Turudić: DORH će reagirati zbog lažnih napisa o slučaju časne sestre (N1)
Ukrajinci pogodili zgradu FSB-a i bazu elitne postrojbe čečenskih specijalaca odanih Kadirovu (tportal)
Hrvatska je u dva ljetna mjeseca ove godine imala čak 964 tisuće manje turista nego lani u srpnju i kolovozu, u špici sezone ostvarili 140 milijuna eura prihoda manje, kao razlog navode se – visoke cijene (Jutarnji)
Čović: Andrij Jermak, šef Ureda predsjednika Ukrajine i dugogodišnji suradnik Zelenskog nedavno je smijenjen. Iako zadužen za “prljave poslove” i vjerojatno je bio najmoćniji čovjek u Ukrajini, Zelenski bi mogao politički profitirati (Index)
Aleksandar Stanković predstavio svoju novu knjigu ‘F32’: Put izlječenja postoji (tportal)
Yann Tiersen se vraća u Zagreb, i to u Tvornicu kulture u ožujku (Muzika)
Bujanec, Pokupec, Vlahović širili laži o časnoj. Pravnici: Za to se mora odgovarati (Index)… Kakva je to slovenska TV koja je “istražila” lažni napad na časnu sestru u Zagrebu? NOVA24TV je jedan od najvećih izvora dezinformacija, nazivaju je još i “Janšinim medijem” (Index)
Putin objavio Europi da je spreman za rat, procurila prva snimka s ključnog sastanka (Jutarnji), Zelenski: tri su teme posebno osjetljive – teritorij, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva (Index)
Zašto će vam idući mobitel biti skuplji, i što s tim ima Nvidia? Umjetna inteligencija ima prednost u nabavi naprednih čipova, memorije i SSD-ova, pa potrošačka elektronika ostaje u drugom planu (Lider)
Državni tajnik potvrdio: Za rušenje Vjesnika pristiglo 17 ponuda, a odlučivat će brzina i cijena… Jedna od ponuda je i ona s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (N1)
Poskupljuje kava na svim razinama – od dućana do kafića: Neke sorte su 70 posto skuplje (tportal)
Serijski brijači: Martina Validžić otkrila sve o Agathi Christie i naučila kako se zapravo pije britanski čaj (HRT)
Tko ubija više ljudi – radikalni ljevičari, desničari ili islamisti? Više ljudi umire od udara munje nego od terorizma (Index)
Uhićena bivša šefica europske diplomacije, sumnja se na prijevaru oko financiranja akademije za mlade diplomate (tportal)
Specijalci u lisicama na sud doveli jednog od najokrutnijih hrvatskih ubojica, Srđana Mlađana… na slobodu bi trebao izaći 2027. godine (tportal)
Rundek & Ekipa u Tvornici kulture – u ritmu ‘Bolera’: Nakon više od četrdeset godina na sceni, Darko Rundek ne posustaje, već je i dalje u potrazi za nekim novim zvukom, smislom, slobodom… (Ravno do dna)
Švicarski biciklisti na putu od 8000 km: dvojica mladića zaputila se u Kirgistan na pedalama (nose i skije sa sobom). Jedna od stanica im je i Hrvatska (Klikaj)
Marilyn Manson stiže u Arenu Zagreb idućeg ljeta (Muzika)
Dopunsko osiguranje poskupljuje prema prijedlogu HZZO-a, no privatne osiguravajuće kuće uglavnom neće mijenjati cijenu (N1), iako Hrvatska ima 3,874 milijuna stanovnika, krajem listopada prema HZZO-u imali smo 4,017 milijuna osiguranika (Poslovni)
Čak dvije trećine zaposlenih u Hrvatskoj ove godine nije dobilo povišicu plaće (Danica)
U tjednu ‘Crnog petka’ trgovci su izdali nešto manje računa nego lani, ali iznos im je bio 8,2 posto veći, Porezna najavila pojačane nadzorne aktivnosti tijekom Adventa (Poslovni)
Iz programa HTV-a maknuta epizoda Labirinta “Suočavanje s ekstremizmom”, umjesto toga puštena repriza (Forum), zato o podjelama i prosvjedima pričali u Otvorenom
Velika migracija: YouTube postaje nova najmoćnija medijska sila – cijela budućnost medija gradi se na 20 godina staroj platformi (Lider)
Plenković o prosvjedu protiv fašizma: HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj, spominje parole i ideološke podjele, “zastave propalih država”… (N1, Jutarnji), onako, usput: Na mimohodu 1997. pred Tuđmanom je bila istaknuta zastava s petokrakom (Index)
Država bivšem šefu Hipodroma Kostanjeviću želi oduzeti ilegalnu zaradu. Imovina mu je blokirana (Index)
Pala neugodna priznanja protiv Andrije Mikulića? Sastanke je organizirao u Sloveniji (tportal)
Hrvatska najbrže raste u EU, ali razvoj do 2035. traži partnerstvo (Lider)
Miro Gavran: Zagreb ima 12 kazališta, dok ih Prag, koji ima samo dvostruko više građana, ima čak 178 (Večernji)
Objavljen popis najboljih doktora u Hrvatskoj za 2025. (Index)
Najviši NATO-ov admiral: Razmišljamo o preventivnom udaru na Rusiju (Index)
Iz Možemo uzvratili Ivi Rinčić: “Slijepa je pored zdravih očiju” (N1), Rudan o Rinčić: Jučer si veliki Nitko i Ništa, a danas ti ekipa piše zašto nisi bila na prosvjedu. Ženo jesi li ti zdrava? Za razliku od gospođe Rinčić, mi građani Rijeke znamo što je fašizam (Nacional, Rudan.info)
U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV-a. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa – je li to sada nova nada u borbi protiv AIDS-a? (DW)
Arenasport odlazi iz Hrvatske. Sport Klub ponovno dostupan korisnicima HT-a i A1 (Index)
Edo Maajka i Jazz orkestar HRT-a predstavili su svoj zajednički projekt u rasprodanoj velikoj dvorani KD Vatroslav Lisinski (Ravno do dna)
Zelenski prolazi kroz jedno od najopasnijih razdoblja svog mandata, pritisnut skandalima na domaćem terenu i zahtjevima SAD-a za postizanjem mirovnog sporazuma kojim bi se okončala ruska invazija, slijedi novi krug američkog pritiska u jeku korupcijskih skandala u državi (Index)
Nezapamćene poplave u Indoneziji: 440 poginulo, nestalo preko 400 ljudi (Index)
“Obmanjujuće. Pristrano. Razotkriveno”: Bijela kuća pokrenula web-stranicu za prozivanje novinara (N1)
‘Skoro pa ratno stanje’ na lokalnim izborima u Srbiji: Gađali se daskama, stolicama i bocama (tportal)
Riječka gradonačelnica objasnila zašto nije bila na prosvjednom maršu: ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav ‘Za dom spremni’ (Index)
Paketomati: Pun ih je Zagreb, po dvorištima su, prolazima, zgradama, čak i usred otpada… kuriri u smjeni dostave i do 600 paketa u njih, samo u Zagrebu ih je oko 700… stanarima donose ozbiljnu zaradu (Jutarnji)
Prosvjedni marševi protiv fašizma: Tisuće ljudi u četiri hrvatska grada poručilo kakvu Hrvatsku žele (N1), maskirani izazvali incidente, negdje se naguravali s policijom, bacali i boju na prosvjednike (Index), u Rijeci petardom ozlijeđena djevojčica (tportal)
Na većini graničnih prijelaza u BiH danas nije bilo moguće prijeći granicu, pao im je sustav (Nacional)
Verstappen pobijedio, Norris četvrti. Čeka nas ludi troboj za naslov u zadnjoj utrci (Index)
Namibijski političar promijenio ime, više nije Adolf Hitler, sad je samo Adolf Uunona… kaže da “nije shvaćao njegovo povijesno značenje” (Nacional)
Pozadina pregovora za mir u Ukrajini: Privatno su trasirali put za povratak ruskog gospodarstva, vrijednog dva bilijuna dolara, na svjetsku scenu, i to tako da američke tvrtke prve iskoriste prednost i prestignu europsku konkurenciju (N1)
Tisuće na antifašističkom maršu u Zagrebu, maskirani mladići u Rijeci i Zadru (Index)
Australija će od 10. prosinca djeci mlađoj od 16 godina blokirati pristup većini popularnih platformi, što je izazvalo lavinu reakcija diljem zemlje i svijeta, piše CNN. (Index)
Parni Valjak napravio rock‘n‘roll show u prepunoj Areni u Zagrebu (Jutarnji)
Zrinka Ljutić ukupno je ove sezone zaradila 17.500 eura (Sport klub)
Rusija prijeti potpunom blokadom WhatsAppa (Index)
Trump prijeti napadom na Venezuelu. Maduro: Branit će nas 8 milijuna ljudi (Index)
Olakšanje za vozače, kod Vjesnika se opet može voziti, Slavonska je otvorena u oba smjera (N1)
Hrstić: Ako u nekoj bolnici pacijenti na određenu pretragu čekaju duže od 150 dana, liječnik iz te bolnice neće moći dobiti suglasnost da tu istu pretragu radi privatno (tportal)
Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, zahvaljujući oporavku tehnološkog sektora i nadi ulagača da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope (tportal)
Umrla je škotska modna dizajnerica i glazbenica Pam Hogg, poznata po svom punk rock stilu i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama (Jutarnji)