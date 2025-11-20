Uhićena mlađa osoba zbog požara u Vjesniku, neslužbeno: Skupina mladića htjela je na vrh nebodera, ali je naišla na zaključana vrata. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila (Jutarnji)
Britanski admiral: Mi smo, de facto, već u ratu s Rusijom, a Putin je napravio golemu stratešku grešku misleći da će rat u Ukrajini trajati tri tjedna (Jutarnji), Putin je bio u bolnici, kaže da se radilo o preragama s noćenjem (Index)
Ministar Bačić potvrdio: Dozvole za solare u Zagorju koje su poslužile kao temelj za izvlaštenje zemljišta 400 obitelji su izdane nezakonito (24 sata)
HZJZ:Europski tjedan testiranja na HIV i 7 SPI: Što trebate znati i gdje se možete besplatno i anonimno testirati
Klimtov portret na dražbi prodan za rekordnih 236,4 milijuna dolara (HRT)
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje (Večernji)
Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, javlja HRT. Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje (zasad je sigurnije ovo drugo) (tportal),zgrada je izgubila dio nosivosti i još uvijek gori (tportal)
Rat u Ukrajini bez rovova i betonskih utvrda: ovaj je rat prerastao u kaotičan obračun dronova koji su izbrisali klasičnu liniju fronte, pretvorivši prednji pojas u 20-kilometarsku “zonu smrti” u kojoj je logistika gotovo paralizirana. Borba se svodi na male infiltracijske skupine, ogromne gubitke i slabljenje morala, dok ni dubina obrane ni pozadina više nisu sigurne (Večernji)
Europa se sprema za najgori scenarij, uvodi “vojni Schengen”: Novi plan mogao bi ograničiti koliko dugo jedna članica može zadržavati tuđu vojsku (N1)
Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje – najvjerojatnije za vikend (N1)
Rekordna navala na talijanskog glazbenika Jovanottija u Puli: Rasprodane tribine, u prva tri sata prodano više od 70% ukupnog kapaciteta pulske Arene (Ravno do dna), zanimaju vas koncerti? Na Forumu imaju kalendar s većim imenima koji uskoro sviraju kod nas ili u susjedstvu
Laura Gnjatović, jedna od favoritkinja, predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe (Index)
Ponovno se dimi iz izgorenog nebodera Vjesnika, zatvorena ključna prometnica, gužve od 7 ujutro, najkritičnije je na križanju Slavonske avenije i Savske ulice u smjeru zapada (Jutarnji)
Izglasana objava svih dokumenata o Epsteinu (Index)
Google pokrenuo Gemini 3: za razliku od ranijih verzija, novi model već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode, kažu (Index)
Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je – Katolička crkva, preuzeo je njezinu funkciju (N1)
Sve više starijih osoba (u Njemačkoj) redovito koristi kanabis – često kako bi ublažili tegobe (DW)
Sve veći broj stranaca u lovu na tartufe kod Motovuna prerastao u problem: Lokalni stanovnici govore o kolonama terenskih vozila, glasnoj galami i čoporima pasa koji pretražuju ovu šumu, jedno od rijetkih i najvrednijih staništa skupocjenog bijelog tartufa u Europi (Jutarnji)
Zagreb dobiva svoju prvu Strauss Christmas Gala večer, originalni orkestar Johanna Straussa stiže u Arenu (Muzika)
Vatrogasni zapovjednik: Morali smo povući vatrogasce, nismo uspjeli ugasiti požar do kraja. Sutra će tu biti kaos – Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće (tportal), vatrogasci su u jednom trenu ostali odsječeni. Temperatura je bila preko 1000°C (tportal)
Rekonstrukcija ubojstva u Mostaru: Prvo ju pretukao pa joj pucao u glavu, ona je prije toga trčala ulicama i molila ljude da zovu policiju, dočekao ju je u restoranu u kojem se pokušala sakriti u WC-u (Index)
Hercegovačka influencerica: Svi primijete kad ti nokti izrastu pola centimetra. Primijete ako si dobila 5 kilograma viška. Zaustave te kad si nenašminkana da te upitaju jesi li OK. Stanu, primijete. Zato svi imaju oči. Nitko nije primijetio djevojku koja bježi od muškarca s pištoljem. Usred Mostara… (Index)
Vjesnik: Novinski div krajem 1980-ih imao je gotovo 6000 zaposlenih (HRT)
Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave (N1)
Pao Cloudflare, nije radio niz popularnih servisa i mreža (Index)
Požar Vjesnika vatrogascima dojavio mladić koji živi u neposrednoj blizini: Vidio sam narančasto svjetlo na 15. katu koje se razbuktalo (Index), ekipa N1 snimila izgorjeli prostor, stradala i redakcija radijske postaje Laganini FM (Dnevnik), Porezna za RTL: Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima
Kolona sjećanja prošla kroz Vukovar, poslane poruke mira, ali ništa bez politike, Turudić: Očekuje se da će biti nađeno još desetine posmrtnih ostataka (Jutarnji, Večernji, HRT, N1, Slobodna)
Obljetnica stradanja Škabrnje: “Nema mira bez pronalaska nestalih” (Index)
Komunikacijski stručnjak Macan: Ako Vučić preuzme United Mediju, mogao bi uređivati i program ove hrvatske TV (N1)
Za kupnju 3. maja Rijeka 1905 stigla jedna ponuda, želi ga preuzeti šibenska tvrtka Iskra Brodogradilišta (tportal)
Obljetnica ‘Baršunaste revolucije’: Tisuće Čeha i Slovaka na ulicama, pale svijeće i traže odlazak Babiša i Fica (Nacional)
U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24 tisuće radnika, država ubrzala postupak te predujam prve mirovine i rješenja o priznavanju prava stiže već nakon mjesec dana (Poslovni)
Srbija se suočava s ključnim pitanjem u vezi s budućnošću Naftne industrije Srbije (NIS) – nacionalizacija bi mogla izazvati i probleme u odnosima sa Rusijom, puno bolje rješenje bilo bi da pronađe novog partnera za ruske vlasnike (tportal)
Maskirani postavili eksplozivnu napravu u školi kraj Splita i sve snimali, na školi razbijeno staklo, ravnateljica zgrožena (Index)
Predsjednik Milanović zbog bolesti ne ide u Vukovar (tportal)
Bivša premijerka Bangladeša (78) osuđena na smrtnu kaznu- proglasili je krivom za naređivanje smrtonosnog gušenja nereda koji su doveli do njezina pada u ljeto 2024 (N1)
Prva, a posljednja: medicinska sestra kao oslonac sustava: Medicinske sestre drže zdravstveni sustav na životu, ali rijetko imaju priliku odlučivati o njegovoj budućnosti (Savjeti)
Policajac koji je osumnjičen za mučenje dvojice mladića pušten na slobodu (Index)
Trump pozvao republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavu Epsteinovih spisa, što je zaokret u odnosu na njegov raniji stav (Index)
SAD smanjuje carine Švicarskoj, koja se obvezala uložiti 200 milijardi dolara izravno u SAD do 2028. godine (Index)
Po cijenama nekretnina prednjače dva najveća grada, Zagreb i Split, s tim da je Split skuplji iako je u glavnom gradu veća potražnja, vlasnica agencije: “Split više nema prostora za širenje, trend se mijenja” (N1)
Postaje lider oporbe: Potez sa zabranom Thompsona Tomaševića će lansirati za premijerskog kandidata i jedinog pravog protukandidata Plenkoviću (Nacional)
Svaki dan uvezemo 700.000 litara mlijeka, u Hrvatskoj lani proizvedeno oko 477.000 tona svježeg kravljeg mlijeka, što je nešto manje nego godinu ranije (Danica)
Ukrajina ulazi u četvrtu godinu rata s Rusijom suočena s teškim gubicima na bojištima, od Pokrovska do Zaporižja, dok u Kijevu izbijaju korupcijske afere u vrhu vlasti, Letica za HRT: Situacija je zadnjih dana vrlo opasna, ne samo oko Pokrovskog i Mirnohrada nego i kod Zaporožja, gdje Ukrajinci pokušavaju sa svojim rezervnim pričuvnim snagama ojačati obranu koliko mogu (tportal)
Svjedok u Haagu opisao “Sarajevo safari”: Snajperisti bi gađali one najmlađe u obitelji (Index), Majka ubijenog dječaka: Zašto skrivaju te monstrume? Čiji je interes da se to ne otkrije? Voljela bih vidjeti tog monstruma, kako izgleda, na što liči, ima li išta ljudsko sa sobom? (Index)
Frank Dota o knjizi ‘Politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Jugoslaviji‘: Pravi protagonisti i antagonisti ove povijesti su političari, liječnici, suci, pravnici, tužitelji, policajci, novinari i seksolozi koji su o homoseksualnosti ispisali udžbenike, priručnike, članke, feljtone, zakonske paragrafe, presude, dijagnoze (tportal)
Nakon 100 godina, vlak Zagreb – Beograd opet za četiri sata: Europski plan razvoja brzih željeznica najavljuje da će se do 2040. godine „povijest ponoviti“, a Srbija bi trebala biti dio mreže koja povezuje regiju od Budimpešte do Atene (N1)
Domaći mljekari već se godinama suočavaju s niskim otkupnim cijenama mlijeka i visokim ulaznim troškovima. Država zato svojim programima potpore pomaže da moderniziraju proizvodnju, zadrže kvalitetu i sačuvaju tradiciju domaćeg mljekarstva… u međuvremenu rastužuju prazne štale i pašnjaci, a raste i zabrinutost oko poskupljenja mlijeka (N1)
Noć kazališta održana u 50 gradova širom Hrvatske (HRT)