Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Bujanec, Pokupec, Vlahović širili laži o časnoj. Pravnici: Za to se mora odgovarati (Index)… Kakva je to slovenska TV koja je “istražila” lažni napad na časnu sestru u Zagrebu? NOVA24TV je jedan od najvećih izvora dezinformacija, nazivaju je još i “Janšinim medijem” (Index)
  • Putin objavio Europi da je spreman za rat, procurila prva snimka s ključnog sastanka (Jutarnji), Zelenski: tri su teme posebno osjetljive – teritorij, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva (Index)
  • Zašto će vam idući mobitel biti skuplji, i što s tim ima Nvidia? Umjetna inteligencija ima prednost u nabavi naprednih čipova, memorije i SSD-ova, pa potrošačka elektronika ostaje u drugom planu (Lider)
  • Državni tajnik potvrdio: Za rušenje Vjesnika pristiglo 17 ponuda, a odlučivat će brzina i cijena… Jedna od ponuda je i ona s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (N1)
  • Poskupljuje kava na svim razinama – od dućana do kafića: Neke sorte su 70 posto skuplje (tportal)
  • Serijski brijači: Martina Validžić otkrila sve o Agathi Christie i naučila kako se zapravo pije britanski čaj (HRT)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Tko ubija više ljudi – radikalni ljevičari, desničari ili islamisti? Više ljudi umire od udara munje nego od terorizma (Index)
  • Uhićena bivša šefica europske diplomacije, sumnja se na prijevaru oko financiranja akademije za mlade diplomate (tportal)
  • Specijalci u lisicama na sud doveli jednog od najokrutnijih hrvatskih ubojica, Srđana Mlađana… na slobodu bi trebao izaći 2027. godine (tportal)
  • Rundek & Ekipa u Tvornici kulture – u ritmu ‘Bolera’: Nakon više od četrdeset godina na sceni, Darko Rundek ne posustaje, već je i dalje u potrazi za nekim novim zvukom, smislom, slobodom… (Ravno do dna)
  • Švicarski biciklisti na putu od 8000 km: dvojica mladića zaputila se u Kirgistan na pedalama (nose i skije sa sobom). Jedna od stanica im je i Hrvatska (Klikaj)
  • Marilyn Manson stiže u Arenu Zagreb idućeg ljeta (Muzika)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Policija: Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta (tportal), sama je kupila nož i ozlijedila se (Jutarnji)
  • Objavljen je najnoviji popis najboljih liječnika i stomatologa u Hrvatskoj prema glasovima pacijenata na stranici Najdoktor (Večernji)
  • Iran osudio slavnog redatelja Jafara Panahija na godinu dana zatvora. Dobitnik je Zlatne palme, nagrađen i u Hrvatskoj (N1)
  • Vodič za Advent u Zagrebu: Što jesti, piti, gdje okinuti najbolje fotografije… (Journal)
  • Dinu Rađi svečano je dodijeljena Nagrada za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije – Vladimir Beara (Novosti)
  • Jack White i Eminem nastupili zajedno tijekom poluvremena NFL-ovog Dana zahvalnosti (Ravno do dna)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Dopunsko osiguranje poskupljuje prema prijedlogu HZZO-a, no privatne osiguravajuće kuće uglavnom neće mijenjati cijenu (N1), iako Hrvatska ima 3,874 milijuna stanovnika, krajem listopada prema HZZO-u imali smo 4,017 milijuna osiguranika (Poslovni)
  • Čak dvije trećine zaposlenih u Hrvatskoj ove godine nije dobilo povišicu plaće (Danica)
  • U tjednu ‘Crnog petka’ trgovci su izdali nešto manje računa nego lani, ali iznos im je bio 8,2 posto veći, Porezna najavila pojačane nadzorne aktivnosti tijekom Adventa (Poslovni)
  • Iz programa HTV-a maknuta epizoda Labirinta “Suočavanje s ekstremizmom”, umjesto toga puštena repriza (Forum), zato o podjelama i prosvjedima pričali u Otvorenom
  • Velika migracija: YouTube postaje nova najmoćnija medijska sila – cijela budućnost medija gradi se na 20 godina staroj platformi (Lider)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Plenković o prosvjedu protiv fašizma: HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj, spominje parole i ideološke podjele, “zastave propalih država”… (N1, Jutarnji), onako, usput: Na mimohodu 1997. pred Tuđmanom je bila istaknuta zastava s petokrakom (Index)
  • Država bivšem šefu Hipodroma Kostanjeviću želi oduzeti ilegalnu zaradu. Imovina mu je blokirana (Index)
  • Pala neugodna priznanja protiv Andrije Mikulića? Sastanke je organizirao u Sloveniji (tportal)
  • Hrvatska najbrže raste u EU, ali razvoj do 2035. traži partnerstvo (Lider)
  • Miro Gavran: Zagreb ima 12 kazališta, dok ih Prag, koji ima samo dvostruko više građana, ima čak 178 (Večernji)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Objavljen popis najboljih doktora u Hrvatskoj za 2025. (Index)
  • Najviši NATO-ov admiral: Razmišljamo o preventivnom udaru na Rusiju (Index)
  • Iz Možemo uzvratili Ivi Rinčić: “Slijepa je pored zdravih očiju” (N1), Rudan o Rinčić: Jučer si veliki Nitko i Ništa, a danas ti ekipa piše zašto nisi bila na prosvjedu. Ženo jesi li ti zdrava? Za razliku od gospođe Rinčić, mi građani Rijeke znamo što je fašizam (Nacional, Rudan.info)
  • U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV-a. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa – je li to sada nova nada u borbi protiv AIDS-a? (DW)
  • Arenasport odlazi iz Hrvatske. Sport Klub ponovno dostupan korisnicima HT-a i A1 (Index)
  • Edo Maajka i Jazz orkestar HRT-a predstavili su svoj zajednički projekt u rasprodanoj velikoj dvorani KD Vatroslav Lisinski (Ravno do dna)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Zelenski prolazi kroz jedno od najopasnijih razdoblja svog mandata, pritisnut skandalima na domaćem terenu i zahtjevima SAD-a za postizanjem mirovnog sporazuma kojim bi se okončala ruska invazija, slijedi novi krug američkog pritiska u jeku korupcijskih skandala u državi (Index)
  • Nezapamćene poplave u Indoneziji: 440 poginulo, nestalo preko 400 ljudi (Index)
  • “Obmanjujuće. Pristrano. Razotkriveno”: Bijela kuća pokrenula web-stranicu za prozivanje novinara (N1)
  • ‘Skoro pa ratno stanje’ na lokalnim izborima u Srbiji: Gađali se daskama, stolicama i bocama (tportal)
  • Riječka gradonačelnica objasnila zašto nije bila na prosvjednom maršu: ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav ‘Za dom spremni’ (Index)
  • Paketomati: Pun ih je Zagreb, po dvorištima su, prolazima, zgradama, čak i usred otpada… kuriri u smjeni dostave i do 600 paketa u njih, samo u Zagrebu ih je oko 700… stanarima donose ozbiljnu zaradu (Jutarnji)
  • Grupa Fronta Katarine Peović u suradnji s Alenom Vitasovićem predstavila je novi singl ‘Ljubav i revolucija‘ (tportal)
Nedjelja (22:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedni marševi protiv fašizma: Tisuće ljudi u četiri hrvatska grada poručilo kakvu Hrvatsku žele (N1), maskirani izazvali incidente, negdje se naguravali s policijom, bacali i boju na prosvjednike (Index), u Rijeci petardom ozlijeđena djevojčica (tportal)
  • Na većini graničnih prijelaza u BiH danas nije bilo moguće prijeći granicu, pao im je sustav (Nacional)
  • Verstappen pobijedio, Norris četvrti. Čeka nas ludi troboj za naslov u zadnjoj utrci (Index)
  • Namibijski političar promijenio ime, više nije Adolf Hitler, sad je samo Adolf Uunona… kaže da “nije shvaćao njegovo povijesno značenje” (Nacional)
  • HNL: Lokomotiva remizirala s Rijekom (Index)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Pozadina pregovora za mir u Ukrajini: Privatno su trasirali put za povratak ruskog gospodarstva, vrijednog dva bilijuna dolara, na svjetsku scenu, i to tako da američke tvrtke prve iskoriste prednost i prestignu europsku konkurenciju (N1)
  • Tisuće na antifašističkom maršu u Zagrebu, maskirani mladići u Rijeci i Zadru (Index)
  • Australija će od 10. prosinca djeci mlađoj od 16 godina blokirati pristup većini popularnih platformi, što je izazvalo lavinu reakcija diljem zemlje i svijeta, piše CNN. (Index)
  • Parni Valjak napravio rock‘n‘roll show u prepunoj Areni u Zagrebu (Jutarnji)
  • Zrinka Ljutić ukupno je ove sezone zaradila 17.500 eura (Sport klub)
  • Rusija prijeti potpunom blokadom WhatsAppa (Index)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Trump prijeti napadom na Venezuelu. Maduro: Branit će nas 8 milijuna ljudi (Index)
  • Olakšanje za vozače, kod Vjesnika se opet može voziti, Slavonska je otvorena u oba smjera (N1)
  • Hrstić: Ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno (tportal)
  • Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, zahvaljujući oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope (tportal)
  • Umrla je škotska modna dizajnerica i glazbenica Pam Hogg, poznata po svom punk rock stilu i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama (Jutarnji)
Subota (22:00)

Brze i kratke

  • Samo zagrebački i riječki kraj imaju plaće veće od prosjeka – 1660 eura, odnosno 1448… najmanja plaća u Virovitici – 1292 eura (Danica)
  • Tomašević: Očekujem brzu istragu o ozljeđivanju časne sestre (Index)
  • Počeo Advent u Zagrebu. Baletnom bajkom Orašar otvoren Ledeni park (Index)
  • EU želi suzbiti ilegalnu trgovinu kućnim ljubimcima i donosi strože propise. Planirano je, među ostalim, obvezno čipiranje pasa i mačaka (DW)
  • HNL: Hajduk kiksao protiv Varaždina 1:1. Dinamo ga može srušiti s prvog mjesta (Index), Istra se golom u 93. minuti spasila poraza protiv Slavena (Index), Vukovar i Osijek remizirali 2:2 (24 sata)