Voljela bih vidjeti tog monstruma, kako izgleda, na što liči, ima li išta ljudsko sa sobom? (Index)
  • Frank Dota o knjizi ‘Politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Jugoslaviji‘: Pravi protagonisti i antagonisti ove povijesti su političari, liječnici, suci, pravnici, tužitelji, policajci, novinari i seksolozi koji su o homoseksualnosti ispisali udžbenike, priručnike, članke, feljtone, zakonske paragrafe, presude, dijagnoze (tportal)
  • Nakon 100 godina, vlak Zagreb – Beograd opet za četiri sata: Europski plan razvoja brzih željeznica najavljuje da će se do 2040. godine „povijest ponoviti“, a Srbija bi trebala biti dio mreže koja povezuje regiju od Budimpešte do Atene (N1)
  • Domaći mljekari već se godinama suočavaju s niskim otkupnim cijenama mlijeka i visokim ulaznim troškovima. Država zato svojim programima potpore pomaže da moderniziraju proizvodnju, zadrže kvalitetu i sačuvaju tradiciju domaćeg mljekarstva… u međuvremenu rastužuju prazne štale i pašnjaci, a raste i zabrinutost oko poskupljenja mlijeka (N1)
  • Noć kazališta održana u 50 gradova širom Hrvatske (HRT)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Vreće pune keša, zlatni WC, tajne snimke… Bijes u Ukrajini zbog golemog skandala: Administracija predsjednika Volodimira Zelenskog našla se usred najvećeg korupcijskog skandala od njegova dolaska na vlast, destabilizirajući vodstvo zemlje u ključnom trenutku rata (Index)
  • U dvorištu škole na istoku Hrvatske pronašli listu s imenima i naslovom ‘Probosti i iskopati oči’, problematična učenica ometa nastavu, roditelji ne žele slati djecu u školu dok to traje (tportal)
  • Pučka pravobraniteljica: Sloboda izražavanja prestaje tamo gdje počinje govor mržnje (N1)
  • Vrtoglavi rast cijena nekretnina: Netko traži skoro 7000 eura za kvadrat garsonijere (N1)
  • Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong u prosincu: Marino Vrgoč nastupa treći u Tbilisiju (HRT)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinu potresaju novi skandali baš kad ruski napadi prijete civilima i vojsci pred hladnu zimu: ukrajinski ministri pravosuđa i energetike podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev Zelenskog, korupcija i dalje problem (Jutarnji, Net)
  • Peović: Desnica se u EP-u ujedinjuje, a naša ‘ljevica’ laže da je Von der Leyen manje zlo (Nacional)
  • Aktivisti ometali premijeru predstave “Venezuela” izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK (Novi list)
  • Maraton spaja Zagreb i Vukovar; 68 biciklista na putu dugom 300 kilometara (HRT)
  • Na skijanje ove zime planira 19 posto građana (pet posto manje nego prošle godine), potrošit će 1633 eura (Poslovni)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Claudia je stigla do Europe i donijela kaos: Poplavljeni gradovi u Velikoj Britaniji (Jutarnji)… Irci u šoku: Dio Dublina zatrpan “biblijskom količinom” morske pjene nastale nakon jakog vjetra i kiše (N1)
  • Dijana Hrka vratila se iz bolnice, poručila: “Ja zaista mogu umrijeti, a institucije neće početi raditi svoj posao” (N1)
  • 2026. – ključna godina za proširenje Europske unije? Od šest zemalja regije zapadnog Balkana Crna Gora i Albanija su otišle najdalje (DW)
  • Šef udruge ugostitelja: Strani radnici su nas spasili (Poslovni)
  • Dominik Livaković vraća se u Dinamo! Ta je vijest protutnjala u subotu ujutro, nakon što je prvi golman reprezentacije protiv Farskih Otoka podsjetio na najbolje dane… za zimski prijelazni rok dolazi iz Fenerbahčea na posudbu (Nacional)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Dubrovačke zidine od početka godine obišlo je oko 820 tisuća posjetitelja, što je pet posto manje nego lani (tportal)
  • Pretraženo milijun kvadrata zemlje, ali Hrvatska još uvijek traga za 1740 nestalih iz Domovinskog rata (tportal)
  • Iz CARNET-a pozivaju korisnike da prije bilo kakve online kupovine ili ulaganja provjere sumnjive stranice pomoću besplatnog servisa iffy.cert.hr… još jedan članak o online prevari gdje je 74-godišnjak uplatio cijelu svoju ušteđevinu u lažne online fondove (Index)
  • Prometni stručnjak Marušić nakon stravične nesreće u Svetom Filipu i Jakovu: U Kazneni zakon treba uvesti članak koji bi definirao najteže, izravno pogibeljne prometne prekršaje – “Ubojstvo u pokušaju u cestovnom prometu”. Odnosilo bi se na prekoračenje brzine za više od 100 km/h… (Nacional)
  • Povijesni let – Blue Origin uspješno lansirao satelite za Mars i sletio na more, time se približio konkurentskom SpaceX-u (Bug)
  • U nedjelju na kopnu vrijeme podjednako subotnjem, a u sljedećem tjednu zamjetno drukčije – od ponedjeljka kišovitije, zatim i hladnije, u gorju i snijeg (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Tjedni skener: Jednim potpisom Donald Trump spasio je poslove desetaka tisuća državnih službenika, a s druge mu strane sve veće probleme stvaraju kosturi iz ormara Jeffreyja Epsteina, a tu su i tužbe protiv BBC-a zbog dokumentarca (a zbog kojeg su već pale ostavke)… neke ne bi čudilo da tuži i South Park koji je otišao korak dalje i prikazao njega i J.D. Vance-a u ljubavnom odnosu… klimatski summit COP30 u sjeni prosvjeda, bogati Talijani navodno sudjelovali u “safariju” na stanovnike Sarajeva za vrijeme opsade i plaćali velike iznose za to, Izrael razmatra uvođenje smrtne kazne za teroriste, DNK analiza Hitlera ukazuje da je možda bolovao od Kallmannovog sindroma, genetskog poremećaja koji remeti razvoj spolnih organa i puberteta… a tu je i priča o futurističkom gradu u pustinji Saudijske Arabije kojeg investitori sve više napuštaju (tportal)
  • Trump je u 70 posto mailova s Epsteinom (N1)
  • Hrvatska je nastup na SP-u iduće godine osigurala kolo prije kraja kvalifikacija pobjedom 3:1 nad Farskim Otocima (Index) u Rijeci, spominju se termini utakmica u SAD-u… prva iza 18 sati po našem vremenu, a zadnje u 3, odnosno 5 ujutro (Index)
  • Najpoznatiji domaći travel bloger Kristijan Iličić ušao i u nekretninski biznis: gradi nekretnine za novu generaciju stanara u zagrebačkom naselju Demerje, cijene idu od 150.000 eura (Jutarnji)
  • Odvjetnik Miljević o Tomaševićevoj zabrani ZDS-a: Tomašević ima pravo zabraniti ZDS i davati nalog policiji da to provodi, odluka je ima ustavno uporište (Index)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Rusi Hrvatsku smjestili na sedmo mjesto svoje liste neprijateljsih zemalja, temeljene uglavnom na prethodnim geopolitičkim odlukama i participaciji u pomoći Ukrajini (tportal)
  • Zelenski poručio kako Rusija već ubrzano stvara temelje za „veliki rat“ na europskom kontinentu, koji bi, prema ukrajinskim procjenama, mogao započeti već 2029. godine (tportal)
  • Idući tjedan ePorezna i mPorezna neće biti dostupne građanima zbog radova na provedbi projekta digitalne transformacije (N1)
  • Škole iz Međimurja najbolje na državnoj maturi (Danica)
  • Mladi u Hrvatskoj na vrhu neslavne EU ljestvice: Visoko smo pozicionirani i kada je riječ o konzumaciji alkohola, a u ovisničkom ponašanju došlo je do obrata – mladiće su sada dominantno zamijenile djevojke (HRT)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Hamas potiho vraća kontrolu nad Gazom – od reguliranja cijena piletine do oporezivanja cigareta, dok  američki plan polagano kroji budućnost te enklave (HRT)
  • HND pri HTV-u: Sramotno je da u Dnevniku HTV-a nisu izvijestili o napadu na novinare N1, objavljeni i detalji o napadaču –  pet puta uhićivan, pet puta prijavljivan i nakon svega toga se našla u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja (Index)
  • Županijski sud u Zagrebu odredio je trojici maloljetnih napadača na splitske učenike nadziranje njihova kretanja i zabranu napuštanja kuće, a pratit će ih preko nanogice (tportal)
  • Stručnjak o onečišćenju zraka: “Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike…” (N1)
  • Hrvatsku će na 61. Venecijanskom bijenalu predstavljati Dubravka Lošić, projekt je pod nazivom “Prostorno i sadržajno specifična ambijentalna instalacija” (HRT)