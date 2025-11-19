Danas (21:00)
Brze i kratke
- Skupina mlađih osoba u policiji zbog požara u Vjesniku, nisu osumnjičeni, ali policija “ima neka saznanja” (tportal)
- Rusi su pristali prodati NIS, odnosno svoj većinski udio od 56 posto (Jutarnji)
- Snijeg: Pokraj Sljemena, zabijelili se Lika i Gorski kotar (Index)
- Jeff Bezos ima novi posao, ulaže svoj novac i vrijeme u Project Prometheus, startup za umjetnu inteligenciju (tportal)
- 39 godina ga je čekao: Tom Cruise, četverostruki nominirani za Oscara kao glumac i producent, primio je svoj prvi Oscar 16. studenoga na dodjeli počasnih nagrada Governors Awards (tportal)
- Moby prvi put samostalno nastupa u Hrvatskoj, najavio je koncert u Puli iduće ljeto (Novi list)