Objavljen popis najboljih doktora u Hrvatskoj za 2025. (Index)
Najviši NATO-ov admiral: Razmišljamo o preventivnom udaru na Rusiju (Index)
Iz Možemo uzvratili Ivi Rinčić: “Slijepa je pored zdravih očiju” (N1), Rudan o Rinčić: Jučer si veliki Nitko i Ništa, a danas ti ekipa piše zašto nisi bila na prosvjedu. Ženo jesi li ti zdrava? Za razliku od gospođe Rinčić, mi građani Rijeke znamo što je fašizam (Nacional, Rudan.info)
U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV-a. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa – je li to sada nova nada u borbi protiv AIDS-a? (DW)
Arenasport odlazi iz Hrvatske. Sport Klub ponovno dostupan korisnicima HT-a i A1 (Index)
Edo Maajka i Jazz orkestar HRT-a predstavili su svoj zajednički projekt u rasprodanoj velikoj dvorani KD Vatroslav Lisinski (Ravno do dna)
Zelenski prolazi kroz jedno od najopasnijih razdoblja svog mandata, pritisnut skandalima na domaćem terenu i zahtjevima SAD-a za postizanjem mirovnog sporazuma kojim bi se okončala ruska invazija, slijedi novi krug američkog pritiska u jeku korupcijskih skandala u državi (Index)
Nezapamćene poplave u Indoneziji: 440 poginulo, nestalo preko 400 ljudi (Index)
“Obmanjujuće. Pristrano. Razotkriveno”: Bijela kuća pokrenula web-stranicu za prozivanje novinara (N1)
‘Skoro pa ratno stanje’ na lokalnim izborima u Srbiji: Gađali se daskama, stolicama i bocama (tportal)
Riječka gradonačelnica objasnila zašto nije bila na prosvjednom maršu: ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav ‘Za dom spremni’ (Index)
Paketomati: Pun ih je Zagreb, po dvorištima su, prolazima, zgradama, čak i usred otpada… kuriri u smjeni dostave i do 600 paketa u njih, samo u Zagrebu ih je oko 700… stanarima donose ozbiljnu zaradu (Jutarnji)
Prosvjedni marševi protiv fašizma: Tisuće ljudi u četiri hrvatska grada poručilo kakvu Hrvatsku žele (N1), maskirani izazvali incidente, negdje se naguravali s policijom, bacali i boju na prosvjednike (Index), u Rijeci petardom ozlijeđena djevojčica (tportal)
Na većini graničnih prijelaza u BiH danas nije bilo moguće prijeći granicu, pao im je sustav (Nacional)
Verstappen pobijedio, Norris četvrti. Čeka nas ludi troboj za naslov u zadnjoj utrci (Index)
Namibijski političar promijenio ime, više nije Adolf Hitler, sad je samo Adolf Uunona… kaže da “nije shvaćao njegovo povijesno značenje” (Nacional)
Pozadina pregovora za mir u Ukrajini: Privatno su trasirali put za povratak ruskog gospodarstva, vrijednog dva bilijuna dolara, na svjetsku scenu, i to tako da američke tvrtke prve iskoriste prednost i prestignu europsku konkurenciju (N1)
Tisuće na antifašističkom maršu u Zagrebu, maskirani mladići u Rijeci i Zadru (Index)
Australija će od 10. prosinca djeci mlađoj od 16 godina blokirati pristup većini popularnih platformi, što je izazvalo lavinu reakcija diljem zemlje i svijeta, piše CNN. (Index)
Parni Valjak napravio rock‘n‘roll show u prepunoj Areni u Zagrebu (Jutarnji)
Zrinka Ljutić ukupno je ove sezone zaradila 17.500 eura (Sport klub)
Rusija prijeti potpunom blokadom WhatsAppa (Index)
Trump prijeti napadom na Venezuelu. Maduro: Branit će nas 8 milijuna ljudi (Index)
Olakšanje za vozače, kod Vjesnika se opet može voziti, Slavonska je otvorena u oba smjera (N1)
Hrstić: Ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno (tportal)
Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, zahvaljujući oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope (tportal)
Umrla je škotska modna dizajnerica i glazbenica Pam Hogg, poznata po svom punk rock stilu i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama (Jutarnji)
Građevinski inspektori stižu u Čavoglave. Načelnik općine: ‘Nismo znali da je Thompson ilegalno gradio’ (Telegram), komentiraju i na Forumu: Svatko može napravit ilegalni objekat ako je dovoljno blesav i ako ima veze ali nikako se ne može dogodit da takav objekt dobije priključak na struju
Ovogodišnji Advent u Zagrebu održava se od danas do 7. siječnja 2026., a zbog velikog broja posjetitelja i bogatog programa, u centru grada uvodi se posebna privremena regulacija prometa (Zagreb info)
Vlada povećava neoporezive pragove za studentski rad na 4800 i 12.000 eura, minimalna satnica raste na 6,56 eura (N1)
Jeste li znali? Kamera za nadzor brzine izumljena zbog mjerenja brzine u zavojima tijekom utrka, kasnije implementirana u sigurnosni sustav u prometu (Index)
Apple TV povukao seriju u zadnji čas zbog sumnje da je prepisana iz romana 70-ih (Bug)
Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegov glavni savjetnik, Andrij Jermak, u petak je podnio ostavku nakon što je Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) ranije istog dana pretražio njegove prostorije – njegova uloga “desne ruke” Zelenskog učinila ga je nezamjenjivim, ali i predmetom ismijavanja i frustracije među saveznicima (Jutarnji)
Tisuće zrakoplova tvrtke Airbus prizemljene su diljem svijeta nakon otkrića da intenzivno solarno zračenje može ometati rad računala za kontrolu leta, uzrokujući kašnjenja i otkazivanja letova na globalnoj razini, piše BBC. (Index)
Detalji zastrašujućeg požara u Hong Kongu: Protupožarni alarmi nisu radili, uhićeno 11 osoba…broj žrtava zasad 128 (N1)
Politolog: Policija je trebala pozvati Thompsona na razgovor zbog prijetnji Tomaševiću (DW)
Hrvati putuju pet puta godišnje. Manje je skijanja, više adventskih i novogodišnjih izleta (Nacional)
SAD je spreman priznati rusku kontrolu nad Krimom i ostalim okupiranim ukrajinskim teritorijima kako bi osigurali sporazum o okončanju rata, objavio je ekskluzivno britanski Telegraph. (24 sata), EU postavio ultimatum Ukrajini: Kijev mora odlučno krenuti u kazneni progon korumpiranih političara i poduzetnika ako im se Ukrajina želi pridružiti (Index)
Mikulića snimili kako uzima kovertu s mitom. Dogovorio s kumom kako će ga podijeliti (Index)
Pula: Boris Dežulović otvorio 31. Sa(n)jam knjige u Istri (HRT)
U Zagrebu izbodena časna sestra: U bolnici je, izvan životne opasnosti, nema detalja o počinitelju (N1)
Preminuo je Sanjin Španović (39), novinar i publicist (N1)
Provjereno: Thompson u Čavoglavama ima dva ilegalna objekta (Index), zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu – čak pola milijuna eura (24 sata)
Inicijativa “Ujedinjeni protiv fašizma” okuplja organizacije i pojedince odlučne da se kontinuiranom nizu napada u kontekstu izostanka adektvatne reakcije države suprotstave zajedničkim djelovanjem, prosvjed u nedjelju (Kulturpunkt)
Vlada u Sabor šalje novi porezni paket: Rasteretit će poduzetnike za 72,6 milijuna eura (Poslovni)
Sve je teže prepoznati lažne vijesti: Stručnjaci ističu važnost medijske pismenosti (HRT)
Fuliranje u Zagrebu: Journal donosi što se nudi, imaju hot preporuke
Ulazimo li u eru biodronova? Putinovi znanstvenici razvili ‘špijunske golubove’ (tportal)
Siniša Karan, kandidat donedavnog predsjednika Dodika, ima prednost manju od devet hiljada glasova. Nije prebrojano još oko 20 hiljada glasova, očekuje se ponavljanje izbora u više velikih sredina, CIK još nije proglasio konačne rezultate, ali Dodik, Orbán i SNSD jesu (Novosti)
Očajni Dinamo doživio težak poraz od Lillea 4:0 (Index), Rijeka nije uspjela doći do pobjede protiv ciparskog AEK (tportal)
Ilegalni prodavači adventskih vijenaca na meti inspektora (HRT)
Hrvoje Bujas: Ulazimo u teško doba za male i srednje poduzetnike, umjesto zakonske minimalne plaće od 1.050 eura bruto bolje bilo da se povećao neoporezivi dio plaće sa 600 na 1.000 eura mjesečn, komentirao i fiskalizaciju (Poslovni)