Danas (15:00)
Brze i kratke
- Požar Vjesnika vatrogascima dojavio mladić koji živi u neposrednoj blizini: Vidio sam narančasto svjetlo na 15. katu koje se razbuktalo (Index), ekipa N1 snimila izgorjeli prostor, stradala i redakcija radijske postaje Laganini FM (Dnevnik), Porezna za RTL: Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima
- Kolona sjećanja prošla kroz Vukovar, poslane poruke mira, ali ništa bez politike, Turudić: Očekuje se da će biti nađeno još desetine posmrtnih ostataka (Jutarnji, Večernji, HRT, N1, Slobodna)
- Obljetnica stradanja Škabrnje: “Nema mira bez pronalaska nestalih” (Index)
- Komunikacijski stručnjak Macan: Ako Vučić preuzme United Mediju, mogao bi uređivati i program ove hrvatske TV (N1)
- Za kupnju 3. maja Rijeka 1905 stigla jedna ponuda, želi ga preuzeti šibenska tvrtka Iskra Brodogradilišta (tportal)
- Obljetnica ‘Baršunaste revolucije’: Tisuće Čeha i Slovaka na ulicama, pale svijeće i traže odlazak Babiša i Fica (Nacional)
- U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24 tisuće radnika, država ubrzala postupak te predujam prve mirovine i rješenja o priznavanju prava stiže već nakon mjesec dana (Poslovni)