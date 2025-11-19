Danas (09:00)
Brze i kratke
- Ponovno se dimi iz izgorenog nebodera Vjesnika, zatvorena ključna prometnica, gužve od 7 ujutro, najkritičnije je na križanju Slavonske avenije i Savske ulice u smjeru zapada (Jutarnji)
- Izglasana objava svih dokumenata o Epsteinu (Index)
- Google pokrenuo Gemini 3: za razliku od ranijih verzija, novi model već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode, kažu (Index)
- Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je – Katolička crkva, preuzeo je njezinu funkciju (N1)
- Sve više starijih osoba (u Njemačkoj) redovito koristi kanabis – često kako bi ublažili tegobe (DW)
- Sve veći broj stranaca u lovu na tartufe kod Motovuna prerastao u problem: Lokalni stanovnici govore o kolonama terenskih vozila, glasnoj galami i čoporima pasa koji pretražuju ovu šumu, jedno od rijetkih i najvrednijih staništa skupocjenog bijelog tartufa u Europi (Jutarnji)
- Zagreb dobiva svoju prvu Strauss Christmas Gala večer, originalni orkestar Johanna Straussa stiže u Arenu (Muzika)