WHO: 30 posto svih žena doživjelo nasilje – Procjenjuje se da je stvarna brojka mnogo veća. I u Europi je stanje zabrinjavajuće (DW)
Anušić prozvao Tomaševića zbog Thompsona: Kad Zagreb bude izgledao kao europski grad, onda može prijeći na više razine politike – treba prvenstveno riješiti otpad, prometne gužve i urediti javne površine… dotaknuo se i vojnog roka: obveznici će morati biti na kratko ošišani i bez brade, to nije ekskurzija (N1)
Rezultati Interlibera: i brojem posjetitelja i po prodaji bio je jedan od najboljih, izdavačke kuće nastavljaju poslovati stabilno i s dobitkom, knjige ipak nisu zahvaćene inflacijom (Poslovni)
Dani tehničke ispravnosti vozila: od 24. do 29. studenog ove godine biti omogućena besplatna kontrola tehničke ispravnosti svim vlasnicima vozila koji se sa svojim vozilima pojave u bilo kojoj stanici, prvih 10 tisuća besplatno dobiju pakiranje od tri litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (HAK)
Unuka Johna F. Kennedyja (35) otkrila da je u terminalnoj fazi raka: Ostalo mi je manje od godinu dana života (Jutarnji)
Trump je uveo kontroverzni „prijedlog 28 točaka“ za mir u Ukrajini koji praktično favorizira ruske zahtjeve, izazivajući diplomatski kaos u SAD-u i među saveznicima, dok Ukrajina i Europa pokušavaju uskladiti zajednički odgovor i pregovore s Rusijom. Istovremeno, razvija se europski protuprijedlog koji jamči ukrajinski suverenitet i sigurnosne garancije, uz mogućnost budućeg „totalnog sporazuma“ pod Trumpovim nadzorom (Jutarnji)
Tonči Tadić: Trump se ponaša kao Putinov zastupnik, a Rusi su kao Srbi – pregovarali bi samo kad im ne ide dobro (tportal)
Vjesnik će se rušiti! Prometni kaos u Zagrebu bi mogao trajati mjesecima, Bačić: ‘Projekt uklanjanja kreće već danas‘ (Jutarnji), odvjetnik: Mladići koji su zapalili Vjesnik mogli bi do kraja života biti u dugovima (Index)
Hrvatskim cestama prije nekoliko dana stigla je neočekivana pohvala. Švedski dnevni list Expressen prenio je riječi 52-godišnjeg vozača kamiona koji je Hrvatsku, nasuprot Švedskoj, istaknuo kao zemlju s primjernim održavanjem cesta: Zašto mi ne solimo ceste kao u Hrvatskoj? (Index)
Europska središnja banka (ESB) nakon više od 20 godina planira modernizirati dizajn eura (N1)
Siniša Karan (SNSD), Dodikov kandidat, osvojio je 200.116 ili 50,89 posto glasova, dok je Branko Blanuša (SDS) osvojio 188 tisuća ili 47,8 posto glasova (DW)
Stručnjaci zabrinuti zbog naglog širenja gripe. Neke zemlje proglasile epidemiju (Nacional)
Slovenci na referendumu glasali protiv zakona o potpomognutom samoubojstvu (Index)
Radovi na proširenju Slavonske avenije kod uništene zgrade Vijesnika nastavljaju se i danas, dok se čeka se konačna odluka statičara o kojoj ovisi hoće li se zgrada rušiti ili obnavljati (N1)
Rješenje za zaleđena autostakla imate i u kuhinji, potrebni su samo luk i ocat (tportal)
Posljednjih 12 zaposlenika nekoć prestižnog Brodarskog instituta, 12 stručnjaka za koje se još prije nekoliko mjeseci vjerovalo da čine jezgru iz koje će ponovno izrasti istraživački centar vezan uz brodogradnju, u četvrtak je dobilo obavijest da su tehnološki višak, što de facto znači da su im podijeljeni otkazi. Institut u kojem su projektirani naši posljednji ratni brodovi i prva hrvatska vjetrenjača, koji je bio svjetska klasa u specifičnim znanjima i rješenjima, više ne postoji (Jutarnji)
Udo Kier, njemački glumac možda najpozantiji po ulogama u filmovima Larsa von Triera, umro u 81. godini (Guardian)
Procurio europski plan za Ukrajinu. Ima 24 točke: Kijev “ne bi bio prisiljen biti neutralan” i nema ograničavanje vojske za Ukrajinu (Index), Trump za vrijeme mirovnog summita: Ukrajinci su nezahvalni, Europa nastavlja kupovati rusku naftu (Index)
Britanski političar dobio 45.000 eura mita za proruske izjave. Ide u zatvor (Index)
Električni orgazam u Tvornici – bazičnim rokenrolom do 45 obrtaja oko Sunca: bio je sve, samo ne obljetničarski: bez fanfara, torti, šampanjca, kavijara, samo četiri muzičara koji vole ono što sviraju i posvećuju pjesme palim rock’n’roll borcima (Ravno do dna)
U Slavoniji zbog manjka svinja suhomesnati proizvodi unaprijed prodani (HRT)
Ovogodišnji predstavnik Estonije na Eurosongu Tommy Cash u petak nastupio u Tvornici kulture: Provokator u svom modu (Muzika)
U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti (Index)
Zagrepčane od ponedjeljka očekuju nove prometne gužve zbog izmijenjene regulacije prometa na Slavonskoj aveniji, trenutačno se promet odvija samo u smjeru zapada, a novost je i ukidanje skretanja ulijevo na raskrižju Savske ceste i Slavonske (N1)
Kockanje i klađenje: Psihijatri upozoravaju – To je nevidljiva ovisnost. Roditelji u Hrvatskoj je otkriju tek kad se pojave dugovi ili prijetnje kamatara (Jutarnji)
Mijenjaju se pravila na Euroviziji, sve zbog Izraela – maksimalan broj glasova po metodi poziva publike sada je smanjen s 20 na 10 (Jutarnji)
Uskoro se otvara nova pruga s dva kolosijeka: Ukupno 80 kilometara duga dionica s dva nova kolosijeka između Dugog Sela i Drave stajat će čak 600 milijuna eura, a većinu novca osigurala je Europska unija. Ovu dionicu pruge početkom prosinca otvorit će poseban vlak u kojem će biti premijer Andrej Plenković i brojna društveno-politička svita (Danica)
Srpska redateljica i fotografkinja koja živi u Hrvatskoj sa suprugom: Iako ovdje živim i radim već gotovo cijelo desetljeće, još uvijek imam “privremen boravak” (Index), nakon intervjua ju napadaju na društvenim mrežama, govore joj kako je se ” iz Domovinskog pokreta žele riješiti i otjerati ju u Srbiju”
Postnikov o prosvjedu protiv predstave u riječkoj HNK: slavni izraelski koreograf Naharin nikada nije odbio nijednu počast ni nagradu države koja počiva na okupaciji i aparthejdu. Da na službenim stranicama izraelskog Ministarstva vanjskih poslova piše kako je Batsheva, plesna trupa u koju je ugradio najveći dio svoje karijere, “globalno najpoznatiji ambasador izraelske kulture”. Da globalno promicanje izraelske kulture pritom spada u državnu politiku rebrandinga Izraela kao zemlje umjetnosti, kreativnosti i slobode stvaranja. I da samog Naharina, kao što smo vidjeli, sva njegova kritičnost spram aktualne izraelske vlade neće spriječiti da po svijetu govori o Tel Avivu kao “gradu koji promiče slobodu” (Novosti)
Još detalja oko požara Vjesnika: tinejdžeri su ušli u Vjesnik još poslijepodne i tamo proveli nekoliko sati, pronašli su i hladnjak s alkoholom i pušili, a cilj im je bio otići na krov i snimiti grad s njega, što nisu uspjeli. Nakon što su prouzročili požar nisu htjeli zvati vatrogasce, jer su znali da bi s njima došla i policija… (Index)
Planovi za obnovu Vjesnika predstavljeni još 2012: Bio je predviđen ostanak samo nebodera, a predviđalo se rušenje dvorišnih zgrada i press centra, predviđala se gradnja poslovno-stambenog prostora na čak 260.000 četvornih metara, gotovo šest puta više od dosadašnjih (Jutarnji)
Nedjelja je, ali ove trgovine i šoping-centri ipak rade, Index donosi popis
Sunce je ove godine prvi put postalo najveći pojedinačni izvor električne energije u Europskoj uniji, a Hrvatska, iako je po potencijalu u samom europskom vrhu, po korištenju sunčeve energije je pak pri samom dnu europskih zemalja, uvozimo je i iz Mađarske (tportal)
Odbijen zahtjev Trumpove administracije za bržim protjerivanjem migranata (N1)
AFP izračunao koliko bi teritorija Ukrajina morala predati bez borbe: gotovo 5000 četvornih kilometara u Donjeckoj oblasti i 45 četvornih kilometara u Luhanskoj oblasti. Zauzvrat bi Moskva vratila gotovo 2000 četvornih kilometara u Harkivskoj oblasti, 450 u Dnjepropetrovskoj oblasti, 300 u Sumskoj oblasti i 20 u Černihivskoj oblasti prenosi Index.hr… drugim riječima, dala bi 20 posto teritorija i dobila zauzvrat 0,5 posto (N1)
Drski prevaranti vrebaju podstanare u Zagrebu i uzimaju im novac – rastuća potražnja za stanovima u Zagrebu stvara i tamnu stranu tržišta — prevarante koji iskorištavaju hitnost i potrebu stanara, broj prijevara se povećava (Jutarnji)
Dopunsko zdravstveno poskupljuje 61 posto. Plenković: To nije puno (Danica)
Bivši brazilski predsjednik Bolsonaro uhićen u svom domu, nekoliko dana prije nego što je trebao započeti služenje svoje 27-godišnje zatvorske kazne (Index)
HNL: Težak poraz Hajduka kod Rijeke – 5:0 (Index), Dinamo dobio Varaždin 3:1 i došao na bod manje od Hajduka(Index), trener Modrih još jednom izbjegao pressicu, iz Dinama pojasnili kako poštuju želje trenera za mirom (Index), Dinamo čeka kazna zbog toga (Index)
Kemijski procesi i voda: sol koja se sipa na ceste kada padne snijeg ubrzava koroziju vašeg automobila, na gume nema utjecaj (Revija HAK)
Tjedni skener: Čeka se objava Epsteinovih dokumenata koji bi mogli rasvijetliti što je sve Trump znao (ako ne i radio), Ukrajina bi mogla pristati na vrlo nepovoljni mirovni plan, u regiji se čeka odluka o prodaji sprskog NIS-a, dok je Dodik viđen u još jednoj sramotnoj ofenzivi pred izbore u RS… tjedan obilježen i izborom Miss Universe, lansiranjem Geminija 3, ali i trzavicama na tehnološkoj sceni zbog nedostatka čipova (tportal)
Veliki problemi zbog snijega. Ceste zatvorene, za riječku regiju je upaljen crveni meteoalarm (Index)
Vlada ograničila cijene za novih 30 kategorija proizvoda: od kruha, krastavaca, ajvara do vlažnih maramica, čajeva i čokoladnih namaza (N1)
Bivši šef odlagališta smeća osuđen na dvije i pol godine zatvora, isplatio si je bonus od tadašnjih milijun i pol kuna, a lažirao je i diplomu prometnog fakulteta. Danas radi za tvrtku Zero global waste teksaškog milijunaša bliskog Trumpu, na presudu se može žaliti (Danica)
Grok: Elon Musk je genije i u vrhunskoj formi, pobijedio bi Mikea Tysona (Index, Futurism)
Šibenik ima adute za doček 2026.: Morcheeba, Philip Lassiter i Matija Cvek (Muzika)
Amerikanac koji je kupio kuću za 5 tisuća eura, dio 74: Kuća napokon ima vodu (iako ne i gradski vodovod), priprema teren za vanjski jacuzzi (TikTok)
Trump potpisao kapitulaciju Ukrajine, Europe i NATO saveza: prema novom planu Ukrajina treba biti ne-nuklearna država, koja u svoj Ustav unosi kako neće u NATO, a vojska joj je ograničena na 600.000 vojnika. Traži se i da Ukrajina u 100 dana provede izbore, te da usvoji „EU-pravila o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezičnih manjina“, što je šifra za legalizaciju ruskog pravoslavlja i jezične dominacije… (Jutarnji)
Dvojici 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor (N1)
Kreće reorganizacija prometa oko Vjesnika: Gradi se mala premosnica, mijenja semaforski ciklus… (tportal)
Snijeg zabijelio Hrvatsku (Jutarnji), subota će biti pravi zimski dan; obilježit će ga hladnoća, jak vjetar i snijeg na većem dijelu kopna, na snazi crveni meteoalarm (tportal)
Paraf, Fit i Baltazar u Boogaloou – rock melodije Istre i Kvarnera (Ravno do dna)
HNL: Slaven pobijedio Vukovar 4:1, pogledajte golove (tportal), danas igraju Dinamo i Varaždin te Rijeka i Hajduk
Policija: Dva 18-godišnjaka zapalila Vjesnik, jedan je palio karton, drugi papir (Index), prvi uhićeni negira krivnju, Index doznaje da dolazi iz uredne obitelji i kako je vrlo dobar učenik, do ssad nije imao problema sa zakonom… novi detalji: u pozadini je bio TikTok izazov (Index)
‘Obile’ mu se o glavu: Rast cijena hrane natjerao Trumpa da ukine carine na brazilske prehrambene proizvode (tportal)
Rastom blagostanja u sedamdesetima je i u Njemačkoj brzo rastao broj studenata koji su težili biti nešto bolje od svojih roditelja. Ali sad njihov broj – pada (DW)
Zašto ljudi sve više biraju ljubimce umjesto roditeljstva: Ljubimci više nisu “životinje”, nego članovi obitelji, a izrazi poput “dog mom” ili “moje dijete ima četiri šape” postali su sasvim uobičajeni, psihologinja objašnjava da takvi trendovi nisu znak sebičnosti, nego posljedica nesigurnosti, visokih troškova života i nedostatka sustavne podrške roditeljima (Savjeti)
U Sloveniji se raspravlja o socijalnoj pomoći Romima. Načelnik: “Dijete im je novac” – izračuni pokazuju da velike obitelji bez zaposlenja mogu primati više od 3.700 eura mjesečno socijalnih naknada, dok zaposleni roditelji na minimalcu dobivaju oko 348 eura više. Novi Šutarov zakon uvodi stroži način isplate (Index)
Bitcoin izbrisao polugodišnje dobitke padom cijene ispod 85.000 dolara (Bug)
Trump silovito pritisnuo Zelenskog. Traži predaju teritorija i upola manju vojsku (Index)
Kriptovalute su i danas nastavile oštar pad uslijed opće rasprodaje rizične imovine, raste zabrinutost zbog visokih procjena tehnoloških dionica i sve manjih očekivanja da će američka središnja banka (Fed) uskoro ublažiti monetarnu politiku, piše Reuters. Bitcoin pao za 2.1 posto (Index)
Dopunsko zdravstveno osiguranje drastično poskupljuje? Mjesečno bi moglo iznositi 15 eura (tportal)
Mladić je jučer šest minuta snimao križanje Selske i Savske, mnogi vozači uopće ne prate upute policajaca ili ih uopće ne znaju (Jutarnji)
Direktor Googlea: Ne vjerujte slijepo AI alatima – korisni su ako se želi nešto kreativno napisati, no upozorio je da ljudi trebaju naučiti koristiti te alate u onome za što su dobri (HRT)