Plenković: EU fondovi neće presušiti, za Hrvatsku se priprema omotnica od čak 19 milijardi eura (Lider)
Policajac je u induciranoj komi. U civilu probao zaustaviti mladića, ovaj ga ubo 8 puta (Index)
I ugledni nadregionalni dnevnik Neue Züricher Zeitung (NZZ) piše o političkim podjelama u Hrvatskoj te kako raste zabrinutost zbog desnog ekstremizma (DW)
Boris Lalovac upozorava: Dolazi najveći udar na pojedine građane – pokraj inflacije koja bi mogla povući gospodarstvo prema dolje, dižu se komunalne naknade (N1)
Posljedice gašenja jedine rafinerije nafte u Srbiji (NIS) mogle bi se osjećati godinama jer će ugroziti tisuće radnih mjesta i državni proračun, a zemlju izložiti daljnjim sankcijama, rekli su stručnjaci za AFP (Jutarnji), mogle bi se zatvoriti dvije trećine benzinskih postaja (tportal)
I Bjelovar dobiva Arenu, gradonačelnik Hrebak spominje i stvaranje kluba koji išao u proboj prema vrhu HR-nogometa… (Sportske)
Splitska policija uhitila je muškarca kojeg se dovodi u vezu s napadom na policajca na Bilicama u srijedu navečer, kada je izboden oštrim predmetom, napadač ima psihičke probleme (tportal, Slobodna)
Ekonomski analitičar Novotny: Da Hrvatska nije pristupila eurozoni, inflacija bi bila još viša, u istočnoj Europi je ponuda slaba, nema je dovoljno na tržištu, Poljska nema inflaciju iako nije u eurozoni (N1)
Premijer Belgije: Ruski poraz je bajka. Prijetili su mi osobno “vječnim” posljedicama (Index)
Modernizira se hrvatska vojska: kreće nabava sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura (Poslovni)
Doček Nove godine 2026. – kompletan vodič: u Zagrebu Elemental i Dubioza, u Šibeniku Morcheeba, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek (Muzika)
Putin kaže da je spreman na rat s Europom. Stigao mu odgovor NATO-a: Putin vjeruje da može izdržati dulje od nas, ali mi ne idemo nikamo (Index)
UN usvojio rezoluciju o povratku otete ukrajinske djece. Rusija i još 11 zemalja glasale protiv (N1)
Akademici u otvorenom pismu Plenkoviću: Novim zakonima nacionalni prostor postaje građevinsko zemljište, odgodite ih (Nacional)
Danas će biti promjenjiv i vlažan dan, na mnogim će mjestima kiša biti česta, ponegdje i obilna. U gorju se očekuje i snijeg (HRT, tportal)
Članice NATO-a na istočnom krilu razmatraju mogućnost korištenja prirodnih barijera u obrani od eventualnog napada Rusije. Latvijska vojska se zalaže za renaturiranje močvarnih područja uz granicu (DW)
Turudić: DORH će reagirati zbog lažnih napisa o slučaju časne sestre (N1)
Ukrajinci pogodili zgradu FSB-a i bazu elitne postrojbe čečenskih specijalaca odanih Kadirovu (tportal)
Hrvatska je u dva ljetna mjeseca ove godine imala čak 964 tisuće manje turista nego lani u srpnju i kolovozu, u špici sezone ostvarili 140 milijuna eura prihoda manje, kao razlog navode se – visoke cijene (Jutarnji)
Čović: Andrij Jermak, šef Ureda predsjednika Ukrajine i dugogodišnji suradnik Zelenskog nedavno je smijenjen. Iako zadužen za “prljave poslove” i vjerojatno je bio najmoćniji čovjek u Ukrajini, Zelenski bi mogao politički profitirati (Index)
Aleksandar Stanković predstavio svoju novu knjigu ‘F32’: Put izlječenja postoji (tportal)
Yann Tiersen se vraća u Zagreb, i to u Tvornicu kulture u ožujku (Muzika)
Bujanec, Pokupec, Vlahović širili laži o časnoj. Pravnici: Za to se mora odgovarati (Index)… Kakva je to slovenska TV koja je “istražila” lažni napad na časnu sestru u Zagrebu? NOVA24TV je jedan od najvećih izvora dezinformacija, nazivaju je još i “Janšinim medijem” (Index)
Putin objavio Europi da je spreman za rat, procurila prva snimka s ključnog sastanka (Jutarnji), Zelenski: tri su teme posebno osjetljive – teritorij, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva (Index)
Zašto će vam idući mobitel biti skuplji, i što s tim ima Nvidia? Umjetna inteligencija ima prednost u nabavi naprednih čipova, memorije i SSD-ova, pa potrošačka elektronika ostaje u drugom planu (Lider)
Državni tajnik potvrdio: Za rušenje Vjesnika pristiglo 17 ponuda, a odlučivat će brzina i cijena… Jedna od ponuda je i ona s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (N1)
Poskupljuje kava na svim razinama – od dućana do kafića: Neke sorte su 70 posto skuplje (tportal)
Serijski brijači: Martina Validžić otkrila sve o Agathi Christie i naučila kako se zapravo pije britanski čaj (HRT)
Tko ubija više ljudi – radikalni ljevičari, desničari ili islamisti? Više ljudi umire od udara munje nego od terorizma (Index)
Uhićena bivša šefica europske diplomacije, sumnja se na prijevaru oko financiranja akademije za mlade diplomate (tportal)
Specijalci u lisicama na sud doveli jednog od najokrutnijih hrvatskih ubojica, Srđana Mlađana… na slobodu bi trebao izaći 2027. godine (tportal)
Rundek & Ekipa u Tvornici kulture – u ritmu ‘Bolera’: Nakon više od četrdeset godina na sceni, Darko Rundek ne posustaje, već je i dalje u potrazi za nekim novim zvukom, smislom, slobodom… (Ravno do dna)
Švicarski biciklisti na putu od 8000 km: dvojica mladića zaputila se u Kirgistan na pedalama (nose i skije sa sobom). Jedna od stanica im je i Hrvatska (Klikaj)
Marilyn Manson stiže u Arenu Zagreb idućeg ljeta (Muzika)
Dopunsko osiguranje poskupljuje prema prijedlogu HZZO-a, no privatne osiguravajuće kuće uglavnom neće mijenjati cijenu (N1), iako Hrvatska ima 3,874 milijuna stanovnika, krajem listopada prema HZZO-u imali smo 4,017 milijuna osiguranika (Poslovni)
Čak dvije trećine zaposlenih u Hrvatskoj ove godine nije dobilo povišicu plaće (Danica)
U tjednu ‘Crnog petka’ trgovci su izdali nešto manje računa nego lani, ali iznos im je bio 8,2 posto veći, Porezna najavila pojačane nadzorne aktivnosti tijekom Adventa (Poslovni)
Iz programa HTV-a maknuta epizoda Labirinta “Suočavanje s ekstremizmom”, umjesto toga puštena repriza (Forum), zato o podjelama i prosvjedima pričali u Otvorenom
Velika migracija: YouTube postaje nova najmoćnija medijska sila – cijela budućnost medija gradi se na 20 godina staroj platformi (Lider)
Plenković o prosvjedu protiv fašizma: HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj, spominje parole i ideološke podjele, “zastave propalih država”… (N1, Jutarnji), onako, usput: Na mimohodu 1997. pred Tuđmanom je bila istaknuta zastava s petokrakom (Index)
Država bivšem šefu Hipodroma Kostanjeviću želi oduzeti ilegalnu zaradu. Imovina mu je blokirana (Index)
Pala neugodna priznanja protiv Andrije Mikulića? Sastanke je organizirao u Sloveniji (tportal)
Hrvatska najbrže raste u EU, ali razvoj do 2035. traži partnerstvo (Lider)
Miro Gavran: Zagreb ima 12 kazališta, dok ih Prag, koji ima samo dvostruko više građana, ima čak 178 (Večernji)
Objavljen popis najboljih doktora u Hrvatskoj za 2025. (Index)
Najviši NATO-ov admiral: Razmišljamo o preventivnom udaru na Rusiju (Index)
Iz Možemo uzvratili Ivi Rinčić: “Slijepa je pored zdravih očiju” (N1), Rudan o Rinčić: Jučer si veliki Nitko i Ništa, a danas ti ekipa piše zašto nisi bila na prosvjedu. Ženo jesi li ti zdrava? Za razliku od gospođe Rinčić, mi građani Rijeke znamo što je fašizam (Nacional, Rudan.info)
U Kölnu je otkriveno novo antitijelo protiv HIV-a. U laboratoriju je pokazalo sposobnost sprječavanja infekcija i neutraliziranja virusa – je li to sada nova nada u borbi protiv AIDS-a? (DW)
Arenasport odlazi iz Hrvatske. Sport Klub ponovno dostupan korisnicima HT-a i A1 (Index)
Edo Maajka i Jazz orkestar HRT-a predstavili su svoj zajednički projekt u rasprodanoj velikoj dvorani KD Vatroslav Lisinski (Ravno do dna)