Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Objavljen popis najboljih doktora u Hrvatskoj za 2025. (Index)
  • Najviši NATO-ov admiral: Razmišljamo o preventivnom udaru na Rusiju (Index)
  • Iz Možemo uzvratili Ivi Rinčić: “Slijepa je pored zdravih očiju” (N1), Rudan o Rinčić: Jučer si veliki Nitko i Ništa, a danas ti ekipa piše zašto nisi bila na prosvjedu. Ženo jesi li ti zdrava? Za razliku od gospođe Rinčić, mi građani Rijeke znamo što je fašizam (Nacional, Rudan.info)
  • U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV-a. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa – je li to sada nova nada u borbi protiv AIDS-a? (DW)
  • Arenasport odlazi iz Hrvatske. Sport Klub ponovno dostupan korisnicima HT-a i A1 (Index)
  • Edo Maajka i Jazz orkestar HRT-a predstavili su svoj zajednički projekt u rasprodanoj velikoj dvorani KD Vatroslav Lisinski (Ravno do dna)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Zelenski prolazi kroz jedno od najopasnijih razdoblja svog mandata, pritisnut skandalima na domaćem terenu i zahtjevima SAD-a za postizanjem mirovnog sporazuma kojim bi se okončala ruska invazija, slijedi novi krug američkog pritiska u jeku korupcijskih skandala u državi (Index)
  • Nezapamćene poplave u Indoneziji: 440 poginulo, nestalo preko 400 ljudi (Index)
  • “Obmanjujuće. Pristrano. Razotkriveno”: Bijela kuća pokrenula web-stranicu za prozivanje novinara (N1)
  • ‘Skoro pa ratno stanje’ na lokalnim izborima u Srbiji: Gađali se daskama, stolicama i bocama (tportal)
  • Riječka gradonačelnica objasnila zašto nije bila na prosvjednom maršu: ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav ‘Za dom spremni’ (Index)
  • Paketomati: Pun ih je Zagreb, po dvorištima su, prolazima, zgradama, čak i usred otpada… kuriri u smjeni dostave i do 600 paketa u njih, samo u Zagrebu ih je oko 700… stanarima donose ozbiljnu zaradu (Jutarnji)
  • Grupa Fronta Katarine Peović u suradnji s Alenom Vitasovićem predstavila je novi singl ‘Ljubav i revolucija‘ (tportal)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedni marševi protiv fašizma: Tisuće ljudi u četiri hrvatska grada poručilo kakvu Hrvatsku žele (N1), maskirani izazvali incidente, negdje se naguravali s policijom, bacali i boju na prosvjednike (Index), u Rijeci petardom ozlijeđena djevojčica (tportal)
  • Na većini graničnih prijelaza u BiH danas nije bilo moguće prijeći granicu, pao im je sustav (Nacional)
  • Verstappen pobijedio, Norris četvrti. Čeka nas ludi troboj za naslov u zadnjoj utrci (Index)
  • Namibijski političar promijenio ime, više nije Adolf Hitler, sad je samo Adolf Uunona… kaže da “nije shvaćao njegovo povijesno značenje” (Nacional)
  • HNL: Lokomotiva remizirala s Rijekom (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Pozadina pregovora za mir u Ukrajini: Privatno su trasirali put za povratak ruskog gospodarstva, vrijednog dva bilijuna dolara, na svjetsku scenu, i to tako da američke tvrtke prve iskoriste prednost i prestignu europsku konkurenciju (N1)
  • Tisuće na antifašističkom maršu u Zagrebu, maskirani mladići u Rijeci i Zadru (Index)
  • Australija će od 10. prosinca djeci mlađoj od 16 godina blokirati pristup većini popularnih platformi, što je izazvalo lavinu reakcija diljem zemlje i svijeta, piše CNN. (Index)
  • Parni Valjak napravio rock‘n‘roll show u prepunoj Areni u Zagrebu (Jutarnji)
  • Zrinka Ljutić ukupno je ove sezone zaradila 17.500 eura (Sport klub)
  • Rusija prijeti potpunom blokadom WhatsAppa (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump prijeti napadom na Venezuelu. Maduro: Branit će nas 8 milijuna ljudi (Index)
  • Olakšanje za vozače, kod Vjesnika se opet može voziti, Slavonska je otvorena u oba smjera (N1)
  • Hrstić: Ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno (tportal)
  • Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, zahvaljujući oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope (tportal)
  • Umrla je škotska modna dizajnerica i glazbenica Pam Hogg, poznata po svom punk rock stilu i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama (Jutarnji)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Samo zagrebački i riječki kraj imaju plaće veće od prosjeka – 1660 eura, odnosno 1448… najmanja plaća u Virovitici – 1292 eura (Danica)
  • Tomašević: Očekujem brzu istragu o ozljeđivanju časne sestre (Index)
  • Počeo Advent u Zagrebu. Baletnom bajkom Orašar otvoren Ledeni park (Index)
  • EU želi suzbiti ilegalnu trgovinu kućnim ljubimcima i donosi strože propise. Planirano je, među ostalim, obvezno čipiranje pasa i mačaka (DW)
  • HNL: Hajduk kiksao protiv Varaždina 1:1. Dinamo ga može srušiti s prvog mjesta (Index), Istra se golom u 93. minuti spasila poraza protiv Slavena (Index), Vukovar i Osijek remizirali 2:2 (24 sata)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Građevinski inspektori stižu u Čavoglave. Načelnik općine: ‘Nismo znali da je Thompson ilegalno gradio’ (Telegram), komentiraju i na Forumu: Svatko može napravit ilegalni objekat ako je dovoljno blesav i ako ima veze ali nikako se ne može dogodit da takav objekt dobije priključak na struju
  • Ovogodišnji Advent u Zagrebu održava se od danas do 7. siječnja 2026., a zbog velikog broja posjetitelja i bogatog programa, u centru grada uvodi se posebna privremena regulacija prometa (Zagreb info)
  • Vlada povećava neoporezive pragove za studentski rad na 4800 i 12.000 eura, minimalna satnica raste na 6,56 eura (N1)
  • Jeste li znali? Kamera za nadzor brzine izumljena zbog mjerenja brzine u zavojima tijekom utrka, kasnije implementirana u sigurnosni sustav u prometu (Index)
  • Apple TV povukao seriju u zadnji čas zbog sumnje da je prepisana iz romana 70-ih (Bug)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegov glavni savjetnik, Andrij Jermak, u petak je podnio ostavku nakon što je Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) ranije istog dana pretražio njegove prostorije – njegova uloga “desne ruke” Zelenskog učinila ga je nezamjenjivim, ali i predmetom ismijavanja i frustracije među saveznicima (Jutarnji)
  • Tisuće zrakoplova tvrtke Airbus prizemljene su diljem svijeta nakon otkrića da intenzivno solarno zračenje može ometati rad računala za kontrolu leta, uzrokujući kašnjenja i otkazivanja letova na globalnoj razini, piše BBC. (Index)
  • Detalji zastrašujućeg požara u Hong Kongu: Protupožarni alarmi nisu radili, uhićeno 11 osoba…broj žrtava zasad 128 (N1)
  • Politolog: Policija je trebala pozvati Thompsona na razgovor zbog prijetnji Tomaševiću (DW)
  • Hrvati putuju pet puta godišnje. Manje je skijanja, više adventskih i novogodišnjih izleta (Nacional)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • SAD je spreman priznati rusku kontrolu nad Krimom i ostalim okupiranim ukrajinskim teritorijima kako bi osigurali sporazum o okončanju rata, objavio je ekskluzivno britanski Telegraph. (24 sata), EU postavio ultimatum Ukrajini: Kijev mora odlučno krenuti u kazneni progon korumpiranih političara i poduzetnika ako im se Ukrajina želi pridružiti (Index)
  • Mikulića snimili kako uzima kovertu s mitom. Dogovorio s kumom kako će ga podijeliti (Index)
  • Pula: Boris Dežulović otvorio 31. Sa(n)jam knjige u Istri (HRT)
  • U Zagrebu izbodena časna sestra: U bolnici je, izvan životne opasnosti, nema detalja o počinitelju (N1)
  • Preminuo je Sanjin Španović (39), novinar i publicist (N1)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Provjereno: Thompson u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta (Index), zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu – čak pola milijuna eura (24 sata)
  • Inicijativa “Ujedinjeni protiv fašizma” okuplja organizacije i pojedince odlučne da se kontinuiranom nizu napada u kontekstu izostanka adektvatne reakcije države suprotstave zajedničkim djelovanjem, prosvjed u nedjelju (Kulturpunkt)
  • Vlada u Sabor šalje novi porezni paket: Rasteretit će poduzetnike za 72,6 milijuna eura (Poslovni)
  • Sve je teže prepoznati lažne vijesti: Stručnjaci ističu važnost medijske pismenosti (HRT)
  • Fuliranje u Zagrebu: Journal donosi što se nudi, imaju hot preporuke
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Ulazimo li u eru biodronova? Putinovi znanstvenici razvili ‘špijunske golubove’ (tportal)
  • Siniša Karan, kandidat donedavnog predsjednika Dodika, ima prednost manju od devet hiljada glasova. Nije prebrojano još oko 20 hiljada glasova, očekuje se ponavljanje izbora u više velikih sredina, CIK još nije proglasio konačne rezultate, ali Dodik, Orbán i SNSD jesu (Novosti)
  • Očajni Dinamo doživio težak poraz od Lillea 4:0 (Index), Rijeka nije uspjela doći do pobjede protiv ciparskog AEK (tportal)
  • Ilegalni prodavači adventskih vijenaca na meti inspektora (HRT)
  • Hrvoje Bujas: Ulazimo u teško doba za male i srednje poduzetnike, umjesto zakonske minimalne plaće od 1.050 eura bruto bolje bilo da se povećao neoporezivi dio plaće sa 600 na 1.000 eura mjesečn, komentirao i fiskalizaciju (Poslovni)