U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti (Index)
Zagrepčane od ponedjeljka očekuju nove prometne gužve zbog izmijenjene regulacije prometa na Slavonskoj aveniji, trenutačno se promet odvija samo u smjeru zapada, a novost je i ukidanje skretanja ulijevo na raskrižju Savske ceste i Slavonske (N1)
Kockanje i klađenje: Psihijatri upozoravaju – To je nevidljiva ovisnost. Roditelji u Hrvatskoj je otkriju tek kad se pojave dugovi ili prijetnje kamatara (Jutarnji)
Mijenjaju se pravila na Euroviziji, sve zbog Izraela – maksimalan broj glasova po metodi poziva publike sada je smanjen s 20 na 10 (Jutarnji)
Uskoro se otvara nova pruga s dva kolosijeka: Ukupno 80 kilometara duga dionica s dva nova kolosijeka između Dugog Sela i Drave stajat će čak 600 milijuna eura, a većinu novca osigurala je Europska unija. Ovu dionicu pruge početkom prosinca otvorit će poseban vlak u kojem će biti premijer Andrej Plenković i brojna društveno-politička svita (Danica)
Srpska redateljica i fotografkinja koja živi u Hrvatskoj sa suprugom: Iako ovdje živim i radim već gotovo cijelo desetljeće, još uvijek imam “privremen boravak” (Index), nakon intervjua ju napadaju na društvenim mrežama, govore joj kako je se ” iz Domovinskog pokreta žele riješiti i otjerati ju u Srbiju”
Postnikov o prosvjedu protiv predstave u riječkoj HNK: slavni izraelski koreograf Naharin nikada nije odbio nijednu počast ni nagradu države koja počiva na okupaciji i aparthejdu. Da na službenim stranicama izraelskog Ministarstva vanjskih poslova piše kako je Batsheva, plesna trupa u koju je ugradio najveći dio svoje karijere, “globalno najpoznatiji ambasador izraelske kulture”. Da globalno promicanje izraelske kulture pritom spada u državnu politiku rebrandinga Izraela kao zemlje umjetnosti, kreativnosti i slobode stvaranja. I da samog Naharina, kao što smo vidjeli, sva njegova kritičnost spram aktualne izraelske vlade neće spriječiti da po svijetu govori o Tel Avivu kao “gradu koji promiče slobodu” (Novosti)
Još detalja oko požara Vjesnika: tinejdžeri su ušli u Vjesnik još poslijepodne i tamo proveli nekoliko sati, pronašli su i hladnjak s alkoholom i pušili, a cilj im je bio otići na krov i snimiti grad s njega, što nisu uspjeli. Nakon što su prouzročili požar nisu htjeli zvati vatrogasce, jer su znali da bi s njima došla i policija… (Index)
Planovi za obnovu Vjesnika predstavljeni još 2012: Bio je predviđen ostanak samo nebodera, a predviđalo se rušenje dvorišnih zgrada i press centra, predviđala se gradnja poslovno-stambenog prostora na čak 260.000 četvornih metara, gotovo šest puta više od dosadašnjih (Jutarnji)
Nedjelja je, ali ove trgovine i šoping-centri ipak rade, Index donosi popis
Sunce je ove godine prvi put postalo najveći pojedinačni izvor električne energije u Europskoj uniji, a Hrvatska, iako je po potencijalu u samom europskom vrhu, po korištenju sunčeve energije je pak pri samom dnu europskih zemalja, uvozimo je i iz Mađarske (tportal)
Odbijen zahtjev Trumpove administracije za bržim protjerivanjem migranata (N1)
AFP izračunao koliko bi teritorija Ukrajina morala predati bez borbe: gotovo 5000 četvornih kilometara u Donjeckoj oblasti i 45 četvornih kilometara u Luhanskoj oblasti. Zauzvrat bi Moskva vratila gotovo 2000 četvornih kilometara u Harkivskoj oblasti, 450 u Dnjepropetrovskoj oblasti, 300 u Sumskoj oblasti i 20 u Černihivskoj oblasti prenosi Index.hr… drugim riječima, dala bi 20 posto teritorija i dobila zauzvrat 0,5 posto (N1)
Drski prevaranti vrebaju podstanare u Zagrebu i uzimaju im novac – rastuća potražnja za stanovima u Zagrebu stvara i tamnu stranu tržišta — prevarante koji iskorištavaju hitnost i potrebu stanara, broj prijevara se povećava (Jutarnji)
Dopunsko zdravstveno poskupljuje 61 posto. Plenković: To nije puno (Danica)
Bivši brazilski predsjednik Bolsonaro uhićen u svom domu, nekoliko dana prije nego što je trebao započeti služenje svoje 27-godišnje zatvorske kazne (Index)
HNL: Težak poraz Hajduka kod Rijeke – 5:0 (Index), Dinamo dobio Varaždin 3:1 i došao na bod manje od Hajduka(Index), trener Modrih još jednom izbjegao pressicu, iz Dinama pojasnili kako poštuju želje trenera za mirom (Index), Dinamo čeka kazna zbog toga (Index)
Kemijski procesi i voda: sol koja se sipa na ceste kada padne snijeg ubrzava koroziju vašeg automobila, na gume nema utjecaj (Revija HAK)
Tjedni skener: Čeka se objava Epsteinovih dokumenata koji bi mogli rasvijetliti što je sve Trump znao (ako ne i radio), Ukrajina bi mogla pristati na vrlo nepovoljni mirovni plan, u regiji se čeka odluka o prodaji sprskog NIS-a, dok je Dodik viđen u još jednoj sramotnoj ofenzivi pred izbore u RS… tjedan obilježen i izborom Miss Universe, lansiranjem Geminija 3, ali i trzavicama na tehnološkoj sceni zbog nedostatka čipova (tportal)
Veliki problemi zbog snijega. Ceste zatvorene, za riječku regiju je upaljen crveni meteoalarm (Index)
Vlada ograničila cijene za novih 30 kategorija proizvoda: od kruha, krastavaca, ajvara do vlažnih maramica, čajeva i čokoladnih namaza (N1)
Bivši šef odlagališta smeća osuđen na dvije i pol godine zatvora, isplatio si je bonus od tadašnjih milijun i pol kuna, a lažirao je i diplomu prometnog fakulteta. Danas radi za tvrtku Zero global waste teksaškog milijunaša bliskog Trumpu, na presudu se može žaliti (Danica)
Grok: Elon Musk je genije i u vrhunskoj formi, pobijedio bi Mikea Tysona (Index, Futurism)
Šibenik ima adute za doček 2026.: Morcheeba, Philip Lassiter i Matija Cvek (Muzika)
Amerikanac koji je kupio kuću za 5 tisuća eura, dio 74: Kuća napokon ima vodu (iako ne i gradski vodovod), priprema teren za vanjski jacuzzi (TikTok)
Trump potpisao kapitulaciju Ukrajine, Europe i NATO saveza: prema novom planu Ukrajina treba biti ne-nuklearna država, koja u svoj Ustav unosi kako neće u NATO, a vojska joj je ograničena na 600.000 vojnika. Traži se i da Ukrajina u 100 dana provede izbore, te da usvoji „EU-pravila o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezičnih manjina“, što je šifra za legalizaciju ruskog pravoslavlja i jezične dominacije… (Jutarnji)
Dvojici 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor (N1)
Kreće reorganizacija prometa oko Vjesnika: Gradi se mala premosnica, mijenja semaforski ciklus… (tportal)
Snijeg zabijelio Hrvatsku (Jutarnji), subota će biti pravi zimski dan; obilježit će ga hladnoća, jak vjetar i snijeg na većem dijelu kopna, na snazi crveni meteoalarm (tportal)
Paraf, Fit i Baltazar u Boogaloou – rock melodije Istre i Kvarnera (Ravno do dna)
HNL: Slaven pobijedio Vukovar 4:1, pogledajte golove (tportal), danas igraju Dinamo i Varaždin te Rijeka i Hajduk
Policija: Dva 18-godišnjaka zapalila Vjesnik, jedan je palio karton, drugi papir (Index), prvi uhićeni negira krivnju, Index doznaje da dolazi iz uredne obitelji i kako je vrlo dobar učenik, do ssad nije imao problema sa zakonom… novi detalji: u pozadini je bio TikTok izazov (Index)
‘Obile’ mu se o glavu: Rast cijena hrane natjerao Trumpa da ukine carine na brazilske prehrambene proizvode (tportal)
Rastom blagostanja u sedamdesetima je i u Njemačkoj brzo rastao broj studenata koji su težili biti nešto bolje od svojih roditelja. Ali sad njihov broj – pada (DW)
Zašto ljudi sve više biraju ljubimce umjesto roditeljstva: Ljubimci više nisu “životinje”, nego članovi obitelji, a izrazi poput “dog mom” ili “moje dijete ima četiri šape” postali su sasvim uobičajeni, psihologinja objašnjava da takvi trendovi nisu znak sebičnosti, nego posljedica nesigurnosti, visokih troškova života i nedostatka sustavne podrške roditeljima (Savjeti)
U Sloveniji se raspravlja o socijalnoj pomoći Romima. Načelnik: “Dijete im je novac” – izračuni pokazuju da velike obitelji bez zaposlenja mogu primati više od 3.700 eura mjesečno socijalnih naknada, dok zaposleni roditelji na minimalcu dobivaju oko 348 eura više. Novi Šutarov zakon uvodi stroži način isplate (Index)
Bitcoin izbrisao polugodišnje dobitke padom cijene ispod 85.000 dolara (Bug)
Trump silovito pritisnuo Zelenskog. Traži predaju teritorija i upola manju vojsku (Index)
Kriptovalute su i danas nastavile oštar pad uslijed opće rasprodaje rizične imovine, raste zabrinutost zbog visokih procjena tehnoloških dionica i sve manjih očekivanja da će američka središnja banka (Fed) uskoro ublažiti monetarnu politiku, piše Reuters. Bitcoin pao za 2.1 posto (Index)
Dopunsko zdravstveno osiguranje drastično poskupljuje? Mjesečno bi moglo iznositi 15 eura (tportal)
Mladić je jučer šest minuta snimao križanje Selske i Savske, mnogi vozači uopće ne prate upute policajaca ili ih uopće ne znaju (Jutarnji)
Direktor Googlea: Ne vjerujte slijepo AI alatima – korisni su ako se želi nešto kreativno napisati, no upozorio je da ljudi trebaju naučiti koristiti te alate u onome za što su dobri (HRT)
RTL o uzrocima požara Vjesnika: ipak nije riječ o maloljetnoj osobi, nego o mlađem punoljetniku, odvjetnik: počinjena je šteta velikih razmjera – to je svaka koja prelazi nešto više od 80.000 eura, a mogao bi se kazniti zatvorom do 10 godina (Nacional)
Trump novinarki: Šuti, prasice. Bijela kuća: To odražava njegovu otvorenost (Index)
Vještak Ožanić o prometnom kolapsu: Grad Zagreb mogao bi napraviti ‘tunel’ od Savske ceste skroz do polovice Cvjetnog naselja (N1)
Njemačka u problemima: Autoindustrija zapošljava najmanje ljudi od 2011. godine (tportal)
Meksikanka Fátima Bosch okrunjena je za Miss Universe 2025, naša predstavnica Laura Gnjatović u top 30 (Večernji)
Statičari potvrdili: Zgrada Vjesnika je opasna, ne prilazite (Jutarnji)
HANFA: Ne nasjedajte na obećanja o velikoj i brzoj zaradi: Manje od pet posto prevarenih uspije vratiti ukradeni novac (Poslovni)
HNS popustio, Vukovar bi pak mogao igrati u Osijeku na Gradskom vrtu, bivšem stadionu NK Osijek (Index)
Povezali bi Hrvatsku s Baltikom: Europska komisija je ranije ovog mjeseca predstavila akcijski plan za željeznice velikih brzina u kojem se utvrđuju koraci za poboljšanje prekograničnog putovanja i putovanja vlakom na velike udaljenosti diljem Europe (tportal)
Otkriven kip Bridget Jones na Trgu Leicester u Londonu (HRT)
Širi se snimka požara u Vjesniku. Na njoj su plamen i svjetiljke koje se kreću (Index), Božinović: Nisu svi bili ni osobe muškog spola, a ni maloljetnici (N1)
Nova akcija USKOK-a: 8 uhićenih, među njima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i glavna sestra… slučaj se odnosi na radove na adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnosti, odnosno nabave (Index)
Mnogi mediji preuzeli su priču o “sarajevskom safariju”, o tvrdnji da su neki bogataši plaćali da bi ubijali ljude u opkoljenom Sarajevu. Sada su se pojavile sumnje (DW)
MOL i Slovnaft prijavili Janaf Europskoj komisiji: kažu da Janaf iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju kako bi nametnuo jednostrane promjene ugovora koji regulira pristup transportu sirove nafte koja nije ruska (tportal)
Prošloga tjedna Vlada je donijela odluku o isplati dividendi kompanija u državnom vlasništvu, tvrtke s liste u proračun će uplatiti 292,3 milijuna eura (najviše HEP)… (tportal)
Zagrebački Advent ove godine donosi dvostruku čaroliju zime kroz dva omiljena mjesta – Advent Ledeni park i Advent Zrinjevac, i to od 26. studenog… bit će tu i reprize Orašara (Nacional)
Uhićena mlađa osoba zbog požara u Vjesniku, neslužbeno: Skupina mladića htjela je na vrh nebodera, ali je naišla na zaključana vrata. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila (Jutarnji)
Britanski admiral: Mi smo, de facto, već u ratu s Rusijom, a Putin je napravio golemu stratešku grešku misleći da će rat u Ukrajini trajati tri tjedna (Jutarnji), Putin je bio u bolnici, kaže da se radilo o preragama s noćenjem (Index)
Ministar Bačić potvrdio: Dozvole za solare u Zagorju koje su poslužile kao temelj za izvlaštenje zemljišta 400 obitelji su izdane nezakonito (24 sata)
HZJZ:Europski tjedan testiranja na HIV i 7 SPI: Što trebate znati i gdje se možete besplatno i anonimno testirati
Klimtov portret na dražbi prodan za rekordnih 236,4 milijuna dolara (HRT)
Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje (Večernji)