Danas (21:00)
Brze i kratke
- Vatrogasni zapovjednik: Morali smo povući vatrogasce, nismo uspjeli ugasiti požar do kraja. Sutra će tu biti kaos – Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće (tportal), vatrogasci su u jednom trenu ostali odsječeni. Temperatura je bila preko 1000°C (tportal)
- Rekonstrukcija ubojstva u Mostaru: Prvo ju pretukao pa joj pucao u glavu, ona je prije toga trčala ulicama i molila ljude da zovu policiju, dočekao ju je u restoranu u kojem se pokušala sakriti u WC-u (Index)
- Hercegovačka influencerica: Svi primijete kad ti nokti izrastu pola centimetra. Primijete ako si dobila 5 kilograma viška. Zaustave te kad si nenašminkana da te upitaju jesi li OK. Stanu, primijete. Zato svi imaju oči. Nitko nije primijetio djevojku koja bježi od muškarca s pištoljem. Usred Mostara… (Index)
- Vjesnik: Novinski div krajem 1980-ih imao je gotovo 6000 zaposlenih (HRT)
- Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave (N1)
- Pao Cloudflare, nije radio niz popularnih servisa i mreža (Index)
- FOTO Pao snijeg na Sljemenu (tportal)