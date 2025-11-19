Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, javlja HRT. Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje (zasad je sigurnije ovo drugo) (tportal),zgrada je izgubila dio nosivosti i još uvijek gori (tportal)
  • Rat u Ukrajini bez rovova i betonskih utvrda: ovaj je rat prerastao u kaotičan obračun dronova koji su izbrisali klasičnu liniju fronte, pretvorivši prednji pojas u 20-kilometarsku “zonu smrti” u kojoj je logistika gotovo paralizirana. Borba se svodi na male infiltracijske skupine, ogromne gubitke i slabljenje morala, dok ni dubina obrane ni pozadina više nisu sigurne (Večernji)
  • Europa se sprema za najgori scenarij, uvodi “vojni Schengen”: Novi plan mogao bi ograničiti koliko dugo jedna članica može zadržavati tuđu vojsku (N1)
  • Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje – najvjerojatnije za vikend (N1)
  • Rekordna navala na talijanskog glazbenika Jovanottija u Puli: Rasprodane tribine, u prva tri sata prodano više od 70% ukupnog kapaciteta pulske Arene (Ravno do dna), zanimaju vas koncerti? Na Forumu imaju kalendar s većim imenima koji uskoro sviraju kod nas ili u susjedstvu
  • Laura Gnjatović, jedna od favoritkinja, predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe (Index)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Ponovno se dimi iz izgorenog nebodera Vjesnika, zatvorena ključna prometnica, gužve od 7 ujutro, najkritičnije je na križanju Slavonske avenije i Savske ulice u smjeru zapada (Jutarnji)
  • Izglasana objava svih dokumenata o Epsteinu (Index)
  • Google pokrenuo Gemini 3: za razliku od ranijih verzija, novi model već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode, kažu (Index)
  • Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je – Katolička crkva, preuzeo je njezinu funkciju (N1)
  • Sve više starijih osoba (u Njemačkoj) redovito koristi kanabis – često kako bi ublažili tegobe (DW)
  • Sve veći broj stranaca u lovu na tartufe kod Motovuna prerastao u problem: Lokalni stanovnici govore o kolonama terenskih vozila, glasnoj galami i čoporima pasa koji pretražuju ovu šumu, jedno od rijetkih i najvrednijih staništa skupocjenog bijelog tartufa u Europi (Jutarnji)
  • Zagreb dobiva svoju prvu Strauss Christmas Gala večer, originalni orkestar Johanna Straussa stiže u Arenu (Muzika)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Vatrogasni zapovjednik: Morali smo povući vatrogasce, nismo uspjeli ugasiti požar do kraja. Sutra će tu biti kaos – Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće (tportal), vatrogasci su u jednom trenu ostali odsječeni. Temperatura je bila preko 1000°C (tportal)
  • Rekonstrukcija ubojstva u Mostaru: Prvo ju pretukao pa joj pucao u glavu, ona je prije toga trčala ulicama i molila ljude da zovu policiju, dočekao ju je u restoranu u kojem se pokušala sakriti u WC-u (Index)
  • Hercegovačka influencerica: Svi primijete kad ti nokti izrastu pola centimetra. Primijete ako si dobila 5 kilograma viška. Zaustave te kad si nenašminkana da te upitaju jesi li OK. Stanu, primijete. Zato svi imaju oči. Nitko nije primijetio djevojku koja bježi od muškarca s pištoljem. Usred Mostara… (Index)
  • Vjesnik: Novinski div krajem 1980-ih imao je gotovo 6000 zaposlenih (HRT)
  • Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave (N1)
  • Pao Cloudflare, nije radio niz popularnih servisa i mreža (Index)
  • FOTO Pao snijeg na Sljemenu (tportal)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Požar Vjesnika vatrogascima dojavio mladić koji živi u neposrednoj blizini: Vidio sam narančasto svjetlo na 15. katu koje se razbuktalo (Index), ekipa N1 snimila izgorjeli prostor, stradala i redakcija radijske postaje Laganini FM (Dnevnik), Porezna za RTL: Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima
  • Kolona sjećanja prošla kroz Vukovar, poslane poruke mira, ali ništa bez politike, Turudić: Očekuje se da će biti nađeno još desetine posmrtnih ostataka (Jutarnji, Večernji, HRT, N1, Slobodna)
  • Obljetnica stradanja Škabrnje: “Nema mira bez pronalaska nestalih” (Index)
  • Komunikacijski stručnjak Macan: Ako Vučić preuzme United Mediju, mogao bi uređivati i program ove hrvatske TV (N1)
  • Za kupnju 3. maja Rijeka 1905 stigla jedna ponuda, želi ga preuzeti šibenska tvrtka Iskra Brodogradilišta (tportal)
  • Obljetnica ‘Baršunaste revolucije’: Tisuće Čeha i Slovaka na ulicama, pale svijeće i traže odlazak Babiša i Fica (Nacional)
  • U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24 tisuće radnika, država ubrzala postupak te predujam prve mirovine i rješenja o priznavanju prava stiže već nakon mjesec dana (Poslovni)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara: Kolonu sjećanja predvodit će braniteljice Grada heroja (N1), detaljan program donosi 24 sata
  • Veterani spriječili bacanje vijenca za srpske žrtve u Vukovaru: Ovo je provokacija (tportal)
  • Ubojice Josipa Štroka u Irskoj osuđeni na doživotni zatvor (Jutarnji)
  • Nepalac koji u Hrvatskoj radi za manje od 1000 eura kući se odlučio vratiti kao bogataš, unajmio helikopter i priredio spektakl (Slobodna, Jutarnji)
  • Hrvatska velikim preokretom u Crnoj Gori zaključila dosad najuspješnije kvalifikacije… pobijedili 3:2 (a do 17. minute gubili 2:0) (Index)
  • Europa glavna meta sve opasnijeg kibernetičkog kriminala (Mreža)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Srbija se suočava s ključnim pitanjem u vezi s budućnošću Naftne industrije Srbije (NIS) – nacionalizacija bi mogla izazvati i probleme u odnosima sa Rusijom, puno bolje rješenje bilo bi da pronađe novog partnera za ruske vlasnike (tportal)
  • Maskirani postavili eksplozivnu napravu u školi kraj Splita i sve snimali, na školi razbijeno staklo, ravnateljica zgrožena (Index)
  • Predsjednik Milanović zbog bolesti ne ide u Vukovar (tportal)
  • Bivša premijerka Bangladeša (78) osuđena na smrtnu kaznu- proglasili je krivom za naređivanje smrtonosnog gušenja nereda koji su doveli do njezina pada u ljeto 2024 (N1)
  • Prva, a posljednja: medicinska sestra kao oslonac sustava: Medicinske sestre drže zdravstveni sustav na životu, ali rijetko imaju priliku odlučivati o njegovoj budućnosti (Savjeti)
  • Policajac koji je osumnjičen za mučenje dvojice mladića pušten na slobodu (Index)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Masovna tučnjava mlađih osoba dogodila se u nedjelju navečer na igralištu Osnovne škole Trstenik u Splitu. Dogovorena je putem Snapchata, a prekinula ju je policija. Privedeno je 29 maloljetnika (HRT)
  • U Češinu niče najveća koncertna dvorana u regiji, gradi ju Marko Pipunić… radi se prema projektu jednog od najvažnijih europskih arhitekata – Bjarke Ingelsa (Jutarnji)
  • Sjećanje na žrtvu Vukovara i Škabrnje, sutra je neradni dan (HRT)
  • Natječaj za Doru 2026. otvoren je još krajem rujna, a HRT je sada objavio priopćenje o promjeni lokacije održavanja – neće biti u Opatiji, već ponovno na Prisavlju (Index)
  • Heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru posmrtno je dodijeljeno državljanstvo, a ono je dodijeljeno i njegovoj majci Lyliane Fournier koja živi u Hrvatskoj (HRT)
  • Festival Q’Art: Zagrebačka Ilica pretvorena u galeriju na otvorenom (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump pozvao republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavu Epsteinovih spisa, što je zaokret u odnosu na njegov raniji stav (Index)
  • SAD smanjuje carine Švicarskoj, koja se obvezala uložiti 200 milijardi dolara izravno u SAD do 2028. godine (Index)
  • Po cijenama nekretnina prednjače dva najveća grada, Zagreb i Split, s tim da je Split skuplji iako je u glavnom gradu veća potražnja, vlasnica agencije: “Split više nema prostora za širenje, trend se mijenja” (N1)
  • Postaje lider oporbe: Potez sa zabranom Thompsona Tomaševića će lansirati za premijerskog kandidata i jedinog pravog protukandidata Plenkoviću (Nacional)
  • Svaki dan uvezemo 700.000 litara mlijeka, u Hrvatskoj lani proizvedeno oko 477.000 tona svježeg kravljeg mlijeka, što je nešto manje nego godinu ranije (Danica)
Nedjelja (22:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina ulazi u četvrtu godinu rata s Rusijom suočena s teškim gubicima na bojištima, od Pokrovska do Zaporižja, dok u Kijevu izbijaju korupcijske afere u vrhu vlasti, Letica za HRT: Situacija je zadnjih dana vrlo opasna, ne samo oko Pokrovskog i Mirnohrada nego i kod Zaporožja, gdje Ukrajinci pokušavaju sa svojim rezervnim pričuvnim snagama ojačati obranu koliko mogu (tportal)
  • Svjedok u Haagu opisao “Sarajevo safari”: Snajperisti bi gađali one najmlađe u obitelji (Index), Majka ubijenog dječaka: Zašto skrivaju te monstrume? Čiji je interes da se to ne otkrije? Voljela bih vidjeti tog monstruma, kako izgleda, na što liči, ima li išta ljudsko sa sobom? (Index)
  • Frank Dota o knjizi ‘Politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Jugoslaviji‘: Pravi protagonisti i antagonisti ove povijesti su političari, liječnici, suci, pravnici, tužitelji, policajci, novinari i seksolozi koji su o homoseksualnosti ispisali udžbenike, priručnike, članke, feljtone, zakonske paragrafe, presude, dijagnoze (tportal)
  • Nakon 100 godina, vlak Zagreb – Beograd opet za četiri sata: Europski plan razvoja brzih željeznica najavljuje da će se do 2040. godine „povijest ponoviti“, a Srbija bi trebala biti dio mreže koja povezuje regiju od Budimpešte do Atene (N1)
  • Domaći mljekari već se godinama suočavaju s niskim otkupnim cijenama mlijeka i visokim ulaznim troškovima. Država zato svojim programima potpore pomaže da moderniziraju proizvodnju, zadrže kvalitetu i sačuvaju tradiciju domaćeg mljekarstva… u međuvremenu rastužuju prazne štale i pašnjaci, a raste i zabrinutost oko poskupljenja mlijeka (N1)
  • Noć kazališta održana u 50 gradova širom Hrvatske (HRT)
Nedjelja (16:00)

Brze i kratke

  • Vreće pune keša, zlatni WC, tajne snimke… Bijes u Ukrajini zbog golemog skandala: Administracija predsjednika Volodimira Zelenskog našla se usred najvećeg korupcijskog skandala od njegova dolaska na vlast, destabilizirajući vodstvo zemlje u ključnom trenutku rata (Index)
  • U dvorištu škole na istoku Hrvatske pronašli listu s imenima i naslovom ‘Probosti i iskopati oči’, problematična učenica ometa nastavu, roditelji ne žele slati djecu u školu dok to traje (tportal)
  • Pučka pravobraniteljica: Sloboda izražavanja prestaje tamo gdje počinje govor mržnje (N1)
  • Vrtoglavi rast cijena nekretnina: Netko traži skoro 7000 eura za kvadrat garsonijere (N1)
  • Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong u prosincu: Marino Vrgoč nastupa treći u Tbilisiju (HRT)

https://www.youtube.com/watch?v=hf-9hWTPnQA

Nedjelja (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinu potresaju novi skandali baš kad ruski napadi prijete civilima i vojsci pred hladnu zimu: ukrajinski ministri pravosuđa i energetike podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev Zelenskog, korupcija i dalje problem (Jutarnji, Net)
  • Peović: Desnica se u EP-u ujedinjuje, a naša ‘ljevica’ laže da je Von der Leyen manje zlo (Nacional)
  • Aktivisti ometali premijeru predstave “Venezuela” izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK (Novi list)
  • Maraton spaja Zagreb i Vukovar; 68 biciklista na putu dugom 300 kilometara (HRT)
  • Na skijanje ove zime planira 19 posto građana (pet posto manje nego prošle godine), potrošit će 1633 eura (Poslovni)