Danas (09:00)
Brze i kratke
- Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara: Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Grada heroja (N1), detaljan program donosi 24 sata
- Veterani spriječili bacanje vijenca za srpske žrtve u Vukovaru: Ovo je provokacija (tportal)
- Ubojice Josipa Štroka u Irskoj osuđeni na doživotni zatvor (Jutarnji)
- Nepalac koji u Hrvatskoj radi za manje od 1000 eura kući se odlučio vratiti kao bogataš, unajmio helikopter i priredio spektakl (Slobodna, Jutarnji)
- Hrvatska velikim preokretom u Crnoj Gori zaključila dosad najuspješnije kvalifikacije… pobijedili 3:2 (a do 17. minute gubili 2:0) (Index)
- Europa glavna meta sve opasnijeg kibernetičkog kriminala (Mreža)