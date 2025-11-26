Satima gori sedam nebodera u Hong Kongu. Najmanje 36 mrtvih, 279 nestalih (Index)
Maratonska presica Thompsonovog tima, odgovarali o kandidaturi za premijera, spominjali srpske portale i atentat: ‘Obranit ćemo Marka svim metodama!‘ (Jutarnji), Tomašević odgovorio Thompsonu na prijetnju ‘radikalnim potezima’: Što je Grad odlučio uz potporu Gradske skupštine – tako će biti, za ostalo imaju sud (Dnevno)
Uhićen muškarac koji je u Zagrebu iznajmljivao tuđe stanove pod imenom “Bruno Horvat” (Index)
Novi obrat: Trump odustao od ranije postavljenog ultimatuma Ukrajini, šalje Witkoffa na razgovor s Putinom, Zelenski želi sastanak s Trumpom što prije (Jutarnji)
Na Vjesnik će se vjerojatno postaviti između nekoliko desetaka i stotina kilograma eksploziva, i to u bušotine u statički nosivim objektima zgrade: “Nestat će u 15 sekundi” (N1)
Crobarometar: HDZ je vodeća stranka s 26,9 posto, SDP je drugi s podrškom od 20,8 posto, slijedi Možemo s 12 posto i Most sa 6 posto. Milanović najpozitivniji političar, na drugo mjesto izbio Anušić, treći je Tomašević (tportal)
Ministar Šipić se pohvalio: Rađa nam se sve više djece, 800 više nego prošle godine, izdvojit će više za porodiljne naknade… neovisni mjerač stanovništva kaže da u Hrvatskoj živi 3,84 milijuna stanovnika, nešto manje od brojki DZS-a (Danica)
Sve je više oboljelih od gripe, HZJZ zaprimio 2.419 prijava, od čega čak 785 samo u posljednjem, 47. tjednu… najviše ih je u tri županije (N1)
Hrvatska pošta pred Crni petak bilježi nove rekorde – 110 tisuća paketa procirkulira u jednom danu, najavljene carine na male pakete do 150 eura izvan EU, i to od 10 posto (HRT)
Kako će se rušiti Vjesnik? Mehaničkim putem ili miniranjem… Malo je vjerojatno da će se srušiti sam od sebe, ali olujni vjetar ili potres mogao bi ga dokrajčiti… sve više se govori o metodi rotacije – miniranjem s kontroliranim padom (Index), na rušenje bi se moglo krenuti već idući mjesec, ministar Bačić kaže da prvo treba izraditi projekt (tportal)
Ukrajina pristala na Trumpov plan, Lavrov oštro kritizirao Europu zbog protuprijedloga za mir u Ukrajini, Kijev pristao ograničiti veličinu svoje vojske na 800.000 vojnika (Index), BBC: Ukrajina dogovara sastanak Zelenskog i Trumpa (N1)
Ključne teme u pregovorima koje izravno utječu na Europljane: članstvo Ukrajine u NATO-u, uklanjanje sankcija Rusiji, povlašteni pristup tržištu EU-a umjesto punopravnog članstva… (N1)
Prvi dobitnici nagrade “Music pub” za 2025.- Miach, Hiljson Mandela, Nina Badrić i Jakov Jozinović (HRT)
Trumpov plan skraćen na 19 točaka, Zelenski hitno ide u Washington, Njemačka objavila: ‘Rusija je započela nultu fazu rata protiv NATO-a! (Jutarnji)
Tomašević predstavio Guru za kulturu, odgovorio i Thompsonu: Drugog koncerta neće biti, odluka je donesena, oni imaju pravne instrumente ako misle da je tu nešto protupravno (Index)
Rusi cijelo vrijeme čekaju da vide što će se dogoditi oko NIS-a i Srbija je zapravo pred dilemom ‘ili nafta ili plin’, a Vučić u krajnje teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji jer mu je očito propalo igranje na kartu geopolitičkih procjepa i ‘sjedenja na četiri stolice’ (tportal)
Milanović poručio Plenkoviću: Kreneš li mi kopati po kandidatima za veleposlanike, imam caterpillare da prekopam tvoje (N1)
Vožnja zimi: U prosjeku, pri temperaturi od minus 7 stupnjeva automobil troši do 12 posto više nego u proljeće ili ljeti pri 25 stupnjeva, razloga je više, a preporučuje se parkiranje u zatvorenim prostorima (Revija HAK)
Suvlasnik Vjesnikova nebodera: ‘Netko je ugasio vatrodojavni sustav par dana prije požara’, Branko Bačić pod velikim pritiskom jer je svjestan da vatrogasci nisu registrirali dojavu spomenutog sustava (Nacional), pogledajte kako izgleda unutrašnjost Vjesnika nakon strašnog požara (tportal)
Uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja: uključuje mogućnost otkupa, a ne samo najma, neuseljivih stanova u državnom vlasništvu, predviđa i darovanje građevnog materijala za popravak stanova (N1)
Francuska Odoxa za istraživanje javnog mnijenja prvi put je predvidjela da bi 30-godišnji čelnik krajnje desnice Jordan Bardella (nasljednik Marine Le Pen) pobijedio na sljedećim predsjedničkim izborima (tportal)
Luka Modrić gostovao kod Slavena Bilića u emisiji (Ne)uspjeh prvaka: Bio sam na probi u Hajduku. Odlučili su da je prerano za mene (Index)
Divlje svinje na hrvatskim otocima rade veliku štetu i probleme, posebno noću (Jutarnji, HRT, Morski)
WHO: 30 posto svih žena doživjelo nasilje – Procjenjuje se da je stvarna brojka mnogo veća. I u Europi je stanje zabrinjavajuće (DW)
Anušić prozvao Tomaševića zbog Thompsona: Kad Zagreb bude izgledao kao europski grad, onda može prijeći na više razine politike – treba prvenstveno riješiti otpad, prometne gužve i urediti javne površine… dotaknuo se i vojnog roka: obveznici će morati biti na kratko ošišani i bez brade, to nije ekskurzija (N1)
Rezultati Interlibera: i brojem posjetitelja i po prodaji bio je jedan od najboljih, izdavačke kuće nastavljaju poslovati stabilno i s dobitkom, knjige ipak nisu zahvaćene inflacijom (Poslovni)
Dani tehničke ispravnosti vozila: od 24. do 29. studenog ove godine biti omogućena besplatna kontrola tehničke ispravnosti svim vlasnicima vozila koji se sa svojim vozilima pojave u bilo kojoj stanici, prvih 10 tisuća besplatno dobiju pakiranje od tri litre tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (HAK)
Unuka Johna F. Kennedyja (35) otkrila da je u terminalnoj fazi raka: Ostalo mi je manje od godinu dana života (Jutarnji)
Trump je uveo kontroverzni „prijedlog 28 točaka“ za mir u Ukrajini koji praktično favorizira ruske zahtjeve, izazivajući diplomatski kaos u SAD-u i među saveznicima, dok Ukrajina i Europa pokušavaju uskladiti zajednički odgovor i pregovore s Rusijom. Istovremeno, razvija se europski protuprijedlog koji jamči ukrajinski suverenitet i sigurnosne garancije, uz mogućnost budućeg „totalnog sporazuma“ pod Trumpovim nadzorom (Jutarnji)
Tonči Tadić: Trump se ponaša kao Putinov zastupnik, a Rusi su kao Srbi – pregovarali bi samo kad im ne ide dobro (tportal)
Vjesnik će se rušiti! Prometni kaos u Zagrebu bi mogao trajati mjesecima, Bačić: ‘Projekt uklanjanja kreće već danas‘ (Jutarnji), odvjetnik: Mladići koji su zapalili Vjesnik mogli bi do kraja života biti u dugovima (Index)
Hrvatskim cestama prije nekoliko dana stigla je neočekivana pohvala. Švedski dnevni list Expressen prenio je riječi 52-godišnjeg vozača kamiona koji je Hrvatsku, nasuprot Švedskoj, istaknuo kao zemlju s primjernim održavanjem cesta: Zašto mi ne solimo ceste kao u Hrvatskoj? (Index)
Europska središnja banka (ESB) nakon više od 20 godina planira modernizirati dizajn eura (N1)
Siniša Karan (SNSD), Dodikov kandidat, osvojio je 200.116 ili 50,89 posto glasova, dok je Branko Blanuša (SDS) osvojio 188 tisuća ili 47,8 posto glasova (DW)
Stručnjaci zabrinuti zbog naglog širenja gripe. Neke zemlje proglasile epidemiju (Nacional)
Slovenci na referendumu glasali protiv zakona o potpomognutom samoubojstvu (Index)
Radovi na proširenju Slavonske avenije kod uništene zgrade Vijesnika nastavljaju se i danas, dok se čeka se konačna odluka statičara o kojoj ovisi hoće li se zgrada rušiti ili obnavljati (N1)
Rješenje za zaleđena autostakla imate i u kuhinji, potrebni su samo luk i ocat (tportal)
Posljednjih 12 zaposlenika nekoć prestižnog Brodarskog instituta, 12 stručnjaka za koje se još prije nekoliko mjeseci vjerovalo da čine jezgru iz koje će ponovno izrasti istraživački centar vezan uz brodogradnju, u četvrtak je dobilo obavijest da su tehnološki višak, što de facto znači da su im podijeljeni otkazi. Institut u kojem su projektirani naši posljednji ratni brodovi i prva hrvatska vjetrenjača, koji je bio svjetska klasa u specifičnim znanjima i rješenjima, više ne postoji (Jutarnji)
Udo Kier, njemački glumac možda najpozantiji po ulogama u filmovima Larsa von Triera, umro u 81. godini (Guardian)
Procurio europski plan za Ukrajinu. Ima 24 točke: Kijev “ne bi bio prisiljen biti neutralan” i nema ograničavanje vojske za Ukrajinu (Index), Trump za vrijeme mirovnog summita: Ukrajinci su nezahvalni, Europa nastavlja kupovati rusku naftu (Index)
Britanski političar dobio 45.000 eura mita za proruske izjave. Ide u zatvor (Index)
Električni orgazam u Tvornici – bazičnim rokenrolom do 45 obrtaja oko Sunca: bio je sve, samo ne obljetničarski: bez fanfara, torti, šampanjca, kavijara, samo četiri muzičara koji vole ono što sviraju i posvećuju pjesme palim rock’n’roll borcima (Ravno do dna)
U Slavoniji zbog manjka svinja suhomesnati proizvodi unaprijed prodani (HRT)
Ovogodišnji predstavnik Estonije na Eurosongu Tommy Cash u petak nastupio u Tvornici kulture: Provokator u svom modu (Muzika)
U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti (Index)
Zagrepčane od ponedjeljka očekuju nove prometne gužve zbog izmijenjene regulacije prometa na Slavonskoj aveniji, trenutačno se promet odvija samo u smjeru zapada, a novost je i ukidanje skretanja ulijevo na raskrižju Savske ceste i Slavonske (N1)
Kockanje i klađenje: Psihijatri upozoravaju – To je nevidljiva ovisnost. Roditelji u Hrvatskoj je otkriju tek kad se pojave dugovi ili prijetnje kamatara (Jutarnji)
Mijenjaju se pravila na Euroviziji, sve zbog Izraela – maksimalan broj glasova po metodi poziva publike sada je smanjen s 20 na 10 (Jutarnji)
Uskoro se otvara nova pruga s dva kolosijeka: Ukupno 80 kilometara duga dionica s dva nova kolosijeka između Dugog Sela i Drave stajat će čak 600 milijuna eura, a većinu novca osigurala je Europska unija. Ovu dionicu pruge početkom prosinca otvorit će poseban vlak u kojem će biti premijer Andrej Plenković i brojna društveno-politička svita (Danica)
Srpska redateljica i fotografkinja koja živi u Hrvatskoj sa suprugom: Iako ovdje živim i radim već gotovo cijelo desetljeće, još uvijek imam “privremen boravak” (Index), nakon intervjua ju napadaju na društvenim mrežama, govore joj kako je se ” iz Domovinskog pokreta žele riješiti i otjerati ju u Srbiju”
Postnikov o prosvjedu protiv predstave u riječkoj HNK: slavni izraelski koreograf Naharin nikada nije odbio nijednu počast ni nagradu države koja počiva na okupaciji i aparthejdu. Da na službenim stranicama izraelskog Ministarstva vanjskih poslova piše kako je Batsheva, plesna trupa u koju je ugradio najveći dio svoje karijere, “globalno najpoznatiji ambasador izraelske kulture”. Da globalno promicanje izraelske kulture pritom spada u državnu politiku rebrandinga Izraela kao zemlje umjetnosti, kreativnosti i slobode stvaranja. I da samog Naharina, kao što smo vidjeli, sva njegova kritičnost spram aktualne izraelske vlade neće spriječiti da po svijetu govori o Tel Avivu kao “gradu koji promiče slobodu” (Novosti)