Trump prijeti napadom na Venezuelu. Maduro: Branit će nas 8 milijuna ljudi (Index)
Olakšanje za vozače, kod Vjesnika se opet može voziti, Slavonska je otvorena u oba smjera (N1)
Hrstić: Ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno (tportal)
Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, zahvaljujući oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope (tportal)
Umrla je škotska modna dizajnerica i glazbenica Pam Hogg, poznata po svom punk rock stilu i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama (Jutarnji)
Građevinski inspektori stižu u Čavoglave. Načelnik općine: ‘Nismo znali da je Thompson ilegalno gradio’ (Telegram), komentiraju i na Forumu: Svatko može napravit ilegalni objekat ako je dovoljno blesav i ako ima veze ali nikako se ne može dogodit da takav objekt dobije priključak na struju
Ovogodišnji Advent u Zagrebu održava se od danas do 7. siječnja 2026., a zbog velikog broja posjetitelja i bogatog programa, u centru grada uvodi se posebna privremena regulacija prometa (Zagreb info)
Vlada povećava neoporezive pragove za studentski rad na 4800 i 12.000 eura, minimalna satnica raste na 6,56 eura (N1)
Jeste li znali? Kamera za nadzor brzine izumljena zbog mjerenja brzine u zavojima tijekom utrka, kasnije implementirana u sigurnosni sustav u prometu (Index)
Apple TV povukao seriju u zadnji čas zbog sumnje da je prepisana iz romana 70-ih (Bug)
Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegov glavni savjetnik, Andrij Jermak, u petak je podnio ostavku nakon što je Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) ranije istog dana pretražio njegove prostorije – njegova uloga “desne ruke” Zelenskog učinila ga je nezamjenjivim, ali i predmetom ismijavanja i frustracije među saveznicima (Jutarnji)
Tisuće zrakoplova tvrtke Airbus prizemljene su diljem svijeta nakon otkrića da intenzivno solarno zračenje može ometati rad računala za kontrolu leta, uzrokujući kašnjenja i otkazivanja letova na globalnoj razini, piše BBC. (Index)
Detalji zastrašujućeg požara u Hong Kongu: Protupožarni alarmi nisu radili, uhićeno 11 osoba…broj žrtava zasad 128 (N1)
Politolog: Policija je trebala pozvati Thompsona na razgovor zbog prijetnji Tomaševiću (DW)
Hrvati putuju pet puta godišnje. Manje je skijanja, više adventskih i novogodišnjih izleta (Nacional)
SAD je spreman priznati rusku kontrolu nad Krimom i ostalim okupiranim ukrajinskim teritorijima kako bi osigurali sporazum o okončanju rata, objavio je ekskluzivno britanski Telegraph. (24 sata), EU postavio ultimatum Ukrajini: Kijev mora odlučno krenuti u kazneni progon korumpiranih političara i poduzetnika ako im se Ukrajina želi pridružiti (Index)
Mikulića snimili kako uzima kovertu s mitom. Dogovorio s kumom kako će ga podijeliti (Index)
Pula: Boris Dežulović otvorio 31. Sa(n)jam knjige u Istri (HRT)
U Zagrebu izbodena časna sestra: U bolnici je, izvan životne opasnosti, nema detalja o počinitelju (N1)
Preminuo je Sanjin Španović (39), novinar i publicist (N1)
Provjereno: Thompson u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta (Index), zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu – čak pola milijuna eura (24 sata)
Inicijativa “Ujedinjeni protiv fašizma” okuplja organizacije i pojedince odlučne da se kontinuiranom nizu napada u kontekstu izostanka adektvatne reakcije države suprotstave zajedničkim djelovanjem, prosvjed u nedjelju (Kulturpunkt)
Vlada u Sabor šalje novi porezni paket: Rasteretit će poduzetnike za 72,6 milijuna eura (Poslovni)
Sve je teže prepoznati lažne vijesti: Stručnjaci ističu važnost medijske pismenosti (HRT)
Fuliranje u Zagrebu: Journal donosi što se nudi, imaju hot preporuke
Ulazimo li u eru biodronova? Putinovi znanstvenici razvili ‘špijunske golubove’ (tportal)
Siniša Karan, kandidat donedavnog predsjednika Dodika, ima prednost manju od devet hiljada glasova. Nije prebrojano još oko 20 hiljada glasova, očekuje se ponavljanje izbora u više velikih sredina, CIK još nije proglasio konačne rezultate, ali Dodik, Orbán i SNSD jesu (Novosti)
Očajni Dinamo doživio težak poraz od Lillea 4:0 (Index), Rijeka nije uspjela doći do pobjede protiv ciparskog AEK (tportal)
Ilegalni prodavači adventskih vijenaca na meti inspektora (HRT)
Hrvoje Bujas: Ulazimo u teško doba za male i srednje poduzetnike, umjesto zakonske minimalne plaće od 1.050 eura bruto bolje bilo da se povećao neoporezivi dio plaće sa 600 na 1.000 eura mjesečn, komentirao i fiskalizaciju (Poslovni)
Europa planira kako uzvratiti udarac Rusiji: oštrija retorika prisutnija je već i sada, no “snažniji odgovor” je otvoreno pitanje. Za sada neki jačaju zakone koji bi vlastima omogućili obaranje dronova, ali i kibernetičkih napada (Politico, Index)
Samo rušenje Vjesnika trajalo bi desetak sekundi, dok bi pripreme potrajale barem mjesec dana. Očekuju se opsežne sigurnosne mjere, ali evakuacije okolnih zgrada vjerojatno neće biti (tportal)
Uskok izdao uhidbeni nalog za šefa državnih inspektora Andriju Mikulića i još tri osobe, razlog velika afera sa zakapanjem otpada (Index)
Gjenero: Tomaševiću bi bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša Milanović, koji o Thompsonu zadnjih dana nije rekao niti riječ (N1)
Thompsonu je prije zabrajeno da nastupa u pulskoj Areni, evo što je tada rekao sud: “Nemamo ovlasti naložiti Gradu da s nekim potpiše ugovor ako ne želi” (Index)
Split će postati vlasnik Spaladium arene za 5 milijuna eura (tportal)
U srcu Televise presente: Martina Validžić u dokumentarnom serijalu “Serijski brijači” (Jutarnji) istražuje fenomen telenovela… upoznala Esmeraldu, razgovarala i s producentom kod nas popularne Marisol (HRT)
EPPO otkrio prijevaru “tešku” 78 milijuna eura: uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera, u pitanju skupina koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda (HRT)
Zašto je hrvatska željeznica spora? U novoj dokumentarnoj seriji “Brže ne može” otkrivaju: Jednostavno je – kad pruga ima samo jedan kolosijek, dva se vlaka ne mogu mimoići (HRT)
Što će biti s grobom “norveškog Pavelića”, Vidkuna Quislinga? Crkva više ne želi plaćati održavanje (Index)
Pčelari ogorčeni, odustaju od prodaje, pitaju kome se ide na ruku ograničenjem cijene meda? (Agroklub)
Anđelo Jurkas napisao otvoreno pismo Thompsonu: u kojem momentu jednu jedva pismenu pjesmicu čiji stih “Za Doom, ne Dom Spremni” samo kod ljudi koji su slovkali U kao samoglasnik na satovima hrvatskog, povijesti i glazbenog, može egzistirati kao nacionalna budnica dok dobrom dijelu puka taj isti alegorijski ulazi u vremena podsjećanja na najkukavičkiji režim hrvatske povijesti veličate kao čin domoljublja? (Index)
Satima gori sedam nebodera u Hong Kongu. Najmanje 36 mrtvih, 279 nestalih (Index)
Maratonska presica Thompsonovog tima, odgovarali o kandidaturi za premijera, spominjali srpske portale i atentat: ‘Obranit ćemo Marka svim metodama!‘ (Jutarnji), Tomašević odgovorio Thompsonu na prijetnju ‘radikalnim potezima’: Što je Grad odlučio uz potporu Gradske skupštine – tako će biti, za ostalo imaju sud (Dnevno)
Uhićen muškarac koji je u Zagrebu iznajmljivao tuđe stanove pod imenom “Bruno Horvat” (Index)