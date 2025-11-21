Policija: Dva 18-godišnjaka zapalila Vjesnik, jedan je palio karton, drugi papir (Index), prvi uhićeni negira krivnju, Index doznaje da dolazi iz uredne obitelji i kako je vrlo dobar učenik, do ssad nije imao problema sa zakonom… novi detalji: u pozadini je bio TikTok izazov (Index)
‘Obile’ mu se o glavu: Rast cijena hrane natjerao Trumpa da ukine carine na brazilske prehrambene proizvode (tportal)
Rastom blagostanja u sedamdesetima je i u Njemačkoj brzo rastao broj studenata koji su težili biti nešto bolje od svojih roditelja. Ali sad njihov broj – pada (DW)
Zašto ljudi sve više biraju ljubimce umjesto roditeljstva: Ljubimci više nisu “životinje”, nego članovi obitelji, a izrazi poput “dog mom” ili “moje dijete ima četiri šape” postali su sasvim uobičajeni, psihologinja objašnjava da takvi trendovi nisu znak sebičnosti, nego posljedica nesigurnosti, visokih troškova života i nedostatka sustavne podrške roditeljima (Savjeti)
U Sloveniji se raspravlja o socijalnoj pomoći Romima. Načelnik: “Dijete im je novac” – izračuni pokazuju da velike obitelji bez zaposlenja mogu primati više od 3.700 eura mjesečno socijalnih naknada, dok zaposleni roditelji na minimalcu dobivaju oko 348 eura više. Novi Šutarov zakon uvodi stroži način isplate (Index)
Bitcoin izbrisao polugodišnje dobitke padom cijene ispod 85.000 dolara (Bug)
Trump silovito pritisnuo Zelenskog. Traži predaju teritorija i upola manju vojsku (Index)
Kriptovalute su i danas nastavile oštar pad uslijed opće rasprodaje rizične imovine, raste zabrinutost zbog visokih procjena tehnoloških dionica i sve manjih očekivanja da će američka središnja banka (Fed) uskoro ublažiti monetarnu politiku, piše Reuters. Bitcoin pao za 2.1 posto (Index)
Dopunsko zdravstveno osiguranje drastično poskupljuje? Mjesečno bi moglo iznositi 15 eura (tportal)
Mladić je jučer šest minuta snimao križanje Selske i Savske, mnogi vozači uopće ne prate upute policajaca ili ih uopće ne znaju (Jutarnji)
Direktor Googlea: Ne vjerujte slijepo AI alatima – korisni su ako se želi nešto kreativno napisati, no upozorio je da ljudi trebaju naučiti koristiti te alate u onome za što su dobri (HRT)
RTL o uzrocima požara Vjesnika: ipak nije riječ o maloljetnoj osobi, nego o mlađem punoljetniku, odvjetnik: počinjena je šteta velikih razmjera – to je svaka koja prelazi nešto više od 80.000 eura, a mogao bi se kazniti zatvorom do 10 godina (Nacional)
Trump novinarki: Šuti, prasice. Bijela kuća: To odražava njegovu otvorenost (Index)
Vještak Ožanić o prometnom kolapsu: Grad Zagreb mogao bi napraviti ‘tunel’ od Savske ceste skroz do polovice Cvjetnog naselja (N1)
Njemačka u problemima: Autoindustrija zapošljava najmanje ljudi od 2011. godine (tportal)
Meksikanka Fátima Bosch okrunjena je za Miss Universe 2025, naša predstavnica Laura Gnjatović u top 30 (Večernji)
Statičari potvrdili: Zgrada Vjesnika je opasna, ne prilazite (Jutarnji)
HANFA: Ne nasjedajte na obećanja o velikoj i brzoj zaradi: Manje od pet posto prevarenih uspije vratiti ukradeni novac (Poslovni)
HNS popustio, Vukovar bi pak mogao igrati u Osijeku na Gradskom vrtu, bivšem stadionu NK Osijek (Index)
Povezali bi Hrvatsku s Baltikom: Europska komisija je ranije ovog mjeseca predstavila akcijski plan za željeznice velikih brzina u kojem se utvrđuju koraci za poboljšanje prekograničnog putovanja i putovanja vlakom na velike udaljenosti diljem Europe (tportal)
Otkriven kip Bridget Jones na Trgu Leicester u Londonu (HRT)
Širi se snimka požara u Vjesniku. Na njoj su plamen i svjetiljke koje se kreću (Index), Božinović: Nisu svi bili ni osobe muškog spola, a ni maloljetnici (N1)
Nova akcija USKOK-a: 8 uhićenih, među njima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i glavna sestra… slučaj se odnosi na radove na adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnosti, odnosno nabave (Index)
Mnogi mediji preuzeli su priču o “sarajevskom safariju”, o tvrdnji da su neki bogataši plaćali da bi ubijali ljude u opkoljenom Sarajevu. Sada su se pojavile sumnje (DW)
MOL i Slovnaft prijavili Janaf Europskoj komisiji: kažu da Janaf iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju kako bi nametnuo jednostrane promjene ugovora koji regulira pristup transportu sirove nafte koja nije ruska (tportal)
Prošloga tjedna Vlada je donijela odluku o isplati dividendi kompanija u državnom vlasništvu, tvrtke s liste u proračun će uplatiti 292,3 milijuna eura (najviše HEP)… (tportal)
Zagrebački Advent ove godine donosi dvostruku čaroliju zime kroz dva omiljena mjesta – Advent Ledeni park i Advent Zrinjevac, i to od 26. studenog… bit će tu i reprize Orašara (Nacional)
Uhićena mlađa osoba zbog požara u Vjesniku, neslužbeno: Skupina mladića htjela je na vrh nebodera, ali je naišla na zaključana vrata. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila (Jutarnji)
Britanski admiral: Mi smo, de facto, već u ratu s Rusijom, a Putin je napravio golemu stratešku grešku misleći da će rat u Ukrajini trajati tri tjedna (Jutarnji), Putin je bio u bolnici, kaže da se radilo o preragama s noćenjem (Index)
Ministar Bačić potvrdio: Dozvole za solare u Zagorju koje su poslužile kao temelj za izvlaštenje zemljišta 400 obitelji su izdane nezakonito (24 sata)
HZJZ:Europski tjedan testiranja na HIV i 7 SPI: Što trebate znati i gdje se možete besplatno i anonimno testirati
Klimtov portret na dražbi prodan za rekordnih 236,4 milijuna dolara (HRT)
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje (Večernji)
Preliminarno je utvrđeno da je kvar protupožarnog sustava omogućio brzo širenje požara, javlja HRT. Očekuje se detaljnija procjena stanja konstrukcije, nakon koje će biti donijeta odluka: obnova ili rušenje (zasad je sigurnije ovo drugo) (tportal),zgrada je izgubila dio nosivosti i još uvijek gori (tportal)
Rat u Ukrajini bez rovova i betonskih utvrda: ovaj je rat prerastao u kaotičan obračun dronova koji su izbrisali klasičnu liniju fronte, pretvorivši prednji pojas u 20-kilometarsku “zonu smrti” u kojoj je logistika gotovo paralizirana. Borba se svodi na male infiltracijske skupine, ogromne gubitke i slabljenje morala, dok ni dubina obrane ni pozadina više nisu sigurne (Večernji)
Europa se sprema za najgori scenarij, uvodi “vojni Schengen”: Novi plan mogao bi ograničiti koliko dugo jedna članica može zadržavati tuđu vojsku (N1)
Velika promjena vremena: Stižu minusi, snijega će biti u nizinama diljem zemlje – najvjerojatnije za vikend (N1)
Rekordna navala na talijanskog glazbenika Jovanottija u Puli: Rasprodane tribine, u prva tri sata prodano više od 70% ukupnog kapaciteta pulske Arene (Ravno do dna), zanimaju vas koncerti? Na Forumu imaju kalendar s većim imenima koji uskoro sviraju kod nas ili u susjedstvu
Laura Gnjatović, jedna od favoritkinja, predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe (Index)
Ponovno se dimi iz izgorenog nebodera Vjesnika, zatvorena ključna prometnica, gužve od 7 ujutro, najkritičnije je na križanju Slavonske avenije i Savske ulice u smjeru zapada (Jutarnji)
Izglasana objava svih dokumenata o Epsteinu (Index)
Google pokrenuo Gemini 3: za razliku od ranijih verzija, novi model već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode, kažu (Index)
Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je – Katolička crkva, preuzeo je njezinu funkciju (N1)
Sve više starijih osoba (u Njemačkoj) redovito koristi kanabis – često kako bi ublažili tegobe (DW)
Sve veći broj stranaca u lovu na tartufe kod Motovuna prerastao u problem: Lokalni stanovnici govore o kolonama terenskih vozila, glasnoj galami i čoporima pasa koji pretražuju ovu šumu, jedno od rijetkih i najvrednijih staništa skupocjenog bijelog tartufa u Europi (Jutarnji)
Zagreb dobiva svoju prvu Strauss Christmas Gala večer, originalni orkestar Johanna Straussa stiže u Arenu (Muzika)
Vatrogasni zapovjednik: Morali smo povući vatrogasce, nismo uspjeli ugasiti požar do kraja. Sutra će tu biti kaos – Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće (tportal), vatrogasci su u jednom trenu ostali odsječeni. Temperatura je bila preko 1000°C (tportal)
Rekonstrukcija ubojstva u Mostaru: Prvo ju pretukao pa joj pucao u glavu, ona je prije toga trčala ulicama i molila ljude da zovu policiju, dočekao ju je u restoranu u kojem se pokušala sakriti u WC-u (Index)
Hercegovačka influencerica: Svi primijete kad ti nokti izrastu pola centimetra. Primijete ako si dobila 5 kilograma viška. Zaustave te kad si nenašminkana da te upitaju jesi li OK. Stanu, primijete. Zato svi imaju oči. Nitko nije primijetio djevojku koja bježi od muškarca s pištoljem. Usred Mostara… (Index)
Vjesnik: Novinski div krajem 1980-ih imao je gotovo 6000 zaposlenih (HRT)
Jadranka Kosor: Političari bi u Koloni sjećanja trebali prestati davati izjave (N1)
Pao Cloudflare, nije radio niz popularnih servisa i mreža (Index)
Požar Vjesnika vatrogascima dojavio mladić koji živi u neposrednoj blizini: Vidio sam narančasto svjetlo na 15. katu koje se razbuktalo (Index), ekipa N1 snimila izgorjeli prostor, stradala i redakcija radijske postaje Laganini FM (Dnevnik), Porezna za RTL: Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima
Kolona sjećanja prošla kroz Vukovar, poslane poruke mira, ali ništa bez politike, Turudić: Očekuje se da će biti nađeno još desetine posmrtnih ostataka (Jutarnji, Večernji, HRT, N1, Slobodna)
Obljetnica stradanja Škabrnje: “Nema mira bez pronalaska nestalih” (Index)
Komunikacijski stručnjak Macan: Ako Vučić preuzme United Mediju, mogao bi uređivati i program ove hrvatske TV (N1)
Za kupnju 3. maja Rijeka 1905 stigla jedna ponuda, želi ga preuzeti šibenska tvrtka Iskra Brodogradilišta (tportal)
Obljetnica ‘Baršunaste revolucije’: Tisuće Čeha i Slovaka na ulicama, pale svijeće i traže odlazak Babiša i Fica (Nacional)
U prvih osam mjeseci ove godine u starosnu je mirovinu otišlo oko 24 tisuće radnika, država ubrzala postupak te predujam prve mirovine i rješenja o priznavanju prava stiže već nakon mjesec dana (Poslovni)