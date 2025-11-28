Provjereno: Thompson u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta (Index), zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu – čak pola milijuna eura (24 sata)
Inicijativa “Ujedinjeni protiv fašizma” okuplja organizacije i pojedince odlučne da se kontinuiranom nizu napada u kontekstu izostanka adektvatne reakcije države suprotstave zajedničkim djelovanjem, prosvjed sutra (Kulturpunkt)
Vlada u Sabor šalje novi porezni paket: Rasteretit će poduzetnike za 72,6 milijuna eura (Poslovni)
Sve je teže prepoznati lažne vijesti: Stručnjaci ističu važnost medijske pismenosti (HRT)
Fuliranje u Zagrebu: Journal donosi što se nudi, imaju hot preporuke
Ulazimo li u eru biodronova? Putinovi znanstvenici razvili ‘špijunske golubove’ (tportal)
Siniša Karan, kandidat donedavnog predsjednika Dodika, ima prednost manju od devet hiljada glasova. Nije prebrojano još oko 20 hiljada glasova, očekuje se ponavljanje izbora u više velikih sredina, CIK još nije proglasio konačne rezultate, ali Dodik, Orbán i SNSD jesu (Novosti)
Očajni Dinamo doživio težak poraz od Lillea 4:0 (Index), Rijeka nije uspjela doći do pobjede protiv ciparskog AEK (tportal)
Ilegalni prodavači adventskih vijenaca na meti inspektora (HRT)
Hrvoje Bujas: Ulazimo u teško doba za male i srednje poduzetnike, umjesto zakonske minimalne plaće od 1.050 eura bruto bolje bilo da se povećao neoporezivi dio plaće sa 600 na 1.000 eura mjesečn, komentirao i fiskalizaciju (Poslovni)
Europa planira kako uzvratiti udarac Rusiji: oštrija retorika prisutnija je već i sada, no “snažniji odgovor” je otvoreno pitanje. Za sada neki jačaju zakone koji bi vlastima omogućili obaranje dronova, ali i kibernetičkih napada (Politico, Index)
Samo rušenje Vjesnika trajalo bi desetak sekundi, dok bi pripreme potrajale barem mjesec dana. Očekuju se opsežne sigurnosne mjere, ali evakuacije okolnih zgrada vjerojatno neće biti (tportal)
Uskok izdao uhidbeni nalog za šefa državnih inspektora Andriju Mikulića i još tri osobe, razlog velika afera sa zakapanjem otpada (Index)
Gjenero: Tomaševiću bi bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša Milanović, koji o Thompsonu zadnjih dana nije rekao niti riječ (N1)
Thompsonu je prije zabrajeno da nastupa u pulskoj Areni, evo što je tada rekao sud: “Nemamo ovlasti naložiti Gradu da s nekim potpiše ugovor ako ne želi” (Index)
Split će postati vlasnik Spaladium arene za 5 milijuna eura (tportal)
U srcu Televise presente: Martina Validžić u dokumentarnom serijalu “Serijski brijači” (Jutarnji) istražuje fenomen telenovela… upoznala Esmeraldu, razgovarala i s producentom kod nas popularne Marisol (HRT)
EPPO otkrio prijevaru “tešku” 78 milijuna eura: uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera, u pitanju skupina koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda (HRT)
Zašto je hrvatska željeznica spora? U novoj dokumentarnoj seriji “Brže ne može” otkrivaju: Jednostavno je – kad pruga ima samo jedan kolosijek, dva se vlaka ne mogu mimoići (HRT)
Što će biti s grobom “norveškog Pavelića”, Vidkuna Quislinga? Crkva više ne želi plaćati održavanje (Index)
Pčelari ogorčeni, odustaju od prodaje, pitaju kome se ide na ruku ograničenjem cijene meda? (Agroklub)
Anđelo Jurkas napisao otvoreno pismo Thompsonu: u kojem momentu jednu jedva pismenu pjesmicu čiji stih “Za Doom, ne Dom Spremni” samo kod ljudi koji su slovkali U kao samoglasnik na satovima hrvatskog, povijesti i glazbenog, može egzistirati kao nacionalna budnica dok dobrom dijelu puka taj isti alegorijski ulazi u vremena podsjećanja na najkukavičkiji režim hrvatske povijesti veličate kao čin domoljublja? (Index)
Satima gori sedam nebodera u Hong Kongu. Najmanje 36 mrtvih, 279 nestalih (Index)
Maratonska presica Thompsonovog tima, odgovarali o kandidaturi za premijera, spominjali srpske portale i atentat: ‘Obranit ćemo Marka svim metodama!‘ (Jutarnji), Tomašević odgovorio Thompsonu na prijetnju ‘radikalnim potezima’: Što je Grad odlučio uz potporu Gradske skupštine – tako će biti, za ostalo imaju sud (Dnevno)
Uhićen muškarac koji je u Zagrebu iznajmljivao tuđe stanove pod imenom “Bruno Horvat” (Index)
Novi obrat: Trump odustao od ranije postavljenog ultimatuma Ukrajini, šalje Witkoffa na razgovor s Putinom, Zelenski želi sastanak s Trumpom što prije (Jutarnji)
Na Vjesnik će se vjerojatno postaviti između nekoliko desetaka i stotina kilograma eksploziva, i to u bušotine u statički nosivim objektima zgrade: “Nestat će u 15 sekundi” (N1)
Crobarometar: HDZ je vodeća stranka s 26,9 posto, SDP je drugi s podrškom od 20,8 posto, slijedi Možemo s 12 posto i Most sa 6 posto. Milanović najpozitivniji političar, na drugo mjesto izbio Anušić, treći je Tomašević (tportal)
Ministar Šipić se pohvalio: Rađa nam se sve više djece, 800 više nego prošle godine, izdvojit će više za porodiljne naknade… neovisni mjerač stanovništva kaže da u Hrvatskoj živi 3,84 milijuna stanovnika, nešto manje od brojki DZS-a (Danica)
Sve je više oboljelih od gripe, HZJZ zaprimio 2.419 prijava, od čega čak 785 samo u posljednjem, 47. tjednu… najviše ih je u tri županije (N1)
Hrvatska pošta pred Crni petak bilježi nove rekorde – 110 tisuća paketa procirkulira u jednom danu, najavljene carine na male pakete do 150 eura izvan EU, i to od 10 posto (HRT)
Kako će se rušiti Vjesnik? Mehaničkim putem ili miniranjem… Malo je vjerojatno da će se srušiti sam od sebe, ali olujni vjetar ili potres mogao bi ga dokrajčiti… sve više se govori o metodi rotacije – miniranjem s kontroliranim padom (Index), na rušenje bi se moglo krenuti već idući mjesec, ministar Bačić kaže da prvo treba izraditi projekt (tportal)
Ukrajina pristala na Trumpov plan, Lavrov oštro kritizirao Europu zbog protuprijedloga za mir u Ukrajini, Kijev pristao ograničiti veličinu svoje vojske na 800.000 vojnika (Index), BBC: Ukrajina dogovara sastanak Zelenskog i Trumpa (N1)
Ključne teme u pregovorima koje izravno utječu na Europljane: članstvo Ukrajine u NATO-u, uklanjanje sankcija Rusiji, povlašteni pristup tržištu EU-a umjesto punopravnog članstva… (N1)
Prvi dobitnici nagrade “Music pub” za 2025.- Miach, Hiljson Mandela, Nina Badrić i Jakov Jozinović (HRT)
Trumpov plan skraćen na 19 točaka, Zelenski hitno ide u Washington, Njemačka objavila: ‘Rusija je započela nultu fazu rata protiv NATO-a! (Jutarnji)
Tomašević predstavio Guru za kulturu, odgovorio i Thompsonu: Drugog koncerta neće biti, odluka je donesena, oni imaju pravne instrumente ako misle da je tu nešto protupravno (Index)
Rusi cijelo vrijeme čekaju da vide što će se dogoditi oko NIS-a i Srbija je zapravo pred dilemom ‘ili nafta ili plin’, a Vučić u krajnje teškoj političkoj i ekonomskoj situaciji jer mu je očito propalo igranje na kartu geopolitičkih procjepa i ‘sjedenja na četiri stolice’ (tportal)
Milanović poručio Plenkoviću: Kreneš li mi kopati po kandidatima za veleposlanike, imam caterpillare da prekopam tvoje (N1)
Vožnja zimi: U prosjeku, pri temperaturi od minus 7 stupnjeva automobil troši do 12 posto više nego u proljeće ili ljeti pri 25 stupnjeva, razloga je više, a preporučuje se parkiranje u zatvorenim prostorima (Revija HAK)
Suvlasnik Vjesnikova nebodera: ‘Netko je ugasio vatrodojavni sustav par dana prije požara’, Branko Bačić pod velikim pritiskom jer je svjestan da vatrogasci nisu registrirali dojavu spomenutog sustava (Nacional), pogledajte kako izgleda unutrašnjost Vjesnika nakon strašnog požara (tportal)
Uvodi se novi model stambenog zbrinjavanja: uključuje mogućnost otkupa, a ne samo najma, neuseljivih stanova u državnom vlasništvu, predviđa i darovanje građevnog materijala za popravak stanova (N1)
Francuska Odoxa za istraživanje javnog mnijenja prvi put je predvidjela da bi 30-godišnji čelnik krajnje desnice Jordan Bardella (nasljednik Marine Le Pen) pobijedio na sljedećim predsjedničkim izborima (tportal)
Luka Modrić gostovao kod Slavena Bilića u emisiji (Ne)uspjeh prvaka: Bio sam na probi u Hajduku. Odlučili su da je prerano za mene (Index)
Divlje svinje na hrvatskim otocima rade veliku štetu i probleme, posebno noću (Jutarnji, HRT, Morski)