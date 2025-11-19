Danas (15:00)
Brze i kratke
- Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, javlja HRT. Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje (zasad je sigurnije ovo drugo) (tportal),zgrada je izgubila dio nosivosti i još uvijek gori (tportal)
- Rat u Ukrajini bez rovova i betonskih utvrda: ovaj je rat prerastao u kaotičan obračun dronova koji su izbrisali klasičnu liniju fronte, pretvorivši prednji pojas u 20-kilometarsku “zonu smrti” u kojoj je logistika gotovo paralizirana. Borba se svodi na male infiltracijske skupine, ogromne gubitke i slabljenje morala, dok ni dubina obrane ni pozadina više nisu sigurne (Večernji)
- Europa se sprema za najgori scenarij, uvodi “vojni Schengen”: Novi plan mogao bi ograničiti koliko dugo jedna članica može zadržavati tuđu vojsku (N1)
- Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje – najvjerojatnije za vikend (N1)
- Rekordna navala na talijanskog glazbenika Jovanottija u Puli: Rasprodane tribine, u prva tri sata prodano više od 70% ukupnog kapaciteta pulske Arene (Ravno do dna), zanimaju vas koncerti? Na Forumu imaju kalendar s većim imenima koji uskoro sviraju kod nas ili u susjedstvu
- Laura Gnjatović, jedna od favoritkinja, predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe (Index)